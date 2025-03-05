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Аналитические платформы, иногда называемые платформами бизнес-аналитики (BI), предлагают предприятиям комплексный набор инструментов для поглощения, структурирования, изучения и интерпретации данных, выявляя полезную информацию, которая улучшает процесс принятия решений и информирует бизнес-стратегии. Хотя некоторые из этих платформ требуют участия ИТ-специалистов для настройки аналитической инфраструктуры, интеграции основных источников данных и подготовки данных, другие предназначены для простой настройки и использования нетехническими пользователями и известны как платформы самообслуживания. Бизнес-аналитики, специалисты по обработке данных и другие заинтересованные стороны могут использовать эти платформы для подготовки, моделирования и уточнения данных, получая более глубокое понимание повседневной деятельности компании и способствуя принятию обоснованных решений. Важным для ее классификации как аналитической платформы является предоставление комплексного аналитического решения, включающего пять ключевых компонентов: подготовка данных, моделирование данных, смешивание данных, визуализация данных и предоставление аналитической информации.
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Tableau
tableau.com
Tableau - это аналитическая платформа, преобразующая способ, которым мы используем данные для решения проблем, способствуя людям и организациям, чтобы максимально использовать их данные. Tableau-самая широкая и глубокая, сквозная платформа данных и аналитики. Убедитесь, что ответственное использование данных и улучшение бизнес-результатов с полностью интегрированным управлением и управлением данными, визуальной аналитикой и рассказыванием историй данных, а также сотрудничеством-все с ведущим в отрасли Einstein ведущей в отрасли Einstein в Tableau Pulse-это переосмысленный опыт данных, который делает данные больше доступны для всех, независимо от их опыта с инструментами визуализации данных. Tableau Pulse доступен для пользователей Tableau Cloud и использует мощность Tableau AI для доставки данных таким образом, которые являются более персонализированными, контекстуальными и умными. Узнайте больше на https://tableau.com/pulse table Испытайте полностью размещенное облачное решение предприятия на платформе аналитики № 1 в мире. Tableau Prep Builder обеспечивает современный подход к подготовке данных, что облегчает его более быстрое и проще комбинировать, форму и чистую данные для анализа.
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — это увлекательная, комплексная платформа для анализа данных с низким уровнем кода/без кода, которая позволяет любому человеку и в любом месте превращать огромные объемы данных в быстрые идеи, которые помогают им каждый день совершать прорывы. Сегодня организации по всему миру полагаются на Alteryx для быстрого повышения квалификации своих сотрудников и достижения эффективных бизнес-результатов. Посетите Alteryx.com, чтобы начать бесплатную пробную версию и получить больше от своих данных!
Grow
grow.com
Grow-это платформа для бизнес-аналитики (BI) без кода, которая позволяет всем в вашей организации принимать решения, управляемые данными. Комбинируя ETL, хранилище данных и визуализацию на одной простой в использовании платформы, любая организация может подключать и исследовать свои данные с поверхностным пониманием. Наша модель лицензии неограниченного использования дает каждому доступ к ответам, которые им нужны, не ожидая в очереди для аналитика. Теперь каждый может принимать большие решения в режиме реального времени, чтобы ускорить свой рост.
Cascade
cascade.io
Cascade — это первый инструмент расширенного анализа, созданный для команд, который позволяет аналитикам преобразовывать большие наборы данных в специальные прогнозные идеи и с легкостью делиться своими выводами.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — это отмеченная наградами современная платформа бизнес-аналитики (BI) и аналитики, специально созданная для облака. С помощью Sigma каждый может использовать уже известные ему функции и формулы электронных таблиц для изучения данных в реальном времени в облачном масштабе, вплоть до мельчайших деталей. Наш знакомый интерфейс, похожий на электронные таблицы, предоставляет любому пользователю всю мощь SQL, сохраняя при этом актуальность и безопасность данных в облачных хранилищах данных. Компании, ориентированные на данные, используют Sigma, чтобы дать своим сотрудникам, клиентам и партнерам возможность вырваться за пределы информационной панели и самостоятельно исследовать данные, чтобы принимать более эффективные и быстрые решения. Наше программное обеспечение было создано с целью максимально эффективно использовать производительность облачных хранилищ данных для объединения источников данных и мгновенного анализа миллиардов строк данных — без необходимости написания кода.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за считанные минуты.
Incorta
incorta.com
Открытая платформа доставки данных Incorta упрощает доступ к данным из множества сложных корпоративных систем, раскрывая всю ценность организационных данных и делая их легко доступными для анализа. При поддержке GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures и Sorenson Capital Incorta дает возможность самым дальновидным компаниям решать самые сложные проблемы с данными: от новаторов среднего бизнеса до лидеров категорий Fortune 1000, таких как Broadcom, Comcast, и Шаттерфляй. Для получения дополнительной информации посетите www.incorta.com.
Holistics
holistics.io
Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для команды обработки данных.
Altair One
altairone.com
Altair One™ предлагает динамический совместный доступ к технологиям моделирования и анализа данных, а также масштабируемым высокопроизводительным вычислениям и облачным ресурсам — и все это в одном месте.
