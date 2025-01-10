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Системы отслеживания кандидатов - Самые популярные приложения - Пакистан
Системы отслеживания кандидатов (ATS) — это программные инструменты, используемые рекрутерами, HR-командами и менеджерами по найму для оптимизации процесса поиска, проверки и управления кандидатами на работу. Эти системы позволяют предприятиям создавать и распространять объявления о вакансиях, анализировать резюме на наличие соответствующей информации, назначать собеседования и собирать подробную информацию о кандидатах, включая сопроводительные письма и рекомендации. Они также автоматизируют такие задачи, как планирование собеседований, уведомление кандидатов о следующих шагах и отправка оповещений. Решения ATS играют решающую роль в отслеживании таких показателей найма, как время найма и стоимость найма, позволяя компаниям оптимизировать процесс найма и повысить отдачу от инвестиций в программное обеспечение для рекрутинга. Ведущее программное обеспечение для отслеживания кандидатов часто интегрируется с более широкими функциями рекрутинга, такими как объявления на досках объявлений и сайтах вакансий, поиск кандидатов, анализ резюме, оценка рекомендаций сотрудников, проверка кандидатов, маркетинг при наборе персонала, планирование собеседований, управление взаимоотношениями с кандидатами, адаптация и анализ данных о наборе персонала. Некоторые платформы ATS могут также включать возможности управления взаимоотношениями с кандидатами, которые помогают рекрутерам активно выявлять и развивать потенциальных кандидатов с помощью таких функций, как маркетинг по электронной почте, планирование и постоянное общение.
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Breezy HR
breezy.hr
Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, планирование собеседований и последующие действия. Ваш процесс найма повысится производительность благодаря нашему уникальному визуальному подходу к управлению конвейером. Простой интерфейс перетаскивания означает, что любой (то есть каждый!) из вашей команды будет готов к работе за считанные минуты, а Breezy Tasks гарантирует, что ничего не останется незамеченным. Вы также сможете быстрее связаться с кандидатами и принимать более обоснованные решения: от совершенно новой системы оценки соответствия кандидатов (которая мгновенно рассчитывает наиболее подходящих кандидатов) до анализа резюме мирового класса, который раскладывает всех на единых индивидуальных карточках; к нашей системе выставления оценок и руководствам по проведению собеседований, которые позволяют объективно учитывать мнение каждого о кандидате. Кроме того, мы подкрепляем все это мощной аналитикой и отчетностью. Это также соответствует требованиям GDPR! С Breezy вы сможете принимать более правильные решения о найме за меньшее время. Приходите проверить нас.
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для подбора персонала найм сотрудников станет легким.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshteam помогает привлекать и находить лучших специалистов по различным каналам: быстро настраиваемый сайт вакансий, интеграция с многочисленными бесплатными и премиальными досками вакансий, а также каналы социальных сетей. Как только кандидаты будут приняты, рекрутеры могут сотрудничать с менеджерами по найму, чтобы проверить их и провести собеседование, поделиться отзывами, оставить заметки друг для друга и, наконец, нанять и разослать предложения лучшим кандидатам. Freshteam также позволяет HR-команде нанимать новых сотрудников еще до первого дня работы — будь то заполнение форм, подписание документов или раздача справочников, Freshteam может сделать это в несколько кликов. Кроме того, он также позволяет вам создать список задач по адаптации и назначить его соответствующим людям. Вы можете собирать всю необходимую информацию и создавать профили сотрудников (которые размещаются в каталоге), управлять разрешениями доступа к информации и документам сотрудников и т. д. Программное обеспечение для управления персоналом также полностью заботится об отпуске сотрудников, самообслуживании сотрудников и менеджеров. сотрудники могут подавать запросы, рабочие процессы утверждения менеджерами, отчеты об отпусках для команд и всей организации, которые дают быстрый обзор предстоящих отпусков, тенденций отсутствия на работе и многого другого. Приложения для Android и iOS позволяют выполнять важные действия на ходу. Freshteam является частью семейства продуктов Freshworks, в число продуктов которого входят программное обеспечение для поддержки клиентов Freshdesk, программное обеспечение для управления ИТ-услугами Freshservice, программное обеспечение Freshsales CRM и т. д., которые представлены более чем в 150 000 компаниях по всему миру, включая Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux и ФармЭзи.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, технические оценки, системы показателей и т. д., которые помогут вам предложить перспективный опыт найма с помощью системы отслеживания кандидатов Keka.
