Программное обеспечение для чат-ботов с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения - Ватикан

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Чат-боты с искусственным интеллектом представляют собой значительный прогресс во взаимодействии человека с компьютером, используя передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) для вовлечения пользователей в разговоры, которые очень напоминают взаимодействие с людьми. В отличие от обычных чат-ботов, которые полагаются на предопределенные сценарии, чат-боты с искусственным интеллектом используют алгоритмы понимания естественного языка (NLU) и машинного обучения (ML), чтобы понимать и реагировать на вводимые пользователем данные динамичным и контекстуально соответствующим образом. В основе чат-ботов с искусственным интеллектом лежат большие языковые модели (LLM), сложные модели машинного обучения, обученные на обширных наборах данных. Эти модели позволяют чат-ботам генерировать ответы, имитирующие шаблоны и нюансы человеческого языка, улучшая взаимодействие с пользователем, обеспечивая персонализированное и контекстуально соответствующее взаимодействие. Анализируя огромные объемы данных, LLM позволяют чат-ботам понимать контекст, предугадывать потребности пользователей и автономно генерировать значимые ответы. Одной из отличительных особенностей чат-ботов с искусственным интеллектом является их способность работать независимо как автономные продукты, устраняя необходимость интеграции в существующие приложения или веб-сайты. Хотя некоторые решения предлагают возможности интеграции с проприетарными бизнес-системами, чат-боты с искусственным интеллектом предназначены для автономной работы, предоставляя пользователям беспрепятственный и интуитивно понятный диалог. Универсальность чат-ботов с искусственным интеллектом позволяет им выполнять широкий спектр задач, включая предоставление информации, предложение рекомендаций и даже создание контента. Более того, эти чат-боты постоянно учатся и совершенствуются в результате взаимодействия с пользователем, со временем повышая свою оперативность и функциональность. Анализируя отзывы и поведение пользователей, чат-боты с искусственным интеллектом адаптируются к индивидуальным предпочтениям и совершенствуют свои разговорные способности, обеспечивая все более человеческий опыт. Чат-боты с искусственным интеллектом находят применение в различных секторах, включая обслуживание клиентов, создание контента, личную помощь и многое другое. Их потенциал революционизировать взаимодействие пользователей с технологиями заключается в их способности предлагать интуитивно понятные и адаптивные интерфейсы, отвечающие индивидуальным потребностям и предпочтениям. Чтобы быть классифицированным как чат-бот с искусственным интеллектом, продукт должен использовать передовые технологии искусственного интеллекта, такие как NLU и ML, работать независимо как автономное решение, предоставлять персонализированные ответы на основе ввода пользователя, постоянно учиться и совершенствоваться в результате взаимодействия с пользователем, а также обеспечивать обратную связь с пользователем для улучшения. производительность с течением времени. Эти критерии гарантируют, что чат-боты с искусственным интеллектом обеспечивают сложный диалоговый опыт, отражающий человеческое взаимодействие, предлагая при этом практическую полезность в различных областях.
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GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — это платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения эффективности и персонализации обслуживания клиентов. Он обеспечивает круглосуточную доступность, быстрое реагирование на запросы и значительную экономию средств за счет снижения потребности в представителях службы поддержки клиентов. Платформа поддерживает ряд функций, включая автоматическую поддержку, сбор потенциальных клиентов, планирование встреч и расширенную аналитику. GPT-Trainer пользуется доверием более 25 000 компаний и легко интегрируется с различными CRM и каналами обмена сообщениями.
Wali
mywali.co
Wali — ведущий поставщик решений искусственного интеллекта, призванных предоставить компаниям действенные аналитические данные и идеи. Мы специализируемся на использовании возможностей искусственного интеллекта для стимулирования роста бизнеса, улучшения процесса принятия решений и содействия инновациям. Наша надежная платформа предлагает набор инструментов искусственного интеллекта, специально разработанных для бизнеса, что позволяет нашим клиентам оставаться впереди конкурентов в современной быстро меняющейся цифровой среде. Мы уделяем большое внимание партнерству и совместному росту. Наша партнерская программа призвана помочь другим компаниям расширить свои предложения, выйти на новые рынки и принести больше пользы своим клиентам. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что наши ведущие в отрасли решения искусственного интеллекта доступны, недороги и адаптированы к их потребностям.
younet.ai
younet.ai
Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ответов на запросы пользователей. Благодаря приложениям, охватывающим обслуживание клиентов, маркетинг, науку, продажи, аналитику и взаимодействие с клиентами, Younet представляет собой универсальный инструмент для компаний, стремящихся получить представление о поведении клиентов и предоставить персонализированный опыт. Его также можно использовать в личных целях для решения интеллектуальных задач. Откройте для себя будущее искусственного интеллекта с Younet.