Avora
avora.com
Avora - это решение для всех. Цифроализация экономики ускорила темпы, в которых рынки движутся с новой потребностью для любого заинтересованного лица любого бизнеса для принятия решений и создания стратегий на основе точных данных о рынке и эффективности. Avora помогает организациям делать именно это, в ряде отраслей, включая финансовые услуги, электронную коммерцию, телекоммуникационную машину, медиа и развлечения. Avora позволяет командам по маркетингу и операциям по производительности мгновенно узнать, почему их метрики работают выше или ниже, чем ожидалось. Один из наших клиентов использует Avora, чтобы определить, какие продукты хорошо продаются на продвижении для создания целевых кампаний, увеличивая коэффициент конверсии до 6%. Avora помогает пользователям маркетинга постоянно анализировать поведение, предпочтения и намерения клиента. Один из наших клиентов использует Avora, чтобы лучше понять, с каким контентом взаимодействует их клиентская база, по возрасту, полу и географии. Этот вывод был ключевым для достижения 120% повышения вовлечения клиентов.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, основанная в 2009 году, является глобальным лидером в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, предоставляя услуги тысячам предприятий, разработчиков и правительственных организаций в более чем 200 странах и регионах. Alibaba Cloud, преданная успеху своих клиентов, предоставляет надежные и безопасные возможности облачных вычислений и обработки данных в рамках своих онлайн -решений. В январе 2017 года Alibaba Cloud стала официальным партнером по облачным услугам Олимпиады.
datapine
datapine.com
datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной панели с помощью Sisense Fusion — настраиваемой облачной аналитической платформы на основе искусственного интеллекта, которая каждый раз вводит аналитику в нужное место и в нужное время. Более 2000 компаний по всему миру полагаются на Sisense для внедрения инноваций, изменения рынков и проведения значимых изменений в мире. Sisense занимает первое место в рейтинге компаний бизнес-аналитики с точки зрения успеха клиентов и пять лет подряд входит в список Cloud 100 лучших облачных компаний мира по версии Forbes. Посетите нас на сайте www.sisense.com и свяжитесь с нами в LinkedIn, Twitter и Facebook.
ClicData
clicdata.com
ClicData — это ведущая платформа комплексного анализа данных, предназначенная для того, чтобы дать возможность лицам, принимающим решения, и аналитикам достигать истинной производительности и получать ценную информацию, основанную на надежных, актуальных и унифицированных данных. Получите выгоду от ClicData за считанные дни с помощью нашей простой в использовании, но очень мощной облачной платформы, которая оптимизирует подключение к данным, управление данными, визуализацию данных и обмен ими с вашими командами или клиентами. От интеграции и управления данными до анализа, визуализации и совместного использования данных — мы предоставляем вам все необходимое, чтобы вы могли легко разобраться в ваших данных, отслеживать свою производительность и следить за ключевыми показателями на настраиваемых, полностью интерактивных информационных панелях. В мире, где решения, основанные на данных, являются ключом к успеху, наша миссия — поддерживать организации во всех отраслях, чтобы они могли получить представление об их эффективности с помощью автоматизированного анализа данных и отчетности, делая сложное простым. ClicData доверяют и используют более 1000 ведущих организаций в различных отраслях (розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, средства массовой информации и реклама, гостиничный бизнес, производство, государственный сектор и т. д.) в более чем 25 странах.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (ранее Cumul.io) — это встроенная аналитическая платформа, специально созданная для SaaS-компаний. Он воплощает в жизнь сложные данные с помощью красивых и простых в использовании информационных панелей, легко встраиваемых в любую SaaS-платформу или веб-платформу. С помощью Luzmo продуктовые команды могут добавлять ценную информацию к своему SaaS-продукту за дни, а не месяцы. И быстро и быстро переведите пользователей своих продуктов от данных к решениям.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять аналитическую информацию для бизнеса. С помощью PopSQL пользователи могут легко понимать свою модель данных, писать SQL с контролем версий, сотрудничать в реальном времени, визуализировать данные в диаграммах и информационных панелях, планировать отчеты, делиться результатами и организовывать основные запросы для поиска и обнаружения. Даже если ваша команда уже использует крупный инструмент бизнес-аналитики, такой как Tableau или Looker, или смесь редакторов SQL, PopSQL обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между вашими опытными пользователями SQL, младшими аналитиками и даже менее техническими заинтересованными сторонами, которые жаждут ценной информации о данных. . * Кроссплатформенная совместимость с macOS, Windows и Linux * Работает со Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra и другими.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — это платформа анализа контекстных решений, созданная на основе запатентованных методов расширенного диалогового искусственного интеллекта и аналитики. Помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предоставляет бизнес-аналитику, подключаясь к данным клиентов и генерируя идеи и рекомендации с использованием методов машинного обучения. С помощью ConverSight компании могут внедрять искусственный интеллект в свои методы планирования реагирования, что обеспечивает большую точность, более четкое принятие решений и более плавное время реакции, что в конечном итоге снижает затраты и радикально улучшает функционирование цепочки поставок. ConverSight действует как башня управления цепочкой поставок, помогая предприятиям оптимизировать операции, минимизировать сбои и решать критические проблемы в режиме реального времени. Бизнес-помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предлагает предприятиям большую прозрачность данных и аналитическую информацию, позволяющую активно совершенствовать свои цепочки поставок и принимать другие точные и обоснованные решения.
