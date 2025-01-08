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Программное обеспечение для контент-маркетинга - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
«Программное обеспечение для контент-маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для помощи предприятиям в планировании, создании, публикации, распространении и анализе контента в маркетинговых целях. Контент-маркетинг — это стратегический маркетинговый подход, направленный на создание и распространение ценного, релевантного и последовательного контента для привлечения и удержания четко определенной аудитории, что в конечном итоге приводит к прибыльным действиям клиентов.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi — это универсальная платформа, которая помогает авторам и предпринимателям строить успешный онлайн-бизнес, предоставляя простые решения, позволяющие превратить их увлечения, навыки и опыт в разнообразные источники дохода. С Kajabi каждый может создавать увлекательные онлайн-курсы, предлагать эксклюзивное членство, развивать процветающее сообщество, создавать бесплатные подкасты или подкасты по подписке, разрабатывать персонализированные коучинговые программы и многое другое. Благодаря Kajabi они также имеют доступ к надежной аналитике, универсальным инструментам продаж и маркетинга, простым вариантам оплаты, а также непревзойденному обслуживанию клиентов, образованию и сообществу.
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимодействию со своими поклонниками и продолжать наполнять Интернет прекрасными вещами, которые нравятся миллионам людей.
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly — ведущая глобальная SaaS-компания, предлагающая комплексную платформу, предназначенную для того, чтобы каждая часть информации, передаваемая в Интернете, могла связываться с ключевой аудиторией и стимулировать действия. Универсальная платформа подключений Bitly позволяет более чем 5,7 миллионам активных пользователей в месяц и более 500 000 клиентов по всему миру — людям, влиятельным лицам, брендам и предприятиям любого размера — использовать фирменные ссылки, специальные QR-коды и решения для ссылок в биографии. как надежную платформу для привлечения аудитории и предоставления важных уведомлений, информации и опыта. Bitly гордится тем, что получил сертификат Great Place to Work®, мирового авторитета в области культуры рабочего места и опыта сотрудников, который доказал свою эффективность и обеспечивает лидирующие на рынке доходы, удержание сотрудников и рост инноваций.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Ahrefs
ahrefs.com
Арефс Пте. Ltd. — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает онлайн-инструменты SEO и бесплатные обучающие материалы для специалистов по маркетингу. Универсальный набор SEO-инструментов Ahrefs может помочь вам: - Исследование конкурентов: обнародуйте органические ключевые слова вашего конкурента, стратегии обратных ссылок и ключевые слова PPC - Создание ссылок: найдите самые сильные возможности обратных ссылок в вашей нише - Исследование ключевых слов: получите максимально релевантные идеи ключевых слов и узнайте, насколько сложно будет получить рейтинг. - Аудит веб-сайта: выясните, какие проблемы с SEO есть на вашем веб-сайте, и узнайте, как их исправить. - Исследование контента: найдите самый популярный контент по любой теме и найдите лучшие идеи для собственного контента. - Отслеживание рейтинга: Отслеживайте свой рейтинг в поиске вместе с рейтингом конкурентов. - Мониторинг упоминаний: получайте оповещения по электронной почте каждый раз, когда вы или ваш бренд упоминаются в Интернете. База данных Ahrefs содержит более 11 миллиардов ключевых слов и более 400 миллиардов проиндексированных страниц. Именно поэтому Ahrefs может предоставить своим пользователям максимальную точность данных.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимателям в области электронной коммерции и копирайтерам каждый день делать больше со своим контентом. По данным DT2 Invest и Европейской комиссии, TextCortex входит в число 200 самых популярных европейских стартапов в области искусственного интеллекта на ранней стадии. Благодаря нашему прикладному и целевому подходу мы сокращаем не только время вычислений, но и наше воздействие на окружающую среду.
Issuu
issuu.com
Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем 1 миллиону пользователей по всему миру легко преобразовать часть контента один раз и поделиться им повсюду. Issuu Story Cloud превращает один документ в уникальный захватывающий опыт чтения, преобразуя статические документы в маркетинговые активы, включая флипбуки для встраивания в веб-сайты и блоги, статьи, оптимизированные для мобильных устройств, анимированные истории для социальных сетей, GIF-файлы для электронной почты и многое другое. . Каждый день на Issuu загружается более 300 000 страниц контента, что дает читателям со всего мира доступ к большему количеству того, что им нравится, от журналов и газет до портфолио и каталогов. Как корпоративные маркетологи, так и отдельные авторы выбирают Issuu из-за удобной для пользователя платформы, которая ставит их сообщения в центр внимания, не требуя ни единой строки кода. Штаб-квартира Issuu находится в Пало-Альто, Калифорния, а глобальные офисы — в Копенгагене, Берлине и Браге. Узнайте больше на issuu.com.
