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Системы отслеживания кандидатов (ATS) — это программные инструменты, используемые рекрутерами, HR-командами и менеджерами по найму для оптимизации процесса поиска, проверки и управления кандидатами на работу. Эти системы позволяют предприятиям создавать и распространять объявления о вакансиях, анализировать резюме на наличие соответствующей информации, назначать собеседования и собирать подробную информацию о кандидатах, включая сопроводительные письма и рекомендации. Они также автоматизируют такие задачи, как планирование собеседований, уведомление кандидатов о следующих шагах и отправка оповещений. Решения ATS играют решающую роль в отслеживании таких показателей найма, как время найма и стоимость найма, позволяя компаниям оптимизировать процесс найма и повысить отдачу от инвестиций в программное обеспечение для рекрутинга. Ведущее программное обеспечение для отслеживания кандидатов часто интегрируется с более широкими функциями рекрутинга, такими как объявления на досках объявлений и сайтах вакансий, поиск кандидатов, анализ резюме, оценка рекомендаций сотрудников, проверка кандидатов, маркетинг при наборе персонала, планирование собеседований, управление взаимоотношениями с кандидатами, адаптация и анализ данных о наборе персонала. Некоторые платформы ATS могут также включать возможности управления взаимоотношениями с кандидатами, которые помогают рекрутерам активно выявлять и развивать потенциальных кандидатов с помощью таких функций, как маркетинг по электронной почте, планирование и постоянное общение.
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Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - платформа Global People для современной рабочей силы. Решение Enterprise HCM, Dayforce сочетает в себе заработную плату, HR, преимущества, управление талантами, управление рабочей силой и многое другое в одном облачном приложении для власти сегодняшней безграничной рабочей силы. Dayforce помогает предоставить опыт, который помогает организациям раскрыть свой полный потенциал рабочей силы и управлять уверенностью, независимо от того, где они работают в мире. Дейфорс со штаб -квартирой в Торонто, Онтарио и Миннеаполисе, штат Миннесота, с операциями по всему миру. Бренд компании обещает улучшить трудовую жизнь, - это обязательство, которое она совершает не только клиентам, но и своим людям и сообществам Dayforce работает. Ключевые области продукта: * HRIS * Глобальная заработная плата, оплата по требованию * Преимущества * Управление рабочей силой, включая время, посещаемость и управление задачами * Приобретение талантов, включая рекрутинг и адаптирование * Управление талантами, включая управление эффективностью, планирование преемственности, управление компенсациями, обследования вовлечения и интегрированная система управления обучением * Усовершенствованная отчетность, аналитика и панели мониторинга * HR самообслуживание через мобильное приложение Dayforce
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. является ведущим поставщиком комплексных решений по управлению человеческим капиталом для заработной платы, льгот, человеческих ресурсов и страховых услуг. Объединяя свою инновационную платформу технологии и мобильности и мобильности с помощью специализированного личного обслуживания, Paychex дает возможность владельцам малых и средних бизнеса сосредоточиться на росте и управлении своим бизнесом. При поддержке более чем 45 -летней отраслевой экспертизы, Paychex обслуживает примерно 670 000 клиентов заработной платы по состоянию на 31 мая 2019 года в более чем 100 местах в США и Европе, и выплачивает один из каждых 12 американских работников частного сектора. Paychex Flex-это все в одном кадровую решение, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которая растет и изменяется с вашим бизнесом, Paychex имеет правильную комбинацию инновационных бизнес -решений и специальной поддержки, чтобы помочь вам достичь ваших целей, куда бы ни шел ваш бизнес. * Нанимайте, платя, управляйте и удерживают сотрудников с уверенностью * Получите опытную, отмеченную наградами поддержку, где и когда вам это нужно с нашей командой поддержки 24/7/365 * Оставайся впереди изменяющихся законов и правил с нашими экспертами по соблюдению требований * Доступ к вашей информации в Go с мобильным приложением Paychex Flex * Управление талантами: набирать, удерживать и разрабатывать лучшие таланты с одной HR -платформы и оптимизировать процесс найма и адаптации. * Управление рабочей силой: повысить эффективность и производительность сотрудников с помощью наших жизненно важных ресурсов управления рабочей силой. * Заработная плата и финансовая поддержка: легко платить сотрудникам и управлять налогами, расходами и многом другом, чтобы вы могли продолжать сосредоточиться на своем бизнесе. * Преимущества сотрудникам: привлечь и сохранить лучшие таланты, предлагая ценные льготы сотрудникам, упрощая администрацию вашего плана. * Аутсорсинг PEO и HR: Поддержите свой бизнес на протяжении всего жизненного цикла сотрудников с нашими комплексными решениями по аутсорсингу HR. * Опыт сотрудников: сэкономить время и повысить точность, предоставляя сотрудникам доступ к HR-кадру, обучению и финансовым инструментам. * Интеграция: автоматически и точно подключать и обмениваться данными между вашим программным обеспечением и Paychex Flex. Выберите правильный уровень технологий и поддержки для вашего бизнеса сейчас - сохраняя способность расти по мере изменения ваших потребностей. Посмотрите, почему Paychex является крупнейшей компанией HR для малых и средних предприятий, и позвольте нам упростить ваш опыт заработной платы.
