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Системы отслеживания кандидатов - Самые популярные приложения - Доминиканская Республика
Системы отслеживания кандидатов (ATS) — это программные инструменты, используемые рекрутерами, HR-командами и менеджерами по найму для оптимизации процесса поиска, проверки и управления кандидатами на работу. Эти системы позволяют предприятиям создавать и распространять объявления о вакансиях, анализировать резюме на наличие соответствующей информации, назначать собеседования и собирать подробную информацию о кандидатах, включая сопроводительные письма и рекомендации. Они также автоматизируют такие задачи, как планирование собеседований, уведомление кандидатов о следующих шагах и отправка оповещений. Решения ATS играют решающую роль в отслеживании таких показателей найма, как время найма и стоимость найма, позволяя компаниям оптимизировать процесс найма и повысить отдачу от инвестиций в программное обеспечение для рекрутинга. Ведущее программное обеспечение для отслеживания кандидатов часто интегрируется с более широкими функциями рекрутинга, такими как объявления на досках объявлений и сайтах вакансий, поиск кандидатов, анализ резюме, оценка рекомендаций сотрудников, проверка кандидатов, маркетинг при наборе персонала, планирование собеседований, управление взаимоотношениями с кандидатами, адаптация и анализ данных о наборе персонала. Некоторые платформы ATS могут также включать возможности управления взаимоотношениями с кандидатами, которые помогают рекрутерам активно выявлять и развивать потенциальных кандидатов с помощью таких функций, как маркетинг по электронной почте, планирование и постоянное общение.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshte...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Breezy HR
breezy.hr
Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, план...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...
Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лу...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire ...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...
Teamtailor
teamtailor.com
Независимо от того, нанимаете ли вы одного человека в год или несколько тысяч, Teamtailor — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала, которое нравится компаниям и кандидатам. Наше простое в использовании программное обеспечение, ориентированное на кандидатов, предоставляет вам...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долл...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — лучший и простой способ получить контактную информацию о любом человеке в Интернете. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером или поставщиком услуг, менеджером по продажам или маркетингу, у вас должен быть под рукой SignalHire. Используйте SignalHire из более чем 350 миллионов про...
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и менеджеров по персоналу, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить с...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов. Recruit CRM используется более чем в 60 странах и имеет мощные функции, такие как анализатор резюме, мобильное приложение, интеграция API, почтовый клиент и сотни бесплатных досок вакансий.
BrightMove
brightmove.com
Самая инновационная система отслеживания кандидатов, созданная с учетом опыта рекрутера и кандидата. BrightMove — отмеченный наградами мировой лидер в сфере облачных инноваций в индустрии программного обеспечения для подбора персонала.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — это компания, производящая или продающая компьютерное «программное обеспечение как услуга» (Saas). Программное обеспечение функционирует как система отслеживания кандидатов для обработки заявлений о приеме на работу. Он включает в себя систему редактирования сайта вакансий для брендинга ...
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...
JobAdder
jobadder.com
**Программное обеспечение ATS** Создано для кадровых агентств и внутренних команд — все вакансии, кандидаты, общение и задачи оптимизируются с помощью удобной настраиваемой панели управления JobAdders. JobAdder — это полностью облачная система, предоставляющая современному пользователю полную гибкос...
Teamable
teamable.com
Будущее рекрутинга сегодня. Находите и сотрудничайте с великими талантами. Будь то пассивный поиск, обучение и обмен сообщениями или рекомендации, мы помогаем компаниям нанимать подходящих людей в свою команду.
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - в...
Crelate
crelate.com
Crelate — это современное, быстрое и полнофункциональное решение для отслеживания кандидатов, CRM для подбора персонала и управления взаимоотношениями с талантами, созданное специально для агентств по поиску сотрудников, фирм по поиску руководителей и профессиональных корпоративных рекрутеров. Crela...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запро...
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору ...
WebHR
web.hr
WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. We...
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem ...
JOIN
join.com
Join.com — это бесплатное программное обеспечение для привлечения талантов и отслеживания кандидатов, которое помогает малому и среднему бизнесу правильно нанимать сотрудников. Join предлагает оптимизированный, удобный и интуитивно понятный инструмент для оптимизации процесса найма рекрутеров по все...
factoHR
factohr.com
Повысьте уровень управления персоналом с помощью factoHR — передовой, ориентированной на мобильные устройства платформы HCM, которая автоматизирует все функции управления персоналом — от приема на работу до выхода на пенсию. Наша интеллектуальная платформа предоставляет полезную информацию, позволяю...