Ubersuggest
neilpatel.com
Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальные инструменты для автоматизации каждой основной задачи SEO, включая исследование ключевых слов и конкурентов, создание и оптимизацию контента, технический аудит веб-сайтов, внутреннюю оптимизацию, анализ и мониторинг обратных ссылок, отслеживание позиций, локальное SEO и многое другое. SE Ranking использует технологии искусственного интеллекта и НЛП, чтобы предоставлять пользователям уникальную информацию и рекомендации. Предоставление высококачественных и точных данных является одним из главных приоритетов SE Ranking, и команда SE Ranking постоянно расширяет свои наборы данных и совершенствует алгоритмы обработки данных, чтобы предоставлять данные, на которые пользователи могут положиться. Команды могут извлечь выгоду из автоматизированной отчетности SE Ranking, White Label и совместного управления проектами. Большинство планов подписки включают дополнительные места пользователей для членов команды и неограниченное количество проектов для удовлетворения всех потребностей клиентов. Агентский пакет SE Ranking, разработанный специально для маркетинговых агентств малого и среднего размера, предоставляет неограниченные возможности отчетности, виджет для привлечения потенциальных клиентов, WL и дополнительные клиентские места, чтобы помочь агентствам лучше представить свои результаты.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — это инструмент автоматизации маркетинга в социальных сетях, который помогает вам планировать и анализировать вашу маркетинговую деятельность в социальных сетях и тем самым повышать эффективность и охват ваших социальных сетей. 1) С помощью SocialPilot вы можете подключить более 9 социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok и VK. 2) Поделитесь до 500 публикациями и подключите более 100 профилей с помощью всего одной учетной записи SocialPilot. 3) Управляйте своими разговорами в социальных сетях с помощью Social Inbox. 4) Добавьте до 10 членов команды в свою учетную запись SocialPilot, чтобы делегировать общий доступ и планирование с помощью функции совместной работы в команде. 5) Запланируйте одновременно 100 публикаций, загрузив CSV-файл с функцией массового планирования. 6) Создавайте индивидуальные публикации для отдельных учетных записей в социальных сетях одновременно, а также упоминайте другие профили Facebook и Twitter для большего взаимодействия. 7) Анализируйте свою маркетинговую деятельность в социальных сетях с помощью простой для понимания аналитики и отчетности в социальных сетях. 8) Посмотрите, когда и что вы запланировали, визуально с помощью календаря социальных сетей. 9) Никогда не оставайтесь в стороне от новых идей контента, курируйте предложения по контенту и сохраняйте их как черновики для дальнейшего использования. Добавьте курируемый контент и RSS-каналы для бесконечной очереди. 10) Больше не ждите учетных данных учетной записи вашего клиента в социальных сетях — просто пригласите его и легко управляйте его учетными записями в социальных сетях с помощью функции управления клиентами. 11) Создайте свои собственные фирменные домены для большей заметности и узнаваемости с помощью инструментов сокращения URL-адресов, предоставляемых SocialPilot, и избавьтесь от длинных, нежелательных и некрасивых URL-адресов. 12) Увеличьте количество публикаций в Facebook прямо тогда, когда вы их планируете.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo — это генератор видео-аватаров с искусственным интеллектом, доступный на устройствах Windows, iOS и Android. Легко конвертируйте текст в профессиональные видеоролики для более чем 120+ голосов и языков за считанные минуты.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — это ведущая на рынке платформа управления ссылками, которая позволяет пользователям брендировать и сокращать собственные URL-адреса. Ребрендинг помогает компаниям любого размера безопасно управлять и измерять взаимодействие со ссылками, повышать узнаваемость бренда, улучшать коэффициенты конверсии и отслеживать расширенную аналитику. Основана в 2015 году со штаб-квартирой в США и офисами в Риме и Дублине. Ребрендинг обслуживает миллионы пользователей и мировые бренды по всему миру, включая Versace, Toyota, PayPal и Zillow. Для опытных пользователей и индивидуальных проектов Rebrandly — это самая передовая и масштабируемая платформа управления ссылками на рынке. Ребрендинг предоставляет большой набор API и поддержку опытных инженеров для создания небольших и крупных проектов на основе ссылок (SMS, транзакционные сообщения, филиалы и влиятельные лица, единый вход, oAuth и т. д.). Другие важные функции: * UTM-строитель * Ретаргетинг ссылок * Мобильные глубокие ссылки. * Условная маршрутизация URL-адресов * Открытый графический контроль * Ребрендинг ИИ * Аналитика ссылок * Настраиваемые отчеты * Несколько рабочих мест, разрешение и управление рабочими пространствами * Управление несколькими доменными именами С помощью Rebrandly вы можете создавать фирменные ссылки и делиться ими непосредственно через расширение браузера во время работы в Интернете. Затем они сохраняют их на вашей информационной панели, где вы можете измерять результаты с помощью нашего лучшего в своем классе набора инструментов. Вы можете зарегистрировать новое доменное имя напрямую с помощью Rebrandly, выбирая среди более чем 2000 расширений — от .link до .shop и всего, что между ними. Они берут на себя всю настройку, позволяя вам начать делиться фирменными ссылками всего за несколько минут. Фирменная ссылка запоминается, легко произносится и полностью настраивается. Используя фирменную ссылку, компании повышают узнаваемость своего бренда, поскольку название бренда встроено в ссылку, даже если ею делятся другие. Они повышают доверие к ссылкам, и фактически фирменные ссылки могут помочь повысить рейтинг кликов до 39% по сравнению с обычными короткими URL-адресами.