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
WebHR
web.hr
WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. WebHR — незаменимый инструмент не только для HR, но и для всей компании. WebHR основан на модели «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) и облачных вычислений.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы в организации. чутье охватывает весь путь сотрудника и полностью настраивается. Начните со стандартных функций или адаптируйте каждый процесс к уникальным потребностям вашей организации — выбор за вами. Привлекайте таланты и сокращайте время найма сотрудников с помощью функций рекрутинга, таких как наш конструктор страниц карьеры с возможностью перетаскивания и настраиваемые воронки кандидатов. Превратите восторженных новичков в лояльных защитников бренда с помощью персонализированных ознакомительных поездок. И упростите основные задачи отдела кадров, такие как управление отсутствием, расчет заработной платы, анализ производительности, учет рабочего времени и многое другое. Наше решение основано на Salesforce, что позволяет вам воспользоваться мощью и безопасностью ведущей в мире платформы CRM. Но даже если вы не используете Salesforce, мы предоставим вам доступ. Добавьте немного изящества в свою организацию – и добейтесь гармонии с персоналом.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR — лучшая в мире система отслеживания кандидатов (ATS) и программное обеспечение для подбора персонала, которому доверяют более 4700 компаний. Разработанная после тщательного анализа болевых точек и проблем, с которыми сталкиваются команды по подбору персонала по всему миру, наша система подбора персонала на базе искусственного интеллекта и бесшовная интеграция гарантируют, что вы найдете идеального кандидата для своей организации. Некоторые из его удивительных особенностей включают в себя: * Публикуйте вакансии на более чем 50 партнерских досках объявлений. * Рейтинг и рекомендации кандидатов на основе искусственного интеллекта. * Автоматизированный отбор кандидатов * Сравнение кандидатов на 360 градусов * Расширение Chrome для импорта кандидатов. * Кадровый резерв для хранения и управления данными. * Рассылка писем с предложениями по шорт-листам. * Большая интеграционная экосистема * Расширенная отчетность и аналитика. * Мобильное приложение для iOS и Android.
StaffingSoft
staffingsoft.com
Рекрутинговое программное обеспечение для рекрутеров и специалистов по кадрам. StaffingSoft — это корпоративная система отслеживания кандидатов, которая предлагает полный набор инструментов, которые эффективно интегрируют и оптимизируют подбор, удержание и управление кандидатами, сотрудниками и внешними поставщиками по всему миру. У вас будет возможность построить долгосрочное партнерство с нами, чтобы способствовать вашей продуктивности и росту.
Talentsquare
talentsquare.com
Миссия Talentsquare — помочь компаниям добиться успеха в подборе персонала. Мы предлагаем новейшие HR-технологии, позволяющие с легкостью управлять и нанимать таланты.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent — это поставщик платформы для привлечения талантов, которая помогает людям развивать компании, карьеру и сообщества. Наша платформа предлагает ряд программных модулей и решений по привлечению талантов, которые помогают организациям привлекать, управлять и нанимать нужных людей. Наше лучшее программное обеспечение :Recruit — это надежная система управления кандидатами, которая позволяет организациям применять упреждающий подход к привлечению талантов и стимулировать стратегический рост. :Recruit сокращает двойную обработку, экономит ваше время и снижает риск человеческой ошибки на этом пути. Scout :Recruit позволяет вам: - Управлять жизненным циклом набора персонала - Создавать, управлять и публиковать фирменные веб-страницы по подбору персонала - Публиковать сообщения непосредственно на досках объявлений, чтобы гарантировать, что ваша должность будет видна нужным кандидатам - Легко проверять кандидатов для достижения наилучших результатов - Оценивать, ранжировать и комментировать Отслеживайте своих лучших кандидатов - Отслеживайте кандидатов на протяжении всего процесса найма - Интегрируйте свои любимые технологические решения по подбору персонала и управлению персоналом
Teamable
teamable.com
Будущее рекрутинга сегодня. Находите и сотрудничайте с великими талантами. Будь то пассивный поиск, обучение и обмен сообщениями или рекомендации, мы помогаем компаниям нанимать подходящих людей в свою команду.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — это универсальная HR-платформа для лучшего опыта сотрудников. Это централизованное решение для оптимизации HR-процессов на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Наша миссия – помочь бизнесу: - упростить HR-процессы; - формировать высокопроизводительную культуру; - упростить набор, адаптацию, вовлечение сотрудников, отслеживание рабочего времени, управление отпусками и анализ производительности. PeopleForce помогает продвигать бизнес вперед, уделяя особое внимание людям, а не процессам. Создайте вдохновляющее и приятное место работы.