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дает командам талантливых специалистов возможность запускать процессы подбора персонала мирового уровня с помощью действенной аналитики, встроенных лучших практик и комплексного решения, исключающего необходимость в надстройках. Результатом являются надежные данные в режиме реального времени, ...
JazzHR
jazzhr.com
Программное обеспечение для рекрутинга JazzHR позволяет занятым бизнес-лидерам централизовать и модернизировать свой подход к найму. Замените трудоемкие ручные таблицы и заполненные почтовые ящики гибкой, доступной и ориентированной на людей технологией найма персонала. Соревнуйтесь в режиме реально...
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — это современное программное обеспечение для отслеживания кандидатов и CRM для подбора персонала, встроенное в одно целое. Recruiterflow оснащен такими функциями, как расширение Chrome для поиска в один клик, автоматизированная последовательность электронных писем, интеграция досок об...
Comeet
comeet.co
Comeet — это система отслеживания кандидатов и платформа найма для малых и средних компаний, ориентированных на быстрый рост. Отмеченная наградами облачная платформа обеспечивает широкие возможности для совместной работы и предлагает командам по найму простой и удобный в использовании дизайн, динами...
GoHire
gohire.io
Универсальная платформа для найма талантов GoHire — это решение беспорядочной и хаотичной стратегии найма. Попрощайтесь с мучительным и дорогостоящим наймом персонала и присоединяйтесь к более чем 2500 предприятиям малого и среднего бизнеса по всему миру, которые используют GoHire, чтобы нанять сотр...
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие...
100Hires
100hires.com
Удобная система отслеживания кандидатов: бесплатный план, интеграция с Gmail и календарем. Привлекайте, проводите собеседования и нанимайте лучших кандидатов быстрее. Используется стартапами, малым и средним бизнесом и крупными компаниями, такими как Siemens и Magna. Создайте базу данных резюме: ана...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR — лучшая в мире система отслеживания кандидатов (ATS) и программное обеспечение для подбора персонала, которому доверяют более 4700 компаний. Разработанная после тщательного анализа болевых точек и проблем, с которыми сталкиваются команды по подбору персонала по всему миру, наша система по...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует п...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Выйдите за рамки систем отслеживания кандидатов (ATS) с помощью платформы рекрутинга корпоративного уровня, предназначенной для современной рабочей силы. Пакет Talent Acquisition Suite от SmartRecruiters предоставляет все необходимое для привлечения, отбора и найма талантливых специалистов.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — это универсальная HR-платформа для лучшего опыта сотрудников. Это централизованное решение для оптимизации HR-процессов на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Наша миссия – помочь бизнесу: - упростить HR-процессы; - формировать высокопроизводительную культуру; - упростить набор,...
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — это самое мощное и полное программное обеспечение для подбора персонала, разработанное для рекрутеров, которые хотят быть в курсе последних событий в сфере управления персоналом. Присутствует на рынке с 2013 года, имеет более 300 клиентов и более 3400 рекрутеров, которые делают Talent ...
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возм...
Harri
harri.com
Харри — мировой лидер в области технологий передового опыта сотрудников. Платформа Harri создана для компаний, для которых обслуживание является основой бизнеса, и включает в себя решения для привлечения талантов, управления персоналом, вовлечения сотрудников и соблюдения требований. Harri позволяет...
RecRight
recright.com
RecRight переносит набор персонала в 21 век с помощью интуитивно понятного и универсального видео-инструмента для набора персонала. Вы можете объявлять об открытых вакансиях, получать заявки и оценивать кандидатов в инструменте подбора персонала. Записанное видеоинтервью дает вам возможность увидеть...
CATS
catsone.com
CATS помогает тысячам компаний со всего мира удовлетворить их потребности в найме. От агентств по подбору персонала, состоящих из одного человека, до предприятий из списка Fortune 500, наши клиенты полагаются на нас, чтобы помочь им расти.
Built for Teams
builtforteams.com
Программное обеспечение для управления персоналом, созданное для вас. Интуитивно понятные и мощные инструменты, которые помогут вам планировать, нанимать, управлять и удерживать рабочую силу.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit — один из лучших бесплатных сервисов, который помогает вам быстрее выбирать лучших специалистов благодаря эффективному сотрудничеству, анализатору резюме, простому планированию собеседований и напоминаниям.