Targit
targit.com
В TARGIT мы привносим свой опыт в ключевые отрасли, чтобы помочь нашим клиентам принимать решения на основе данных. Мы обеспечиваем долговременную ценность с помощью решений для бизнес-аналитики (BI) и аналитики, которые поддерживают ваши уникальные цели и процессы, которые поддерживают ваши повседневные операции. Испытайте любовь с первого взгляда с TARGIT Decision Suite, нашей универсальной платформой бизнес-аналитики (BI) и аналитики, интуитивно понятной, универсальной и доступной для каждого сотрудника. TARGIT Decision Suite помогает компаниям интегрировать, визуализировать и обмениваться данными лучше и быстрее, чем когда-либо прежде. Наше решение сочетает в себе контроль централизованного решения BI с гибкостью децентрализованного решения, а также надежную безопасность и надежность. Кроме того, он легко интегрируется с существующими системами и постоянно адаптируется к вашим потребностям, даже по мере роста вашей организации. Признанные Dresner три года подряд мировым лидером в области доверия к поставщикам и лидером в области BI Excellence по версии BARC пять лет подряд, мы гордимся тем, что поддерживаем наших клиентов посредством постоянных инноваций, содержательных рекомендаций и бизнес-модели, ориентированной на людей.
Bold Reports
boldreports.com
Бизнес-отчетность не должна обременять ИТ-команду или бюджет. Отчеты Bolds от Syncfusion меняют как способ представления организацией своих данных, так и опыт, который ее заинтересованные стороны получают на этом пути. С помощью локального решения Bold Reports, встроенных инструментов отчетности и SDK для просмотра отчетов команда может реализовать по-настоящему современную систему управления отчетами с расширенными функциями и неограниченным количеством пользователей. Создавайте и редактируйте отчеты с помощью дизайнера отчетов, который использует опыт пользовательского интерфейса Syncfusion для предоставления десятков элементов отчета, интерактивных функций, привлекательных стилей и настраиваемых параметров форматирования. Затем используйте сервер отчетов для публикации и экспорта отчетов, управления разрешениями на доступ к ним и доставки их пользователям в Интернете. Когда отчеты доступны где угодно, соответствующие заинтересованные стороны могут сотрудничать для принятия более эффективных бизнес-решений. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. В ходе этой работы компания обнаружила необходимость упростить способы создания, хранения и обмена важными бизнес-отчетами предприятий, а затем приступила к созданию веб-решения для управления отчетами. Результатом стали Bold Reports, в которых учитываются мелочи, поэтому создатели отчетов могут сосредоточиться на общей картине. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и информационные панели для получения ценной информации за считанные минуты. Почему Flowtrail AI: В современном технологически развитом мире существует множество аналитических платформ, и многие из них могут использовать экспертов по аналитике. Напротив, Flowtrail AI позволяет вам задавать любые вопросы о ваших данных и мгновенно получать ответ, поэтому вам не нужно знать SQL-запросы, схемы баз данных или аналитику, чтобы использовать их. Функции: 1. Общайтесь со своими данными: Flowtrail AI автоматически генерирует отчеты, обращаясь к вашей базе данных. Никаких знаний SQL не требуется. Наша система на базе искусственного интеллекта понимает ваши намерения и генерирует запросы, необходимые для получения необходимой вам информации. 2. Расширенное создание наборов данных. Легко переводите описания на простом языке в запросы SQL. Наш механизм искусственного интеллекта интерпретирует ваши инструкции, создает запросы SQL и извлекает соответствующие данные из подключенных баз данных, делая извлечение данных более быстрым и доступным. Используйте динамические параметры для создания настраиваемых наборов данных, реагирующих на ввод пользователя. 3. Настраиваемые отчеты. Настраивайте отчеты в соответствии с вашими потребностями. Настройте визуализацию, форматирование и группировку данных, чтобы создавать подробные и визуально привлекательные отчеты, которые эффективно передают ваши данные. Интегрируйте динамические параметры, чтобы обеспечить интерактивную фильтрацию и персонализированные представления отчетов. 4. Настраиваемые информационные панели: с легкостью создавайте динамические информационные панели с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. Упорядочивайте и изменяйте размеры визуальных элементов для создания информационных панелей, которые предоставляют комплексный обзор ваших данных, позволяя быстро получать ценную информацию и принимать решения. 5. Публикация и внедрение: безопасно делитесь своими отчетами и информационными панелями с заинтересованными сторонами, используя публикацию, защищенную паролем. Это гарантирует, что только авторизованные лица смогут просматривать ваши отчеты и взаимодействовать с ними. Вы также можете интегрировать свои отчеты и информационные панели во внешние платформы или веб-сайты. Улучшите доступность и охват, встраивая визуализации там, где это необходимо. 6. Подключайтесь к любимым базам данных. Легко подключайтесь к предпочитаемым вами базам данных, таким как MySQL, PostgreSQL и MSSQL. Больше опций будут доступны в ближайшее время. Оптимизируйте свой рабочий процесс, получая доступ к данным из ваших любимых источников непосредственно в Flowtrail AI, устраняя необходимость ручного извлечения и импорта данных.