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторно вводить информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снизьте риски, связанные с соблюдением требований, повысьте эффективность, дайте сотрудникам возможность контролировать свое финансовое состояние и получите более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лучше и быстрее, объединив каналы подбора персонала на одной интуитивно понятной платформе. Используйте инструменты искусственного интеллекта и функции расширения социальных сетей, управляйте своей командой удаленно и улучшайте совместную работу, воспользуйтесь полным набором отчетов, инструментами обеспечения соответствия (GDPR, CCPA, PDPA...), полным API, размещайте вакансии на тысячах бесплатных и премиум-каналы многое и многое другое. Измените подход к подбору персонала с помощью новейшего облачного инструмента найма и поднимите показатели набора персонала на новый уровень!
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и интерфейсу, включая трудовое законодательство, правила для иностранных граждан, социальное страхование и налоговое законодательство, HRMS ZenHR обслуживает всех, от малого и среднего бизнеса до корпоративных клиентов на рынке MENA.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products и 2500 других, предлагает комплексный набор продуктов, включающий HR и расчет заработной платы, посещаемость, производительность, Отслеживание кандидатов, взаимодействие, LMS и более 50 модулей. Используя эти решения, организации любого размера могут автоматизировать HR-операции, безошибочно рассчитывать заработную плату, своевременно выплачивать зарплату, отслеживать посещаемость сотрудников, работу сотрудников на работе и вне ее, отслеживать производительность сотрудников, анализировать резюме, отправлять письма с предложениями и делать многое другое. Присоединяйтесь к нам в путешествии по новому определению совершенства в области управления персоналом.
KeldairHR
keldair.com
KeldairHR — это современная интеллектуальная облачная система отслеживания кандидатов, созданная для эффективной организации многих задач и процессов, связанных с подбором и наймом сотрудников. Платформа KeldairHR предоставляет полный набор функций, упрощающих поиск, обработку и общение HR-команд с кандидатами.
Jobtoolz
jobtoolz.com
Самый простой в мире инструмент подбора персонала, который действительно заполняет вакансии. Мы поддерживаем менеджеров по персоналу предприятий малого и среднего бизнеса на каждом этапе процесса найма. Jobtoolz уделяет особое внимание платформе брендинга работодателей с потрясающим опытом работы с кандидатами, системой отслеживания кандидатов (ATS) и маркетингом подбора персонала, который поддерживает рекрутеров на каждом этапе процесса найма.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit — это облачная технология подбора персонала на основе искусственного интеллекта, предназначенная для решения уникальных задач, с которыми сталкиваются кадровые агентства, рекрутинговые компании, фирмы по подбору руководителей и внутренние отделы кадров. Работая по всему миру в более чем 70 странах и поддерживая 14 языков, включая основные европейские языки, iSmartRecruit отличается простотой развертывания и удобной для пользователя автоматизацией. Он эффективно управляет всем рабочим процессом подбора персонала: от поиска кандидатов до адаптации. В 2024 году наше программное обеспечение ATS, Recruiting CRM и Executive Search было удостоено множества наград от известных платформ обзора программного обеспечения, что подчеркивает нашу приверженность предоставлению превосходных решений по подбору персонала.
