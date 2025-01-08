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Программное обеспечение для создания изображений AI - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Генераторы изображений ИИ — это программные приложения или платформы, которые используют генеративный ИИ (искусственный интеллект) для создания высококачественных изображений. Эти алгоритмы предназначены для имитации человеческого творчества и художественного стиля, позволяя создавать визуально привлекательные и разнообразные изображения на основе определяемых пользователем входных данных или критериев. Технология генерации изображений AI позволяет пользователям создавать изображения, напоминающие реальные объекты, сцены или художественные концепции. Эти системы на базе искусственного интеллекта стали ценными инструментами для художников, дизайнеров, создателей контента и других специалистов, которым требуется доступ к обширному репертуару визуальных ресурсов для своих проектов. Одной из ключевых особенностей генераторов изображений ИИ является возможность преобразования текста в изображение. Пользователи могут предоставлять описательные текстовые подсказки или ключевые слова, а программное обеспечение интеллектуально интерпретирует и переводит их в визуально привлекательные изображения. Будь то яркое описание пейзажа, внешности персонажа или конкретного объекта, генератор изображений AI использует свои передовые алгоритмы для создания изображений, которые точно соответствуют предоставленному текстовому вводу. В дополнение к функциям преобразования текста в изображение генераторы изображений AI предоставляют пользователям разнообразный набор параметров настройки. Пользователи могут указывать различные атрибуты изображения, такие как стиль, цветовая схема, композиция или конкретные детали объекта, для достижения желаемого визуального результата. Программное обеспечение использует сложные модели глубокого обучения, чтобы гарантировать, что сгенерированные изображения обладают реалистичными деталями, точным рендерингом и общей связной композицией. В отличие от традиционного программного обеспечения для редактирования изображений, которое в основном полагается на ручные манипуляции или фильтры, например программного обеспечения для редактирования фотографий, генераторы изображений AI используют методы машинного обучения для анализа закономерностей, обучения на обширных наборах данных и создания изображений с впечатляющим уровнем детализации и художественного стиля. Эти генераторы не ограничиваются уже существующими графическими ресурсами, но способны создавать совершенно новые визуальные эффекты на основе определяемых пользователем параметров или текстовых вводов. Кроме того, генераторы изображений ИИ имеют сходство с синтетическим медиа-программным обеспечением, поскольку оба они ориентированы на генерацию визуального контента. Чтобы претендовать на включение в категорию генераторов изображений AI, продукт должен: * Используйте передовые алгоритмы искусственного интеллекта для создания высококачественных изображений, имитирующих человеческое творчество и художественный стиль, с помощью текстовых подсказок. * Предоставляйте гибкие возможности настройки, позволяющие пользователям контролировать различные аспекты создаваемых изображений, такие как стиль, композиция, цветовая палитра или атрибуты конкретных объектов. * Предоставьте пользователям возможность взаимодействовать с процессом создания изображений AI, предоставляя средства для повторения, уточнения или точной настройки результатов с помощью механизмов обратной связи или интерактивных интерфейсов.
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Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он предоставляет удобный для новичков способ редактировать изображения на профессиональном уровне благодаря функциям, поддерживаемым искусственным интеллектом. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистичные изображения и экспериментировать с сочетанием реальных и синтетических изображений для создания потрясающих визуальных эффектов. Эта платформа также предлагает «Редактирование смешанных изображений» — динамичный способ объединения различных изображений в привлекательные композиции, тем самым предлагая огромную творческую гибкость. Предложение Playground AI выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы их исходных границ, плавно интегрировать объекты в различные сцены и материализовать свои творческие концепции в визуальной реальности. Он еще больше расширяет потенциал совместной работы, предоставляя функции для объединения идей с другими, тем самым расширяя возможности творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI сохраняет приверженность удобству, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, решающихся заняться созданием изображений.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В дополнение к функции создания изображений с помощью искусственного интеллекта Fotor также предлагает полный набор инструментов для редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, повышение резкости и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционного редактирования, пользователи могут преобразовывать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, объединять изображения и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для управления чертами лица, масштабирования изображений и даже создания файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, флаеров и плакатов для маркетинга, а также ресурсов для социальных сетей, таких как миниатюры YouTube или дизайн постов в Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскрашивание фотографий и удаление объектов или фона из изображений. Помимо редактирования фотографий, Fotor предлагает аналогичные инструменты искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF-файлов, а также позволяет пользователям удалять водяные знаки или объекты.