SmythOS
smythos.com
SmythOS меняет способы использования ИИ предприятиями. Наша революционная операционная система искусственного интеллекта, первая в своем роде, объединяет сети специализированных агентов искусственного интеллекта, позволяя им работать вместе в полной гармонии. В отличие от монолитного ИИ, этот скоординированный подход позволяет создавать более сложные, адаптируемые решения, обеспечивая сверхпроизводительность и предоставляя предприятиям возможность достичь беспрецедентной эффективности и инноваций в конкурентной среде. Скоординированный искусственный интеллект — это ядро SmythOS. Он преобразует изолированные инструменты искусственного интеллекта в единую сеть, автоматизируя сложные рабочие процессы во всех сферах бизнеса. Эта синергия усиливает результаты, делая ИИ не просто инструментом, а стратегическим партнером. С SmythOS мы делаем это будущее простым, доступным и мощным, снабжая предприятия инструментами, необходимыми для процветания в конкурентном мире. Добро пожаловать во Вселенную интеллекта. Добро пожаловать в SmythOS, компанию INK Content, Inc.
WorkHub
workhub.ai
Workhub-это платформа успеха команды на основе AI, которая предлагает инструменты сотрудничества для удаленных команд для обеспечения гибридной работы, повышения взаимодействия, производительности и морального духа сотрудников. Платформа разработана для удовлетворения всех потребностей в подключении, сотрудничестве и праздновании с одной платформой. Он предлагает доступные конференции, билеты, признание и вознаграждения в 1/5 в цене других платформ. Он также обеспечивает универсальное подключение для внутренних и внешних членов команды с беспрепятственными аудио/видеоконференциями и функциями обмена сообщениями. Кроме того, у него есть система продажи билетов для управления командными задачами и запросами клиентов из одного места, с общей интеграцией почтовых ящиков для предложения бесшовного обслуживания клиентов. Workhub является доступным решением для команд, стремящихся повысить эффективность и подключение на гибридном рабочем месте.
Octocom
octocom.ai
Octocom — это платформа поддержки клиентов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, которая автоматизирует поддержку клиентов для выполнения рутинных задач и освобождает вашу команду для обработки только исключительных случаев. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции и справочными службами, предпродажная и послепродажная поддержка искусственного интеллекта, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 дней в году, чтобы помочь брендам любого размера настроить и интегрировать наш искусственный интеллект - все это без завышенной стоимости.
DenserAI
denser.ai
Denser — это новаторское облачное приложение, созданное для корпоративных клиентов и позволяющее им использовать возможности genAI с собственными корпоративными данными. Denser позволяет пользователям задавать комплексные диалоговые запросы и получать точные ответы из своего набора данных.
Zoi
askzoi.ai
Zoi — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, основанная на технологии ChatGPT, специально разработанная для конвертации посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Анализируя существующее содержимое веб-сайта, брошюры и другие документы, Zoi может предоставлять индивидуальные ответы на запросы посетителей, привлекая при этом потенциальных клиентов. Уникальность Zoi заключается в ее способности собирать демографические данные и данные о намерениях посетителей/потенциальных клиентов, что позволяет адаптировать разговоры в соответствии с личностью посетителя и фиксировать встречи/демонстрации.
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai был создан как решение всех существующих проблем, с которыми бизнес сталкивается при использовании чат-ботов. Он обеспечивает не только текстовые ответы, является быстрым, доступным и совместим с любым веб-сайтом или отраслью, включая Shopify, Wordpress. С Voxal.ai вы можете стимулировать рост и повысить вовлеченность клиентов, повысить брендинг и без особых усилий максимизировать конверсию.
Salebot
salebot.ai
SaleBot — это конструктор чат-ботов для автоматизации взаимодействия с клиентами на различных мессенджерах и интеграции с CRM.
