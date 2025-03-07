Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Внедрение аналитического программного обеспечения стало ключевым направлением для бизнеса в условиях его цифровой эволюции, при этом основное внимание уделяется развертыванию инструментов бизнес-аналитики (BI). Эти решения BI играют решающую роль в предоставлении понимания ландшафта данных компании. Обеспечивая визуализацию и понимание бизнес-данных, они дают сотрудникам возможность принимать обоснованные решения, которые приводят к положительным результатам для компании. Учитывая огромный объем данных, доступных сегодня предприятиям, интеграция той или иной формы программного обеспечения BI стала практически необходимой для улучшения понимания и практической реализации таких данных.
Отправить новое приложение
Canva
canva.com
Canva - это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы, документы и другой визуальный контент. Пользователи могут выбирать из многих профессиональных шаблонов, а также редактировать проекты и загружать свои собственные фотографии через интерфейс Drag and Drop. Платформа бесплатна для использования и предлагает платные подписки, такие как Canva Pro и Canva для Enterprise для дополнительной функциональности. Пользователи также могут оплачивать физические продукты, которые должны быть напечатаны и отправлены. Начиная с 2019 года, Canva собрала в размере 3,2 миллиарда долларов и имела более 20 миллионов пользователей в 190 странах. В июне 2020 года Canva собрала 60 миллионов долларов при оценке 6 миллиардов долларов. Это почти удвоило свою последнюю оценку в 2019 году.
Kittl
kittl.com
Kittl AI — это инструмент дизайна, который использует модели глубокого обучения, которые понимают текст пользователя и преобразуют его в визуально привлекательные изображения или клипарты за считанные секунды. Инструмент идеально подходит для создания дизайна, будь то привлекательный дизайн товаров или публикаций в социальных сетях. Пользователи могут легко освоить новые методы дизайна независимо от уровня навыков, используя функции преобразования текста в изображение и текста в клипарт Kittl AI, которые генерируют потрясающие изображения, иллюстрации или фотографии на основе текстовых описаний всего за несколько кликов. Созданный контент сохраняется, и доступ к нему можно получить из раздела «Загрузки». Kittl AI удаляет фон клипартов одним щелчком мыши, а инструмент предлагает предустановки стилей изображений и клипартов, которые помогут пользователям найти нужные стили. Изображения, сгенерированные искусственным интеллектом на Kittl AI, создаются с использованием моделей глубокого обучения, что позволяет пользователям творить быстрее и экономить деньги и ресурсы. Пользователи могут использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для коммерческих проектов при условии, что они соблюдают условия использования и лицензирования Kittl. Инструмент предлагает специальный справочный центр, и пользователи могут обратиться в службу поддержки Kittl за помощью в своих проектах.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее Google Data Studio, является онлайн -инструментом для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и панели инструментов, представленные Google 15 марта 2016 года в рамках Suite Enterprise Google Analytics 360. Разблокируйте силу ваших данных интерактивными информационными панелями и красивыми отчетами, которые вдохновляют более умные деловые решения.
Tableau
tableau.com
Tableau - это аналитическая платформа, преобразующая способ, которым мы используем данные для решения проблем, способствуя людям и организациям, чтобы максимально использовать их данные. Tableau-самая широкая и глубокая, сквозная платформа данных и аналитики. Убедитесь, что ответственное использование данных и улучшение бизнес-результатов с полностью интегрированным управлением и управлением данными, визуальной аналитикой и рассказыванием историй данных, а также сотрудничеством-все с ведущим в отрасли Einstein ведущей в отрасли Einstein в Tableau Pulse-это переосмысленный опыт данных, который делает данные больше доступны для всех, независимо от их опыта с инструментами визуализации данных. Tableau Pulse доступен для пользователей Tableau Cloud и использует мощность Tableau AI для доставки данных таким образом, которые являются более персонализированными, контекстуальными и умными. Узнайте больше на https://tableau.com/pulse table Испытайте полностью размещенное облачное решение предприятия на платформе аналитики № 1 в мире. Tableau Prep Builder обеспечивает современный подход к подготовке данных, что облегчает его более быстрое и проще комбинировать, форму и чистую данные для анализа.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж в полевых условиях работать быстрее и умнее. Их решения рассматривают все основные болевые точки торговых организаций с цифровыми инструментами. Такие функции, как управление свинцом и область, отслеживание производительности представителей, цифровые контракты, генерация лидов и многое другое. Они также предлагают несколько дополнительных услуг, таких как учебная библиотека, маркетинговая платформа Geofence и информация домовладельцев, которые помогут вам продать более разумно. Самое главное, они работают лично с вами и вашей компанией, чтобы убедиться, что вы получите желаемые результаты. Узнайте больше о них на SalesRabbit.com.
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, информационных панелей и ежевечерних отчетов по электронной почте.