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
getimg.ai
getimg.ai
Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.
AKOOL
content.akool.com
AKOOL — это революционная платформа генеративного искусственного интеллекта для персонализированного визуального маркетинга и рекламы. С помощью AKOOL создатели маркетинга и новаторы могут создавать индивидуальный, привлекательный опыт, который вовлекает людей в бренд и превращает их в лояльных клиентов.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к минимуму хлопоты, вернув маркетологам часы времени, которые в противном случае они бы потратили на публикацию или редактирование медиа с помощью различных инструментов в своих агентствах.
Booth AI
booth.ai
Создавайте фотографии продуктов профессионального качества с помощью искусственного интеллекта. Быстро создавайте высококачественные фотографии образа жизни, просто указав желаемый снимок и загрузив несколько образцов изображений продуктов.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp — это генератор искусственного интеллекта, который позволяет пользователям безопасно и справедливо создавать произведения искусства, созданные искусственным интеллектом. Этот инструмент позволяет создателям контролировать, как используются их произведения искусства, следует ли обучать модели и наборы данных ИИ на основе их контента, можно ли создавать изображения ИИ в их стиле и следует ли указывать их авторство, когда их стиль используется в качестве вдохновения. в изображениях, созданных DreamUp. Инструмент масштабирует все изображения до максимального разрешения и позволяет пользователям повторно запускать их, используя ту же подсказку, или корректировать исходную подсказку в новом направлении. Кроме того, DeviantArt DreamUp имеет автоматическую пометку #AIart и индикацию DreamUp для всех изображений, представленных на платформе. Это помогает пользователям контролировать, сколько произведений искусственного интеллекта они видят во время просмотра DeviantArt. Все изображения должны соответствовать Условиям обслуживания и Политике этикета. Все участники DeviantArt получают 5 бесплатных подсказок для начала работы.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — это генератор изображений с искусственным интеллектом, который создает потрясающие реалистичные изображения из простого текста и графических подсказок. Если вам нужны изображения для маркетинговых материалов, вдохновения для дизайна или фотографий для электронной коммерции, Artsmart.ai предоставит вам все необходимое. Просто выберите набор настроек, соответствующий желаемому стилю, например фотореалистичный или импрессионистский, и введите описание изображения, которое вы хотите создать. С помощью Artsmart.ai вы можете легко улучшить свою маркетинговую игру и произвести впечатление на свою аудиторию визуально привлекательным контентом.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — это модель искусственного интеллекта, которая может рисовать изображения из любой текстовой подсказки!
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерация изображений с помощью ИИ для команд. Вы можете легко создавать логотипы с использованием ИИ, обложки книг с использованием ИИ, плакаты с использованием ИИ и многое другое — Stockimg AI
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — это инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать уникальные изображения из текстовых подсказок. Миссия ImgGen — сделать создание изображений простым, быстрым и доступным для каждого. ImgGen стремится предоставить людям удобный веб-интерфейс, позволяющий воплотить в жизнь свои визуальные идеи. ImgGen использует технологию искусственного интеллекта для создания изображений, которые выглядят достоверно. Наши модели обучаются на миллионах изображений, чтобы улавливать закономерности и визуальные концепции. ImgGen была основана в 2023 году Рамандипом Сингхом, опытным инженером-программистом из Индии. Я всегда стремился сделать генерацию изображений доступной для повседневных творческих приложений. Увидев быстрый прогресс в моделях изображений AI, я решил создать простой в использовании веб-интерфейс на основе этих моделей.
