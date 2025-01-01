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Платформы для работы с контентом - Самые популярные приложения - Новая Зеландия
Платформы для взаимодействия с контентом позволяют компаниям создавать персонализированный опыт, который стимулирует вовлечение аудитории. Эти инструменты начинаются с предоставления функций, которые централизуют и организуют маркетинговые активы посредством маркировки и категоризации на основе аудитории или варианта использования. После того, как контент организован, платформы взаимодействия с контентом предлагают функции персонализации, позволяющие адаптировать опыт для конкретной аудитории с целью достижения желаемых бизнес-результатов. Эти результаты могут включать в себя, среди прочего, привлечение потенциальных клиентов, их оценку или направление людям к контекстуальным призывам к действию. Помимо персонализации, платформы для работы с контентом часто включают в себя функции распространения и аналитические возможности для отслеживания эффективности контента и получения информации об аудитории. Команды контент-маркетинга используют эти инструменты, чтобы максимизировать ценность, получаемую от их контента и взаимодействия с аудиторией, поощряя активное участие. Используя платформы для взаимодействия с контентом, компании могут создавать привлекательные и индивидуальные впечатления, которые находят отклик у их целевой аудитории, что в конечном итоге приводит к значимым результатам и укреплению прочных связей.
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Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа — обеспечение предсказуемого роста доходов в любом масштабе.
Issuu
issuu.com
Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем ...
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целе...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе...
Contentstack
contentstack.com
Contentstack является создателем headless CMS и лидером категории Composable Digital Experience Platform (DXP). Знаменитые бренды по всему миру, такие как Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi и Walmart, инвестируют в Contentstack, чтобы подняться над шумом на сегодняшних переполненны...
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии...
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. ...
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет командам B2B-маркетинга и инженерам по продажам фиксировать свой продукт и создавать увлекательные демо-версии и туры по продукту. Ниже приведены некоторые примеры использования Storylane в маркетинге и продажах. Маркетинг: Туры по продукту. Вы можете создать экскурсию по своему ...
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...
EX.CO
ex.co
EX.CO — это отмеченная наградами платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям владеть своим видеоконтентом и стратегиями монетизации для получения максимальной прибыли.
DCatalog
dcatalog.com
Dcatalog является лидером в индустрии цифровых публикаций с 2008 года. Наша платформа позволяет издателям, создателям контента, специалистам по маркетингу и электронной коммерции легко создавать и публиковать привлекательные цифровые материалы. Благодаря нашей передовой технологии флип-книг HTML5 ва...
Visually
visual.ly
Visually — это креативная торговая площадка, которая объединяет предприятия с проверенными творческими профессионалами для создания привлекательного контента с помощью онлайн-платформы для совместной работы и четко определенного, проверенного процесса. Контент доставляется нашим клиентам от более че...
ScreenSpace
screenspace.io
В мире отвлекающих факторов, перенасыщенных рынков и миллениалов… Команды маркетинга и продаж полагаются на ScreenSpace, чтобы прорваться сквозь шум → эмоционально привлечь высококачественных клиентов → и направить их на непреодолимый путь к ДА! Давайте будем честными → Ваши клиенты перегружены. Общ...
Shorthand
shorthand.com
Shorthand — ведущая платформа для создания захватывающего цифрового контента для Интернета. Простой редактор Shorthand позволяет любому создавать, редактировать и публиковать потрясающие материалы для чтения за считанные минуты — никаких навыков программирования или веб-дизайна не требуется. Теперь ...
Joomag
joomag.com
Joomag — ведущая платформа для создания и распространения высококачественного персонализированного контента в больших масштабах. Используя искусственный интеллект и автоматизацию контента, Joomag позволяет некреативным пользователям легко создавать и доставлять исключительный контент на всех устройс...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать контекстный контент в любом масштабе. Заключайте сделки быстрее, предоставляя релевантный контент, который лучше привлекает ваших потенциальных клиентов. Контент — это основа любого продвижения на рынок. Если вы хотите выделиться и построить значимые отношения со ...
Foleon
foleon.com
Foleon — это платформа для создания контента, которая позволяет каждому легко создавать интерактивный контент, на 100% соответствующий бренду. Мы предоставляем компаниям B2B интуитивно понятный редактор перетаскивания и интерактивный формат Foleon Doc, который позволяет им создавать индивидуальный о...
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
Vev
vev.design
Vev — это новое поколение веб-разработчиков, которое дает командам возможность реализовать свои самые захватывающие веб-концепции с полной творческой и технической свободой.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизируют по...
Maglr
maglr.com
Maglr — это платформа для создания контента, которая позволяет компаниям создавать визуальный и интерактивный контент для продаж и маркетинговых коммуникаций. Платформа позволяет маркетологам и дизайнерам легко создавать онлайн-публикации, презентации и микроконтент без кода. Присоединяйтесь к их ми...
Edition Digital
editiondigital.com
Программное обеспечение для издательской деятельности Edition Digital объединяет все пять важнейших моментов эффективной цифровой публикации; СОЗДАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОНЕТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ. Создавайте интерактивный и интересный контент без программирования и распространяйте его на всех ...
Brojure
brojure.com
Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные ис...
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных меропри...
