Анимационное программное обеспечение - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Программное обеспечение для анимации создается для производства перемещения графики из визуальных файлов. В зависимости от приложения пользователи могут оживить различные типы графики, включая 2D, 3D, нарисованные вручную или компьютерные изображения. Эти программы часто позволяют добавлять музыку и другие эффекты. Программное обеспечение для анимации может интегрироваться с рисованием, редактированием видео или программным обеспечением для 3D -моделирования. Художники и фрилансеры могут использовать топ -бесплатное программное обеспечение для редактирования видео и анимацию в комбинации, чтобы создать свои анимации с ограниченным бюджетом.
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Vyond
vyond.com
Экспертные результаты без усилий. Сделайте привлекательные видео за секунды. Vyond - это платформа создания видео с AI, которая ставит силу видеопроизводственной студии - от написания сценариев до готового видео - прямо у вас под рукой. Используйте Vyond GO, первый в отрасли сценарий AI-мощного и создателя видео, чтобы мгновенно создать грубое видео из простого текстового приглашения. Затем используйте Vyond Studio, нашего мощного создателя видео с перетаскиванием, чтобы либо редактировать эти видео, либо создать оригинальные видео с помощью тысяч готовых символов, шаблонов и фонов. Vyond создан, чтобы помочь вам лучше общаться. Легко и эффективно создавать профессиональные видео, которые повышают ваши бизнес-коммуникации. Привнести внимание сегодняшних отвлеченных заинтересованных сторон с помощью привлечения видео, имеющих отношение к любой отраслевой и должностной роли. Будьте уверены, что ваши данные защищены в нашей платформе для застройки, которая является сертифицированной ISO 27001 (для всех мест и вариантов использования), а также в GDPR и CCPA. Vyond GO: сценарий и создатель видео с AI, мы снимаем создание видео от простого в мгновение с Vyond Go. Введите подсказку или бросьте в свой ранее существовавший контент, чтобы мгновенно создать сценарий, и посмотрите, как Vyond создает видео за несколько секунд. Используйте наш простой текстовый редактор, чтобы быстро отполировать ваше видео, затем развернуть свое видео как есть или перейдите в Wyond Studio для точной настройки. Vyond Studio: мощный создатель видео с перетаскиванием, получает полное создание видео и редактирование с нашим мощным, перетаскивающим, создателем видео на основе графиков. Сотни готовых шаблонов, более 40 000 реквизитов и полностью созданный создатель символов предоставляют детали и актуальность для создания точного видео, необходимого для любой отрасли или использования.
Animaker
animaker.com
Animaker нарушает способ обучения, обучающих, обучающего, мотивации, продажи, общения, просмотра и распространения контента через DIY Professional Live и/или анимационные видео за несколько минут. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech являются одними из 15 миллионов пользователей в 220 странах. Быстро, без технической экспертизы, создайте профессиональные качественные видео 4K (анимированные или живые) для борьбы, маркетинга, брендинга, упрощения сложных концепций и т. Д. В минуты, позволяя компаниям легко адаптироваться к рыночным изменениям для создания конкурентного преимущества.
Renderforest
renderforest.com
RenderForest-это платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видео, графических дизайнов, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальным временем и усилиями. Начните процесс создания с производителем логотипов онлайн, чтобы построить уникальный и запоминающийся бренд, не нанимая команду дизайнеров. Инструмент позволяет создавать пользовательские логотипы высокого разрешения, адаптированные для различных потребностей и загружать их всего за несколько кликов. Используйте реалистичные макеты, чтобы отобразить свой дизайн на различных объектах и макетах. В постоянно растущей библиотеке шаблонов готовых к использованию макетов выберите тот, который вам больше всего нравится, загрузите свои файлы, измените цвета и получите высококачественные визуальные эффекты. Видео редактор позволяет вам создавать анимацию для объяснения студийного качества, раскрытия логотипа, вступления, слайд-шоу и многие другие типы видео без каких-либо технических навыков. Все, что вам нужно сделать, это просмотреть библиотеку шаблонов видео, выбрать свой любимый, отредактировать ее прямо в браузере и подготовить в мгновение ока. Создайте отзывчивые и современные веб -сайты без каких -либо знаний кодирования. Соберите веб-сайт с нуля или редактируйте предварительно разработанные шаблоны, используя встроенные инструменты. Настройте свой веб -сайт до контента своего сердца, посмотрите, как он выглядит на разных устройствах, и опубликуйте его одним щелчком. Используйте интуитивно понятные инструменты производителя графиков для разработки впечатляющего просмотра категорий готовых к использованию пакетов дизайна, выберите шаблон, настраивайте его и загрузите свой файл.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Steve.ai
steve.ai