Easy Insight
easy-insight.com
Easy Insight предоставляет доступную и простую в использовании SaaS-аналитику для бизнеса. Мгновенное подключение к другим популярным продуктам SaaS, таким как Basecamp, Zendesk и Salesforce, поставляется с предварительно созданными панелями мониторинга, которые помогут вам приступить к работе и получить немедленные результаты. Простой конструктор отчетов поможет вам быстро настроить или создать новые отчеты с нуля в различных визуализациях. Когда вы готовы выйти за рамки подключения к одному или двум продуктам SaaS, Easy Insight предоставляет надежные возможности ETL внутри самого продукта, которые помогут вам импортировать данные из плоских файлов или реляционных баз данных, преобразовывать и объединять данные с другими источниками данных и создавать все необходимое. от красивых информационных панелей до подробных таблиц. Обширные и простые в использовании функции безопасности позволяют легко ограничить данные, которые могут видеть ваши пользователи, что позволяет вам использовать единую панель мониторинга и по-разному представлять ее всем в вашей организации. Каждый торговый представитель будет видеть свои собственные данные, а каждый менеджер проекта — свои собственные проекты, и все они работают на одном и том же базовом наборе информационных панелей, что значительно снижает затраты на доработку.
CorralData
corraldata.com
В Corral Data мы стремимся изменить то, как организации используют данные. Мы даем возможность организациям легко использовать ИИ для подключения, анализа и совместной работы над данными своей компании. Что такое CorralData? CorralData — это аналитическая платформа с полным спектром услуг на базе искусственного интеллекта, которая радикально упрощает централизацию и анализ данных из нескольких источников. С CorralData вы можете общаться со своими данными на простом английском языке или создавать потрясающие отчеты, просто подключив свои данные. Не требуется кодирование, SQL или инженерные ресурсы. Вот как работает CorralData: легко подключайте все свои источники данных, используя более 500 готовых интеграций. Начните видеть потрясающие визуализации в готовых отчетах, имеющих отношение к вашей компании и данным. Используйте наш искусственный интеллект, чтобы общаться с вашими данными на простом английском языке, чтобы увидеть, как оживают дополнительные идеи, и добавлять их в существующие отчеты. Используйте нашу команду по обработке данных о людях, чтобы углубиться в ситуацию и запросить дополнительную информацию. Платформа CorralData включает в себя все необходимое, чтобы начать использовать данные для достижения результатов, в рамках простой ежемесячной подписки — потрясающие инструменты визуализации данных, встроенный чат, настраиваемые отчеты и доступ к экспертам. Запланируйте демо-версию или начните бесплатную 30-дневную пробную версию и посмотрите, насколько простым и мощным может быть анализ данных с помощью искусственного интеллекта.
Bold BI
boldbi.com
Превратите своих клиентов в истории успеха с помощью встроенной аналитики. Bold BI от Syncfusion позволяет встраивать в ваши приложения полноценную систему бизнес-аналитики и аналитику. Это комплексное решение для бизнес-аналитики, которое позволяет любому создавать красивые, современные информационные панели. Он поставляется с полноценной платформой интеграции данных, позволяющей решать самые сложные задачи по подготовке данных. От источников необработанных данных до полностью интерактивных информационных панелей — Bold BI устраняет разрыв между данными и практическими знаниями в рекордно короткие сроки. Платформа предлагает интеграцию с более чем 130 наиболее распространенными источниками данных, включая хранилище данных SQL Azure, Microsoft SQL Server и Oracle, а также универсальный доступ к любому источнику данных с помощью REST API. Дополнительные функции Bold BI включают в себя: • Легкое встраивание аналитики с помощью JavaScript SDK. • Комплексная поддержка от адаптации до готового продукта. • Современная архитектура данных — никаких собственных кубов. • Мощный SDK, настроенный для всех основных платформ. • Развертывание где угодно. • Возможность единого входа с помощью OAuth2 и OpenID. • Масштабируемое лицензирование без сюрпризов. • Особенности дизайна с возможностью перетаскивания. • Совместная работа в режиме реального времени на информационных панелях. • Интеграция с Office 365 и Active Directory. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. Направление своего опыта в области визуализации данных в упрощенное, но комплексное решение Bold BI — это следующий шаг в удовлетворении потребностей сообщества разработчиков. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
panintelligence
panintelligence.com
Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения. Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в существующий стек данных, сокращая техническую задолженность и предоставляя вашим клиентам более захватывающий опыт работы с данными. pi был создан для того, чтобы обеспечить низкий уровень кода для вас и отсутствие кода для ваших клиентов. Вы можете сосредоточить время разработки на своем основном предложении, чтобы ускорить реализацию плана, а ваш клиент сможет самостоятельно принимать решения на основе данных без необходимости обладать техническими навыками.
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для нескольких программ/миссий. * Встроенный процесс выпуска, включая утверждения, изменения, обратную связь и отслеживание изменений между версиями. * Доступная для запросов база данных текущих процедур. * Представления и возможности ручных и автоматизированных процедур * Интегрированная телеметрия, управление и данные миссии. * Подробная аналитика, отчеты и информационные панели.