JotForm
jotform.com
Доверившись более 25 миллионов пользователей по всему миру, мощные формы и набор инструментов Jotform, представленные для малых предприятий и достаточно надежны для предприятий. Jotform помогает организациям переходить от занятости к меньшей работе с формами, которые используют условную логику, принимают платежи, генерируют отчеты, автоматизируют рабочие процессы и многое другое. Продукты jotform позволяют любой команде легко упростить свои процессы. Варианты безграничны с 10 000 шаблонов Jotform, сотни интеграций и почти 400 виджетов. Jotform имеет решение для вашей организации; Наши мощные формы делают это!
Rippling
rippling.com
Rippling дает предприятиям одно место для управления персоналом, ИТ и финансами - глобально. Он объединяет все системы рабочей силы, которые обычно разбросаны по всей компании, такие как заработная плата, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в одной системе. Возьмите, например, на адаптирование. Благодаря Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любом месте мира и установить их заработную плату, корпоративную карту, компьютер, преимущества и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365-все в течение 90 секунд.
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создание победных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторную информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снижает риск соответствия, повышает эффективность, позволяет сотрудникам контролировать свое финансовое здоровье и получить более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для подбора персонала найм сотрудников станет легким.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запросите бесплатную демо-версию JobDiva сегодня!
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов. Recruit CRM используется более чем в 60 странах и имеет мощные функции, такие как анализатор резюме, мобильное приложение, интеграция API, почтовый клиент и сотни бесплатных досок вакансий.
Keka HR
keka.com
Наем-это не просто одноэтапное достижение, поскольку оно включает в себя различные сложные фазы в путешествии. И поиск правильного таланта - это ступенька к созданию успешной деловой среды. Следовательно, Keka предоставит вам удивительные функции, такие как многоплатформенные поиски кандидатов, технологические оценки, показатели показателей и т. Д., Которые помогут вам предложить будущий опыт найма с системой отслеживания заявителей Keka. Keka HR - люди, способствующие. Он автоматизирует процессы людей и помогает создавать мотивированную и преданную культуру на рабочем месте, превращая вашу компанию из Good в Great. С Keka вы можете способствовать высокоэффективной культуре, которая адаптируется, развивается и масштаб, что делает вашу команду более эффективной. Как лидер в области кадров для малых и средних предприятий, Keka универсальна и подходит для всех отраслей.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — лучший и простой способ получить контактную информацию о любом человеке в Интернете. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером или поставщиком услуг, менеджером по продажам или маркетингу, у вас должен быть под рукой SignalHire. Используйте SignalHire из более чем 350 миллионов профилей, собранных со всего Интернета, используйте расширение для браузера, чтобы узнать контактные данные любого человека, получайте только 100% актуальные адреса электронной почты, номера телефонов и ссылки на социальные сети.
Bob HR
hibob.com
Боб - это HR -платформа, которая упрощает управление людьми и модернизирует опыт работы для каждого сотрудника - привлечение взаимодействия, культуры и производительности. Боб настраивается для того, как вы работаете - несмотря на себя, удаленная или гибридная работа. Это дает возможность HR и менеджерам повысить производительность и удержание, что приводит к более здоровым и продуктивным командам. С BOB вы можете оптимизировать свои основные HR -процессы, такие как адаптация, управление производительностью и управление компенсациями, с использованием автоматизированных рабочих процессов для повышения вашей эффективности, покрытия всех точек отслеживания и сэкономить драгоценное время. Боб предоставляет количественные данные в реальном времени, которые могут информировать стратегические решения, которые влияют на прибыль. Боб помогает динамичным компаниям выявить лучшее в своих сотрудниках. Преданные команды Хибоба по всей США, Великобритании, Европе, Израиле и Австралии работают каждый день, чтобы обслуживать более 1400 современных, быстрорастущих предприятий среднего размера.