InsertChat
insertchat.com
InsertChat — это усовершенствованный виджет чата на базе искусственного интеллекта, предназначенный для повышения вовлеченности пользователей и оптимизации поддержки клиентов на вашем веб-сайте. Благодаря полной интеграции с вашим существующим сайтом, InsertChat обеспечивает динамичный и интерактивный способ связи с вашими посетителями, предлагая помощь в режиме реального времени и персонализированное взаимодействие. * Ответы на основе искусственного интеллекта: использует передовой искусственный интеллект для предоставления точных и своевременных ответов на запросы пользователей, обеспечивая высокий уровень взаимодействия и удовлетворенности. * Бесшовная интеграция: легко интегрируется с различными платформами и технологиями веб-сайтов, что делает внедрение простым и беспроблемным. * Настраиваемый виджет: позволяет настроить внешний вид и поведение виджета чата в соответствии с брендом и стилем вашего веб-сайта. * Доступность 24 часа в сутки, 7 дней в неделю: обеспечивает круглосуточную поддержку, гарантируя, что ваши пользователи смогут получить помощь в любое время, когда они в ней нуждаются, без вмешательства человека. * Многоязычная поддержка: предлагает поддержку на нескольких языках, что делает ее доступной для глобальной аудитории и расширяет возможности пользователей, не говорящих по-английски. * Аналитика и аналитика: отслеживает взаимодействие пользователей и предоставляет подробную аналитику, которая поможет вам понять поведение пользователей и улучшить стратегии поддержки.
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax — это передовая платформа чат-ботов с искусственным интеллектом, предназначенная для использования ваших уникальных бизнес-данных для предоставления высокоточных и эффективных решений по обслуживанию клиентов. ChatMax, основанный на запатентованных больших языковых моделях, предлагает безопасную среду, ориентированную на конфиденциальность, которая легко интегрируется с потребностями вашего предприятия.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot — это усовершенствованный агент искусственного интеллекта, предназначенный для полной интеграции со службой поддержки Gorgias. Он обеспечивает автоматизированную, человечную диалоговую поддержку для мгновенного разрешения заявок клиентов, что значительно сокращает время ответа и эксплуатационные расходы. Ключевые особенности: * Мгновенное разрешение ИИ: PerfectBot работает в приложении Gorgias, обеспечивая немедленные ответы на запросы клиентов. * Обучение из нескольких источников: ИИ учится на основе вашего Справочного центра, прошлых заявок клиентов, сведений о продуктах Shopify, политик и контента блогов. * Высокая степень автоматизации: автоматизируйте более 60% обращений клиентов, позволяя агентам сосредоточиться на более сложных проблемах. * Интеллектуальные сценарии передачи: PerfectBot может передавать сложные проблемы агентам-людям, обеспечивая бесперебойную поддержку клиентов. * Настройка: вы можете персонализировать имя бота, аватар, приветствия и сценарии передачи в соответствии с вашим брендом. * Встроенный виджет Gorgias: изменяйте ответы ИИ, обучайте агента и настраивайте передачу управления непосредственно в приложении Gorgias.
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI — это чат-бот на базе ИИ для WhatsApp, который помогает с поиском информации, текстовой генерацией и созданием изображений.
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI — это платформа искусственного интеллекта для текстовых, голосовых и видеоразговоров на уровне человека. Мы помогаем предприятиям внедрять голосовые и текстовые возможности общения в любую среду. Благодаря единой интеграции он создает многоканальные интеллектуальные диалоги, адаптированные к отраслевым потокам и поведению пользователей.
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark предлагает чат-боты на базе искусственного интеллекта, предназначенные для улучшения обслуживания и взаимодействия с клиентами. Эти чат-боты работают по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети и приложения для обмена сообщениями, обеспечивая круглосуточную поддержку. Ключевые функции включают автоматизированное обслуживание клиентов, помощь в продажах, планирование встреч и интеграцию с такими платформами, как Square Booking и Calendly. Чат-боты ChatSpark настраиваемы, многоязычны и способны обрабатывать большие объемы запросов, что делает их подходящими для предприятий любого размера. Целью услуги является снижение затрат, повышение эффективности и предоставление персонализированного обслуживания клиентов.
Stunning
stunning.so
Stunning.so — это инновационная платформа, предназначенная для оптимизации процесса создания веб-сайтов и генерации контента. Используя искусственный интеллект, он предлагает пользователям удобный способ создания индивидуальных веб-сайтов и создания привлекательного контента для социальных сетей с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса. Этот инструмент идеально подходит для компаний, которые ищут эффективные решения для быстрого и легкого создания сильного присутствия в Интернете. Stunning.so идеально подходит для предпринимателей и малого бизнеса. Он делает упор на удобные для пользователя технологии для улучшения стратегий цифрового маркетинга.