Ikigai
ikigailabs.io
Операционная платформа бизнес-аналитики Ikigai меняет способ принятия бизнесом тактических решений. Удобный для бизнеса пользовательский интерфейс/UX позволяет любому вводить и подготавливать данные, а также проводить надежный анализ на основе искусственного интеллекта для достижения своих бизнес-целей. DeepMatch объединяет даже самые разрозненные наборы данных за считанные минуты без какой-либо предварительной обработки данных. Эта запатентованная технология со временем совершенствуется и учится у людей. Запатентованная технология DeepCasting генерирует прогнозы на основе данных всего за несколько недель, причем с более высокой точностью, чем любой другой метод. Вместо сравнения нескольких сценариев «что если», собственный анализ DeepPlan от Ikigai оценивает до 10^19 вариантов и определяет наиболее оптимальные из них для любых заданных параметров. Созданный на основе передовых исследований Массачусетского технологического института в области искусственного интеллекта и машинного обучения, Ikigai имеет уникальные возможности, позволяющие оперативным командам повысить скорость и точность принятия решений в условиях неопределенности и постоянных изменений, что в конечном итоге увеличивает рентабельность инвестиций в бизнес и одновременно внедряет новейшие методы обработки данных. доступен любому специалисту по данным. Узнайте больше https://www.ikigailabs.io
Planr
planr.com
Planr — это корпоративное SAAS-решение, использующее передовой искусственный интеллект для прогнозирования доходов и показателей продаж, выявляя скрытые блокировщики, которые помогут вам и вашей команде ускорить рост продаж. Planr дает вам мгновенный доступ к объективному и интеллектуальному представлению о прогнозируемом доходе в сравнении с будущими целями с точностью 96%. Инструмент Planr на базе искусственного интеллекта, используемый генеральными директорами, инвесторами и лидерами, обеспечивает объективное научное представление ваших данных и прогнозирует ваш доход NTM с точностью 96%. Категории Planr включают: Управление корпоративной эффективностью, Управление компенсациями, Маркетинговую аналитику, Планирование продаж и операций, Управление эффективностью продаж и Управление персоналом.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT — это первый в мире диалоговый аналитик искусственного интеллекта, позволяющий пользователям задавать любые вопросы о своих данных на естественном языке и получать полные ответы в течение нескольких секунд. DataGPT — это полностью автономный чат-бот с памятью, способный отвечать на сложные вопросы, такие как
Discern
discern.io
B2B-компании используют многие из одних и тех же технологических платформ и хотят отслеживать одни и те же показатели... так почему же построения бизнес-аналитики полностью индивидуализированы? Это приводит к трате миллионов долларов на дополнительное оборудование и персонал, а также на несколько месяцев или лет проектирования платформы. Различать — это упрощение бизнес-аналитики. Наша готовая конфигурация позволяет клиентам приступить к работе с сотнями метрик и их полным набором.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — это аналитическое решение на основе искусственного интеллекта, которое использует обработку естественного языка для предоставления ответов на вопросы бизнес-пользователей, позволяя им принимать более качественные и быстрые решения на основе данных без необходимости использования аналитиков данных. Вы можете попробовать продукт бесплатно, зарегистрировавшись. Вы сможете загружать свои собственные данные и пользоваться большинством функций AnswerDock в бесплатной версии. Используя AnswerDock, бизнес-пользователи создают свои собственные отчеты и информационные панели, вводя свои вопросы, как при использовании поисковой системы в Интернете. Например, пользователи могут ввести «10 лучших продавцов» по росту количества потенциальных клиентов в этом квартале. AnswerDock запускает анализ и мгновенно отображает оптимальную визуализацию. AnswerDock использует мощные алгоритмы интеллектуального анализа данных, чтобы отвечать на вопросы, заданные на естественном языке, например: • Что повышает мой коэффициент конверсии? • Почему вчера выросли продажи? • Что заставляет отгрузку задерживаться? • Как количество просмотров страниц влияет на доход? AnswerDock подключается к различным источникам: от файлов Excel до реляционных баз данных (Mysql, SQL Server и т. д.) и сторонних API, таких как Google Analytics. Пользователи могут создавать информационные панели, объединяющие несколько источников, что позволяет им иметь комплексное представление о своем бизнесе. Профессионалы отрасли из любой бизнес-функции могут использовать AnswerDock, чтобы легко исследовать данные своей компании, используя интуитивно понятный интерфейс, похожий на поиск, без необходимости обучения. AnswerDock поддерживает профессионалов в сфере розничной торговли и электронной коммерции, финансов и страхования, здравоохранения, транспорта и логистики, коммуникаций и СМИ, производства и других отраслей. AnswerDock предоставляет комплексную платформу данных с множеством функций: • Обработка естественного языка • Автоматический выбор диаграммы • Более 30 типов интерактивных диаграмм • Более 50 вариантов настройки • Интеллектуальный анализ данных и обнаружение аналитической информации • Объяснение анализа • Пользовательские ключевые слова • Автоматическое индексирование данных • Совместное использование и совместная работа • Столбцы на основе формул • Объединения наборов данных • Консоль администрирования • Запланированная загрузка данных • Экспорт в CSV, PNG или PDF • Разрешения для столбцов, строк и наборов данных • Управление пользователями • Интерактивные информационные панели
Logiblox
logiblox.com
Мгновенная аналитика. Бизнес-аналитика самообслуживания. Расширенная аналитика. Кодирование не требуется. Раскройте ценность данных: получайте ценную информацию, улучшайте прогнозы и достигайте оптимизации. Доступны шаблоны и соединители. Создайте свои собственные аналитические решения за считанные минуты с помощью автоматизации, очистки, визуализации и анализа данных. Гибкость и модульность в соответствии с потребностями вашего индивидуального процесса.