ContentStudio
contentstudio.io
Обновите свою стратегию в социальных сетях и контенте с помощью ContentStudio — мощного инструмента для бизнеса, агентств и маркетологов. Оптимизируйте процесс создания контента и увеличьте свое присутствие в Интернете. ContentStudio — это не просто еще один инструмент; это комплексное решение для продвижения вашего контент-маркетинга на всех социальных платформах и платформах блогов. Посетите наш сайт: https://contentstudio.io Почему стоит выбрать ContentStudio? И вот почему: Ускорьте создание контента: создавайте качественный контент до 10 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта, гарантируя, что ваши каналы в социальных сетях всегда будут заполнены интересными публикациями. Универсальная платформа: попрощайтесь с манипулированием несколькими инструментами. ContentStudio объединяет все под одной крышей: от поиска контента до публикации. Откройте для себя актуальный контент: будьте на шаг впереди. Используйте наши передовые алгоритмы, чтобы выявить актуальные темы, которые находят отклик у вашей аудитории. Бесперебойное командное сотрудничество: с легкостью планируйте и реализуйте свою контент-стратегию. Беспрепятственно сотрудничайте со своей командой или клиентами на платформе. Легкое планирование: автоматизируйте свой календарь контента. Запланируйте публикации заранее и поддерживайте постоянное присутствие в Интернете без хлопот. Глубокая аналитика: принимайте обоснованные решения с помощью отчетов White Label. Погрузитесь в содержательную аналитику, чтобы понять, что работает, и усовершенствовать свою стратегию. Единый почтовый ящик: управляйте всеми взаимодействиями в одном месте. Отвечайте на комментарии и сообщения на разных каналах, не теряя ни секунды. ContentStudio — это больше, чем просто инструмент; это ваш партнер в области цифровых технологий. Измените свою стратегию в социальных сетях и обеспечьте рост, как никогда раньше. Воспользуйтесь возможностями ContentStudio и позвольте вашему контенту говорить за вас.
Beehiiv
beehiiv.com
Получите доступ к лучшим инструментам, доступным в электронной почте, которые помогут масштабировать и монетизировать ваш информационный бюллетень, как никогда раньше.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Бесплатные услуги перевода видео, дубляжа, клонирования голоса и преобразования текста в речь на базе искусственного интеллекта. Масштабируйтесь вместе с нами до более чем 150 языков и без труда увеличьте размер своей аудитории в 10 раз!
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговый календарь CoSchedule помогает маркетологам видеть всю свою маркетинговую деятельность в одном месте. Это ваше секретное оружие, позволяющее наконец увидеть, запланировать и поделиться своим маркетингом в одном календаре. Маркетинговый календарь CoSchedule предоставляет вам инструменты для: Визуализации каждого маркетингового проекта в одном календаре. Посмотрите, как все сразу связано с единым календарем записей в реальном времени. Напишите первый черновой текст, сгенерируйте новые идеи и обновите свои маркетинговые рабочие процессы с помощью помощника по маркетинговой аналитике на базе искусственного интеллекта. Удерживайте заинтересованные стороны
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позволяя им взаимодействовать со своей аудиторией за пределами мобильного экрана и создавать привлекательный опыт без каких-либо усилий по развитию после интеграции. Storyly доверяют более 300 брендов в более чем 40 странах, включая, помимо прочего, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle и Birbank. Storyly Stories по своей природе предоставляют мобильным приложениям и веб-сайтам возможность донести любое сообщение запоминающимся, знакомым и интерактивным, а не навязчивым способом. Благодаря интуитивно понятной студии и панели инструментов Storyly также позволяет легко создавать привлекательный контент, который соответствует стилю и дизайну любого мобильного приложения и веб-сайта. Именно это делает Storyly Stories чем-то большим, чем просто круг, предлагая безграничный мир творчества, взаимодействия и связи.
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации контента и инструмент исследования ключевых слов, дополняют универсальное программное обеспечение Seobility для SEO. Внутренний SEO-аудит: сканируются все связанные страницы веб-сайта, а ошибки или проблемы с оптимизацией страницы собираются и четко отображаются. Каждый анализ содержит подробную информацию и советы о том, как решать проблемы и оптимизировать. Для постоянного обзора веб-сайта и отслеживания прогресса оптимизации можно запланировать регулярное сканирование. Seobility предоставляет подробный отчет после каждого сканирования и уведомляет пользователя в случае серьезных проблем. Анализ обратных ссылок: подробные отчеты об обратных ссылках веб-сайтов, якорных текстах, ссылающихся доменах и т. д. Кроме того, регулярно обновляемые отчеты о новых и потерянных обратных ссылках дают полезную информацию об этой части внешнего SEO. Анализ конкурентов и рекомендации по построению ссылок завершают этот модуль. Отслеживание рейтинга: ежедневно обновляемые данные о рейтинге Google для компьютеров и мобильных устройств по вашим ключевым словам. Используйте расширенные функции, такие как тегирование ключевых слов, например для анализа категорий или локализованных результатов. Следите за своими конкурентами, отслеживая их эффективность. Программное обеспечение Seobility SEO разработано с четким акцентом на качество и удобство использования. Seobility подходит как для профессионалов SEO, так и для новичков в SEO.