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, которые помогут вам получить свои данные и за считанные минуты получить профессионально выглядящую панель мониторинга для других. Никакого программирования или обучения не требуется. Создавайте информационные панели прямо в браузере с помощью простого интерфейса с возможностью перетаскивания и извлекайте важные цифры, показатели и ключевые показатели эффективности из безжизненных отчетов и таблиц. Geckoboard делает ваши ключевые данные более привлекательными для всех благодаря визуализациям, которые каждый может понять с первого взгляда, и которые автоматически обновляются, чтобы всегда оставаться актуальными. Выделите примечательные изменения в определенных показателях с помощью индикаторов состояния, которые привлекают внимание к показателям, эффективность которых выше или ниже ожиданий, и визуально показывают цели, над достижением которых вы работаете, одним щелчком мыши. Как бы ни работала ваша команда, Geckoboard упрощает обмен вашими панелями мониторинга. Скопируйте и вставьте ссылку на действующую панель мониторинга, которую можно просмотреть в любом веб-браузере, или предложите своим товарищам по команде войти в систему, просмотреть и даже создать свои собственные панели мониторинга. Для регулярных обновлений вы можете запланировать отправку снимков экрана информационной панели по электронной почте или публикацию на канале Slack через регулярные промежутки времени. Для максимальной наглядности в Geckoboard есть функция «Отправить на ТВ», позволяющая вам связать свою учетную запись с браузером на большом экране или телевизоре и выбрать, какие информационные панели вы хотите там отображать. Он может даже просматривать несколько панелей мониторинга на одном экране. У нас есть простые инструкции о том, как добиться этого за день, используя доступное готовое оборудование. Наконец, вы можете отслеживать ключевые цифры на ходу, войдя в свою учетную запись в браузере мобильного устройства, где вы получите доступ к своим информационным панелям, идеально отформатированным для небольших экранов. Создайте свои первые информационные панели бесплатно в течение 14 дней – платежные данные не требуются.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для открытия исследований, который сочетает в себе интерактивные карты цитирования, современные инструменты поиска и целевые обновления, помогающие исследователям и группам исследований и разработок разобраться в обширном научном массиве. Он может визуализировать тему вашего исследования со всем: от научных статей, патентов, предварительных и электронных отпечатков.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за считанные минуты.
Rose AI
rose.ai
Rose — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует процесс исследования данных, предлагая эффективное решение для поиска, очистки, визуализации и преобразования данных. Уделяя особое внимание простоте использования, Rose использует передовые LLM с открытым исходным кодом (модели языковых моделей) и методы обработки естественного языка для анализа информации на основе подсказок человеческого языка. Это позволяет пользователям легко находить соответствующие источники данных, обеспечивая плавную интеграцию с ведущими поставщиками данных по всему миру. Сила платформы заключается в ее способности эффективно использовать и визуализировать данные. Сочетая творческие аспекты технологии SF (Сан-Франциско) с надежностью финансов Нью-Йорка (Нью-Йорк), Rose предоставляет полностью проверяемую структуру, позволяющую пользователям проследить логику ее выходных данных до входных необработанных данных. Эта функция повышает прозрачность и подотчетность. Rose также обеспечивает беспрепятственный обмен данными, позволяя пользователям легко обмениваться информацией с внутренними командами или третьими сторонами. Пользователи могут контролировать уровень разрешений, предоставляемых получателям, обеспечивая защиту конфиденциальной информации. Кроме того, Rose действует как надежный сторонний рынок данных, облегчая покупку и продажу разнообразных и обширных наборов данных. Эта функция предлагает пользователям возможность с легкостью просматривать, покупать и продавать наборы данных, создавая среду для совместной работы. Rose используется аналитиками известных финансовых учреждений, что еще раз подтверждает ее надежность и пригодность для задач, требующих большого объема данных. Инструмент сопровождается обширной документацией и обеспечивает поддержку клиентов по каналам связи, включая электронную почту.
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных информационных панелей, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform и Exasol.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Grist
getgrist.com
Grist сочетает в себе лучшее из электронных таблиц, баз данных и конструкторов приложений. Используя знакомый интерфейс электронных таблиц, организуйте свою информацию в виде реляционной базы данных и создавайте информационные панели с возможностью перетаскивания за считанные минуты. Получите максимальную отдачу от своих данных, гарантируя, что они хорошо структурированы и хранятся в одном месте. Никакого дублирования, никаких споров с электронными таблицами и объединения документов. Сотрудничайте в режиме реального времени, защищая свои данные с помощью настраиваемых правил доступа, которые контролируют разрешения вплоть до ячейки. Позвольте всем работать с одними и теми же данными без ущерба для конфиденциальности и стабильности. Зарегистрируйте бесплатную командную учетную запись или организуйте Grist самостоятельно — в любом случае ваши данные всегда будут вашими.
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский интерфейс для совместной работы. Используйте SQL, Python и R вместе или по отдельности. Публикуйте работу внутри или снаружи в виде приложений с интерактивными данными с помощью перетаскивания в адаптивных макетах, которые может использовать каждый. Используйте полную библиотеку компонентов пользовательского интерфейса с мгновенной публикацией и получайте комментарии в режиме реального времени, чтобы обеспечить удобство работы с пользователем. Развивайте организационные знания с помощью Hex, позволяя любому находить и использовать данные.