Kyligence
kyligence.io
Добро пожаловать в новое поколение бизнес-аналитики, где ваши бизнес-показатели — это не просто цифры, а источник интеллектуальной информации, которая всегда у вас под рукой. Погрузитесь в Kyligence Zen, ваш централизованный центр показателей, который преобразует данные в полезную информацию. Основанный на едином источнике достоверных показателей, Kyligence Zen предоставляет каждому точную, комплексную и интеллектуальную поддержку принятия решений, адаптированную для современных предприятий.
Isima.io
isima.io
Команда Isima была на переднем крае изменения способа ведения бизнеса с данными в интернет-гигантах, хедж-фондах и компаниях по хранению данных еще до того, как кто-либо услышал термин «большие данные».
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практические выводы из качественных и смешанных методов с помощью интуитивно понятных инструментов исследования и лучших в своем классе технологий: • Получите доступ к собственным приложениям для Mac и Win, а также к нашей веб-версии • Все функции и инструменты включены в один полный пакет программного обеспечения • Экономьте время и автоматически находите ценную информацию с помощью искусственного интеллекта. • Беспрепятственный обмен проектами между версиями. • Воспользуйтесь преимуществами совместной работы команд в режиме реального времени. • Делитесь многопользовательскими лицензиями с любым количеством людей. • Воспользуйтесь нашей бесплатной поддержкой в режиме реального времени и экспертным обучением. Узнайте больше здесь. : www.atlasti.com.
Northbeam
northbeam.io
Northbeam — это платформа маркетинговой разведки, которая предоставляет брендам возможности моделирования медиа-микса, мультитач-атрибуции и инкрементности, основанные на машинном обучении и собственных данных. Благодаря передовым браузерным платформам Northbeam бренды могут связывать продажи с рекламой, прогнозировать доходы от маркетинга и проводить более эффективный маркетинг, чем когда-либо прежде.
Imply
imply.io
Наша база данных аналитики в реальном времени, созданная на базе Apache Druid, позволяет разработчикам создавать аналитические приложения следующего поколения. С Imply разработчики могут создавать без ограничений, поскольку наша база данных позволяет им создавать интерактивные потоковые и пакетные данные в безграничном масштабе и с наилучшей экономикой. Imply предоставляет полный набор возможностей разработчика для Apache Druid. Основанная ее первоначальными создателями, Imply повышает скорость и масштаб базы данных за счет опыта коммиттеров, простых операций и облачного развертывания, что позволяет с легкостью удовлетворить требования разработчиков приложений. При поддержке ведущих инвесторов, включая Thoma Bravo, a16z и Bessemer Venture Partners, Imply находится на траектории быстрого роста, революционизируя рынок баз данных стоимостью 100 миллиардов долларов, а его клиентами являются Twitter, Salesforce, Atlassian, Reddit и InterContinental Exchange.
Biuwer
biuwer.com
Biuwer — это мощная облачная платформа для анализа бизнес-данных, которая помогает вам легко анализировать бизнес-данные и создавать подробные отчеты и информационные панели для принятия обоснованных решений. Это также позволяет вам легко создавать и публиковать мощные отчеты за считанные минуты без каких-либо технических знаний.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel экономит ваше время, стресс и боль при понимании данных, создавая четкие визуальные эффекты и отчеты на информационной панели. Автоматическая очистка. Автоанализ. Авто-визуализация. Автоповтор. Это: быстро, просто, управляемо, с помощью искусственного интеллекта и безопасно. DataSquirrel — это платформа бизнес-аналитики для отдельных лиц и команд, которые хотят анализировать любые данные и принимать решения самостоятельно! Для его использования или начала работы не требуется никаких технических навыков. Просто загрузите свои данные и позвольте DataSquirrel сделать все остальное! ✓ Исследуйте спонтанные потребности в данных, загружая любые данные ✓ Автоматическая очистка для обеспечения точности ✓ Обнаружение закономерностей с помощью анализа, предложенного ИИ ✓ Больше никакого VLookup! Объединяйте данные одним щелчком мыши. ✓ Настраивайте визуальные эффекты по своему усмотрению. ✓ Загружайте очищенные отчеты о файлах и информационных панелях. ✓ Делитесь данными и сотрудничайте без входа в систему.