VanillaHR
vanillahr.com
Простая платформа найма VanillaHR — это система отслеживания кандидатов (ATS), которая служит комплексным решением для подбора персонала. Платформа предоставляет широкий спектр функций, предназначенных для поиска, привлечения, квалификации и проведения собеседований лучших кандидатов, отвечающих любым потребностям в найме, от малого бизнеса до крупных предприятий. Платформа работает на базе искусственного интеллекта, что делает процессы найма более эффективными и быстрыми, позволяя рекрутерам и менеджерам по найму автоматизировать ручные задачи, такие как планирование собеседований, а также сортировку и фильтрацию профилей кандидатов. VanillaHR предлагает усовершенствованный инструмент для проведения видеоинтервью — VanillaHR Meet, который использует анализ лица и аудио, чтобы предоставить менеджерам по найму больше информации о характеристиках кандидатов, помимо того, что включено в их резюме. Платформа также включает в себя конструктор карьерных страниц, позволяющий привлекать нужных кандидатов и получать меньше нерелевантных заявок. VanillaHR может помочь управлять от 1 до 1000 открытыми вакансиями, что делает его отличным решением для стартапов, кадровых агентств и предприятий любого размера. На веб-сайте VanillaHR представлены такие ресурсы, как блог, часто задаваемые вопросы и центр поддержки, которые помогают пользователям ориентироваться на платформе и нанимать лучших специалистов. Доступна 15-дневная бесплатная пробная версия для изучения всего спектра комплексной платформы по подбору персонала VanillaHR.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью тестов и проверок навыков. Сегодня более 7500 предприятий доверяют Hireology поиск и найм нужных им людей.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долларов в посевном раунде в 2013 году, 7,5 миллиона долларов в раунде серии A в 2014 году, 13,6 миллиона долларов в раунде серии B в 2015 году, 35 миллионов долларов в раунде серии C в 2015 году и 50 миллионов долларов в раунде серии D. в 2018 году. Исследовательская фирма CB Insights в исследовании, проведенном по заказу The New York Times, включила Greenhouse в число пятидесяти стартапов, которые, по прогнозам, станут единорогами, компаний с оценкой не менее 1 миллиарда долларов.
Harri
harri.com
Харри — мировой лидер в области технологий передового опыта сотрудников. Платформа Harri создана для компаний, для которых обслуживание является основой бизнеса, и включает в себя решения для привлечения талантов, управления персоналом, вовлечения сотрудников и соблюдения требований. Harri позволяет организациям разумно нанимать, удерживать и управлять лучшими талантами для управления и улучшения своего бизнеса. Она обслуживает более 55 000 ресторанов и отелей и четыре миллиона сотрудников гостиничного бизнеса по всему миру, при этом наблюдается рост розничной торговли и здравоохранения. Harri наладила отношения со многими ведущими мировыми гостиничными брендами, оставаясь сосредоточенной на своей миссии по улучшению качества обслуживания сотрудников команд, работающих на переднем крае. Харри приветствовал таких известных клиентов, как Raising Cane's Chicken Fingers, и запустил общесистемные внедрения для Subway в США и McDonald's в Великобритании. Активная пользовательская база компании удваивалась ежегодно, что способствовало подаче 7,2 млн заявлений о приеме на работу, 2,6 млн сообщений и созданию 237 тыс. списков вакансий. .
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. наши сердца, где мы живем и работаем. Access помогает более чем 100 000 клиентам изменить способы использования программного обеспечения для бизнеса, предоставляя каждому сотруднику свободу делать больше того, что важно.
Superworks
superworks.com
Мы в SUPERWORKS специализируемся на революционных преобразованиях предприятий, помогая им создавать динамичные рабочие места, способствующие повышению производительности. Наш подход сосредоточен на определении приоритетов людей, гарантируя, что каждый человек чувствует себя мотивированным, ценным и реализованным в своей профессиональной среде. В основе нашей деятельности лежит стремление возглавить технологическую эволюцию и предоставить нашим клиентам необходимые инструменты для будущего успеха. Мы верим в возможность расширения возможностей бизнеса для достижения экспоненциального роста благодаря возможностям программного обеспечения как услуги (SaaS). Наша миссия — предоставлять передовые технологические решения, которые не только упрощают бизнес-операции, но и оптимизируют процессы, обеспечивая эффективность и результативность по всем направлениям.
factoHR
factohr.com
Повысьте уровень управления персоналом с помощью factoHR — передовой, ориентированной на мобильные устройства платформы HCM, которая автоматизирует все функции управления персоналом — от приема на работу до выхода на пенсию. Наша интеллектуальная платформа предоставляет полезную информацию, позволяющую вам быстрее достичь своих бизнес-целей. Присоединяйтесь к более чем 3500 предприятиям и 2,6 миллионам сотрудников, включая таких гигантов отрасли, как Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wipro, Denso Group, BSE и Cycle Agarbatti. Ощутите прирост производительности до 87 %, как и они. Ключевые преимущества: Единая платформа: повысьте производительность с помощью наших полностью интегрированных инструментов. Вовлеченность сотрудников: используйте анализ настроения в режиме реального времени, чтобы поддерживать вовлеченность команд. Стратегический рост: внедряйте OKR и KPI для достижения успеха организации. Оптимизация ресурсов: детальное планирование смен и расписаний максимизирует производительность. Надежная безопасность: используйте высококачественную безопасность данных Azure и возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Целостность данных. Поддерживайте единый согласованный источник данных во всей организации. Непревзойденные функции: Мобильный подход: доступен в любое время и в любом месте. Интерактивный чат-бот: немедленная, интеллектуальная помощь. Динамические информационные панели: действенная информация в реальном времени. : Оценка сотрудников на ходу. О factoHR. Компания factoHR, сертифицированная по стандарту ISO 27001, с 2005 года специализируется на пенсионных пособиях и решениях по управлению персоналом.
