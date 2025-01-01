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Решения для мониторинга и аналитики облачной безопасности — это важные инструменты, предназначенные для повышения прозрачности и безопасности сетей и облачных приложений. Эти инструменты позволяют осуществлять мониторинг облачных приложений, виртуализированных сред и других облачных инфраструктур. Они играют важную роль в выявлении потенциальных рисков, позволяя организациям активно их устранять, тем самым защищая критически важные для бизнеса операции и обеспечивая соблюдение правил во избежание штрафов. Обычно отделы ИТ и безопасности проводят облачный мониторинг и аналитику на постоянной основе. Функции мониторинга помогают организациям каталогизировать облачные ресурсы и обнаруживать новые по мере их создания или интеграции. Функции аналитики помогают оценивать риски в облачных средах, позволяя компаниям определять приоритетность проблем с учетом их потенциального воздействия. Дополнительные общие функции включают мониторинг пользователей, обнаружение конфиденциальных данных и соблюдение политик безопасности.