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad продавцы заключают больше сделок быстрее. Базовый механизм управления контентом для продаж Showpad позволяет командам по работе с доходами создать курируемый комплексный центр для поиска, управления и распространения высокоэффективного контента в больших масштабах. Для маркетологов Showpad объединяет команды вокруг новейшего фирменного контента с правильным управлением для улучшения внедрения контента и предоставляет аналитическую информацию о нижней части воронки, чтобы команды могли больше инвестировать в правильный контент. Специалисты по предоставлению возможностей используют платформу для обеспечения межфункционального согласования и создания масштабируемых целевых обучающих кампаний. Продавцы имеют доступ ко всем необходимым ресурсам, чтобы позиционировать себя в качестве доверенных консультантов для современных команд закупщиков. Команды закупщиков получают выгоду от продавцов, которые лучше подготовлены к пониманию их уникальных проблем и подключению их к правильному решению в своем портфолио. Сотрудничая с организациями всех размеров и уровней зрелости в более чем 50 странах, Showpad поддерживает стратегическое согласование и эффективность всех отделов продаж. От малого и среднего бизнеса до корпоративных брендов, таких как Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson и Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad — проверенный инструмент увеличения доходов. Компания Showpad, штаб-квартира которой расположена в Чикаго, штат Иллинойс, и Генте, Бельгия, располагает разнообразной рабочей силой со всего мира.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat выделяется как комплексный набор инструментов SEO, позволяющий вам эффективно контролировать свою видимость в Интернете. Ключевой актив для преданных своему делу предприятий, стремящихся к повышению рейтинга и усилению коммерческого присутствия в Интернете. Обладая обширным арсеналом, насчитывающим более 50 мощных инструментов, Serpstat решает следующие задачи: 🔍 Анализ конкурентов: выявите и оцените ключевых игроков на вашем рынке. 📊 Стратегия контента: оценивайте и создавайте — получайте высококачественный, ориентированный на рейтинг контент. 🚀 Комплексный SEO-надзор: комплексные инструменты для обеспечения лучшей позиции в Google. 🌐 Анализ рынка и аналитика: погрузитесь в свою сферу деятельности и перенимайте лучшие отраслевые практики от лидеров. 💡 Реклама и платный поиск: собирайте информацию о конкурентах, чтобы усовершенствовать свои платные кампании. ✍️ Создание и анализ контента с помощью искусственного интеллекта: легко создавайте или перерабатывайте статьи, создавайте метатеги, улучшайте грамматику и орфографию, а также извлекайте ключевые слова из текста. Комплексная платформа SEO, которая включает в себя все необходимое для надежного маркетингового расширения. Горячее обновление: получите мощную информацию о SEO с помощью плагина Serpstat ChatGPT! 🔍 Найдите целевые ключевые слова SEO и сравните их по регионам. 📊 Анализируйте важные показатели SEO и данные обратных ссылок на домены. ✍️ Используйте данные SEO и синергию ChatGPT для создания эффективного контента и стратегий оптимизации. Обновите свою SEO-игру с помощью ChatGPT сегодня!
BL.INK
bl.ink
BL.INK обеспечивает сокращенные URL-адреса и QR-коды неограниченным объемом данных и гибкостью. С помощью BL.INK вы создадите тысячи пользовательских ссылок, которые будут собирать неограниченное количество точек данных, чтобы вы могли измерять каждую точку взаимодействия с пользователем и совершенствовать каждое взаимодействие. Каждый член вашей команды может создавать идеальные данные для точного измерения каждого элемента маркетинговой атрибуции. Каждый клиент, посещающий вашу ссылку, каждый раз получает необходимую ему информацию без каких-либо неработающих ссылок. Нужно изменить ссылку после окончания конкурса или показать страницу на родном языке пользователя? С BL.INK это легко. Ни один другой инструмент сокращения URL-адресов или создатель QR-кода не интегрируется с вашими существующими инструментами, не помогает избежать неработающих ссылок, не обеспечивает нулевое время простоя при обновлении ссылок и не имеет платформы, построенной на основе того, как работают корпоративные компании. Только БЛ.ИНК. Нам доверяют требовательные мировые бренды с 2008 года.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным поиском, исследования конкурентов и многого другого. Функции White Label Web CEO дают цифровым агентствам свободу настраивать отчеты и придавать им профессиональный вид.
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целевые страницы и рекламные акции для привлечения потенциальных клиентов, викторины, формы и личностные тесты для квалификации и сегментации потенциальных клиентов, калькуляторы цен и цифровых продавцов для конверсии продаж, а также опросы об удовлетворенности продуктами и клиентами для измерения качества обслуживания клиентов. .