Artimator
artimator.io
Бесплатный генератор искусств с искусственным интеллектом Наш БЕСПЛАТНЫЙ генератор искусственный интеллект основан на Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) и Artimator и поможет вам очень легко создавать удивительные и самые красивые произведения искусства из вашего текстового описания или изображения с помощью AI! Вы можете создавать неограниченное количество уникальных произведений искусства на основе вашего текстового описания. Если вам не нравится получившийся искусственный интеллект, вы можете сгенерировать его заново с тем же текстовым описанием, чтобы получить другой результат, или добавить дополнительные пояснения к подсказке. С помощью фотогенератора Artimator AI вы сможете оформить свое селфи в разных стилях и узнать, как ваши любимые персонажи мультфильмов выглядели бы в реальной жизни. Также наш генератор изображений с искусственным интеллектом позволяет легко удалять с вашей фотографии ненужные объекты, например, незнакомцев. Генератор изображений с искусственным интеллектом сэкономит ваше время на поиске бесплатных изображений и сэкономит деньги на их покупке на стоковых изображениях. Когда вы создаете искусство ИИ с помощью нашего бесплатного генератора изображений ИИ, вы автоматически получаете все права на свое искусство ИИ.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI — мощный генератор изображений, ориентированный на создание единообразных персонажей и управление их позой, композицией и стилем.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
Генератор изображений FLUX AI — это современная модель преобразования текста в изображение, разработанная Black Forest Labs. Он создает высококачественные изображения на основе текстовых подсказок, используя передовые методы искусственного интеллекта для создания реалистичных и художественных визуальных эффектов.
PicLumen
piclumen.com
Генерация изображений AI с помощью методов преобразования текста в изображение и изображения в изображение. Неограниченное количество бесплатных творений без водяных знаков в различных стилях.
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI — это инновационная платформа чат-ботов, предназначенная для облегчения более глубокого и конфиденциального общения с использованием искусственного интеллекта нового поколения. Он предлагает пользователям возможность участвовать в бесплатных и динамичных чатах с более чем 10 миллионами уникальных персонажей, улучшая как ролевые игры, так и непринужденные беседы.
Dreamlike
dreamlike.art
Создавайте потрясающие оригинальные произведения искусства за считанные секунды с помощью ИИ. Волшебные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте бесконечные оригинальные изображения, изменяйте существующие и многое другое.
Midgenai
midgenai.com
Лучший бесплатный генератор изображений AI с лучшими обученными моделями
ImagineArt
imagine.art
Представьте себе художественный генератор искусственного интеллекта, который открывает безграничные возможности творчества. С Imagine вы можете легко создавать впечатляющие шедевры, используя всего лишь текстовую подсказку и выбранный художественный стиль. Независимо от того, являетесь ли вы опытным художником или человеком, который никогда раньше не брал в руки кисть, Imagine может помочь вам воплотить ваши идеи в жизнь потрясающими и творческими способами. * Создавайте потрясающие произведения искусства в различных стилях: от реалистичных портретов до причудливых пейзажей и абстрактных шедевров. Imagine может создавать произведения искусства практически в любом стиле, который вы только можете себе представить. * Создавайте произведения искусства быстро и легко: с Imagine вы можете создавать прекрасные произведения искусства всего за несколько секунд, не тратя часы или дни на изучение традиционных художественных техник. * Исследуйте новые творческие возможности: Imagine может помочь вам расширить границы вашего творчества и исследовать новые художественные идеи, о которых вы никогда бы не подумали самостоятельно.
Lucidpic
lucidpic.com
Фотостудия Lucidpic с искусственным интеллектом позволяет создавать уникальные, бесплатные, гиперреалистичные изображения людей за небольшую часть затрат на проведение реальных фотосессий или покупку стоковых фотографий. * Аватары: создайте цифровую версию себя из одной фотографии. Креативные и реалистичные аватары за считанные секунды. * Стоковые фотографии: создавайте изображения, созданные искусственным интеллектом, вместе с людьми для своих проектов. * Генератор персонажей с искусственным интеллектом: создавайте собственных персонажей и людей для любого сценария, контролируя внешний вид, обстановку и стиль.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe — это новый генератор изображений с искусственным интеллектом, который позволяет создавать потрясающие произведения искусства из простого текстового описания. Все, что вы можете себе представить.