Breezy HR
breezy.hr
Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, планирование собеседований и последующие действия. Ваш процесс найма повысится производительность благодаря нашему уникальному визуальному подходу к управлению конвейером. Простой интерфейс перетаскивания означает, что любой (то есть каждый!) из вашей команды будет готов к работе за считанные минуты, а Breezy Tasks гарантирует, что ничего не останется незамеченным. Вы также сможете быстрее связаться с кандидатами и принимать более обоснованные решения: от совершенно новой системы оценки соответствия кандидатов (которая мгновенно рассчитывает наиболее подходящих кандидатов) до анализа резюме мирового класса, который раскладывает всех на единых индивидуальных карточках; к нашей системе выставления оценок и руководствам по проведению собеседований, которые позволяют объективно учитывать мнение каждого о кандидате. Кроме того, мы подкрепляем все это мощной аналитикой и отчетностью. Это также соответствует требованиям GDPR! С Breezy вы сможете принимать более правильные решения о найме за меньшее время. Приходите проверить нас.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основателями, и в ней работает более 1000 человек по всему миру.
GoHire
gohire.io
Универсальная платформа для найма талантов GoHire — это решение беспорядочной и хаотичной стратегии найма. Попрощайтесь с мучительным и дорогостоящим наймом персонала и присоединяйтесь к более чем 2500 предприятиям малого и среднего бизнеса по всему миру, которые используют GoHire, чтобы нанять сотрудников в нужное русло. Благодаря интуитивно понятной и оптимизированной платформе GoHire ваш набор сотрудников будет обновлен и запущен в течение нескольких дней. Возьмите полный контроль над своим процессом найма; управляйте вакансиями, кандидатами и собеседованиями за меньшее время и с меньшими усилиями. Легко интегрируйте GoHire со своим веб-сайтом, социальными каналами, досками вакансий и создайте совершенно новую страницу вакансий для своего бизнеса. Вы можете автоматизировать задачи, назначать разрешения для своих товарищей по команде, публиковать свои вакансии на нескольких досках объявлений одним щелчком мыши, управлять каждым кандидатом и оценивать его на одной простой в использовании информационной панели, что позволяет вам сосредоточиться на найме лучших людей для вашего растущего бизнеса. . Благодаря БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версии и планам стоимостью всего от 49 фунтов стерлингов в месяц ваша стратегия найма может быть полностью изменена. Дополнительный бонус? GoHire — единственный ATS, который вашей команде действительно понравится.
Workstream
workstream.us
WorkStream является ведущей платформой HR, заработной платы и найма для почасовой рабочей силы. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshteam помогает привлекать и находить лучших специалистов по различным каналам: быстро настраиваемый сайт вакансий, интеграция с многочисленными бесплатными и премиальными досками вакансий, а также каналы социальных сетей. Как только кандидаты будут приняты, рекрутеры могут сотрудничать с менеджерами по найму, чтобы проверить их и провести собеседование, поделиться отзывами, оставить заметки друг для друга и, наконец, нанять и разослать предложения лучшим кандидатам. Freshteam также позволяет HR-команде нанимать новых сотрудников еще до первого дня работы — будь то заполнение форм, подписание документов или раздача справочников, Freshteam может сделать это в несколько кликов. Кроме того, он также позволяет вам создать список задач по адаптации и назначить его соответствующим людям. Вы можете собирать всю необходимую информацию и создавать профили сотрудников (которые размещаются в каталоге), управлять разрешениями доступа к информации и документам сотрудников и т. д. Программное обеспечение для управления персоналом также полностью заботится об отпуске сотрудников, самообслуживании сотрудников и менеджеров. сотрудники могут подавать запросы, рабочие процессы утверждения менеджерами, отчеты об отпусках для команд и всей организации, которые дают быстрый обзор предстоящих отпусков, тенденций отсутствия на работе и многого другого. Приложения для Android и iOS позволяют выполнять важные действия на ходу. Freshteam является частью семейства продуктов Freshworks, в число продуктов которого входят программное обеспечение для поддержки клиентов Freshdesk, программное обеспечение для управления ИТ-услугами Freshservice, программное обеспечение Freshsales CRM и т. д., которые представлены более чем в 150 000 компаниях по всему миру, включая Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux и ФармЭзи.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
Harri
harri.com
Харри — мировой лидер в области технологий передового опыта сотрудников. Платформа Harri создана для компаний, для которых обслуживание является основой бизнеса, и включает в себя решения для привлечения талантов, управления персоналом, вовлечения сотрудников и соблюдения требований. Harri позволяет организациям разумно нанимать, удерживать и управлять лучшими талантами для управления и улучшения своего бизнеса. Она обслуживает более 55 000 ресторанов и отелей и четыре миллиона сотрудников гостиничного бизнеса по всему миру, при этом наблюдается рост розничной торговли и здравоохранения. Harri наладила отношения со многими ведущими мировыми гостиничными брендами, оставаясь сосредоточенной на своей миссии по улучшению качества обслуживания сотрудников команд, работающих на переднем крае. Харри приветствовал таких известных клиентов, как Raising Cane's Chicken Fingers, и запустил общесистемные внедрения для Subway в США и McDonald's в Великобритании. Активная пользовательская база компании удваивалась ежегодно, что способствовало подаче 7,2 млн заявлений о приеме на работу, 2,6 млн сообщений и созданию 237 тыс. списков вакансий. .
