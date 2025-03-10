Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) - Самые популярные приложения

Wing Security

wing.security

Wing дает организациям возможность использовать весь потенциал SaaS, обеспечивая при этом надежную безопасность. Наше решение SSPM предлагает беспрецедентные возможности визуализации, контроля и соответствия требованиям, усиливая защиту любой организации от современных угроз, связанных с SaaS. Благодаря автоматизированным возможностям обеспечения безопасности Wing директора по информационной безопасности, группы безопасности и ИТ-специалисты экономят недели работы, которые ранее тратились на ручные и подверженные ошибкам процессы. Wing, которому доверяют сотни компаний по всему миру, предоставляет действенную информацию о безопасности, полученную из нашей ведущей в отрасли базы данных приложений SaaS, охватывающей более 280 000 поставщиков SaaS. Это приводит к наиболее безопасному и эффективному способу использования SaaS. Компания Wing Security была основана бывшим директором по информационной безопасности и главой отдела киберзащиты Сил обороны Израиля с целью предоставления пользователям автоматизированных инструментов самообслуживания, необходимых им для безопасности приложений SaaS.