Mode Analytics
mode.com
Mode — это первая платформа BI, которая использует методы работы современных групп обработки данных, что позволяет руководителям данных проводить более эффективный и эффективный анализ, а также повышать зрелость данных за счет настоящего самообслуживания. Являясь уровнем единого интеллекта, Mode максимизирует рентабельность инвестиций в современный стек данных и превращает данные в конкурентное преимущество для ведущих предприятий во всех секторах и на всех этапах.
Domo
domo.com
Domo использует данные для всех, чтобы они могли увеличить свое влияние на бизнес. Наша облачная платформа обработки данных выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики и аналитики, делая данные видимыми и пригодными для принятия мер с помощью удобных панелей мониторинга и приложений. Опираясь на искусственный интеллект, науку о данных и безопасную основу данных, которая соединяется с существующими облачными и устаревшими системами, Domo помогает компаниям оптимизировать критически важные бизнес-процессы в масштабе и в рекордно короткие сроки, чтобы вызвать смелое любопытство, которое приводит к экспоненциальным бизнес-результатам.
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологов есть несколько маркетинговых источников, сотни текущих кампаний, а также клиенты или заинтересованные стороны, которыми можно управлять и отчитываться перед ними. Это непростая задача — соединить все данные, обработать их, получить ценную информацию и продемонстрировать рентабельность инвестиций. Whatagraph — это интуитивно понятная универсальная платформа для маркетинговых данных, которая легко устраняет ручную работу и хлопоты, связанные с данными, из повседневной работы маркетолога. Вы можете заменить несколько медленных и сложных инструментов одной платформой. И в отличие от других предложений на рынке, Whatagraph прост в использовании, надежен и делает работу с данными (управление, объединение и визуализацию многоканальных данных) быстрой и легкой для любого члена команды: соедините все свои маркетинговые данные в единую систему. один концентратор без сторонних инструментов и разъемов. Управляйте и систематизируйте неструктурированные, разрозненные межканальные данные с помощью преобразований без кода. Любой член маркетинговой команды достаточно легко может выполнять сложные задачи по управлению данными, не имея навыков аналитики, программирования или технических знаний. За несколько кликов создайте потрясающую визуализацию подключенных и подготовленных многоканальных данных. Быстро превращайте их в готовые к анализу или презентации отчеты, информационные панели или отдельные графики, диаграммы, воронки или таблицы. Наконец, автоматизируйте способ обмена или доставки этих данных в любой пункт назначения: клиентам, заинтересованным сторонам, коллегам или другим инструментам и платформам. Независимо от того, выступаете ли вы перед залом заседаний совета директоров или перед своими клиентами или ищете идеи для улучшения кампаний, вы уверены, что у вас есть надежная и быстрая платформа со всеми актуальными данными в одном месте, представленными в четком и наглядном виде. Подготовка займет минуты, а не часы, и минуты, а не часы, чтобы масштабировать его для новых клиентов или источников данных.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачных приложений самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных интегрированных источников бизнес-аналитики. Это бесплатное приложение для отслеживания и мониторинга всех бизнес-показателей в одном месте. Cyfe предоставляет агентствам и маркетологам информационные панели для подтверждения рентабельности инвестиций, объединения источников данных и визуализации тенденций. Основанная в 2012 году Девеном Пателем и показанная в популярном шоу «Силиконовая долина», Cyfe расширилась до более чем трехсот тысяч пользователей. В 2020 году Cyfe присоединилась к недавно запущенному пакету маркетинговых технологий, ориентированному на агентства, — Traject. Traject, состоящая из увлеченных членов команды из 22 городов и 11 стран, представляет 7 брендов в сфере маркетинговых технологий. Cyfe остается верным своим корням, стремясь предоставить самое простое готовое решение для создания информационных панелей, а также внедрять инновации, расширять интеграцию и повышать удобство использования. Cyfe by Traject поддерживает сотни тысяч пользователей и предприятий, от индивидуальных предпринимателей до предприятий, уделяя особое внимание тому, чтобы помочь растущим агентствам отслеживать свои усилия и приносить пользу.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые перспективы и улучшенные детали, взаимодействуя с данными, увеличивая масштаб и выполняя поиск на карте. Используйте умные стили картографирования на основе данных и интуитивно понятные инструменты анализа для получения информации о местоположении. Эффективно работайте в своей организации, совместно создавая и используя карты. Поделитесь своими мыслями с конкретными людьми или со всем миром.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture-это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения каждый день, предлагая лучший способ работы. То, что началось как приложение для цифрового контрольного списка, превратилось в платформу для проведения инспекций, поднятия и решения проблем, управления активами и учебных команд на ходу. SafeTyCulture также помогает командам делать больше, чем просто отметить ящики для управления, риска и соответствия - это может помочь установить окружающую среду, стандарты здоровья и безопасности и повысить планку, когда речь идет о совершенстве. Благодаря захвату данных в реальном времени и практической информации у вас под рукой, вы всегда будете знать, что работает, а что не так, чтобы сосредоточиться на том, что действительно имеет значение-становится лучше с каждым днем. Разблокируйте потенциал ваших рабочих команд, чтобы продвинуть ваш бизнес вперед с помощью SafetyCulture.
