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Программное обеспечение для генерации кода AI
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Программное обеспечение для генерации кода AI - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для генерации кода AI использует возможности искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) для автоматического создания одной или нескольких строк кода на основе ввода на естественном языке. Эти инструменты используют обширные наборы данных для создания эффективного и функционального кода, который соответствует передовым практикам кодирования. Пользователи описывают желаемую функциональность на естественном языке, побуждая генераторов кода ИИ создавать или предлагать код, отвечающий конкретным задачам. Разработчики используют программное обеспечение для генерации кода искусственного интеллекта, чтобы упростить повторяющиеся задачи кодирования, экономя время и усилия. Путем плавной интеграции автодополнения кода с использованием ИИ в свой рабочий процесс разработчики повышают согласованность кода и повышают производительность. Хотя эта область относительно новая, доступен широкий спектр генераторов кода искусственного интеллекта, предлагающих различные функции и варианты интеграции. Некоторые генераторы кода искусственного интеллекта доступны через интерфейсы онлайн-чата, а другие легко интегрируются в существующие интегрированные среды разработки в качестве комплексных помощников по написанию кода искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Генерация кода AI» продукт должен соответствовать следующим критериям: * Используйте искусственный интеллект для автоматической генерации кода. * Поддержка нескольких языков программирования * Генерация кода на основе пользовательского ввода на естественном языке. * Разрешить пользователям настраивать код, сгенерированный ИИ. Таким образом, программное обеспечение для генерации кода искусственного интеллекта позволяет разработчикам писать код более эффективно, повышая производительность и формируя будущее разработки программного обеспечения.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT - это AI-приложение для текстовых и голосовых взаимодействий, аналитики данных и автоматизации задач с функцией памяти и мультимодальными возможностями.

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Google Gemini — это AI-приложение для помощи в написании, поиске информации и взаимодействии с медиа через текст, голос и изображения.

Claude

Claude

claude.ai

Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

Blackbox — это инструмент на основе ИИ, помогающий разработчикам повышать производительность, ускорять отладку и автоматизировать рутинные задачи.

Replit

Replit

replit.com

Replit - это облачная IDE, позволяющая писать код и создавать приложения в различных языках программирования с возможностью совместной работы и развертывания.

Build AI

Build AI

buildai.space

Приложение Build AI позволяет создавать веб-приложения с поддержкой ИИ без необходимости программирования за счет простого описания.

Krater AI

Krater AI

krater.ai

Krater AI — это универсальное приложение для создания контента и анализа данных с использованием технологий искусственного интеллекта.

Autocode

Autocode

autocode.com

Autocode — это приложение для работы с JavaScript и API, которое позволяет создавать уведомления, автоматизированные задачи, боты и SQL-запросы.

AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

AI Code Mentor — это инструмент на основе ИИ, который помогает разработчикам, особенно начинающим, понять код на различных языках программирования.

AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

AIWriter — платформа, использующая ИИ GPT-4 для создания текстов и изображений на основе заданных тем на 33 языках.

Tabnine

Tabnine

tabnine.com

Tabnine — это AI-помощник для завершения кода, который улучшает разработку программного обеспечения, предоставляя умные предложения и обеспечивая безопасность кода.

Codeium

Codeium

codeium.com

Codeium — инструмент на базе ИИ для помощи в кодировании, предлагающий автозавершение кода, поиск и чат, поддерживающий более 70 языков программирования.

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

С DeftGPT можно удобно писать контент, управлять командой, взаимодействовать с документами и интегрировать AI в различные платформы.

WPCode

WPCode

wpcode.com

WPCode позволяет пользователям WordPress добавлять пользовательские фрагменты кода без редактирования файлов темы, упрощая настройку веб-сайта.

CodePal

CodePal

codepal.ai

CodePal — платформа с ИИ для помощи разработчикам в кодировании, генерации, анализе и оптимизации кода, интегрируется с IDE и поддерживает API.

Sourcegraph

Sourcegraph

sourcegraph.com

Sourcegraph — это инструмент для поиска и навигации по коду, помогающий разработчикам улучшать код, находить ошибки и управлять проектами.

CodeMate AI

CodeMate AI

codemate.ai

CodeMate - инструмент с ИИ для автоматической отладки и оптимизации кода, позволяющий разработчикам писать и исправлять код быстрее и точнее.

AskCodi

AskCodi

askcodi.com

AskCodi — AI-ассистент для программирования, который упрощает кодирование, предлагает генерацию кода, автозавершение и помощь в обучении через интерактивные рабочие тетради.

Refraction

Refraction

refraction.dev

Refraction — инструмент для разработчиков, использующий ИИ для рефакторинга кода, генерации документации и создания юнит-тестов.

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI помогает предприятиям внедрять генерирующий ИИ через приложения TuneChat для общения, TuneStudio для настройки моделей и ChainFury как движок запросов.

CodeSquire.ai

CodeSquire.ai

codesquire.ai

Codesquire.ai — AI-ассистент для написания кода, помогающий пользователям в создании, оптимизации и пояснении кода, интегрируется с IDE для повышения эффективности.

AI2sql

AI2sql

ai2sql.io

AI2SQL позволяет пользователям создавать SQL-запросы на простом английском языке, автоматически переводя их в точные команды SQL.

mutable.ai

mutable.ai

mutable.ai

mutable.ai — это инструмент ИИ для ускорения разработки ПО, который генерирует качественный код, помогает с автозаполнением, тестами и рефакторингом.

Pareto

Pareto

pareto.io

Pareto - платформа Ген AI для маркетологов, автоматизирующая процессы и позволяющая сосредоточиться на стратегических задачах.

Refact.ai

Refact.ai

refact.ai

Refact.ai — это инструмент для рефакторинга кода с использованием ИИ, который анализирует и оптимизирует код, предлагая улучшения и автоматизацию задач.

Bito

Bito

bito.ai

Bito — это инструмент с ИИ для автоматизации обзора кода, завершения кода и управления проектами, интегрируемый с популярными IDE.

Programming Helper

Programming Helper

programming-helper.com

Приложение Programming Helper помогает разработчикам ускорить кодирование с помощью интеллектуальных предложений, примеров кода, интеграции с IDE и инструментов для отладки.

iSenseHUB

iSenseHUB

isensehub.ai

iSenseHUB - это платформа с инструментами ИИ для создания контента, дизайна и управления задачами, упрощающая работу пользователей.

Moderne

Moderne

moderne.io

Moderne — платформа для сотрудничества разработчиков, которая автоматически выполняет рефакторинг и анализ кода, ускоряя миграцию и обновление исходного кода.

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