JazzHR
jazzhr.com
Программное обеспечение для рекрутинга JazzHR позволяет занятым бизнес-лидерам централизовать и модернизировать свой подход к найму. Замените трудоемкие ручные таблицы и заполненные почтовые ящики гибкой, доступной и ориентированной на людей технологией найма персонала. Соревнуйтесь в режиме реального времени за лучшие таланты и нанимайте отличных сотрудников, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса и своих сотрудников.
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой программной платформы системы учета, которая заменила устаревшую ATS и привнесла в этот процесс гораздо больше возможностей. Потому что для одного найма не должно потребоваться 10+ инструментов. Платформа Talent Intelligence включает в себя: - Лучший в своем классе ATS - CRM для рекрутинга на основе искусственного интеллекта (ваша база данных по подбору персонала, которая содержит комбинацию ваших данных и автоматически обновляемых данных Loxo, чтобы гарантировать, что вы всегда получаете наиболее точного кандидата). информация) - Многоканальный инструмент взаимодействия с возможностями создания кампаний на базе искусственного интеллекта, поэтому вы никогда не пропустите последующие действия - Поисковая система людей и компаний, заполненная более чем 1,2 миллиарда человек и миллионов организаций - Подтвержденная контактная информация, например личные адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Мгновенный поиск, ранжирование и сопоставление с помощью искусственного интеллекта благодаря ИИ-помощнику Loxo, Copilot. Не говоря уже о том, что... Loxo также является единственным программным обеспечением для подбора персонала, в котором есть CRM для продаж, специально разработанная для рекрутеров, что означает, что вы можете вести развитие бизнеса. действия там же, где вы выполняете остальную часть рабочего процесса. Настоящая победа здесь? Каждый из этих лидирующих на рынке продуктов предназначен для бесперебойной совместной работы, что делает каждый этап вашей работы более эффективным и снижает вероятность ошибок. Более 13 200 команд по поиску руководителей, RPO, профессионального рекрутинга и подбора персонала по всему миру стали машинами по найму персонала благодаря Loxo. Но что именно это означает? - Снижение затрат на 74% на протяжении всего жизненного цикла талантов, включая затраты на поиск и найм. - Сокращение времени найма на 85 % благодаря автоматизации поиска и рабочих процессов. - 98% удовлетворенности клиентов.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быстрее и с меньшими затратами находить кандидатов более высокого качества.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) для кадровых компаний и специалистов по подбору персонала. Это самая экономичная облачная платформа для привлечения талантов и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая помогает кадровым фирмам и корпоративным рекрутерам оптимизировать процесс найма и упростить процесс найма. Ключевые функции включают в себя: объявление о вакансиях, портал карьеры, клиентский портал, портал кандидатов, проверку и отбор кандидатов, управление временем и расходами, аналитику интеграции социальных сетей, интеграцию досок объявлений, интеграцию электронной почты и плагины. Расширение Chrome и функции CRM для общения с клиентами и кандидатами на протяжении всего жизненного цикла найма с этапами конвейера, интеграцией электронной почты, интеграцией календаря, настраиваемыми горячими списками, отчетами, системой уведомлений и многим другим. Все это сопровождается бесплатной адаптацией, обучением и поддержкой. Попробуйте бесплатно!
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — это современное программное обеспечение для отслеживания кандидатов и CRM для подбора персонала, встроенное в одно целое. Recruiterflow оснащен такими функциями, как расширение Chrome для поиска в один клик, автоматизированная последовательность электронных писем, интеграция досок объявлений и совместная работа, которые помогут вам отслеживать процесс подбора персонала от начала до конца. Быстрорастущие компании, такие как Instamojo, Fusioncharts, OLR, а также стартапы из YCombinator и 500startups, используют Recruiterflow для поиска талантливых специалистов и оптимизации процесса найма.