Steve.ai-это онлайн-платформа для создания видео на основе искусственного интеллекта, которая позволяет брендам и предприятиям создавать привлекательные видео для социальных сетей, рекламы, рассказывания историй и многого другого. Наша технология помогает преобразовать сценарии в увлекательные видео за считанные минуты. Наша миссия состоит в том, чтобы позволить кому-либо создавать высококачественные видео с минимальными усилиями, временем и стоимостью.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio-это инструмент с AI, который позволяет пользователям автоматически редактировать и создавать изображения. Он предлагает ряд функций, предназначенных для упрощения процессов редактирования изображений. Функция Canvas позволяет пользователям быстро и легко создавать профессиональные фотографии продукта, устраняя необходимость в дорогих фотосессиях. Magic Eraser позволяет пользователям удалять нежелательные элементы из изображений, просто отмечая области, которые они хотят быть удаленными, которые затем можно загрузить. Фоновая эрастика автоматически удаляет фон из изображений, подчеркивая субъект и создавая эффект прожектора. Функция увеличения изображения позволяет пользователям увеличивать изображения без ущерба для качества, обеспечивая лучшую разрешение и ясность. Представьте, что пользователи позволяют пользователям создавать изображения, используя описания текста, предоставляя уникальный способ выражения мыслей и идей визуально. Photobooth предназначена для создания потрясающих изображений профиля с использованием технологии искусственного интеллекта, улучшая внешний вид изображений пользователей. Magic Studio предлагает удобный интерфейс и легко доступен без необходимости технической экспертизы. Он доступен бесплатно, позволяя пользователям тестировать и ознакомиться с возможностями инструмента. Magic Studio разрабатывается Aarzoo, Inc. и предоставляет множество полезных ресурсов, таких как справочник и ссылки на их профили в социальных сетях и юридическую информацию.
Move.ai
move.ai
Освободите свое движение. ЗАХВАТ СВОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ. Никаких больше костюмов, никаких ограничений. Захват движения с высокой точностью стал проще.
Jitter
jitter.video
Создавайте профессиональный анимированный контент с помощью Jitter. Используйте его для создания фирменных анимированных интерфейсов, видеороликов, публикаций в социальных сетях, веб-сайтов, приложений, логотипов и многого другого. Зарегистрируйтесь бесплатно.
Biteable
biteable.com
Создавайте фирменные видеоролики с помощью ведущего производителя онлайн-видео. Biteable — ведущее решение для создания лаконичного, привлекательного фирменного видеоконтента.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate — технологическая компания, которая занимается разработкой простого в использовании, но мощного программного обеспечения, в том числе для создания анимации, создания анимации для досок, создания анимации персонажей и создания бизнес-видео. Программирование не требуется: каждый может использовать любое программное обеспечение Mango Animate для создания потрясающих видеороликов для всех отраслей, таких как образование, бизнес, технологии и т. д. Стоит отметить, что все программное обеспечение Mango Animate имеет бессрочную бесплатную версию, что позволяет всем пользователям бесплатно начать свое видео-путешествие.
Moovly
moovly.com
Будучи наиболее забитым инструментом создания видео с AI на рынке, Moovly предоставляет все, что вам и вашей организации должны создавать профессионально выглядящие видео или презентации за считанные минуты. Разработано специально для бизнеса и беспрепятственно интегрировать с вашим текущим рабочим процессом благодаря таким функциям, как белая маркировка, решение Moovly's Cloud/Browser только поможет вам сотрудничать со всей вашей командой со своей системой обзоров и общими библиотеками и создать высококачественные, качественные, качественные, качественные, качественные, качественные, качественные, качественные Привлечение маркетинговых видео для продаж, L & D и внутренних коммуникаций. Доверенный Amazon, Amadeus и Bayer, чтобы назвать несколько, самая мощная способность Moovly, несомненно, является его автоматическим генерацией видео с AI. Просто подключите свои источники данных или свой магазин электронной коммерции, создайте тысячи видео за несколько кликов и выдвините их на предпочтительную платформу социальных сетей, чтобы охватить массовую аудиторию. Moovly - идеальный инструмент создания видео, чтобы сочетаться с вашим бизнесом и помочь вам достичь всех ваших целей.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon-это ведущая платформа для визуальной коммуникации, которая позволяет кому-либо создавать профессионально выглядящие и привлекательные видео и презентации за считанные минуты, без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка Fortune 500, используют Powtoon, чтобы привлечь свою аудиторию - будь то для корпоративного обучения и L & D, HR, внутренних компаний, маркетинга, продаж и многого другого. Основанная в 2012 году, в Powtoon есть офисы в Лондоне, Сан -Франциско, Тель -Авиве, Украине и на Филиппинах. С помощью Powtoon вы можете легко создать свои собственные бесплатные (или платные) студийные HD Live и анимационные видеоролики-ликвидируя высокую стоимость найма команды по производству видео. Powtoon предлагает огромную библиотеку профессионально разработанных шаблонов, сцен, персонажей, реквизита, видео, саундтреков и многого другого. Загрузите свои собственные медиа, видео, гифки, изображения, озвучки и все, что вам нужно, чтобы заставить вашу аудиторию заботиться, подключиться и действовать.