Anyword
anyword.com
Anyword — это платформа Copy Intelligence и Gen AI на основе искусственного интеллекта, используемая более чем 1 миллионом маркетологов в таких компаниях, как Amazon, Greenhouse и IBM, которая позволяет маркетологам создавать масштабируемый фирменный контент, который конвертирует и стимулирует продажи. Anyword, обученный на миллиардах маркетинговых данных, предлагает маркетологам мощные возможности прогнозирования эффективности и аналитику по каналам для мониторинга и улучшения эффективности копирования в режиме реального времени. С помощью Anyword маркетологи экономят деньги на дорогостоящем A/B-тестировании и времени, создавая эффективные тексты и сообщения, которые лучше всего подходят вашей целевой аудитории и повышают производительность.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратегии более 500 тысяч маркетологов, предоставляя данные о контент-маркетинге по 8 миллиардам статей, 42 миллионам веб-сайтов, 300 тысячам взаимодействий, 500 тысячам журналистов и 492 миллионам вопросов.
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, электронный маркетинг и продукты. Все под одной крышей. Тысячи таких людей, как вы, используют Podia, чтобы объединить весь свой бизнес на единой платформе. Подия бесплатна. И по мере вашего роста у него есть все инструменты, которые вам понадобятся для дальнейшего роста.
WriterX
writerx.co
WriterX — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, предназначенный для решения широкого спектра задач по написанию. Его цель — упростить процесс создания контента для пользователей всех уровней, от новичков до опытных писателей. Инструмент предлагает множество функций, включая автоматическое составление контента, безошибочное написание, варианты языкового перевода и персонализацию для конкретной аудитории для достижения убедительных результатов. WriterX гордится тем, что помогает справиться с писательским кризисом, обеспечивая мгновенное и увлекательное создание контента. Он может решать задачи: от написания сообщений в блогах и контента для социальных сетей до копирайтинга для рекламных кампаний. Еще одной ключевой особенностью WriterX является его способность перепрофилировать существующий контент или генерировать новый материал в большом масштабе, отвечая потребности в больших объемах контента в современную цифровую эпоху. Для начала пользователи выбирают шаблон и предоставляют краткое описание темы или продукта, а ИИ будет генерировать разнообразный контент. Инструмент используется разнообразной клиентской базой, включая студентов, копирайтеров, блоггеров, менеджеров по продуктам, маркетинговые команды и медиа-агентства. Он предлагает обширные решения для SEO, повышая видимость в Интернете за счет создания запоминающихся заголовков, описаний продуктов и индивидуальных обзоров. Наконец, несмотря на широкий набор функций, WriterX имеет простой в использовании интерфейс, который упрощает процесс создания контента.
StoryChief
storychief.io
StoryChief — это комплексное решение для контент-маркетинга для вашей команды, созданное специально для B2B-маркетинговых команд и контент-агентств, позволяющее вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса посредством контент-маркетинга. Централизуйте и распространяйте свои статьи и контент в социальных сетях, чтобы расширить свою аудиторию и привлечь больше потенциальных клиентов. С StoryChief вы получаете в 10 раз больше потенциальных клиентов за счет более эффективного освещения вашего многоканального подхода. Вы экономите 6 часов времени на совместной работе, утверждении и распространении вашего контента. И вы добьетесь на 80 % большей вовлеченности и мотивации своей команды для создания качественного контента.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — лучший инструмент на базе искусственного интеллекта для всех ваших маркетинговых кампаний. Получите аналитическую информацию на основе искусственного интеллекта, чтобы найти идеальный таргетинг и аудиторию для достижения максимальных результатов для ваших кампаний. С помощью Shakespeare.AI создавайте высококонверсионные текстовые, графические и видеообъявления, а также стратегии кампаний, как у маркетологов №1 в мире. Предоставление вам несправедливого преимущества перед конкурентами. * Уменьшите свой CAC на 33 %. * Улучшите коэффициент конверсии на 40 %. * Создавайте высокоэффективные объявления, которые конвертируют. * Получите оптимизацию и аналитику с помощью ИИ. Присоединяйтесь к более чем 1000+ людям, которые выбрали Shakespeare.Ai, чтобы помочь им достичь своих маркетинговых целей.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и анализируйте до 100 000 ключевых слов или URL-адресов одним щелчком мыши, чтобы улучшить свою стратегию SEO. С помощью Marketing Miner вы сможете быстро обнаружить технические проблемы на своем сайте, узнать, какие целевые страницы и ключевые слова приносят больше всего трафика, провести комплексный технический SEO-аудит и анализ конкурентов, отслеживать упоминания вашего бренда и важных ключевых слов в вашей нише, находить новые возможности построения ссылок для укрепления вашего профиля обратных ссылок и разработки успешной стратегии контент-маркетинга. Популярные функции: - Исследование ключевых слов - SEO-аудит - Отслеживание рейтинга - Анализ конкурентов - Мониторинг бренда - Создание ссылок - Массовый анализ данных - API Почему вам понравится Marketing Miner? Невероятное соотношение цены и качества: вам не обязательно выбирать дорогие инструменты, чтобы получить хороший рейтинг. Marketing Miner предоставляет высококачественные данные по доступным ценам. Бесшовная интеграция с другими инструментами. Если вы предпочитаете работать с большими объемами данных в своих собственных инструментах, вам понравится универсальный и мощный REST API Marketing Miner для доступа к вашим данным без входа в систему! Массовый анализ данных: инструменты Marketing Miner экономят много времени и усилий. Вы можете быстро анализировать данные по 100 000 ключевым словам, доменам или URL-адресам.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI — это самый продвинутый ИИ-писатель, генератор постов в социальных сетях и маркетинговый инструмент. Преобразуйте свой веб-сайт, блоги и присутствие в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта.