Crelate
crelate.com
Crelate — это современное, быстрое и полнофункциональное решение для отслеживания кандидатов, CRM для подбора персонала и управления взаимоотношениями с талантами, созданное специально для агентств по поиску сотрудников, фирм по поиску руководителей и профессиональных корпоративных рекрутеров. Crelate предлагает все функции, которые нужны занятым рекрутерам, такие как интеграция с клиентом Outlook, отслеживание электронной почты, гибкие рабочие процессы, портал кандидатов, мобильный доступ, представление клиентов и многое другое; а также адаптацию, обучение и обслуживание, которые они ожидают, и мы делаем все по разумной цене.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долларов в посевном раунде в 2013 году, 7,5 миллиона долларов в раунде серии A в 2014 году, 13,6 миллиона долларов в раунде серии B в 2015 году, 35 миллионов долларов в раунде серии C в 2015 году и 50 миллионов долларов в раунде серии D. в 2018 году. Исследовательская фирма CB Insights в исследовании, проведенном по заказу The New York Times, включила Greenhouse в число пятидесяти стартапов, которые, по прогнозам, станут единорогами, компаний с оценкой не менее 1 миллиарда долларов.
Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лучше и быстрее, объединив каналы подбора персонала на одной интуитивно понятной платформе. Используйте инструменты искусственного интеллекта и функции расширения социальных сетей, управляйте своей командой удаленно и улучшайте совместную работу, воспользуйтесь полным набором отчетов, инструментами обеспечения соответствия (GDPR, CCPA, PDPA...), полным API, размещайте вакансии на тысячах бесплатных и премиум-каналы многое и многое другое. Измените подход к подбору персонала с помощью новейшего облачного инструмента найма и поднимите показатели набора персонала на новый уровень!
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дает командам талантливых специалистов возможность запускать процессы подбора персонала мирового уровня с помощью действенной аналитики, встроенных лучших практик и комплексного решения, исключающего необходимость в надстройках. Результатом являются надежные данные в режиме реального времени, неизменно отличный опыт кандидатов и рекрутеров, а также единый источник правды. Консолидируйте без компромиссов, масштабируйте без ограничений. Консолидированное комплексное решение Ashby объединяет ваши ATS, CRM, планирование и аналитику в единое масштабируемое решение с лучшими в своем классе функциями. Устраните надстройки и сократите затраты на программное обеспечение для подбора персонала. Научите свою команду использовать только один инструмент для реализации оперативных процессов подбора персонала мирового уровня. Мощная аналитика рекрутинга. Получайте надежные данные и полезную информацию для своей команды в режиме реального времени, чтобы улучшить рабочие процессы, беспрепятственно общаться с заинтересованными сторонами и стимулировать масштабные улучшения процессов. Используйте аналитику Ashby, чтобы стать рассказчиками стратегических данных, прогнозировать потенциал найма, а также отслеживать и оптимизировать прогресс в достижении целей найма. Избавьтесь от устаревших электронных таблиц, длительного ожидания построения отчетов и любых сомнений в точности ваших данных. Встроенные лучшие практики Ashby предоставляет вам встроенную структуру и автоматизированные рабочие процессы, необходимые для обеспечения последовательных и справедливых результатов найма. Всегда предоставляйте кандидатам исключительный опыт, экономя время с помощью проверенных шаблонов, настраиваемых оповещений и общих визуализаций конвейера. Предоставьте своей команде возможность сосредоточиться на полезных и сложных аспектах рекрутинга, которые им нравятся.
Comeet
comeet.co
Comeet — это система отслеживания кандидатов и платформа найма для малых и средних компаний, ориентированных на быстрый рост. Отмеченная наградами облачная платформа обеспечивает широкие возможности для совместной работы и предлагает командам по найму простой и удобный в использовании дизайн, динамическую настройку, автоматизированные рабочие процессы и многое другое. Comeet — это многофункциональное решение корпоративного уровня. Идеально подходит для поиска, координации, общения, обмена, планирования, подготовки, привлечения, оценки, найма и отчетности.
HigherMe
higherme.com
HigherMe позволяет легко находить, проверять, проводить собеседования и нанимать сотрудников из любой точки мира и с любого устройства. Сократите время и затраты на найм сотрудников с помощью инструментов и технологий, позволяющих быстро просматривать кандидатов, планировать собеседования, управлять всеми публикациями на доске объявлений о приеме на работу и заполнять новые документы для сотрудников. HigherMe создан для предприятий, которые нанимают почасовых работников, таких как рестораны и розничная торговля. Нанимайте сотрудников на ходу с помощью автоматического повторного размещения на доске вакансий, системы отслеживания кандидатов с мобильных устройств, технологии Text-To-Apply, планирования собеседований в один клик, видеосопроводительных писем, фирменной страницы вакансий, пользовательских приложений и облачной обработки документов. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы сэкономить шесть часов на каждого сотрудника, сократить количество неявок на собеседования на 67 % и сэкономить до 3600 долларов США в год.