Live Center
livecenter.com
Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое привлекает аудиторию, вовлекает читателей и позволяет редакционным группам обеспечивать мгновенное и эффективное освещение новостей в режиме реального времени. Благодаря интеграции с другими технологиями редакции...
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
Content Launch
contentlaunch.com
Самый простой способ спланировать и заказать ОТЛИЧНЫЙ контент ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ АГЕНТСТВ И СМБ Content Launch — это упрощенная платформа для поиска и распространения контента.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзыв...
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по неско...
Tourial
tourial.com
Tourial позволяет командам, занимающимся выходом на рынок, создавать интерактивные демонстрации и демонстрационные центры и распространять их где угодно. Демонстрационные центры позволяют вам обучать своих покупателей быстрее и лучше, чем когда-либо — от самого верха воронки до самого конца. Это пер...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — это комплексное программное обеспечение для управления контентом и обеспечения продаж, которое позволяет отделам продаж и маркетинга хранить, систематизировать, распространять и отслеживать свой контент, а также дает вам возможность создавать и доставлять потрясающий контент (индивидуал...
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс...
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставит контент в основу всей маркетинговой деятельности. Skyword360 предназначен для обеспечения соответствия всего межканального планирования, создания и активации контента общей контентной стратегии предприятия и маркетинговым целям. Благодаря такому контентно-ориентированному...
SundaySky
sundaysky.com
Современные маркетологи знают силу видео, но признают, что традиционная модель производства не работает. SundaySky дает компаниям возможность эффективно и независимо создавать, персонализировать и распространять видео в больших масштабах. Мы упрощаем пользователям создание высококачественного профес...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
Navattic
navattic.com
Navattic дает возможность командам, занимающимся выводом на рынок, мгновенно создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы помогаем сотням отделов продаж и маркетинга реализовывать инициативы по развитию продуктов на протяжении всей воронки продаж и маркетинга: - Конвертируйте посетителей веб-с...
FORTVISION
fortvision.com
Увеличьте свои продажи, получите больше подписчиков по электронной почте и покажите своей аудитории динамичный, персонализированный контент с помощью платформы автоматизации маркетинга и веб-персонализации FORTVISION. FORTVISION — это самый разумный способ повысить уровень вовлеченности и конверсии ...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множес...
Narrator
narrator.ai
Narrato — это платформа искусственного интеллекта для создания контента, совместной работы и управления рабочими процессами, созданная, чтобы помочь маркетологам/авторам-одиночкам, командам по эффективному контенту или даже крупномасштабным командам по производству контента создавать и отправлять ко...
PathFactory
pathfactory.com
Увеличьте доход B2B с помощью персонализированного, привлекательного и ориентированного на конверсию опыта на протяжении всего пути покупателя B2B с помощью PathFactory. Улучшите путь вашего покупателя и начните предоставлять им возможность анализировать контент. Анализ контента PathFactory на базе ...
Fabl
fabl.co
Комплексная программная платформа Fabl, приобретенная Britelite Immersive в январе 2021 года, была разработана для увеличения вовлеченности аудитории при одновременном снижении затрат на производство и управление для издателей брендов. Комплексная программная платформа Fabl позволяет маркетологам са...
degpeg
degpeg.com
Degpeg — это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и расширяет онлайн-продажи и маркетинг любых продуктов/услуг за счет улучшения качества обслуживания клиентов за счет многопотоковой передачи как в Интернете, так и на мобильных устройствах, одновременно поддерживая более 30 социальных...
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — это SaaS-платформа Fullstack Intelligence® для унифицированных гибридных ИТ-операций. Повысьте производительность приложений, сократите эксплуатационные расходы и модернизируйте ИТ, объединив аналитические данные на основе искусственного интеллекта и коллективный разум с интерактивным планом...
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создан...
UpContent
upcontent.com
Повышайте доверие и углубляйте отношения с помощью тщательно подобранного контента. Лучший способ находить, сотрудничать и распространять соответствующий сторонний контент, который помогает превратить потенциальных клиентов в лояльных клиентов. Запатентованная технология UpContent помогает сократить...
Brandlive
brandlive.com
Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты ...
Flowla
flowla.com
Flowla — это новый способ привлечь ваших потенциальных клиентов к цифровым персонализированным путешествиям, где ваш контент воспринимается весело и увлекательно, а разговоры начинаются естественным образом… Независимо от того, участвуете ли вы; - Продажи и закрытие сделок, - Успех и привлечение нов...
Knotch
knotch.com
ContentEQ — это платформа анализа контента, используемая корпоративными брендами для понимания и оптимизации производительности своего цифрового контента. Платформа сочетает в себе лучший в своем классе количественный и качественный сбор данных, искусственный интеллект и экспертную стратегию, помога...
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu — это платформа интерактивного контента, которая позволяет брендам создавать интерактивные материалы, которые привлекают, развлекают и обучают их аудиторию — без написания единой строки кода. Платформа Dot.vu, основанная на широком спектре надстроек и компонентов, предоставляет своим пользова...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth позволяет современному предприятию создавать красивые веб-сайты без кода для всего: от цифровых предложений по продажам до объявлений о приеме на работу. Какие проблемы мы помогаем вам решить? 1.) Скорость вывода на рынок. Быстро и легко создавайте сайты, удобные для мобильных устройств, с...
Proof
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.