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие практики на основе данных, экспертный контент и специализированные программные инструменты для найма, повышения квалификации, признания и удержания сотрудников, объединяя людей и процессы для достижения успеха в бизнесе. Максимизация талантов достигается, когда у HR есть инструменты, необходимые для точного планирования, безупречного выполнения человеческих инициатив и сознательного построения культуры — эти важные столпы максимизации талантов являются ядром нашей платформы управления талантами.
CareerPlug
careerplug.com
С 2007 года CareerPlug работает над тем, чтобы облегчить наем персонала для более чем 16 000 растущих компаний в США и Канаде. Мы разработали наше программное обеспечение для найма сотрудников, не связанных с отделом кадров, чтобы каждый владелец, оператор и менеджер по найму мог подобрать подходящих сотрудников для своей команды. Наша основная миссия — облегчить процесс найма сотрудников, всегда была нашей движущей силой, поскольку мы развиваемся и внедряем инновации в самом сердце Остина. От владельцев до кандидатов, мы верим в создание исключительных впечатлений для всех. Для нас это означает предоставление руководства о том, как нанимать сотрудников, упрощение доступа к лучшим практикам и автоматизацию процесса, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что важно: подборе правильного персонала!
Rytfit.ai
rytfit.ai
Попрощайтесь с неуклюжими и устаревшими процессами управления персоналом и используйте современный подход к управлению человеческим капиталом вместе с Rytfit.ai. Rytfit — это платформа управления персоналом на основе искусственного интеллекта, предлагающая комплексное решение, призванное помочь организациям эффективно и результативно управлять своей рабочей силой. Поднимите привлечение талантов на новый уровень — Rythire адаптирован к потребностям вашей организации. Укажите любое название должности, чтобы ускорить создание вакансии всего за считанные секунды. Семантическая модель Rytfit позволяет организации перейти от «Привет» к «Найм» всего за 7 дней. Платформа RytHire имеет такие функции, как устранение задач по ручному набору персонала и оптимизация процесса набора персонала. Создавайте рабочую силу, переназначайте сотрудников и повышайте удержание — модуль RytEngage позволяет организациям выявлять и развивать внутренние таланты для новых ролей, продвигая культуру роста и возможностей. Измеряйте то, что важно: модуль RytMeasure предоставляет централизованный центр для постановки и отслеживания целей в режиме реального времени. Платформа позволяет организациям согласовывать свою рабочую силу с общей бизнес-стратегией и добиваться лучших результатов в бизнесе. Оптимизируйте свои кадровые процессы, вовлекайте своих сотрудников и добивайтесь результатов с помощью нашего комплексного решения. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или крупным предприятием, наше решение поможет вам достичь целей управления персоналом и улучшить общие процессы.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio — это универсальная платформа, которая позволяет правильно организовать ваш малый бизнес и работать с ведущими компаниями, такими как Google, PayPal и SAP, в соответствии с лучшими отраслевыми стандартами. Наша платформа интегрирует все ваши процессы, чтобы они были организованы и ими было легко управлять. MyLenio упрощает ваш бизнес, помогая вам достичь самых высоких стандартов в области HR + IT + соответствия требованиям. Оптимизируйте свой малый бизнес и организуйте свою компанию для работы с компаниями из списка Fortune 500!
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возможность упростить свою жизнь, объединив несколько инструментов в один, который имеет смысл для вашего бизнеса. Экономьте время и деньги с Эдди. Нанимайте, настраивайте, управляйте и платите сотрудникам — и все это в единой простой системе.