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информации об агенте пользователя, IP-адресе. Информация о безопасности, часовой пояс, текущее время, время заката и восхода солнца, время захода и восхода луны с любого адреса IPv4 и IPv6 в формате REST, JSON и XML через HTTPS.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая потребность в обучении позволяет оцифровывать карты на всех уровнях организации. Scribble Maps, основанная в 2009 году, была создана на основе прямых отзывов пользователей. Наш командный портал позволяет командам сотрудничать и работать вместе над картами, а благодаря множеству вариантов экспорта Scribble Maps может интегрироваться с существующими рабочими процессами, чтобы предоставить геопространственные возможности всей вашей организации.
Reportz
reportz.io
Reportz — это инструмент для создания отчетов в режиме реального времени на основе информационной панели для компаний, агентств и фрилансеров цифрового маркетинга, который может помочь автоматизировать процессы отчетности клиентов. Установите правильные ключевые показатели эффективности и позвольте Reportz сделать за вас всю рутинную работу. Подключите своих клиентов и предоставьте им самую прозрачную отчетность о клиентах, которую они когда-либо видели. Неограниченные интеграции. Неограниченное количество пользователей. Бесплатная электронная почта и учетная запись. Неограниченное количество KPI внутри информационных панелей.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информационными панелями, которые демонстрируют весь ваш маркетинговый эффект. Подключайте и отслеживайте каждый маркетинговый канал ваших клиентов с помощью единых единых информационных панелей. AgencyAnalytics интегрируется с более чем 80 платформами для отслеживания и составления отчетов по SEO, PPC, отслеживанию звонков, социальным сетям, маркетингу по электронной почте, электронной коммерции, локальной торговле и т. д. — все это полностью предназначено для вашего агентства. AgencyAnalytics также включает в себя полный набор инструментов SEO, предназначенных для оптимизации и автоматизации вашего агентства. Ежедневно отслеживайте рейтинги, отслеживайте обратные ссылки, проводите технический SEO-аудит и не отставайте от конкурентов с помощью полного набора встроенных инструментов SEO. Независимо от того, являетесь ли вы авторитетным агентством или только начинаете, AgencyAnalytics предлагает простые и гибкие цены для каждого этапа роста вашего агентства, начиная всего с 12 долларов США за клиентскую кампанию в месяц. Попробуйте без риска в течение 14 дней, кредитная карта не требуется.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Visme
visme.co
Visme-это платформа All-in-One, расширяющая возможности не дизайнерских специалистов из-за ведущих компаний, чтобы преобразовать способ, которым они создают, обмениваются и публикуют привлекательные презентации, документы, визуальные отчеты, визуализации данных и другие визуальные форматы за меньшее время. Пользователи из IBM, Goldenstate Warriors, Gartner, Nationwide и 15 миллионов других пользователей используют Visme в качестве инструмента создания контента, чтобы рассказать и представлять свои истории и перевести скучные данные в привлекательные визуальные эффекты. Работать индивидуально или как команда, чтобы сотрудничать. Опубликовать онлайн, встроить на ваш сайт или скачать для автономного использования. Пользователи могут сотрудничать, организовать данные проекта в папках и предоставлять разрешения на основе ролей для связанных команд или отдельных лиц. Кроме того, Visme поставляется с несколькими функциями автоматизации для публикации и отображения, которые позволяют издателям устанавливать время для автоматизации онлайн -презентаций и аналитики для отслеживания эффективности опубликованного контента.
Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений и повышения эффективности вашей компании. Мы взяли все мощные аналитические функции, которые обычно присутствуют в сложных корпоративных инструментах, и сделали их доступными для растущего бизнеса. Создавайте красивые пользовательские информационные панели без кода, чтобы всегда знать, как вы работаете. Создавайте автоматические отчеты, чтобы делиться обновлениями, информационными панелями и контекстом со своей командой или клиентами. Ставьте цели для каждой команды и автоматически отслеживайте их прогресс. Используйте «Бенчмарки», чтобы сравнить свою деятельность с такими компаниями, как ваша, и найти возможности для улучшения. Используйте прогнозы, чтобы прогнозировать будущие результаты и лучше планировать прямо сейчас. И автоматически отслеживайте производительность вашей компании с помощью настраиваемой электронной почты и обновлений Slack.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — это ведущая платформа для отслеживания геолокации, которая оснащена встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Он работает с компаниями всех размеров, которым требуются решения для прогнозной видимости и анализа местоположения, помогая им собирать и обрабатывать элементы данных для визуализации и интеллектуального запуска как внутренних, так и внешних событий. Glympse была основана на предпосылке, что совместное использование местоположения должно быть временным, и конечный пользователь всегда может устанавливать временные ограничения и географические границы для этой части местоположения. Компания потратила более десяти лет на предоставление возможностей совместного использования местоположения, которые обеспечивают гармоничный баланс между простотой, безопасностью, полезностью, временностью и конфиденциальностью. Он освоил нюансы построения интерактивного опыта на основе данных о местоположении. Компания гордится тем, что может автоматизировать обновление того, что видит клиент, на основе сложной логики обнаружения прибытия и геозонирования, оптимизировать время автономной работы и сбалансировать все это с плавными возможностями UX/UI. Поскольку все в Glympse являются техническими фанатами и увлечены созданием передовых решений, компания применила тот же подход к разработке решений, которые позволяют корпоративным брендам обеспечивать более плавное обслуживание клиентов, когда люди, продукты и услуги находятся в движении. Glympse предлагает гибкую платформу отслеживания географического местоположения с SDK корпоративного уровня, API-интерфейсами, информационными панелями и многим другим для создания собственных решений для продуктов или услуг на основе местоположения для выездного обслуживания, автопарка и логистики, доставки продуктов и уведомлений о прибытии розничной торговли, или используйте один из двух готовых продуктов: Glympse En Route для корпоративных клиентов и Glympse PRO для малого бизнеса.
