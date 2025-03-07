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Программное обеспечение для маркетинга сообществ C2C позволяет организациям создавать и контролировать онлайн-сообщества, где клиенты общаются с другими пользователями и остаются в курсе событий сообщества. Эти программные решения предоставляют функциональные возможности для стимулирования роста сообщества, облегчения регистрации участников, распространения материалов по брендингу, управления и продвижения мероприятий, а также анализа показателей сообщества. Предприятия используют программное обеспечение для маркетинга сообщества C2C для повышения лояльности к бренду, стимулирования взаимодействия с клиентами и привлечения новых клиентов.
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Facebook Groups
facebook.com
Группы — это место для общения по общим интересам с определенными людьми. Вы можете создать группу для чего угодно — для воссоединения семьи, спортивной команды после работы или книжного клуба.
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite-это веб-сайт по управлению мероприятиями и билетами в США. Служба позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать локальные события. Служба взимает плату организаторам мероприятий в обмен на услуги по онлайн -билетам, если это мероприятие не будет бесплатным. Забито в 2006 году и со штаб -квартирой в Сан -Франциско, Eventbrite открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. В компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан -Паулу. Фондовая биржа 20 сентября 2018 года под символом тикера EB.
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet — это платформа для организации, поиска и посещения групповых мероприятий. Если вы хотите познакомиться с людьми в вашем районе и найти новых друзей, вам сюда.
Kommunity
kommunity.com
Kommunity — это идеальная платформа для социальных мероприятий, ориентированная на сообщество, позволяющая развивать ваше сообщество на местном и международном уровне, легко организовывать мероприятия и общаться с вашими участниками в одном месте.
NationBuilder
nationbuilder.com
Платформа взаимодействия с сообществом NationBuilder поддерживает тысячи самых важных кампаний и движений в мире. Подтолкните своих сторонников к действию с помощью единой системы, включающей готовые шаблоны веб-сайтов, полностью интегрированную базу данных сторонников, подачу петиций, мощные инструменты на местах, оптимизированный сбор средств и управление донорами, а также расширенную электронную почту и текстовые сообщения. Оживите свое сообщество с помощью динамических профилей, которые обновляются при каждом взаимодействии. Нам доверяют более 9000 клиентов в 112 странах.
Thonest
thonest.com
СОЗДАВАЙТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВОКРУГ ВАШЕГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ Лучшая платформа для динамичного обсуждения продуктов и программного обеспечения. Инициируйте беседы, делитесь идеями и беспрепятственно сотрудничайте.
Peatix
peatix.com
Развивайте свои сообщества через группы, продвигайте и управляйте своими событиями, используя надежные инструменты Peatix в Интернете и в приложении. Простые, прозрачные, низкие сборы. Поддержка, ориентированная на клиента.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах коллег, а Orbiit берет на себя всю коммуникацию, сопоставление, планирование, сбор отзывов и аналитику. Ведущие компании и сообщества (например, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association и т. д.), использующие Orbiit, сообщают о 87 NPS, ощутимых результатах для участников и высокой рентабельности инвестиций в эти связи.
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