KaraboAI
karabo.ai
Создавайте собственных чат-ботов с искусственным интеллектом на основе собственных данных, которые не только отвечают на запросы пользователей, но и выполняют действия.
Seam AI
getseam.ai
Seam AI — это передовая платформа, которая специализируется на бесшовной интеграции интеллектуальных устройств и технологий IoT (Интернета вещей). GetSeam, предназначенный для улучшения подключения и оптимизации операций, предоставляет инструменты и услуги, которые упрощают предприятиям и частным лицам управление и контроль над различными интеллектуальными устройствами с помощью единого унифицированного интерфейса. Уделяя особое внимание совместимости, безопасности и простоте использования, GetSeam стремится упростить сложные современные интеллектуальные технологии, делая их более доступными и эффективными для пользователей.
STAN AI
stan.ai
STAN — первый помощник управляющего цифровой недвижимостью. Он использует искусственный интеллект для круглосуточного ответа на текстовые сообщения и электронные письма управляющих недвижимостью. STAN был запущен в 2019 году двумя бывшими руководителями по управлению недвижимостью, которые проработали в отрасли более 20 лет и работали в крупнейшей управляющей компании Северной Америки. STAN — это отмеченная наградами платформа, признанная Роджерсом, FedEx, Национальным исследовательским советом, Колледжем Джорджа Брауна, StartUp Canada, Акселераторным центром Ватерлоо и многими другими!
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat - это приложение для улучшения общения и творчества, предлагающее автоматизированные ответы и генерацию контента с помощью ИИ.
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT - это платформа для создания и развертывания автономных агентов ИИ для выполнения задач в браузере без человеческого вмешательства.
AiryChat
airychat.com
AiryChat — это платформа с виртуальными помощниками на базе ИИ, которые помогают пользователям в работе, учебе и повседневной жизни.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai — это платформа без кода для создания приложений ИИ, позволяющая автоматизировать задачи, генерировать контент и обучать чат-ботов.
Arconar
arconar.com
Arconar — это торговая площадка модулей искусственного интеллекта, которая позволяет нам получать точные результаты контента с помощью различных модулей, основанных на моделях искусственного интеллекта. Торговая площадка включает в себя модули, адаптированные к потребностям пользователей, такие как создание рекламы Google, создание рекламы в Instagram, написание сообщений в блогах и создание названий продуктов для сайтов электронной коммерции, а также множество других различных инструментов.
ChatGate
chatgate.ai
Chatgate AI-это все в одном платформе с Chatgpt, Gemini и Claude, а также навигатором для тысяч мировых продуктов ИИ. * AI Store: Самая большая точка продажи AI Chatgate - это магазин ИИ, где вы можете найти тысячи инструментов и платформ ИИ, которые охватывают все типы генеративного ИИ. Хотя было бы удобно, если бы вы могли сегментировать эти инструменты, чтобы найти то, что ищете быстрее, вы не можете спорить с широким выбором предлагаемых вариантов. * GPTS: Chatgate AI также предоставляет доступ к чат -ботам, адаптированным к конкретным потребностям, таким как консультант по коде, мотивационный помощник и многое другое. Эти инструменты, по сути, такие же, как CHATGPT, но с новой краской, чтобы сделать их немного более адаптированными к конкретным потребностям. Хотя в настоящее время эти разные приложения не слишком сильно отличаются, у них есть большой потенциал для улучшения технологических достижений. * AI Chatbots: Catgate AI также обладает собственными встроенными возможностями искусственного интеллекта, позволяя вам использовать свой диапазон чат-ботов для завышения вопросов, расширить идею или даже генерировать полные части контента, как мы сделали в нашем примере выше.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me — это веб-сайт, предоставляющий услуги чат-ботов на базе искусственного интеллекта для различных отраслей, включая обслуживание клиентов, электронную коммерцию, банковское дело, образование и многое другое. Jaweb предлагает платформу чат-ботов на базе искусственного интеллекта для автоматизации и улучшения качества поддержки клиентов. Чат-боты предназначены для обработки до 80% запросов и проблем клиентов, сокращая время решения. Платформа утверждает, что повышает коэффициент конверсии продаж и увеличивает вовлеченность клиентов за счет интеллектуального, персонализированного взаимодействия.