Botify
botify.com
Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время и снижайте риски с помощью приоритетных действий и оповещений, а также максимизируйте ресурсы за счет автоматизации важнейших задач SEO.
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai, разработанный специально для WordPress/WooCommerce, представляет собой плагин, предназначенный для автоматизации создания текста и метаописаний продуктов. Он предлагает универсальность для создания текста для отдельных продуктов или нескольких продуктов оптом. Благодаря полной интеграции с WordPress/WooCommerce он обеспечивает удобство использования, особенно для новичков. WriteText.ai специализируется на создании первоклассных, SEO-оптимизированных мета-заголовков, метаописаний, описаний продуктов и текстов Open Graph. Он предоставляет режимы «WriteText.ai Single» и «WriteText.ai Bulk» для повышения эффективности создания контента. Более того, каждая учетная запись может вместить неограниченное количество пользователей и установок интернет-магазина, что подходит для предприятий любого размера. WriteText.ai Single предлагает авторам широкие возможности для создания контента. Помимо установки тона, стиля и целевого рынка, авторы могут провести углубленный анализ ключевых слов, выбрать семантические ключевые слова и выбрать, какие атрибуты следует включить в текст непосредственно из WooCommerce, прежде чем создавать сам контент. После ознакомления с продуктом и анализа ключевых слов WriteText.ai Single генерирует текст примерно за 50 секунд. Затем автор может просмотреть результат перед публикацией его в WooCommerce. Следовательно, эта функция обеспечивает согласованность тона, стиля и включение ключевых слов для улучшения SEO. Кроме того, он обеспечивает гибкость настройки контента каждого продукта в соответствии с конкретными потребностями целевой аудитории. С другой стороны, WriteText.ai Bulk специально разработан для одновременного создания текста для нескольких продуктов. Хотя в этой функции отсутствуют такие специфические аспекты, как анализ ключевых слов, выбор семантических ключевых слов и индивидуальный выбор атрибутов для каждого продукта, она позволяет автору поддерживать единый тон, стиль и атрибуты для всех выбранных продуктов. WriteText.ai Bulk демонстрирует высокую эффективность, генерируя текст для каждого продукта примерно в течение 30 секунд после установки окончательного выбора продукта и атрибутов целевого стиля. Это особенно полезно, когда необходимо создать большой объем текста о продукте за короткий промежуток времени, минуя необходимость детального анализа ключевых слов. Таким образом, WriteText.ai Bulk служит надежным и экономичным решением для задач быстрой и массовой генерации контента. В целом, WriteText.ai — это многофункциональный плагин, который позволяет подключаться к неограниченному количеству сайтов электронной коммерции и поддерживает неограниченное количество пользователей. Он обеспечивает прямую передачу или публикацию текста в WooCommerce, а также позволяет выбирать атрибуты продукта, тона и стили для включения в текст. Пользователи также могут выбирать целевую аудиторию и длину текста, а также настраивать роли пользователей, чтобы указать, кто может создавать, просматривать и публиковать контент. Ключевые функции включают журнал истории отзывов, массовую передачу/публикацию текста, добавление пользовательских сведений о продукте и определение собственного тона и стиля. Пользователи могут использовать эталонный продукт для генерации текста, получения целевых рынков, предложенных ИИ, определения собственных целевых рынков и переписывания текста. Плагин также поддерживает анализ ключевых слов, семантические ключевые слова, отслеживание ключевых слов и плотность семантических ключевых слов, а также поддержку нескольких магазинов. Отказ от ответственности: WriteText.ai — это независимый инструмент, разработанный для работы с WordPress/WooCommerce. Он не связан и не одобрен WordPress/WooCommerce.
Taboola
taboola.com
Taboola — самая популярная в мире платформа для поиска контента и нативной рекламы. Находите качественных потребителей в большом масштабе и развивайте их на протяжении всего пути покупателя, используя точный таргетинг и ретаргетинг. Увеличьте продажи, используя платформу, ориентированную на производительность, включая автоматическое назначение ставок, управление трафиком и многое другое.