Caplena
caplena.com
Познакомьтесь с Caplena, платформой анализа обратной связи с искусственным интеллектом, которая меняет способы получения информации брендами из открытых ответов. Сочетая текстовые данные с количественными переменными, он позволяет пользователям превращать огромные волны отзывов, обзоров и данных опросов NPS в практические возможности. Сегодня более 200 брендов и агентств по исследованию рынка, таких как DHL, Lufthansa и Euromonitor, доверяют Caplena быстрое преобразование отзывов клиентов и сотрудников в практические идеи. Итак, что отличает Caplena от других инструментов искусственного интеллекта? Все дело в обеспечении максимальной гибкости и прозрачности. Он интегрируется с такими платформами, как Qualtrics, Brandwatch, Trustpilot или Google Maps, или позволяет пользователям загружать свои данные для удобного анализа или сравнительного анализа конкурентов. Caplena обеспечивает надежное моделирование и задание тем на 100 языках, используя передовые алгоритмы искусственного интеллекта, которые можно точно настроить, оценить и которым можно доверять. Он раскрывает настроения, тенденции и корреляции на уровне тем. Пользователи могут визуализировать аналитические данные на настраиваемых информационных панелях, взаимодействовать с ними через интерфейс чат-бота и делиться ими со всей организацией, чтобы стимулировать изменения. Caplena — это международная команда энтузиастов данных и UX, штаб-квартира которой находится в Швейцарии. Ее цель — произвести революцию в том, как бренды используют обратную связь. Они также нанимают сотрудников, поэтому заинтересованным лицам следует проверить их страницу «Карьера».
1010 Data
1010data.com
Он предназначен для предоставления глубокой информации обо всех ваших данных с помощью единой, связной и удобной для интеграции системы. Он масштабируемый, демократичный, гибкий и невероятно быстрый.
Datazip
datazip.io
Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С помощью интуитивно понятной платформы Datazip создайте надежную масштабируемую инфраструктуру данных всего за 45 минут. Оцените быстрое подключение к данным, надежные запросы и плавный экспорт для принятия проницательных решений.
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube — это платформа автоматизации, которая позволяет командам легко создавать собственные приложения для обработки данных и аналитики за считанные минуты без написания кода.
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и быстрый рост бизнеса на основе данных с помощью платформы Decision Intelligence Platform от Kleene.
Composable Analytics
composable.ai
Composable Enterprise — это ведущая в отрасли платформа Intelligent DataOps, которая предлагает полный набор возможностей для оркестрации, автоматизации и аналитики, гарантируя возможность быстрого внедрения аналитики в рабочие процессы бизнеса.
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD — это комплексный пакет бизнес-аналитики. Предоставьте любому сотруднику вашей организации простой в использовании инструмент анализа данных, который позволит обеспечить практические аналитические возможности на всех уровнях.
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid — это аналитическая операционная система корпоративного уровня первого уровня, которая масштабируется от однопользовательской аналитики самообслуживания до централизованного развертывания с тысячами пользователей, включая простую, но эффективную визуализацию данных и расширенные возможности машинного обучения. Независимая ОС Analytics имеет универсальный клиент для любого устройства и ОС. Его можно установить на большинстве платформ — как локально, так и в облаке — и он может работать с большинством популярных стеков данных. Pyramid позволяет пользователям и организациям сбалансировать производительность самообслуживания и управление. Это адаптивная аналитическая платформа, которая предоставляет различные возможности и возможности в зависимости от потребностей и навыков пользователей, при этом управляя контентом как общим ресурсом. Он предназначен для поддержки всего рабочего процесса принятия решений в вашей организации и предоставляет каждому инструменты для проведения аналитики самообслуживания. Важно отметить, что ОС Analytics решает «проблему последней мили», сокращая разрыв между заявленной аналитической стратегией вашей организации и фактической реализацией аналитики. Pyramid включает шесть отдельных аналитических модулей («Моделирование», «Формулирование», «Обнаружение», «Иллюстрирование», «Представление» и «Публикация»), а также административную консоль и систему управления контентом, что обеспечивает по-настоящему универсальный аналитический опыт для всего аналитического рабочего процесса.
MachEye
macheye.com
Платформа расширенной аналитики MachEye меняет способы интеграции данных, решений и операций организаций. В то время как современные платформы бизнес-аналитики отвечают только на вопросы «что» о данных, MachEye помогает пользователям отвечать на сценарии «что, почему и как» для всех в организации. Лица, принимающие решения на любом уровне, теперь могут получать полезную информацию и рекомендации с помощью поиска «Like Google» и аудиовизуального интерфейса «Like YouTube», а также диаграмм и аналитики самообслуживания. MachEye добавляет к данным активную кнопку «Воспроизвести»! Для получения дополнительной информации посетите https://www.macheye.com.
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, информационных панелей и ежевечерних отчетов по электронной почте.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr — это продукт, который позволяет создавать информационные панели и настраивать оповещения в ваших базах данных SQL — Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery и Snowflake.
Workstream.io
workstream.io
Workstream упрощает доступ к вашим аналитическим активам, гарантируя, что пользователи смогут уверенно влиять на результаты бизнеса, превращая огромные объемы данных в вашей организации в знания, на основе которых команды могут действовать.
Trevor.io
trevor.io
Предоставьте всей вашей команде возможность создавать отчеты, выполнять поиск и получать специальные ответы на основе ваших данных с помощью простого и интуитивно понятного построителя запросов (или SQL). Легко создавайте красивые визуализации, информационные панели и отчеты на основе своих данных: - экспортируйте в свои любимые форматы - отправляйте оповещения по электронной почте, Zapier или в Slack - делитесь внутри своей команды - делитесь с клиентами через встроенные информационные панели Тревор использует безопасный доступ только для чтения транзакция, настройка занимает всего 20 минут и совместима с dbt.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обеспечения по состоянию на 2014 год и признана одним из 100 лучших работодателей Канады. 2016, Mediacorp Canada Inc. Программные приложения OpenText управляют контентом или неструктурированными данными для крупных компаний, государственных учреждений и фирм, оказывающих профессиональные услуги. OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований управления информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. В OpenText работает более 14 000 человек по всему миру, и она является публичной компанией, акции которой котируются на NASDAQ (OTEX). и Фондовая биржа Торонто (OTEX).