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компании CPG, инвесторы и муниципалитеты полагаются на Placer.ai для принятия обоснованных решений и выигрышных предложений. Ключевые функции включают в себя: - Измерение и тенденции посещений - Настоящая торговая зона - Информация о клиентах и демография - Пути клиентов - Сравнительный анализ конкурентов - Анализ цепочки и отрасли - Платформа онлайн-аналитики - Поток данных, пользовательские отчеты и API. Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатную учетную запись и Placer. ай
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — это платформа для определения местоположения в режиме реального времени, которую предпочитают более 4 миллионов разработчиков. Mapbox предоставляет точные данные о местоположении и гибкие инструменты разработчика, которые позволяют любому бизнесу добавлять геопространственные функции в свои приложения и улучшать операции с помощью аналитики местоположения. Клиенты охватывают автомобилестроение, логистику, бизнес-аналитику, розничную торговлю, путешествия, визуализацию данных, потребительские приложения, погоду, Интернет вещей, геопространственный анализ и многое другое. Благодаря ведущей технологии рендеринга карт для Интернета и мобильных устройств, Mapbox известен тем, что предоставляет высокопроизводительные, настраиваемые, надежные и масштабируемые службы определения местоположения, которым доверяют разработчики, компании и бизнес-лидеры. Сервисы Mapbox включают глобальные картографические данные, трафик в реальном времени, геокодирование и поиск адресов, а также маршрутизацию и указания для навигации. Создавайте приложения с помощью Mapbox с помощью API, библиотек кода, SDK и подробной документации для разработчиков. Mapbox, разработанный для предприятий любого размера, можно начать бесплатно, а цены основаны на ежемесячном использовании, никаких предварительных лицензий или контрактов не требуется. Mapbox — это глобальная команда из более чем 700 человек с офисами в Вашингтоне, Хельсинки и Токио. Компания Mapbox была основана в 2010 году. Сегодня Mapbox обеспечивает анализ местоположения платформ, приложений и брендов по всему миру.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — это отмеченная наградами современная платформа бизнес-аналитики (BI) и аналитики, специально созданная для облака. С помощью Sigma каждый может использовать уже известные ему функции и формулы электронных таблиц для изучения данных в реальном времени в облачном масштабе, вплоть до мельчайших деталей. Наш знакомый интерфейс, похожий на электронные таблицы, предоставляет любому пользователю всю мощь SQL, сохраняя при этом актуальность и безопасность данных в облачных хранилищах данных. Компании, ориентированные на данные, используют Sigma, чтобы дать своим сотрудникам, клиентам и партнерам возможность вырваться за пределы информационной панели и самостоятельно исследовать данные, чтобы принимать более эффективные и быстрые решения. Наше программное обеспечение было создано с целью максимально эффективно использовать производительность облачных хранилищ данных для объединения источников данных и мгновенного анализа миллиардов строк данных — без необходимости написания кода.
Reach Reporting
reachreporting.com
Перейдите на отчеты об охвате. Автоматизация ваших финансовых и нефинансовых данных. Упрощает составление отчетности, прогнозирование и составление бюджета благодаря мощным информационным панелям и улучшенным визуальным элементам. Автоматизируйте повторяющиеся задачи, чтобы принимать более эффективные решения на основе данных за считанные минуты. Получите ценную информацию о траектории вашего бизнеса с помощью нашей функции трехстороннего прогнозирования. Объединив отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств, вы можете создать комплексное представление своих финансовых показателей с помощью автоматического прогнозирования движения денежных средств. По оценкам финансовых менеджеров, бухгалтеров и консультантов, 48% их времени тратится на подготовку финансовых отчетов и информационных панелей. Отчеты и информационные панели динамически обновляются по мере поступления данных каждый месяц. Визуализируйте данные всего за несколько кликов.
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для нескольких программ/миссий. * Встроенный процесс выпуска, включая утверждения, изменения, обратную связь и отслеживание изменений между версиями. * Доступная для запросов база данных текущих процедур. * Представления и возможности ручных и автоматизированных процедур * Интегрированная телеметрия, управление и данные миссии. * Подробная аналитика, отчеты и информационные панели.