NexMind
nexmind.ai
NexMind — это генератор контента на основе искусственного интеллекта и платформа автоматизации SEO. Он создает оптимизированный длинный и короткий контент менее чем за минуту, используя НЛП и семантические рекомендации. Увеличьте посещаемость веб-сайта и превзойдите своих конкурентов с помощью персонализированного контента для вашей целевой аудитории. NexMind — идеальное решение не только для владельцев бизнеса, но и для маркетинговых агентств и копирайтеров, которые хотят быстро создавать и оптимизировать высококачественный контент. Наша цель — создать более умных поисковых роботов, известных как программное обеспечение для автоматизации SEO, для упрощения процессов SEO. Мы предоставляем корпоративную SEO-платформу, которая помогает брендам повысить рейтинг веб-сайтов и повысить их видимость.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных организаций для отслеживания пользователей с целью монетизации показателей вовлеченности аудитории и лояльности, чтобы они могли принимать решения о контенте для публикации и продвижения на своих веб-сайтах. . В августе 2010 года компания была выделена из Betaworks в отдельное предприятие. Chartbeat хвалили и критиковали как альтернативу Google Analytics для получения данных в реальном времени.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство и цифровые продукты на своем веб-сайте. Создавайте членство для любого продукта, который вам нужен, например, для библиотек контента, сообществ, видео, онлайн-курсов и многого другого, имея при этом 100 % контроль над внешним видом. Работает любая платформа: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion и другие.
Readable
readable.com
Readable.io — это набор инструментов для чтения и письма, помогающих улучшить качество содержимого веб-сайтов и документов.
AutoWrite
autowrite.app
ИИ, который пишет полноценный SEO-контент, который читается человеком. AutoWrite — лучший AI-помощник для SEO-писаний.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе многофункциональным веб-сайтам для маркетинга и персонализированным демонстрациям для продаж, StoryScale предлагает полное решение для автоматизации демонстраций для современных отделов продаж. • Обзоры продуктов на веб-сайте с быстрой доставкой и привлечением потенциальных клиентов. • Персонализированные демонстрации продаж с безопасным обменом и исходящей доставкой. • Управляемые и нелинейные маршруты ознакомления с продуктом. • Студия демонстрации без кода для редактирования и настройки экрана. • Библиотека руководств и экранных взаимодействий. • Клонируйте живые приложения или используйте снимки экрана мультимедиа. • Демо-литика для отслеживания вовлеченности и производительности демонстраций. • Качество контента для видео, электронных книг, блогов и других медиа. Мы считаем, что люди заслуживают лучшего опыта цифровых покупок. Это простая философия: продавайте так, как вы хотите покупать.
KAWO
kawo.com
KAWO — один из ведущих игроков в области маркетинга SaaS в Китае, занимающийся созданием наиболее удобной для пользователя программной платформы, которая позволит китайским командам социальных сетей достичь величия. Он предоставляет маркетинговым командам центральный центр для эффективного сотрудничества, планирования, управления и анализа контента в WeChat, Weibo, Douyin и Kuaishou; четыре основных канала социальных сетей в Китае. Ее беспрецедентный опыт работы с местными социальными сетями, знания клиентов и нормативные требования помогли более чем 500 мировым брендам добиться успеха на китайских платформах социальных сетей.
Blogely
blogely.com
Blogely — это всесторонние исследования, беспрепятственный опыт написания, комплексная организация всего контента, простое SEO на странице для нетехнических специалистов, удобный доступ к сканеру плагиата и, конечно же, легкая публикация на CMS (WordPress, Ghost, Medium, и т. д.) платформы. Это помогает блоггерам органично увеличивать посещаемость своего веб-сайта за счет более эффективной и результативной организации контента своего блога и SEO.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack является создателем headless CMS и лидером категории Composable Digital Experience Platform (DXP). Знаменитые бренды по всему миру, такие как Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi и Walmart, инвестируют в Contentstack, чтобы подняться над шумом на сегодняшних переполненных и конкурентных цифровых рынках и получить свои уникальные преимущества. Contentstack и его сотрудники преданы клиентам и сообществам, которым они служат. Компания известна своей непревзойденной заботой о клиентах и традицией оказания помощи во всем мире через программу Contentstack Cares, включая гордую поддержку Pledge 1% и Girls Who Code.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Сотни отделов продаж в таких компаниях, как 8x8, ActiveCampaign и Cognism, используют HockeyStack, чтобы увеличить поток продаж и быстрее закрывать сделки.
Silktide
silktide.com
Silktide предоставляет вам все необходимое для улучшения вашего веб-сайта: автоматическое тестирование доступности, оптимизацию контента и цифровой маркетинг на одной платформе. Silktide используется тысячами клиентов для анализа десятков миллионов веб-сайтов каждый год. Мы охватываем практически все аспекты вашего присутствия в Интернете, включая контент, доступность, маркетинг, мобильные устройства, скорость и соответствие законодательству. Посетите наш веб-сайт, чтобы увидеть живую демонстрацию платформы.