Shakker AI
shakker.ai
Генерация изображений с помощью ИИ не должна быть неуклюжей, когда вы используете Shakker. Хотите ли вы создавать изображения, изменять стили, комбинировать компоненты или раскрашивать какие-либо детали, Shakker сделает это для вас проще, чем когда-либо, благодаря быстрым предложениям и точному дизайну.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для создания высококачественных изображений для использования в профилях приложений для знакомств. Для этого пользователю необходимо загрузить 10–15 изображений себя, на которых хорошо видно лицо. Затем модель искусственного интеллекта использует эти изображения для создания более качественных изображений, которые затем можно использовать в профиле знакомств пользователя. Весь процесс прост и состоит из трех шагов: загрузка изображений, их обрезка и утроение совпадений пользователя. Инструмент можно использовать бесплатно, но пользователи могут перейти на премиум-план, чтобы удалить водяные знаки с изображений. Real Fake Photos предлагает удобство и доступность, а также доказал свою эффективность в улучшении совпадений профилей знакомств. Если пользователи не удовлетворены результатами, они могут обратиться в службу поддержки для устранения проблемы.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI — это исключительное веб-приложение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет пользователям раскрыть свой творческий потенциал и воплотить в жизнь свои художественные идеи. Благодаря удобному интерфейсу он позволяет пользователям, независимо от уровня их опыта, создавать потрясающие и уникальные произведения искусства, используя свои собственные концепции, эскизы и фотографии. Преобразуя мысли в завораживающие визуальные эффекты, сотрудничая с ИИ посредством личных эскизов и рисунков и создавая замечательные вариации собственных изображений, ArtBlast AI действительно предлагает безграничный потенциал для творчества. Более того, пользователи могут дополнительно персонализировать свои творения, добавляя описательный текст, что делает их беспрецедентным инструментом для работы с технологиями искусственного интеллекта. Испытайте магию создания искусственных изображений с помощью ArtBlast AI. Превратите изображения в сказочные произведения искусства с помощью ArtBlast AI — генератора изображений на базе искусственного интеллекта. Раскройте творческий потенциал с помощью персонализированных вариаций.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — передовая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на разработке передовых инструментов для создания контента на базе искусственного интеллекта. Платформа AI Magicx предлагает широкий набор функций (в общей сложности более 75), предназначенных для оптимизации и улучшения производства цифрового контента. Мы предоставляем такие решения, как генератор изображений с использованием ИИ, генератор статей с использованием ИИ, дизайнер логотипов с использованием ИИ, а также находимся на пути к созданию средства создания ИИ-историй и чат-ботов, обученных ИИ. Инструменты AI Magicx созданы специально для удовлетворения потребностей профессионалов, которым требуется эффективное, высококачественное и увлекательное создание контента.
WOMBO Dream
dream.ai
Создавайте красивые произведения искусства, используя возможности искусственного интеллекта. Введите подсказку, выберите художественный стиль и наблюдайте, как WOMBO Dream за считанные секунды превратит вашу идею в картину с помощью искусственного интеллекта.
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командой: DeftGPT упрощает управление и выставление счетов, позволяя приглашать неограниченное количество участников в учетную запись вашей организации. Это экономит ваши деньги и одновременно повышает общую производительность. Кроме того, благодаря нашему плану вы можете объединить свои платежные данные в одну учетную запись для дополнительного удобства. * Общайтесь с любым PDF-файлом или документом: от юридических соглашений до финансовых отчетов, DeftGPT вдохнет жизнь в ваши документы. Вы можете задавать вопросы, получать сводки, находить информацию и многое другое. Кроме того, он совместим с различными форматами, включая PDF, txt, docx, doc и даже eml! * Получайте результаты, подобные ChatGPT, прямо рядом с поиском Google: идеальный инструмент для получения точных и надежных результатов поиска вместе с Google. Попрощайтесь с ненужными данными и получите точные ответы с помощью нашей интеллектуальной интеграции. Оптимизируйте поиск с помощью DeftGPT! * Создавайте контент в Chrome в любое время. С легкостью создавайте исключительный контент с помощью Chrome, нажав настраиваемый ярлык. Этот быстрый и простой способ позволяет создавать уникальный и привлекательный контент или изменять существующий текст для таких задач, как редактирование биографии в социальных сетях или сжатие статей. Кроме того, вы можете настроить ярлык по своему усмотрению. * Используйте DeftGPT где угодно: DeftGPT — это ваш универсальный инструмент для плавной интеграции на различных платформах. Используйте его в популярных приложениях, таких как Документы Google, почтовые клиенты и социальные сети. Кроме того, благодаря своей универсальности DeftGPT легко работает с такими платформами, как Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook и другими.