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения возможности определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы, которые можно добавить в вашу учебную программу по обучению и развитию, что, в свою очередь, помогает держать вашу организацию в курсе важных решений и процессов. Продукт Venngage помогает преобразовать аналитические данные для создания привлекательного и мощного визуального контента/исследовательских документов для установления интеллектуального лидерства в сфере b2b. Venngage также предоставляет полезные шаблоны внешних коммуникаций, которые помогут поделиться историей вашей компании с потенциальными клиентами и покупателями. Если у вас есть сложное решение, которое вы предлагаете, и вам нужен более простой способ донести ценностное предложение вашего бизнеса, шаблоны инфографики Venngage гарантируют, что они поймут ваши предложения. Venngage — отличное место для создания и систематизации важных визуальных ресурсов для вашей организации, таких как отчеты, организационная структура и информация, руководства и материалы для адаптации, исследовательские документы, официальные документы и многое другое. Вы можете отличиться от других компаний, используя рассказывание историй на основе данных, чтобы вдохновить вашу организацию и клиентов понимать сложную техническую информацию в визуальном формате. Присоединяйтесь к более чем 500 командам и организациям, использующим Venngage каждый день, чтобы оптимизировать свои коммуникации и вовлекать свои команды и аудиторию. Превратите сообщения и контент вашего бренда из высокотехнологичного и запутанного жаргона в визуально привлекательную и убедительную информационную графику. Обеспечьте связь и согласованность своих распределенных команд с помощью более эффективных корпоративных коммуникаций. Узнайте, почему такие компании, как Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, считают Venngage важнейшим инструментом для поддержания продуктивности, согласованности и вовлеченности своих организаций.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять аналитическую информацию для бизнеса. С помощью PopSQL пользователи могут легко понимать свою модель данных, писать SQL с контролем версий, сотрудничать в реальном времени, визуализировать данные в диаграммах и информационных панелях, планировать отчеты, делиться результатами и организовывать основные запросы для поиска и обнаружения. Даже если ваша команда уже использует крупный инструмент бизнес-аналитики, такой как Tableau или Looker, или смесь редакторов SQL, PopSQL обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между вашими опытными пользователями SQL, младшими аналитиками и даже менее техническими заинтересованными сторонами, которые жаждут ценной информации о данных. . * Кроссплатформенная совместимость с macOS, Windows и Linux * Работает со Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra и другими.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest и других. все каналы на одном экране. Не тратьте время на ручные задачи, повысьте свою продуктивность и результаты с помощью цифрового маркетинга. Попробуйте прямо сейчас и посмотрите, как Reportei оптимизирует вашу работу. --- Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте на одном экране основные показатели: Instagram, Facebook, метаобъявления, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest и другие каналы. Не тратьте время на ручные задачи, повысьте свою продуктивность и результаты с помощью цифрового маркетинга. Проведите простой тест прямо сейчас и посмотрите, как Reportei оптимизирует вашу работу.
Jet Admin
jetadmin.io
Представляем JetAdmin: ваш мощный инструмент для создания внутренних инструментов и клиентских порталов без программирования! Откройте будущее разработки программного обеспечения с помощью JetAdmin, вашего идеального конструктора без кода для создания внутренних инструментов и привлекательных клиентских порталов. Попрощайтесь со сложностями традиционного кодирования и воспользуйтесь более быстрым и эффективным способом создания надежных, индивидуальных решений, расширяющих возможности вашего бизнеса. Почему ДжетАдмин? Простота без кода: с JetAdmin вам не нужно быть мастером кодирования, чтобы создавать мощные приложения. Наш интуитивно понятный интерфейс с возможностью перетаскивания и готовые компоненты упрощают создание внутренних инструментов и клиентских порталов. Универсальный доступ. С легкостью разрабатывайте веб-решения, к которым можно получить доступ из любого места и в любое время. Будь то оптимизация внутренних процессов или улучшение взаимодействия с клиентами, JetAdmin обеспечивает непревзойденную доступность. Совершенство: JetAdmin дает вам возможность создавать решения, которые точно соответствуют вашим уникальным потребностям. Настраивайте все, от полей данных до пользовательских интерфейсов, без особых усилий. Анализ данных: используйте наши надежные инструменты управления данными, чтобы с легкостью собирать, анализировать и визуализировать информацию. Принимайте обоснованные решения и оптимизируйте свои операции, как никогда раньше. Безопасность прежде всего: мы уделяем приоритетное внимание безопасности ваших данных и приложений. JetAdmin может похвастаться первоклассными функциями безопасности для защиты ваших внутренних инструментов и клиентских порталов от угроз, обеспечивая душевное спокойствие. Масштабируемость в основе: JetAdmin растет вместе с вами. Начните с малого и масштабируйтесь по мере расширения вашего бизнеса без ущерба для производительности и стабильности. Бесшовная интеграция: легко интегрируйте JetAdmin с существующими системами и сторонними приложениями, максимизируя эффективность и возможности подключения во всей вашей экосистеме. Раскройте свой творческий потенциал: с JetAdmin возможности безграничны. Создавайте потрясающие интерфейсы, автоматизируйте задачи и с легкостью предоставляйте исключительный пользовательский опыт. Никаких ограничений, только возможности: независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или полным новичком, JetAdmin дает вам возможность без ограничений воплотить свои идеи в реальность. Испытайте революцию в разработке программного обеспечения. Присоединяйтесь к числу компаний по всему миру, которые используют JetAdmin для создания инновационных внутренних инструментов и клиентских порталов, которые устанавливают новые стандарты производительности и удовлетворенности пользователей. JetAdmin: Там, где отсутствие кода сочетается с безграничным потенциалом. Начните сегодня и по-новому определите возможности своего цифрового путешествия!