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. Благодаря своей запатентованной технологии платформа GO позволяет командам по работе с доходами курировать правильный контент, готовить команды по продажам к уверенной победе и взаимодействовать с покупателями правильным способом и в нужное время для ускорения циклов продаж и увеличения доходов. Allego является выбором, которому доверяют четверть компаний промышленного индекса Dow Jones, 5 из 15 крупнейших банков США, 4 из 8 крупнейших страховых компаний, 4 из 5 крупнейших мировых компаний по производству медицинского оборудования, 6 из 10 крупнейших фирм по управлению активами, 5 из 5 крупнейших компаний по управлению активами и многие другие глобальные предприятия. Узнайте больше о способах получения дохода, которые приносят пользу продавцам и покупателям, на Allego.com. Будь то предоставление обратной связи друг другу посредством асинхронного видео или повышение своих навыков с помощью коучинга на базе искусственного интеллекта и однорангового сотрудничества, почти 1 миллион профессионалов используют Allego, чтобы революционизировать способы адаптации, обучения, совместной работы и продаж. Узнайте больше об Allego и движении, которое мы создаем, на allego.com.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it предоставляет программное обеспечение и технологии, позволяющие значительно сократить время публикации контента и повысить эффективность маркетинга и обмена знаниями внутри предприятия. Мы также помогаем миллионам профессионалов, маркетологов и сотрудников бизнес-аналитики в их ежедневном курировании и мониторинге контента. - Scoop.it Enterprise используется тысячами компаний для управления контентом для контент-маркетинга (включая SEO, трафик и генерацию потенциальных клиентов) и бизнес-аналитики. Scoop.it Content Enterprise также помогает эффективно обмениваться контентом внутри организаций. - Служба курирования Scoop.it помогает миллионам людей и профессионалов развивать свое лидерство в Интернете. Это решение позволяет демонстрировать экспертность и генерировать трафик посредством интегрированного социального обмена. С момента запуска сервиса в 2011 году 8 миллионов пользователей опубликовали десятки миллионов фрагментов контента, ежегодно привлекая сотни миллионов читателей.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, расположенным в разных местах, быстро и легко создавать геотаргетинговую рекламу на Facebook. MavSocial поддерживает Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, бизнес-профили Google и Tumblr.
ShareThis
sharethis.com
Инструменты, плагины и приложения веб-сайта ShareThis используются более чем тремя миллионами веб-сайтов для повышения вовлеченности потребителей и трафика, улавливая самые широкие и глубокие чувства людей в Интернете. Эти настроения и сигналы наблюдаются в режиме реального времени и ежедневно обрабатываются, чтобы лучше понимать людей, что делает социальные данные полезными для любого бизнеса, требующего целостного представления о людях или клиентах. ShareThis Share Buttons — это бесплатный, простой в установке инструмент, который позволяет одним щелчком мыши делиться информацией в более чем 40 социальных каналах. Они дают издателям возможность повысить жизнеспособность своего контента, расширить аудиторию и повысить вовлеченность. Попробуйте кнопки «Поделиться»:sharethis.com/platform/share-buttons/ Хотите узнать больше о способах улучшения вашего веб-сайта? Ознакомьтесь с нашим набором инструментов для веб-сайта, включая кнопки «Подписаться», кнопки «Реакция», платформу управления согласием и ленту социальных сетей.
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет командам B2B-маркетинга и инженерам по продажам фиксировать свой продукт и создавать увлекательные демо-версии и туры по продукту. Ниже приведены некоторые примеры использования Storylane в маркетинге и продажах. Маркетинг: Туры по продукту. Вы можете создать экскурсию по своему продукту и встроить его на свой маркетинговый веб-сайт. Это поможет повысить PLG и увеличить количество потенциальных клиентов в вашей воронке продаж. (PS: Вы также можете встроить форму для потенциальных клиентов) Кампании по электронной почте. Отправляйте обзор продукта в свои почтовые кампании, чтобы показать новые функции или конкретный поток вашего продукта. Продажи: остатки демо-версии. Создайте управляемую и интерактивную демо-версию вашего продукта, адаптированную для вашего потенциального клиента, и отправьте ее им в виде оставшихся демонстрационных материалов. Это поможет вашему чемпиону-покупателю усвоить ваш продукт и ускорить сделки. Живые демонстрации — показывайте демо-версии Storylane во время ознакомительных звонков или на различных этапах POC. Ваши торговые представители могут быть обучены следовать последовательному процессу демонстрации. Предварительная продажа. Расширьте возможности своих демонстрационных версий, позволив вашей команде предпродажной подготовки запускать новые демо-версии за считанные минуты. С помощью Storylane вы сможете помочь своему отделу продаж предоставить каждому покупателю персонализированные демонстрационные возможности без традиционных сложностей, связанных с созданием нескольких демонстрационных сред.
Paper.li
paper.li
С помощью персональной маркетинговой платформы Paper.li вы можете выполнять работу маркетинговой команды самостоятельно и со своего мобильного телефона за считанные минуты. Вы получите ежедневный персонализированный контент, новый веб-сайт, социальное расписание и простой инструмент для создания информационных бюллетеней.
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент прямо сейчас!