Built for Teams
builtforteams.com
Программное обеспечение для управления персоналом, созданное для вас. Интуитивно понятные и мощные инструменты, которые помогут вам планировать, нанимать, управлять и удерживать рабочую силу.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору персонала и управлению персоналом.
Fountain
fountain.com
Fountain объединяет подбор персонала в одном месте, поэтому вы можете быстрее нанимать лучших людей, независимо от того, являетесь ли вы крупным предприятием, франшизой или малым бизнесом. Отслеживайте, управляйте и внедряйте данные в любом месте. Независимо от того, есть ли у вас одно или 1000 мест, мы делаем все просто. Fountain доступен в Интернете и на мобильных устройствах, поэтому вы можете нанимать кандидатов, находясь ли вы за столом или в пути.
Empeon
empeon.com
Empeon — это гибкая платформа, которая позволяет компаниям легко управлять всеми своими потребностями в области управления персоналом и заработной платой в одном месте. Часто компании заявляют, что у них есть эта функция, но у них есть только возможность подключения, что приводит к возникновению узких мест и замедлению операций. Приходите протестировать нашу платформу и узнайте, почему она действительно лучше всего подходит для вашего бизнеса.
Arcoro
arcoro.com
Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управлению персоналом, ориентированная на строительную отрасль, предлагающая решения, помогающие компаниям нанимать, управлять и развивать свой бэк-офис, а также профессиональную и квалифицированную рабочую силу. Набор модулей Arcoro включает в себя: • Отслеживание кандидатов • Адаптация • Управление обучением • Основные HR • Преимущества • Отслеживание рабочего времени/посещаемости ExakTime • Управление компенсациями • Управление производительностью и планирование преемственности. Компании могут использовать один или все модули, а многие клиенты начинают с одного или двух и добавляют больше по мере изменения их потребностей или роста организации. Модули пакета Arcoro полностью интегрированы, но они также интегрируются с другими строительными технологиями, включая управление проектами, управление персоналом и системы учета. Arcoro поддерживает прочные партнерские отношения с другими ведущими поставщиками строительных технологий, чтобы обеспечить бесперебойную работу клиентов. Более 8000 строительных компаний и подрядчиков всех размеров в Северной Америке полагаются на Arcoro в решении своих проблем с персоналом. Каждый день более 1 миллиона специалистов в области строительства знакомятся с продукцией Arcoro. Arcoro стремится предоставить лучший опыт сотрудникам на местах и в офисе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.arcoro.com.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce-это постоянная кадровую платформу, которая плавно управляет всем вашим опытом сотрудников и оптимирует процессы HR на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Как экосистема HR, PeopleForce предлагает шесть полностью функциональных и настраиваемых продуктов: COREHR, Recruit, выполнение, пульс, время и стол, удовлетворение разнообразных потребностей предприятий и предоставление комплексной платформы, которая оптимизирует процессы и повышает эксплуатационную эффективность. С PeopleForce у вас есть возможность выбирать и оплачивать конкретные продукты, которые вам нужны, обеспечивая экономическую эффективность и максимизируя стоимость ваших инвестиций. Что сотрудники могут сделать в приложении: -отслеживать информацию о остановке в актуальном состоянии - Запросить и управлять временем, указав причину отсутствия, утверждающие. - Получите быстрый доступ к личным профилям и контактным данным с помощью каталога сотрудников, где можно найти поиск, - Посмотрите, кто нет сегодня и причины их отсутствия -Доступ к актуальным новостям и объявлениям компании -Обзор дел, просмотр и выполненные задачи - Доступ к их документам Менеджеры дополнительно - Получить уведомления с запросами на отпуск и может быстро пересмотреть и утвердить или отклонить их. -Легко управлять своими задачами, разрешениями и делом. Миссия PeopleForce состоит в том, чтобы дать возможность предприятиям двигаться вперед, сосредоточившись на людях, а не на процессах, создавая расширяющуюся и приятную среду рабочего места. В качестве изменения игры в революцию в опыте работы специалистов по персоналу, менеджеров и сотрудников Peopleforce стал выбором для 600+ предприятий, включая таких новаторов, как Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, Ajax и многие другие.