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data — это универсальная платформа, предназначенная для создания и интеграции чат-ботов с искусственным интеллектом на веб-сайты. Эти настраиваемые чат-боты можно обучать с использованием данных, предоставленных пользователем, которые могут быть либо документами, либо ссылками на соответствующий контент веб-сайта. Чат-боты предназначены для ответа на вопросы, связанные с содержанием, которое им преподают, тем самым помогая обеспечить круглосуточную поддержку клиентов. Помимо создания обычных чат-ботов, Chat Data предлагает специализированные модели для создания медицинских чат-ботов. Эти модели медицинского чата также можно использовать для разработки чат-ботов с конкретными языковыми и личностными характеристиками. Пользователям предоставляется выбор между GPT-3.5 Turbo и GPT-4 для модели их чат-бота. Платформа поддерживает несколько языков, тем самым обеспечивая удобство использования для глобальной аудитории. Данные чата предоставляют пользователям возможность делиться своими творениями чат-ботов с другими. Он также уделяет особое внимание конфиденциальности данных, гарантируя, что история разговоров не хранится на его серверах, а сохраняется в браузере пользователя. Платформа позволяет пользователям персонализировать процесс обучения своего чат-бота и интегрировать виджет чат-бота непосредственно с конечной точкой пользовательской модели. Интерфейс можно адаптировать в соответствии с индивидуальностью бренда пользователя и обучать чат-бота с использованием различных типов форматов данных. Также доступны расширенные функции, такие как интеграция ссылок на часто задаваемые вопросы, настройка внешнего вида чат-бота, интеграция сторонних инструментов и реализация ограничения скорости для общедоступных чат-ботов. В платформу встроены аналитические инструменты, позволяющие пользователям получать ценную информацию из разговоров с чат-ботами, понимать географию пользовательской базы и собирать потенциальных клиентов для будущего взаимодействия. Использование моделей медицинского чата также соответствует требованиям HIPAA с использованием стандартных методов шифрования данных. В целом, данные чата предназначены для предоставления пользователям широкого контроля над созданием своих чат-ботов, от процесса обучения и внешнего вида до конечного использования и анализа. обратная связь.
sitenote
sitenote.ai
sitenote — это CMS (система управления контентом) для уведомлений веб-сайтов, модальных окон и чат-ботов на базе искусственного интеллекта. Это помогает маркетологам запускать кампании по повышению коэффициента конверсии веб-сайта, не требуя каких-либо технических знаний.
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot — это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который объединяет и интерпретирует данные из различных источников. Он упрощает анализ данных и представляет информацию в удобном для пользователя формате, позволяя вам принимать обоснованные решения.
Droxy
droxy.ai
Превратите любой контент в привлекательного чат-бота с искусственным интеллектом с помощью Droxy. Идеально подходит для расширения обмена знаниями в сфере образования, бизнеса и за его пределами. Droxy позволяет вам создавать ИИ-агентов, ориентированных на клиентов, которые знают все о вашем бизнесе и могут говорить с вашими клиентами голосом вашего бренда. Эти агенты могут обрабатывать широкий спектр запросов клиентов по различным каналам, оценивать потенциальных клиентов, назначать встречи и отвечать на сложные вопросы клиентов о ваших продуктах и услугах. Их легко создавать, управлять, отслеживать и масштабировать — готовый агент можно получить за считанные минуты!
Claude
claude.ai
Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
Intercom
intercom.com
Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.
Jasper
jasper.ai
Jasper — AI-ассистент для создания контента, сохраняющий тон вашего бренда. Поддерживает различные форматы и интегрируется с другими инструментами.
Simplified
simplified.com
Simplified - это приложение для создания, совместной работы и управления маркетингом, включая дизайн, написание текстов и публикацию контента в социальных сетях.
Tidio
tidio.com
Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic — это приложение для создания контента с помощью искусственного интеллекта, которое предлагает инструменты для текста, аудио и изображения.
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT - это AI-приложение для текстовых и голосовых взаимодействий, аналитики данных и автоматизации задач с функцией памяти и мультимодальными возможностями.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI - это чат-бот и поисковая система, использующая ИИ для предоставления ответов на вопросы с цитированием источников в реальном времени.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini — это AI-приложение для помощи в написании, поиске информации и взаимодействии с медиа через текст, голос и изображения.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получаете следующие преимущества: * Вы платите только за то, что используете (вместо ежемесячной подписки, как ChatGPT Plus). * Ваш разговор в чате НЕ будет использоваться для обучения OpenAI/Claude/и т. д. * Удобно общаться с несколькими моделями в едином интерфейсе. * Наслаждайтесь профессиональным расширенным пользовательским интерфейсом чата с множеством функций. * Typing Mind по умолчанию работает в автономном режиме и является конфиденциальным. Все ваши данные, сообщения и ключи API хранятся локально на вашем устройстве, и никто, кроме вас, не может их увидеть.
