Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer-это инструмент дизайна с AI, который помогает создавать дизайн и редактировать фотографии за секунды. Выпустите свое творчество - визуально создавать, дизайн и редактировать практически все, что вы можете себе представить с помощью ИИ. Используйте силу генеративного ИИ, чтобы создать привлекательные изображения со своими словами, создать дизайны следующего уровня, которые появляются как персонализированные открытки на день рождения, праздничные открытки и обои для вашего телефона, и даже используйте ИИ для редактирования фотографий, таких как эксперт-стирая нежелательные Объекты с фотографий. Создайте то, что вы хотите, когда и где вам это нужно. Ключевые возможности: * Изображения: Создайте любое изображение, которое вы можете себе представить. Научно-фантастическое искусство, сюрреалистические сцены, забавные изображения? Мечтайте, опишите это и создайте с помощью ИИ. Ваше воображение безгранично! * Наклейки: Создайте что -то, что придерживается. Сделайте индивидуальные наклейки, которые помогут вам использовать приложения для обмена сообщениями, социальные и многое другое. * Редактировать с помощью ИИ: Сделайте свои фотографии и изображения идеальными с ИИ. * Генеративная стирание: стирайте нежелательные отвлечения, чтобы сделать объекты, которые вам не нужны, исчезают. * Удалите фон: Скажи до плохих фонов. Легко удалить нежелательные фоны изображения за один шаг. * Размытие фона: приведите то, что является наиболее важным в фокусе. Размыть фон любого изображения, чтобы сделать ваш предмет поп. * Добавьте фильтры, отрегулируйте яркость, изменение размера: настройте, чтобы соответствовать вашему творческому видению, включая изменение размера, чтобы превратить ваши творения в квадратный или пользовательский размер, который подходит прямо. * Обои/фоны: выставьте все на дисплее. Создайте индивидуальные обои или фон, чтобы соответствовать вашему текущему настроению, сделайте заявление или для того, чтобы сохранить особый случай спереди и в центре на экране телефона. * Приветствующие открытки: Создайте идеальное приветствие для любого случая. От открыток по случаю дня рождения до праздничных открыток и за его пределами, создайте вдумчивую открытку приветствия с персонализированными сообщениями и изображениями, даже если вы не получаете слова. * Монограммы: сделайте свой след. Добавьте немного личного популярности в свою повседневную жизнь или для особого случая, например, свадьба с пользовательскими монограммами, которые используют буквы и многое другое, чтобы определить вашу оценку. * Приглашения: создайте приглашения, которые вау. Настройте свои приглашения на каждый случай и любое событие, например, дни рождения, свадьбы и все остальное большое или маленькое. * Социальные сообщения: выделитесь в Интернете. Повысьте и создайте свой следующий социальный пост с дизайнером, чтобы создать идеальное изображение и текст, чтобы поделиться онлайн. * Иконки: выражайте себя визуально. Создайте значки, чтобы легко сообщить о своем видении и украсить свой дизайн. * ЭМОдзи: выразить себя! Имейте идеальную реакцию под рукой с изготовленными эмодзи, чтобы соответствовать любому настроению. * Страницы раскраски: раскрасьте и попадайте в свой поток. Создайте пользовательские страницы раскраски, чтобы сделать окраску более захватывающей. Отлично подходит для всех возрастов. * Изображение кадра: превратите свои фотографии в настраиваемую память в рамке, которой вы можете поделиться везде. * Collages: Соведите ваши любимые фотографии, стили и описания вместе создайте пользовательский коллаж из ваших любимых воспоминаний. * Баннеры: создайте баннеры для заголовков рассылки, социальных профилей и многого другого, чтобы привлечь внимание и выделяться.