BeautyPlus
beautyplus.com
Фоторедактор BeautyPlus AI предназначен для удобного редактирования фотографий. Это приложение для редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, использующее передовые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического улучшения и редактирования изображений для повышения качества.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder делает создание изображений таким же быстрым, как и поиск изображений. Для создателей он делает мозговой штурм, раскадровку и итерацию контента намного быстрее, чем любой другой ИИ. Для команд это позволяет использовать пользовательский контент в реальном времени для игр или приложений, где опыт персонализируется на месте для пользователя, и он становится создателем. С помощью PicFinder уже создано более 100 миллионов изображений.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator — это современная модель преобразования текста в изображение, разработанная Black Forest Labs. Он создает высококачественные изображения на основе текстовых подсказок, используя передовые методы искусственного интеллекта для создания реалистичных и художественных визуальных эффектов.
Plask
plask.ai
Plask Motion — это инструмент для захвата движения и анимации на базе искусственного интеллекта. Используя технологию искусственного интеллекта, он преобразует видео в потрясающую анимацию, предоставляя практические решения для создания 3D-изображений и рабочих процессов. Этот инструмент специально создан для нужд разработки прототипов игр, что делает создание анимации простым и эффективным. Удобный для пользователя Plask Motion предлагает обучающие материалы сообщества, которые упрощают процесс освоения и обучения, предоставляя пошаговые инструкции о том, как лучше всего использовать его функции. Кроме того, он предлагает пользователям возможность импортировать готовые анимации в предпочитаемый ими инструмент. Plask Motion, обслуживающий более широкие творческие отрасли, включая игры, кино и виртуальную реальность, доказал, что упрощает захват движения и создает плавное и эффективное создание анимации. Пользователи могут удобно находить ответы на часто задаваемые вопросы на платформе. Благодаря активному сообществу пользователей многие авторы использовали его для реализации творческих проектов.
HyperBooth.Ai
hyperbooth.ai
HyperBooth.Ai — мгновенно создавайте потрясающие фотографии с помощью искусственного интеллекта с помощью всего лишь одного селфи. Выбирайте из более чем 200 стилей фотографий или создайте свои собственные стили фотографий с помощью текстовой подсказки! HyperBooth.Ai — один из самых качественных и быстрых в мире генераторов персонализированных фотографий на базе искусственного интеллекта. Просто загрузите только одну входную фотографию, чтобы сгенерировать фотографии AI в предпочитаемом вами стиле за 30 секунд или меньше! Каждая фотография, созданная искусственным интеллектом, персонализируется в соответствии с объектом введенной вами фотографии. HyperBooth.Ai включает в себя более 200 предварительно обученных стилей фотографий, которые вы можете использовать без какого-либо предварительного опыта работы с искусственным интеллектом или раскрыть свой творческий потенциал вместе с нами, создавая свои собственные стили фотографий с помощью текстовой подсказки. Обязательно создайте идеальные фотографии для любого случая и проекта.
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai — это платформа, которая использует искусственный интеллект для создания различной графики, изображений и текста.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator — это инструмент, основанный на технологии искусственного интеллекта, используемый для создания различных персонажей и иллюстраций аниме. Он использует алгоритмы глубокого обучения и методы генерации изображений для создания уникальных и реалистичных изображений персонажей аниме с помощью обученных моделей. С помощью AI Anime Generator пользователи могут исследовать безграничные возможности для создания аниме-персонажей и создавать уникальные изображения аниме-персонажей.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать иллюстрации, созданные с помощью искусственного интеллекта, за считанные секунды. С IllostrationAI вы можете выбрать свой стиль из библиотеки различных стилей, описать объект, который хотите проиллюстрировать, и улучшить свои результаты с помощью масштабирования AI. Вы также можете удалить фон и добавить собственный фон.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Попробуйте разные прически с помощью ИИ — зачесанные назад, помподур и многое другое. Мужской и женский стили
FluxAI.art
fluxai.art
Преобразуйте текст в изображения с помощью Flux.1, передового генератора изображений с искусственным интеллектом от Black Forest Labs. Оцените непревзойденное качество изображения и оперативно приступайте к творческим проектам с помощью Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] и Flux.1 [schnell].
