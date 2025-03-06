Apptivo

apptivo.com

Apptivo — это облачная платформа интегрированных бизнес-приложений, предназначенная для компаний всех форм и размеров. Оно позволяет вам управлять практически любыми бизнес-задачами с помощью приложений Apptivo: от продаж и маркетинга до выставления счетов и поддержки, а также всего, что между ними. В Apptivo нет цены за приложение; вы получаете доступ ко всей платформе всего за 10 долларов в месяц за пользователя. Независимо от того, используете ли вы Apptivo для одного приложения или для управления всем своим бизнесом, оно принесет невероятную пользу организации. Ее приложения охватывают полный жизненный цикл клиента: * Маркетинг: создавайте целевые списки контактов, создавайте и проводите кампании по электронной почте, а также отслеживайте аналитику. * Продажи: Полные возможности CRM с надежным управлением контактами, конвейером продаж, автоматизацией и отчетностью. * Служба поддержки: мощная система обработки заявок с интеграцией электронной почты, веб-порталом и отслеживанием времени. * Управление проектами: управляйте графиками проектов с помощью диаграмм Ганта, отслеживайте время и этапы, а также выставляйте счета за затраченные усилия. * Выездное обслуживание: назначение и отправка заказов на работу, мобильное фото, учет времени и материалов, а также выставление счетов. * Расценки и выставление счетов: создавайте профессиональные расценки и отправляйте их по электронной почте своим клиентам с помощью интегрированных возможностей выставления счетов и регулярных счетов. * Управление заказами: превращайте предложения в заказы, отслеживайте запасы и поставки, а также выставляйте счета клиентам за ваш продукт. * Цепочка закупок и поставок: управляйте поставщиками, отслеживайте заказы на покупку и выставление счетов, а также управляйте запасами. Apptivo используется сотнями тысяч предприятий из 193 стран мира и может принимать независимых консультантов на предприятиях с оборотом до миллиарда долларов. Гибкость Apptivo — одно из трех его основных отличий: доступность, гибкость и возможности. Благодаря тому, что весь набор бизнес-приложений доступен по единой цене, он предлагает богатые и мощные функции для широкого набора приложений, которые обеспечивают беспрецедентные возможности за свою ценность, а также лучшие в своем классе возможности настройки, которые делают систему гибкой для любого типа бизнес.