Arcoro
arcoro.com
Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управлению персоналом, ориентированная на строительную отрасль, предлагающая решения, помогающие компаниям нанимать, управлять и развивать свой бэк-офис, а также профессиональную и квалифицированную рабочую силу. Набор модулей Arcoro включает в себя: • Отслеживание кандидатов • Адаптация • Управление обучением • Основные HR • Преимущества • Отслеживание рабочего времени/посещаемости ExakTime • Управление компенсациями • Управление производительностью и планирование преемственности. Компании могут использовать один или все модули, а многие клиенты начинают с одного или двух и добавляют больше по мере изменения их потребностей или роста организации. Модули пакета Arcoro полностью интегрированы, но они также интегрируются с другими строительными технологиями, включая управление проектами, управление персоналом и системы учета. Arcoro поддерживает прочные партнерские отношения с другими ведущими поставщиками строительных технологий, чтобы обеспечить бесперебойную работу клиентов. Более 8000 строительных компаний и подрядчиков всех размеров в Северной Америке полагаются на Arcoro в решении своих проблем с персоналом. Каждый день более 1 миллиона специалистов в области строительства знакомятся с продукцией Arcoro. Arcoro стремится предоставить лучший опыт сотрудникам на местах и в офисе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.arcoro.com.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безграничной рабочей силы. Dayforce помогает предоставлять опыт, который помогает организациям полностью раскрыть свой кадровый потенциал и работать уверенно, независимо от того, в какой точке мира они работают. Штаб-квартира Dayforce находится в Торонто, Онтарио, и Миннеаполисе, Миннесота, а операции осуществляются по всему миру. Обещание бренда компании улучшить трудовую жизнь — это обязательства, которые она берет на себя не только перед клиентами, но и перед своими сотрудниками и сообществами, в которых работает Dayforce. Ключевые области продуктов: · HRIS · Глобальный расчет заработной платы, оплата по требованию · Преимущества · Управление персоналом , включая управление временем, посещаемостью и задачами · Привлечение талантов, включая набор и адаптацию · Управление талантами, включая управление производительностью, планирование преемственности, управление компенсациями, опросы вовлеченности и интегрированную систему управления обучением · Расширенные отчеты, аналитика и информационные панели · Самостоятельный отдел кадров обслуживание через мобильное приложение Dayforce
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
ATS следующего поколения, Vacancy Filler, позволяет рекрутерам быстро предоставлять кандидатам лучший опыт. Полностью автоматизированный и фирменный, он оснащен такими инструментами, как модуль агентства, кадровый резерв, запрос на набор, SJT и тесты, проверка биографических данных, рекомендации, видеопоказ и адаптация - и все это подкреплено мощным пакетом BI Analytics Suite. Работая с Vacancy Filler, вы будете иметь собственного менеджера по работе с клиентами, поддержку пользователей и кандидатов в Великобритании, а также интеграцию с вашей системой управления персоналом. И многое другое!
WorkTaps
worktaps.com
Программное обеспечение для направления сотрудников для почасовой работы. Привлечение сотрудников для помощи в поиске высококвалифицированных сотрудников; Быстрее.
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды. Узнайте больше на WorkStream.us.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.
Intellohire
intellohire.com
Программное обеспечение нового поколения для фирм по подбору персонала, хедхантингу и поиску руководителей. Intellohire — это платформа на базе SAAS, используемая кадровыми агентствами по всей Индии, для глобальной индустрии подбора и подбора персонала. Платформа позволяет кадровым агентствам расширять бизнес с помощью передовых технологий. Intellohire помогает рекрутерам управлять взаимодействием с кандидатами, находить кандидатов, отправлять кандидатам информацию о вакансиях и даже получать отзывы от клиентов. Всеми функциями можно управлять из одного эпицентра — интеллектуальной системы отслеживания кандидатов.
RecruiterPM
recruiterpm.com
Система отслеживания кандидатов (ATS), CRM, программное обеспечение для искусственного интеллекта, управления проектами и аналитики для набора команд с информационными панелями, настраиваемыми метриками/аналитикой, глобальным обменом знаниями, управлением исследованиями, вознаграждением сотрудников, хранилищем данных, API и многим другим!