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons — это генератор значков приложений с искусственным интеллектом, который предоставляет пользователям тысячи уникальных и эксклюзивных значков приложений для повышения визуальной привлекательности их приложений. Создавайте красивые бесплатные значки приложений из текста за три клика. CandyIcons воплощает ваши идеи в реальность, используя новейшую технологию искусственного интеллекта (DALL·E 3). Опишите свою иконку в нескольких словах, выберите цвет и стиль и наблюдайте, как происходит волшебство! CandyIcons также предлагает готовые значки для пользователей, которым может не хватать вдохновения. Эти готовые значки охватывают широкий спектр категорий, поэтому для каждого приложения найдется что-то подходящее.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator — это инновационная программа GPT, которая специализируется на создании потрясающих плакатов. Если вы хотите создать плакат Disney Pixar, постер классического фильма или любой другой тип дизайна плаката, этот GPT поможет вам. Он служит универсальным средством создания плакатов, используя искусственный интеллект для преобразования ваших идей в визуально привлекательный дизайн. Генератор плакатов AI идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей, предлагая удобный интерфейс, который упрощает процесс создания плакатов. Благодаря акценту на эстетике дизайна и вниманию к деталям, этот GPT гарантирует, что каждый созданный вами плакат будет привлекательным и адаптированным к вашим конкретным потребностям.
Picsman
picsman.ai
Легко улучшайте и создавайте фотографии продуктов с помощью наших инструментов редактирования AI. Удаление фона, генератор изображений AI, удаление объектов, улучшение фотографий и пакетное редактирование.
neural.love
neural.love
Neural.love — это онлайн-инструмент искусственного интеллекта, который предоставляет услуги по созданию и улучшению контента. Он предлагает бесплатный генератор изображений AI и AI Enhance, которые можно использовать для изменения стиля изображений, создания портретов и создания аватаров, созданных AI. Он также предлагает инструменты для улучшения видео и изображений, а также звука и может улучшить качество до 48 кГц. Используя нейронные сети и алгоритмы машинного обучения, Neural.love способна восстанавливать и улучшать цифровые медиа любой эпохи с превосходными результатами. Он предоставляет широкий спектр услуг: от повышения дискретизации изображений и видео, повышения резкости и раскрашивания до улучшения звука и преобразования частоты кадров видео. Все эти услуги предоставляются без необходимости установки или мощного компьютера и могут использоваться с помощью простого и удобного интерфейса. Кроме того, услуги Neural.love получили высокую оценку обозревателей Trustpilot. Он также предоставляет полезные материалы и учебные пособия в своем блоге, а также доступ к API. Чтобы поддержать украинский народ, часть каждой выплаты идет на оказание гуманитарной помощи.
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner — это агент проектирования на базе искусственного интеллекта, с которым пользователи могут общаться в чате для удовлетворения своих дизайнерских потребностей. ChatDesigner использует большую языковую модель для сортировки более 30 функций искусственного интеллекта по созданию и редактированию изображений на основе ввода пользователя. Пользователи могут общаться в чате, чтобы генерировать и повторять действия, чтобы получить идеальное изображение в одном проекте.
Geleza
geleza.app
Единственная платформа искусственного интеллекта, которая вам когда-либо понадобится! Устали от слишком большого количества платформ искусственного интеллекта? Мы тоже! Найдите все инструменты в одном месте. Революционируйте свою работу с помощью ИИ. Присоединяйтесь к нам и начните внедрять инновации уже сегодня.
Try it on AI
tryitonai.com
Попробуйте это на Миссия ИИ — построить будущее персональных изображений. Названная WSJ лидером в области решений для визуального искусственного интеллекта, в декабре 2022 года мы запустили первую в мире фотостудию с искусственным интеллектом. Оптимизируя время и затраты без ущерба для визуального совершенства, а также предлагая потрясающую библиотеку стилей портретов, наше решение для студии с искусственным интеллектом взяло на себя мир штурмом. В Try it on AI мы считаем, что каждый заслуживает визуального представления, которое красноречиво говорит об его авторитете и опыте. Наши решения предназначены как для студентов, так и для профессионалов, которые хотят улучшить свои профили LinkedIn, маркетинговые материалы, брендинг работодателя, социальные профили и веб-сайты с помощью потрясающих визуальных эффектов, которые оставляют неизгладимое впечатление как на клиентов, так и на заказчиков. Поскольку 300 000 человек и более 1000 компаний уже используют Try it on AI для своих визуальных нужд, вы тоже можете присоединиться к революции сегодня.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX — это комплексный бесплатный набор инструментов искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации вашего творческого процесса. Если вы хотите поменять лица, превратить текст в изображения или отредактировать фотографии, вы можете найти все, что вам нужно, в одном месте.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Создавайте бесплатные изображения ИИ с помощью Imagine Anything. Легко создавайте фотографии, клипарты, графику и многое другое с помощью нашего генератора искусственного интеллекта.