PixCap
pixcap.com
Pixcap — это веб-платформа для дизайна, предназначенная для брендов, стартапов и креативных агентств любого размера, позволяющая им быстро создавать эффектный 3D-дизайн брендинга. Интеграция 3D-элементов в брендинг, рекламу, презентации продуктов и контент в социальных сетях оказалась значительно более увлекательной, чем традиционные плоские проекты, что привело к повышению заметности бренда и заметному увеличению коэффициента конверсии на 40%. Наша миссия — сделать создание 3D-проектов и видеороликов профессионального уровня доступным и легким для каждого. Просто перетащите нужные 3D-элементы и настройте их в соответствии с эстетикой вашего бренда. С Pixcap вы можете повысить свой бренд за счет: - Большой библиотеки настраиваемых 3D-ресурсов. - Разнообразные наборы макетов для брендинга. Создание реалистичных 3D-моделей с помощью искусственного интеллекта из простого текста или 2D-изображений. - Привлекательная анимация, которая вдохнет жизнь в ваши проекты. Посетите сайт: https://pixcap.com
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe-это простой в использовании, перетаскивать анимационные видеопроизводители для начинающих профессионалов, применимые для любой отрасли и должности. Создайте анимационные видео профессионального качества, которые очаровывают и обучают вашу аудиторию. Сообщите любую тему или сообщение быстро и увлекательным способом привлечь внимание и выделиться из толпы, не ломая банк. Легко и интуитивно понятно: будь вы профессионал или новичок, удобный интерфейс Videoscribe делает процесс анимации быстрым и простым. Его функциональность перетаскивания и интуитивно понятные элементы управления позволяют вам легко помещать и манипулировать элементами на холсте, что делает процесс создания гладким и приятным. Профессиональное качество: достичь анимации профессионального уровня без необходимости обширных технических навыков или дорогостоящего производственного оборудования. Различные эффекты анимации оживляют любой контент, создавая визуально потрясающий и динамичный опыт для ваших зрителей. Неограниченное творчество: раскрыть свой творческий потенциал и создать уникальную и уникальную анимацию. Обширная библиотека профессионально спроектированных изображений, значков, персонажей и фона означает, что у вас есть бесконечный спектр визуальных элементов, которые можно выбрать и настроить в соответствии с вашим стилем и брендом. Универсальный: независимо от того, создаете ли вы образовательные видео, маркетинговые кампании, учебные материалы, презентации или контент рассказывания историй, Videoscribe дает вам возможность эффективно передавать ваше сообщение и привлечь вашу аудиторию на более глубокий уровень.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Думайте о GSAP как о швейцарском армейском ноже анимации... но лучше. Он анимирует все, к чему может прикоснуться JavaScript (свойства CSS, объекты библиотеки холста, SVG, общие объекты и т. д.), и решает бесчисленные несоответствия браузера, и все это с невероятной скоростью (до 20 раз быстрее, чем jQuery), включая автоматическое ускорение преобразований с помощью графического процессора. Подробную информацию см. на странице https://gsap.com/why-gsap/. Большинство других библиотек только анимируют свойства CSS. Кроме того, их возможности секвенирования и управления временем выполнения меркнут по сравнению с ними. Проще говоря, GSAP — это самая надежная и высокопроизводительная библиотека анимации на планете, и, вероятно, именно поэтому каждая крупная рекламная сеть исключает ее из расчета размера файла и размещает на своих CDN. В отличие от монолитных фреймворков, определяющих структуру ваших приложений, GSAP абсолютно гибок; посыпьте его куда хотите.
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