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+ — это самый быстрый способ визуализировать ваши данные и поделиться ценными историями в Microsoft Power BI. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс (UX) без программирования помогает даже обычным пользователям создавать информационные панели и раскадровки за считанные минуты с помощью более 50 диаграмм, диаграмм и таблиц, интегрированных в единый визуальный элемент. Analytics+ призван помочь клиентам перенести свои устаревшие панели мониторинга из Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira или статические панели мониторинга PowerPoint из Think-cell или Mekko Graphics и консолидировать их в Microsoft Power BI.
GRID
grid.is
GRID — это инструмент для работы с электронными таблицами нового поколения со встроенным слоем документа для визуализации, описания и представления данных. В дополнение к нашему встроенному редактору электронных таблиц GRID Sheets, GRID позволяет легко объединять несколько других источников данных в одном месте. Импортируйте файлы электронных таблиц, подключайтесь к электронным таблицам на облачных дисках или подключайте базы данных из других источников, таких как Airtable или Notion. С GRID вы можете перестать переключаться между инструментами и выполнять весь анализ, визуализацию и обмен данными в одном продукте. GRID сочетает в себе возможности электронных таблиц, программного обеспечения для презентаций и текстовых редакторов на одной красивой поверхности. Мы создаем инструмент, который делает работу с данными проще и доступнее для всех. GRID предлагает подходящие типы диаграмм во время вашей работы и может даже помочь вам найти правильные формулы для использования с нашим полностью интегрированным вторым пилотом формул на базе GPT-3. GRID — это будущее чисел. Зарегистрируйтесь и запустите GRID бесплатно на сайте www.grid.is.
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. Приложение обладает мощными возможностями определения местоположения, предоставляя руководителям, директорам и менеджерам полный обзор всех проектов, их статуса, задач, безопасности труда и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите: https://nrby.com или отправьте электронное письмо по адресу [email protected], чтобы узнать больше.
DashThis
dashthis.com
Если вы ищете инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу ТОЛЬКО с теми функциями, которые вам нужны, и без каких-либо сложных «лишних» вещей, DashThis для вас! Мы интегрируемся с более чем 30 источниками данных, а для всего остального есть наш отличный файловый менеджер CSV, который поможет вам добавить любые другие данные, которые вы захотите иметь на своих информационных панелях. И, прежде всего, мы известны нашей потрясающей поддержкой клиентов. Вы не останетесь один на один с инструментом и несколькими статьями Справочного центра (хотя, если вы предпочитаете именно это, это тоже нормально!). Если вам нужен преданный член нашей команды, который в кратчайшие сроки позаботится о том, чтобы вы приступили к работе, и всегда готов ответить на вопросы, когда вам нужно, это именно то, что вы получите!
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели с использованием кода, что позволяет им разрабатывать собственные отчеты и получать более глубокие и детальные сведения. Разработчики могут перебирать и исследовать данные в живых блокнотах для совместной работы. Затем, используя Observable Framework с открытым исходным кодом, они могут создавать локально загружаемые приложения с данными, используя любой язык или библиотеку. На Observable легко безопасно развернуть и разместить приложения для работы с данными. Мы позаботимся о едином входе, управлении рабочим пространством, журналах аудита и многом другом, чтобы разработчики могли сосредоточиться на создании лучших приложений для работы с данными, которые когда-либо видела их команда. Лучшие информационные панели, приложения для обработки данных и отчеты создаются с помощью кода. Лучшие из них создаются с помощью Observable.
Aiven
aiven.io
Выступая в качестве центрального узла для всех потребностей баз данных, Aiven предлагает услуги реляционных и нереляционных баз данных, а также пакет визуализации и брокер сообщений с высокой пропускной способностью. Наше предложение услуг включает Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 и Grafana. Все услуги Aiven оплачиваются почасово, исходя из фактического использования, без каких-либо скрытых комиссий. Начните 30-дневную пробную версию сегодня!