Top Echelon
topechelon.com
Программное обеспечение для подбора персонала Top Echelon объединило мощные функции отслеживания кандидатов (ATS) и взаимодействия с клиентами (CRM) в одном решении для подбора персонала, предназначенном для оптимизации процесса подбора персонала для команд по подбору и найму, начиная с 67,15 долларов США за пользователя в месяц. Top Echelon автоматизирует многие функции отслеживания кандидатов, такие как анализ резюме, анализ электронной почты, массовая загрузка резюме, настраиваемые поля, настраиваемые рабочие процессы, таблицы импорта/экспорта, проверка дубликатов, объединение записей, тегирование, полнотекстовый поиск, радиусный поиск и дополнительный Портал кандидатов. Чтобы помочь управлять процессом найма, Top Echelon имеет функции CRM для общения с кандидатами на протяжении всего жизненного цикла найма с настраиваемыми этапами конвейера, интеграцией электронной почты, интеграцией календаря, настраиваемыми горячими списками, планировщиком действий, шаблонами электронной почты, настраиваемыми действиями, отчетами, системой уведомлений и многим другим. Все это включает в себя адаптацию, обучение и поддержку без дополнительной оплаты.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit — один из лучших бесплатных сервисов, который помогает вам быстрее выбирать лучших специалистов благодаря эффективному сотрудничеству, анализатору резюме, простому планированию собеседований и напоминаниям.
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возможность упростить свою жизнь, объединив несколько инструментов в один, который имеет смысл для вашего бизнеса. Экономьте время и деньги с Эдди. Нанимайте, настраивайте, управляйте и платите сотрудникам — и все это в единой простой системе.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и менеджеров по персоналу, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить свои усилия на улучшении опыта своих сотрудников.
eRecruiter
erecruiter.pl
Эффективный и удобный подбор персонала. eRecruiter — самая популярная платформа управления подбором персонала в Польше, которую ежедневно используют тысячи рекрутеров для поиска заявок на работу, связи с кандидатами и сотрудничества с бизнесом из одного места. Эта система также помогает управлять положениями о согласии кандидатов и учитывать новые права кандидатов.
WebHR
web.hr
WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. WebHR — незаменимый инструмент не только для HR, но и для всей компании. WebHR основан на модели «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) и облачных вычислений.
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem в качестве универсальной платформы для подбора персонала или улучшите существующую ATS с помощью интегрированных продуктов для CRM, поиска, планирования, аналитики, сайтов вакансий, мероприятий и многого другого. Более 1000 компаний – от стартапов до лидеров отрасли, таких как Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash и Zillow – доверяют Gem быстрый и простой подбор персонала.
RecRight
recright.com
RecRight переносит набор персонала в 21 век с помощью интуитивно понятного и универсального видео-инструмента для набора персонала. Вы можете объявлять об открытых вакансиях, получать заявки и оценивать кандидатов в инструменте подбора персонала. Записанное видеоинтервью дает вам возможность увидеть людей, стоящих за заявлениями, и нанять людей, которые кликают на них. В конце концов, рекрутинг – это человеческое взаимодействие, а не ручка, бумага и безликие заявления.
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd — ведущий британский поставщик комплексных облачных программных решений для подбора персонала, предназначенных для HR, рекрутинговых команд и менеджеров по найму, которые значительно расширяют путь кандидата. Наша отмеченная наградами технология позволяет вам управлять всем процессом подбора персонала самостоятельно. Мы предлагаем облачное программное обеспечение ATS для подбора персонала, программное обеспечение для адаптации и индивидуальные веб-сайты по карьере - настоящее комплексное решение. Запросите бесплатную демонстрацию сегодня.
JobAdder
jobadder.com
**Программное обеспечение ATS** Создано для кадровых агентств и внутренних команд — все вакансии, кандидаты, общение и задачи оптимизируются с помощью удобной настраиваемой панели управления JobAdders. JobAdder — это полностью облачная система, предоставляющая современному пользователю полную гибкость в подборе персонала на ходу с любого мобильного устройства. Разнообразные функции размещения вакансий JobAdders позволяют рекрутеру размещать объявления о вакансиях на более чем 200 досках объявлений и платформах социальных сетей.