Jobspage
jobspage.co
Создайте специальную страницу вакансий для своей компании, перечислите доступные вакансии и управляйте приложениями. Наша система отслеживания кандидатов позволяет вам собирать резюме кандидатов, контактные данные и другую информацию, необходимую для принятия наилучших решений о найме.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR — это самая быстрорастущая система отслеживания кандидатов для малого бизнеса в США. VIVAHR позволяет легко - Публиковать вакансии - Управлять кандидатами - Сотрудничать с членами команды - Создавать отчеты и аналитику Это так просто! Начните с бесплатного размещения объявлений о вакансиях на более чем 50 досках объявлений. Среднестатистический новый клиент получает работу через 6 минут.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit — платформа для привлечения талантов. Теперь компании могут использовать данные для постоянной оптимизации каждого аспекта процессов подбора персонала, сокращая затраты и время найма.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — это облачная система управления персоналом, подбором персонала и производительностью. HRLocker позволяет компаниям автоматизировать процессы управления персоналом и подбора персонала, оптимизируя требования к персоналу в одном месте.
Teamdash
teamdash.com
Teamdash — это идеальное программное обеспечение для подбора персонала для компаний, которым нужны инструменты для адаптации к своим процессам, чтобы быстрее нанимать отличные команды. Teamdash, популярный за возможности настройки, удобство для пользователя и возможности подбора персонала, становится все более популярным выбором для внутренних рекрутеров, стремящихся быстро улучшить результаты и процессы.
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — это самое мощное и полное программное обеспечение для подбора персонала, разработанное для рекрутеров, которые хотят быть в курсе последних событий в сфере управления персоналом. Присутствует на рынке с 2013 года, имеет более 300 клиентов и более 3400 рекрутеров, которые делают Talent Clue своим незаменимым рабочим инструментом. Автоматизируйте весь процесс выбора. Создавайте привлекательные предложения о работе и распространяйте информацию с помощью нашего обширного мультипостера. Управляйте процессами интуитивно и создавайте единую базу талантов, подкрепленную подробными отчетами.
TalentLyft
talentlyft.com
Программное обеспечение для подбора персонала, которое объединяет систему отслеживания кандидатов, маркетинговое решение для подбора персонала, поиск и подбор персонала и CRM-решение на одной платформе.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef — ведущий поставщик SaaS-решений для отслеживания кандидатов и управления талантами, специально созданных для децентрализованной почасовой рабочей силы. Наша платформа, ориентированная на мобильные устройства, оптимизирует процесс набора и удержания сотрудников, трансформируя способы отслеживания почасовых работников, начиная с подбора, найма, обучения и вовлечения. Многие из самых известных мировых брендов доверяют TalentReef, чтобы предоставить полезную информацию, необходимую для оптимизации и управления процессами управления талантами.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow помогает рекрутерам находить исключительные таланты в LinkedIn за несколько минут. Вместо того, чтобы вручную выполнять фильтрацию в LinkedIn и оценивать профили по отдельности, интеллектуальные алгоритмы Tapflow могут мгновенно определить самые популярные профили для любой роли.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексная платформа, предназначенная для расширения возможностей менеджеров по найму. Легко оптимизируйте процесс найма: от взаимодействия с кандидатами до оценки и отслеживания заявок. Беспрепятственно общайтесь, планируйте мероприятия, проводите удаленные интервью и защищайте данные. Испытайте оптимизированный рабочий процесс с Tacitbase. Ключевые особенности: Совместная работа: Обеспечьте беспрепятственное сотрудничество с помощью гибких планов подписки Tacitbase. Легко сотрудничайте с членами команды в базе данных кандидатов, проверке кандидатов и отслеживании заявок. Назначайте задачи, отслеживайте прогресс и поддерживайте общение в режиме реального времени, независимо от местоположения. Наслаждайтесь детальным управлением разрешениями для контролируемого доступа. База данных кандидатов: Легко создавайте, управляйте и сохраняйте кандидатов из различных источников. Будь то социальные сети, электронная почта или существующие базы данных, Tacitbase обеспечивает беспроблемную организацию кандидатов. Настройте свою базу данных кандидатов с помощью персонализированных столбцов и ищите потенциальных кандидатов по конкретным критериям, таким как образование, опыт, навыки и местоположение. Отслеживайте всю деятельность кандидатов, включая отзывы, заявки и общение, в одном централизованном месте. Отзыв кандидата: Упростите и