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Маркетинговые агентства экономят время и привлекают клиентов, создавая автоматизированные отчеты и клиентские порталы с белой этикеткой. Octoboard рассылает клиентам отчеты и размещает клиентские порталы с данными из более чем 50 маркетинговых платформ — SEO, PPC, социальных сетей, электронного маркетинга, веб-аналитики и многого другого. * Полностью белая маркировка — создавайте собственные фирменные отчеты * Размещенные клиентские порталы — привлекайте больше трафика на ваш сайт * 50+ интеграций со всеми вашими любимыми маркетинговыми платформами * Более 100 готовых шаблонов для панелей и отчетов клиентских порталов * Неограниченное количество отчетов, панелей мониторинга и пользователей всего от 5 долларов США за клиента. Клиентские порталы White Label, размещенные на веб-сайтах агентств, привлекают клиентов и информируют клиентов о прогрессе агентства. Неограниченное количество пользователей, неограниченное количество отчетов, более 50 интеграций с социальными сетями, SEO, PPC, веб-аналитикой, анализом ключевых слов от Octoboard — единая клиентская платформа отчетов для маркетинговых агентств и занятых маркетологов.
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуализации и понимания ваших данных. Если у вас возникнут проблемы, наша команда экспертов готова показать вам, как максимально эффективно использовать ваши данные! Позвоните нам, поговорите с нами или отправьте электронное письмо, мы здесь, чтобы помочь.
Grow
grow.com
Grow-это платформа для бизнес-аналитики (BI) без кода, которая позволяет всем в вашей организации принимать решения, управляемые данными. Комбинируя ETL, хранилище данных и визуализацию на одной простой в использовании платформы, любая организация может подключать и исследовать свои данные с поверхностным пониманием. Наша модель лицензии неограниченного использования дает каждому доступ к ответам, которые им нужны, не ожидая в очереди для аналитика. Теперь каждый может принимать большие решения в режиме реального времени, чтобы ускорить свой рост.
datapine
datapine.com
datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — это усовершенствованная платформа обнаружения объектов, предназначенная для анализа изображений со спутников и дронов. Он предлагает пользователям возможность обнаруживать, сегментировать и локализовать объекты и области на этих изображениях, а также отслеживать изменения и выявлять аномалии. Его удобный интерфейс и подход без написания кода позволяют пользователям с любым техническим опытом создавать индивидуальные варианты использования и получать ценную информацию из своих данных.
Ardoq
ardoq.com
Reimagine Enterprise Architecture. Платформа, управляемая данными ARDOQ Наше программное обеспечение помогает организациям планировать, выполнять и прогнозировать влияние изменений на их люди, проекты, стратегии, процессы, приложения, инфраструктуру и возможности. С помощью ARDOQ свежие данные создают динамический обзор, который дает информацию для лучших решений. Благодаря помощи мониторингам, интерактивным визуализациям и диаграммам пользователи могут сосредоточиться на понимании взаимозависимости между технологиями и людьми, а также на меньшее время документирования. Ardoq - это смелая, заботливая и управляемая компания, с миссией по расширению прав и возможностей наших клиентов повысить ценность путем успешных изменений. Более подробная информация: www.ardoq.com.
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной панели с помощью Sisense Fusion — настраиваемой облачной аналитической платформы на основе искусственного интеллекта, которая каждый раз вводит аналитику в нужное место и в нужное время. Более 2000 компаний по всему миру полагаются на Sisense для внедрения инноваций, изменения рынков и проведения значимых изменений в мире. Sisense занимает первое место в рейтинге компаний бизнес-аналитики с точки зрения успеха клиентов и пять лет подряд входит в список Cloud 100 лучших облачных компаний мира по версии Forbes. Посетите нас на сайте www.sisense.com и свяжитесь с нами в LinkedIn, Twitter и Facebook.
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Ее миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потребителями и строить их. Azira предлагает инновационные маркетинговые решения для управления аудиторией, активации омниканальных кампаний и понимания атрибуции посещений. Он также предоставляет оперативную информацию для таких вариантов использования, как выбор площадки, анализ торговой зоны, конкурентная разведка и многое другое. Азира обслуживает предприятия розничной торговли, гостиничного бизнеса, путешествий, недвижимости, финансовых услуг и средств массовой информации. Платформа анализа данных Azira освещает поведение потребителей в более чем 70 миллионах мест в 44 странах. Оперативная аналитика: Pinnacle позволяет легко получить представление об эффективности местоположения и ответить на вопросы, в том числе: - Какова посещаемость моего местоположения? - В какой день недели или время суток больше всего посетителей? - Сколько времени они проводят у меня на месте? - Где живут или работают мои посетители? - Каким маршрутом посетители чаще всего добираются до моего объекта? - Как действуют мои конкуренты? Маркетинговая аналитика: Allspark предоставляет вам мгновенный доступ к расширенным возможностям управления аудиторией для усиления вашего маркетинга, основанного на данных: - Создавайте аудитории и управляйте ими на основе реальных данных. - Сделайте медиапланирование эффективным с помощью оценок вашей индивидуальной аудитории по цифровым каналам в режиме реального времени и сравнивайте результаты, чтобы эффективнее распределять бюджет. - Активируйте на выбранной вами платформе. – Замкните цикл с помощью офлайн-атрибуции для оценки результатов. - Создавайте похожие аудитории, похожие на ваших нынешних клиентов или клиентов ваших конкурентов, и ориентируйтесь на них, чтобы стимулировать привлечение клиентов.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.