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели с использованием кода, что позволяет им разрабатывать собственные отчеты и получать более глубокие и детальные сведения. Разработчики могут перебирать и исследовать данные в живых блокнотах для совместной работы. Затем, используя Observable Framework с открытым исходным кодом, они могут создавать локально загружаемые приложения с данными, используя любой язык или библиотеку. На Observable легко безопасно развернуть и разместить приложения для работы с данными. Мы позаботимся о едином входе, управлении рабочим пространством, журналах аудита и многом другом, чтобы разработчики могли сосредоточиться на создании лучших приложений для работы с данными, которые когда-либо видела их команда. Лучшие информационные панели, приложения для обработки данных и отчеты создаются с помощью кода. Лучшие из них создаются с помощью Observable.
Narrator
narrator.ai
Narrato — это платформа искусственного интеллекта для создания контента, совместной работы и управления рабочими процессами, созданная, чтобы помочь маркетологам/авторам-одиночкам, командам по эффективному контенту или даже крупномасштабным командам по производству контента создавать и отправлять контент в несколько раз быстрее и с меньшими затратами, чем это было возможно когда-либо прежде. Ключевые особенности платформы: - Более 100+ инструментов искусственного интеллекта для создания, выработки идей, оптимизации и SEO-инструментов для очень быстрого создания ориентированного на результат контента (описаны примеры использования — блог, социальные сети, электронная почта, видео, пресс-релизы, копирайтинг, реклама, подведение итогов). и многое другое). Создайте свой собственный вариант шаблона AI и фирменные голоса. - Полное управление контент-проектами и поддержка автоматизации рабочих процессов, включая назначение задач, управление календарем контента, автоматические уведомления, публикации, управление фрилансерами и многое другое. - Мощные SEO-брифы, а также ключевые слова и идеи тем с помощью искусственного интеллекта. - Пользовательские шаблоны контента и мощные функции совместной работы в документах и рабочих пространствах. - Изображения AI, изображения и графика, не требующие лицензионных отчислений. - Массовое создание контента с помощью AI (например, массовое создание описаний контента). Другие функции: рекомендации и репозиторий брендовых активов, многоязычная поддержка, проверка на плагиат и грамматику, пользовательские отчеты, AI голоса бренда. и многое другое.
Mode Analytics
mode.com
Mode — это первая платформа BI, которая использует методы работы современных групп обработки данных, что позволяет руководителям данных проводить более эффективный и эффективный анализ, а также повышать зрелость данных за счет настоящего самообслуживания. Являясь уровнем единого интеллекта, Mode максимизирует рентабельность инвестиций в современный стек данных и превращает данные в конкурентное преимущество для ведущих предприятий во всех секторах и на всех этапах.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — это комплексная интеллектуальная платформа, объединяющая возможности генеративного искусственного интеллекта с точностью бизнес-аналитики. Облачная платформа с открытой архитектурой построена на масштабируемом, перспективном семантическом уровне, предназначенном для внедрения интеллекта на базе искусственного интеллекта повсюду™. MicroStrategy ONE позволяет компаниям по всему миру беспрепятственно предоставлять современные решения для анализа данных десяткам тысяч людей как внутри, так и за пределами своих организаций. Благодаря передовым технологиям GenAI он позволяет использовать интеллектуальные функции на любом устройстве, ускоряя переход от данных к действию для любого пользователя.
Mineo
mineo.app
MINEO — это платформа для изучения ваших данных, создания и развертывания ноутбуков с наддувом Python. Он также контролирует качество ваших данных с помощью машинного обучения. Лучший блокнот Python. ---------------------------------- Mineo принимает Блокноты Python выходят на новый уровень благодаря добавлению функций производственного уровня, таких как: * Переключаемые режимы макета: «Блокнот», «Панель управления» и «Мобильный». * Виджеты без кода (SQL-запрос, графика, таблицы, ключевые показатели эффективности, заголовок, изображения и формы) для изучения вашего контента и взаимодействия с ним без программирования. * Интегрированные источники данных SQL для прямого доступа к базам данных. * Совместимо с ноутбуками Jupyter. Импортируйте существующие блокноты из .ipynb или экспортируйте их из mineo в другие приложения. * Встроенная система контроля версий * Возможность обмена и совместной работы. * Интегрированная файловая система для хранения ваших данных объемом до 10 ТБ. * Возможность экспорта записной книжки в PDF * Поддержка переменных всего проекта * Поддержка блоков Python, Markdown, LaTeX и виджетов. * Подробные журналы и разрешения (просмотр, просмотр кода, выполнение) на уровне пользователя/группы. * Автоматическая генерация кода на базе OpenAI.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio — признанный лидер на рынке бизнес-аналитики, который с гордостью помогает тысячам групп данных и бизнес-пользователям принимать более обоснованные решения с помощью своих данных.
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