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys - веб-приложение на основе ИИ, оптимизирующее продуктивность, автоматизирующее задачи и облегчая планирование и анализ данных.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — платформа для создания и управления агентами ИИ, позволяющая автоматизировать задачи без программирования.
Magai
magai.co
Magai — платформа на основе ИИ для быстрого создания и редактирования контента, оптимизирующая рабочие процессы и повышающая точность.
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI — технологическая компания на базе искусственного интеллекта, которая специализируется на предоставлении диалоговых решений искусственного интеллекта для бизнеса. Цель компании — помочь предприятиям автоматизировать и оптимизировать операции по обслуживанию и поддержке клиентов с помощью чат-ботов. EBI.AI предоставляет решения на базе искусственного интеллекта, которые можно настроить в соответствии с уникальными потребностями каждого бизнеса, с целью помочь предприятиям повысить удовлетворенность клиентов, снизить затраты и повысить эффективность.
ODIN
getodin.ai
ODIN - это ИИ-платформа для анализа данных, создания контента и совместной работы с документами, оптимизирующая рабочие процессы и повышающая производительность.
Andi
andisearch.com
Andi - это поисковая система на основе ИИ, предоставляющая прямые ответы на запросы без отслеживания личных данных.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Приложение Build Chatbot позволяет создавать ИИ-чат-ботов за считанные минуты, обрабатывая данные из различных форматов и поддерживая естественное взаимодействие с пользователями.
AfforAI
afforai.com
AfforAI — ИИ чатбот, который ищет, суммирует и переводит информацию из разных источников для оптимизации научных исследований и работы с документами.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.
Twig
twig.so
Twig — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь пользователям быстро и легко находить нужные ответы в технической документации, не тратя часы на просмотр бесконечных страниц документов. Инструмент работает путем семантического анализа документации, баз знаний, прошлых заявок в службу поддержки и других источников данных, чтобы предоставлять точные ответы на сложные вопросы клиентов. Это существенно снижает затраты на поддержку клиентов — до 30%. Модели искусственного интеллекта Twig обучены на общедоступных данных, что позволяет им с уверенностью находить и рекомендовать соответствующие ответы на вопросы пользователей. Рекомендуемые ответы включают цитаты, которые повышают надежность ответа, показывая пользователям, где можно найти дополнительную информацию. Twig также помогает агентам службы поддержки стать более продуктивными, автоматизируя утомительные задачи и предоставляя мощные инструменты, которые заменяют напряженную работу человеческим сочувствием. Это позволяет агентам улучшить качество взаимодействия с клиентами, повышая минимальные стандарты качества ответов и помогая им замечать потенциальные риски в ответах. Twig может интегрироваться с большинством популярных продуктов документации и баз знаний, а также очищает данные, удаляя любую личную информацию (PII) для обеспечения защиты конфиденциальности. Twig — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для значительного улучшения качества обслуживания клиентов за счет предоставления точных, актуальных и быстрых ответов на технические вопросы.
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI — это инструмент для автоматизации обслуживания клиентов, позволяющий создавать агенты и чат-боты без кода, оптимизирующий рабочие процессы.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - AI-инструмент для повышения производительности, интегрируемый с приложениями Microsoft 365, помогающий создавать контент и автоматизировать задачи.
Persana AI
persana.ai
Persana AI - инструмент для оптимизации продаж, использующий AI для выявления лидов, автоматизации задач и интеграции с CRM-системами.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, позволяющая командам интегрировать ИИ в рабочие процессы для повышения эффективности.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — это платформа искусственного интеллекта для повышения производительности, которая помогает компаниям сделать свою информацию доступной и полезной для каждого сотрудника. Его помощник по знаниям Dash AI мгновенно отвечает на рабочие вопросы, генерирует соответствующий контент, находит документы, сообщения, задачи и многое другое. В дополнение к веб-интерфейсу Dash AI также имеет надежную интеграцию со Slack. Его можно добавить в каналы Slack компании, где он сможет автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы. В настоящее время Dashworks интегрируется с более чем 20 приложениями в технологическом стеке компании.
Swimm
swimm.io
Swimm – это инструмент управления знаниями для команд разработчиков, позволяющий документировать код и обмениваться знаниями.
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