Jobsoid
jobsoid.com
Jobsoid — это онлайн-система отслеживания кандидатов, которая предлагает вам комплексное решение по подбору персонала для всех видов ваших потребностей в подборе персонала. Он имеет множество функций, каждая из которых предназначена для упрощения каждого этапа процесса найма. От размещения вакансий на различных досках объявлений до управления полученными вами заявлениями кандидатов, от общения с кандидатами до сотрудничества с вашей командой — Jobsoid предоставляет вам универсальное решение. Автоматизируйте процесс найма с помощью Jobsoid и переключитесь на простой подбор персонала. Ключевые особенности: - Реклама вакансий на различных досках объявлений и в социальных сетях. - Интеграция веб-сайтов и страниц Facebook. - Настраиваемая форма заявки кандидата. - Поиск кандидатов с помощью плагина Chrome и импорта вручную. - Маркетинговая кампания (по электронной почте) для вашего кадрового резерва. - Адрес электронной почты для конкретной вакансии. для автоматического назначения кандидатов - Быстрое составление короткого списка кандидатов с помощью интеллектуального фильтра на основе искусственного интеллекта - Настраиваемый процесс набора персонала - Управление заявлениями кандидатов с помощью тегов и других фильтров - Беспрепятственное сотрудничество в команде с помощью автоматизированных задач и напоминаний - Встроенная электронная почта и обмен текстовыми сообщениями для простоты общения - Автоматическое ответы и электронные письма с информацией о взаимодействии для повышения качества обслуживания кандидатов. - Планирование собеседований — одиночные, групповые с временными интервалами и видеопоказом. - Создание отчетов. - Мобильные приложения для набора персонала на ходу.
Onepoint HCM
onehcm.com
Замените до 8 различных систем одной платформой и унифицируйте свою рабочую силу. OnePoint Human Capital Management — это комплексное решение HCM, идеально подходящее для растущих компаний для найма, привлечения, расширения возможностей и удержания сотрудников на протяжении всего жизненного цикла трудоустройства. Наша платформа HCM и специальная группа поддержки позволяют нашим клиентам настраивать более автоматизированные и оптимизированные процессы в едином решении для баз данных. С помощью нашего унифицированного набора приложений HCM автоматизируйте ручные процессы управления персоналом и расчета заработной платы, консолидируйте системы и обеспечьте унифицированный опыт сотрудников для улучшения взаимодействия, коммуникации и соблюдения требований.
Jobspage
jobspage.co
Создайте специальную страницу вакансий для своей компании, перечислите доступные вакансии и управляйте приложениями. Наша система отслеживания кандидатов позволяет вам собирать резюме кандидатов, контактные данные и другую информацию, необходимую для принятия наилучших решений о найме.
Apploi
apploi.com
Apploi — это решение для отслеживания кандидатов, призванное помочь предприятиям здравоохранения делиться объявлениями о вакансиях на нескольких досках вакансий для поиска и привлечения кандидатов. Платформа позволяет администраторам планировать собеседования, создавать заметки и автоматизировать оформление документов в едином интерфейсе. Система позволяет менеджерам обновлять письма с предложениями, отслеживать даты истечения срока действия сертификатов, проверять лицензии LPN, автоматически проверять кандидатов и анализировать показатели производительности после публикации вакансии.
ATS OnDemand
atsondemand.com
ATS OnDemand предоставляет облачное программное обеспечение для отслеживания кандидатов для поиска и найма талантливых специалистов. Отлично подходит для индивидуальных рекрутеров, стартапов и небольших команд по найму, которым нужна экономичная платформа для выполнения всех задач по подбору персонала.
Traffit
traffit.com
Создавайте наборы сотрудников, на которые кандидаты любят подавать заявки. Счастливые кандидаты и быстрый набор сотрудников, над которыми ваша команда работает вместе. Добро пожаловать в новый способ набора персонала на следующую должность.
Webrecruit
webrecruit.co
Нанимайте исключительных кандидатов. Сократите расходы. Улучшите понимание. Достигайте лучших результатов быстрее с помощью лучшего программного обеспечения ATS и рекламных решений.
Jobilla
jobilla.com
Цифровое решение Jobilla для подбора персонала предлагает предприятиям и кандидатам эффективный опыт привлечения талантов. Мы предлагаем персонализированную стратегию для привлечения пассивных кандидатов, снижения затрат на подбор персонала и ускорения процесса подбора персонала, предлагая кандидатам способ найти работу, соответствующую их навыкам и интересам. Используя Jobilla, компании и кандидаты получают именно то, что они хотят – как и когда они этого хотят – с помощью нескольких простых щелчков мыши. Потенциал. Выполнено.
TalentLyft
talentlyft.com
Программное обеспечение для подбора персонала, которое объединяет систему отслеживания кандидатов, маркетинговое решение для подбора персонала, поиск и подбор персонала и CRM-решение на одной платформе.
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