ускорьте процесс оценки за счет совместного и конструктивного рассмотрения кандидатов. Получите комплексное представление о квалификации и пригодности каждого кандидата для работы, что позволит быстрее принимать решения и повышать качество найма. Делайте осознанный выбор и создайте сильную команду. ТацитПочта: Эффективно общайтесь с кандидатами через выделенный адрес электронной почты, объединяя все электронные письма, связанные с кандидатами, в одном месте. Используйте настраиваемые шаблоны электронной почты и автоматизированную связь, чтобы сэкономить время, улучшить взаимоотношения с кандидатами и обеспечить персонализированный подход на протяжении всего процесса найма. Оставайтесь на связи без особых усилий. Отслеживание приложений: Беспрепятственно отслеживайте кандидатов на протяжении всего процесса найма с помощью нашей интуитивно понятной системы отслеживания приложений (ATS) на основе канбана. Настраивайте процесс найма, сотрудничайте с членами команды и общайтесь с кандидатами непосредственно внутри системы. Оптимизируйте процесс подбора персонала с помощью ярлыков и фильтров, гарантируя эффективное управление кандидатами и бесперебойный рабочий процесс. Планирование мероприятий: Упростите графики собеседований и оценок с помощью нашей удобной функции планирования мероприятий. Создавайте мероприятия, указывайте детали и отправляйте приглашения кандидатам напрямую через Tacitbase. Управляйте всеми запланированными событиями в календаре и отправляйте напоминания кандидатам, обеспечивая беспрепятственный процесс набора персонала и избегая конфликтов в расписании. Интеграция конференций: Проводите безопасные дистанционные собеседования и оценки с помощью возможностей интеграции Tacitbase с популярными платформами для конференций, такими как Zoom и Google Meet. Планируйте и приглашайте кандидатов на виртуальные собеседования, записывайте сеансы для дальнейшего использования и оптимизируйте свою деятельность по удаленному набору персонала. Преодолевайте расстояния без особых усилий. Расширенный поиск: Используйте возможности наших расширенных поисковых фильтров для выявления кандидатов на основе определенных критериев, таких как навыки, опыт, образование и т. д. Уточняйте результаты поиска с помощью ряда параметров поиска и фильтров, экономя время и гарантируя выбор наиболее подходящих кандидатов для каждой вакансии. Эффективно находите идеальное сочетание. Безопасность данных: В Tacitbase безопасность данных является нашим главным приоритетом. Мы применяем надежные меры безопасности для защиты конфиденциальной информации кандидатов, включая безопасность на уровне строк и регулярное резервное копирование данных. Наша платформа соответствует правилам защиты данных, а интеграция со сторонними сервисами соответствует строгим стандартам безопасности. Доверьте нам свои данные. Повысьте свой успех в подборе персонала с помощью Tacitbase. Раскройте возможности оптимизированных рабочих процессов, расширенных функций и аналитики на основе данных. Получите максимальное преимущество при найме сотрудников и совершите революцию в своей сфере подбора персонала с помощью Tacitbase!
Top Echelon
topechelon.com
Программное обеспечение для подбора персонала Top Echelon объединило мощные функции отслеживания кандидатов (ATS) и взаимодействия с клиентами (CRM) в одном решении для подбора персонала, предназначенном для оптимизации процесса подбора персонала для команд по подбору и найму, начиная с 67,15 долларов США за пользователя в месяц. Top Echelon автоматизирует многие функции отслеживания кандидатов, такие как анализ резюме, анализ электронной почты, массовая загрузка резюме, настраиваемые поля, настраиваемые рабочие процессы, таблицы импорта/экспорта, проверка дубликатов, объединение записей, тегирование, полнотекстовый поиск, радиусный поиск и дополнительный Портал кандидатов. Чтобы помочь управлять процессом найма, Top Echelon имеет функции CRM для общения с кандидатами на протяжении всего жизненного цикла найма с настраиваемыми этапами конвейера, интеграцией электронной почты, интеграцией календаря, настраиваемыми горячими списками, планировщиком действий, шаблонами электронной почты, настраиваемыми действиями, отчетами, системой уведомлений и многим другим. Все это включает в себя адаптацию, обучение и поддержку без дополнительной оплаты.
Teamtailor
teamtailor.com
Независимо от того, нанимаете ли вы одного человека в год или несколько тысяч, Teamtailor — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала, которое нравится компаниям и кандидатам. Наше простое в использовании программное обеспечение, ориентированное на кандидатов, предоставляет вам все инструменты, необходимые для более эффективного подбора персонала, включая автоматические триггеры, аналитику, генеративный искусственный интеллект, анонимный найм, полностью настраиваемые рабочие процессы подбора персонала, простой в создании сайт вакансий и многое другое. более.