Remix
remix.ai
Remix AI — это социальная сеть для вашего воображения. Remix — это веб-приложение и социальное мобильное приложение для iOS и Android, позволяющее находить и создавать лучший видео- и графический контент, созданный искусственным интеллектом. Поделитесь своими Midjourneys, Runways и посмотрите, что создают другие. Создавайте с помощью нашего собственного совместного механизма искусственного интеллекта. Участвуйте в веселых хэштегах, темах и исследованиях. Приложение разработано с нуля с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта для обеспечения максимального удобства. Создавайте и делитесь изображениями и видео AI с друзьями или сообществом Remix. Используйте бесплатно без рекламы или обновите версию до Remix Pro, чтобы получить неограниченный доступ и непревзойденные впечатления. * Создавайте и делайте ремиксы с помощью ИИ * Создавайте и общайтесь с друзьями * Поделитесь со всем миром
Pareto
pareto.io
Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по маркетингу с искусственным интеллектом (ИИ). Тесс сыграла важную роль в ускорении достижений человечества, умело интегрируя данные и системы посредством сквозной автоматизации. С помощью Парето маркетологи возвращают себе свое драгоценное время, позволяя им сосредоточиться на более стратегических и высокоэффективных действиях. Мы обеспечиваем более высокие результаты при меньшем участии в повторяющихся задачах.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI — ваш высококачественный генератор искусственных изображений с искусственным интеллектом. Одним щелчком мыши превратите свои идеи в поразительные визуальные шедевры. Создаете ли вы потрясающие визуальные эффекты для социальных сетей, погружаетесь в мир NFT или сокращаете затраты на дизайн, DrawThis.ai сделает это без усилий. Создавайте захватывающие парейдолические (скрытые) изображения, которые привлекают аудиторию и расширяют ваше присутствие в Интернете — и все это без ограничений и границ. Испытайте чистую творческую силу у вас под рукой!
PixieMint
pixiemint.com
Мгновенно создавайте потрясающие визуальные эффекты за считанные секунды. С легкостью используйте тщательно подобранные генеративные инструменты искусственного интеллекта для маркетинга, рекламы, фотографий продуктов, концепт-арта и многого другого. Навыки Photoshop не требуются. PixieMint предлагает широкий выбор творческих инструментов искусственного интеллекта с лучшим фотореалистичным созданием искусственного интеллекта: 1. Текст в изображение 2. Изображение к изображению 3. Заменить объект 4. Стереть объект 5. Заменить фон 6. Удалить фон 7. Введите и замените 8. Высококлассное изображение 9. Генеративная заливка 10. Рендеринг эскиза 11. Создатель наклеек 12. Смена лица 13. Переосмыслите 14. Генерация звука 15. Генерация видео
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая может генерировать изображения и текст за считанные секунды. Будь то публикации в социальных сетях, маркетинговые кампании, написание электронных писем или создание визуальных эффектов для проекта, Instantgen предоставляет быстрое и удобное решение для создания высококачественных и креативных результатов, которые могут удовлетворить широкий спектр потребностей и целей.
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность оптимизировать свои процессы и создавать высококачественный контент с молниеносной скоростью. Думайте о iSenseHUB как о своем личном помощнике с искусственным интеллектом, готовом решать широкий спектр задач. От создания кода, создания статей, оптимизированных для SEO, разработки графики до управления публикациями в социальных сетях — мы охватываем все это. Наши инструменты созданы для упрощения сложных задач, позволяя вам сосредоточиться на самом важном: развитии вашего бизнеса и развитии творческих способностей. iSenseHUB — это не просто инструмент; это комплексный набор решений на базе искусственного интеллекта. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда экспертов, но без огромной цены. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом, стремящимся к масштабированию, крупной корпорацией, стремящейся к эффективности, или частным лицом, стремящимся максимизировать производительность, iSenseHUB — это универсальный магазин для всего, что касается искусственного интеллекта. Испытайте мощь искусственного интеллекта с iSenseHUB. Присоединяйтесь к нам сегодня и навсегда измените свой подход к работе. Погрузитесь в будущее создания, дизайна и оптимизации контента с помощью iSenseHUB, где искусственный интеллект сочетается с эффективностью.