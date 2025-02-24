Программное обеспечение для чат-ботов с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения - Восточный Тимор

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Чат-боты с искусственным интеллектом представляют собой значительный прогресс во взаимодействии человека с компьютером, используя передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) для вовлечения пользователей в разговоры, которые очень напоминают взаимодействие с людьми. В отличие от обычных чат-ботов, которые полагаются на предопределенные сценарии, чат-боты с искусственным интеллектом используют алгоритмы понимания естественного языка (NLU) и машинного обучения (ML), чтобы понимать и реагировать на вводимые пользователем данные динамичным и контекстуально соответствующим образом. В основе чат-ботов с искусственным интеллектом лежат большие языковые модели (LLM), сложные модели машинного обучения, обученные на обширных наборах данных. Эти модели позволяют чат-ботам генерировать ответы, имитирующие шаблоны и нюансы человеческого языка, улучшая взаимодействие с пользователем, обеспечивая персонализированное и контекстуально соответствующее взаимодействие. Анализируя огромные объемы данных, LLM позволяют чат-ботам понимать контекст, предугадывать потребности пользователей и автономно генерировать значимые ответы. Одной из отличительных особенностей чат-ботов с искусственным интеллектом является их способность работать независимо как автономные продукты, устраняя необходимость интеграции в существующие приложения или веб-сайты. Хотя некоторые решения предлагают возможности интеграции с проприетарными бизнес-системами, чат-боты с искусственным интеллектом предназначены для автономной работы, предоставляя пользователям беспрепятственный и интуитивно понятный диалог. Универсальность чат-ботов с искусственным интеллектом позволяет им выполнять широкий спектр задач, включая предоставление информации, предложение рекомендаций и даже создание контента. Более того, эти чат-боты постоянно учатся и совершенствуются в результате взаимодействия с пользователем, со временем повышая свою оперативность и функциональность. Анализируя отзывы и поведение пользователей, чат-боты с искусственным интеллектом адаптируются к индивидуальным предпочтениям и совершенствуют свои разговорные способности, обеспечивая все более человеческий опыт. Чат-боты с искусственным интеллектом находят применение в различных секторах, включая обслуживание клиентов, создание контента, личную помощь и многое другое. Их потенциал революционизировать взаимодействие пользователей с технологиями заключается в их способности предлагать интуитивно понятные и адаптивные интерфейсы, отвечающие индивидуальным потребностям и предпочтениям. Чтобы быть классифицированным как чат-бот с искусственным интеллектом, продукт должен использовать передовые технологии искусственного интеллекта, такие как NLU и ML, работать независимо как автономное решение, предоставлять персонализированные ответы на основе ввода пользователя, постоянно учиться и совершенствоваться в результате взаимодействия с пользователем, а также обеспечивать обратную связь с пользователем для улучшения. производительность с течением времени. Эти критерии гарантируют, что чат-боты с искусственным интеллектом обеспечивают сложный диалоговый опыт, отражающий человеческое взаимодействие, предлагая при этом практическую полезность в различных областях.
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Perplexity
perplexity.ai
Обиточность ИИ-это исследование, основанное на AI-Chatbot, и разговорная поисковая система, которая отвечает на запросы с использованием предсказательного текста естественного языка. Запущенный в 2022 году, недоумение генерирует ответы, используя источники из Интернета и приводит ссылки в текстовом ответе.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнецы дают вам прямой доступ к лучшей семейству ИИ в Google, так что вы можете: - Получите помощь в написании, мозговом штурме, обучении и многом другом - суммируйте и найдите быструю информацию от Gmail или Google Drive - генерировать изображения на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получить помощь по -новому Ранее известный как Бард.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — это платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения эффективности и персонализации обслуживания клиентов. Он обеспечивает круглосуточную доступность, быстрое реагирование на запросы и значительную экономию средств за счет снижения потребности в представителях службы поддержки клиентов. Платформа поддерживает ряд функций, включая автоматическую поддержку, сбор потенциальных клиентов, планирование встреч и расширенную аналитику. GPT-Trainer пользуется доверием более 25 000 компаний и легко интегрируется с различными CRM и каналами обмена сообщениями.
Seam AI
getseam.ai
Seam AI — это передовая платформа, которая специализируется на бесшовной интеграции интеллектуальных устройств и технологий IoT (Интернета вещей). GetSeam, предназначенный для улучшения подключения и оптимизации операций, предоставляет инструменты и услуги, которые упрощают предприятиям и частным лицам управление и контроль над различными интеллектуальными устройствами с помощью единого унифицированного интерфейса. Уделяя особое внимание совместимости, безопасности и простоте использования, GetSeam стремится упростить сложные современные интеллектуальные технологии, делая их более доступными и эффективными для пользователей.
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark предлагает чат-боты на базе искусственного интеллекта, предназначенные для улучшения обслуживания и взаимодействия с клиентами. Эти чат-боты работают по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети и приложения для обмена сообщениями, обеспечивая круглосуточную поддержку. Ключевые функции включают автоматизированное обслуживание клиентов, помощь в продажах, планирование встреч и интеграцию с такими платформами, как Square Booking и Calendly. Чат-боты ChatSpark настраиваемы, многоязычны и способны обрабатывать большие объемы запросов, что делает их подходящими для предприятий любого размера. Целью услуги является снижение затрат, повышение эффективности и предоставление персонализированного обслуживания клиентов.
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI — это платформа искусственного интеллекта для текстовых, голосовых и видеоразговоров на уровне человека. Мы помогаем предприятиям внедрять голосовые и текстовые возможности общения в любую среду. Благодаря единой интеграции он создает многоканальные интеллектуальные диалоги, адаптированные к отраслевым потокам и поведению пользователей.
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI — ChatGPT Plus в WhatsApp предлагает мощный опыт чат-бота с искусственным интеллектом прямо в WhatsApp. С PocketAI вы можете повысить производительность и креативность, используя передовые модели искусственного интеллекта, включая OpenAI GPT-4 Turbo и ChatGPT Enterprise. Вот некоторые ключевые особенности PocketAI: * PocketDoc: работайте с документами, задавайте вопросы, получайте сводки и находите информацию. * Чат: общайтесь по-человечески, чтобы получить помощь в выполнении задач, быстрое исследование и ответы на вопросы. * PocketMed: доступ к биомедицинской модели искусственного интеллекта, основанной на BioGPT от Microsoft. * PocketArt: создавайте потрясающие произведения искусства и изображения с помощью искусственного интеллекта для различных целей, например для рекламы и иллюстраций. * Подсказки ИИ: используйте более 160 подсказок ИИ, поддерживаемых экспертами и сообществом, для решения самых разных задач — от написания заголовков до SEO-оптимизированных публикаций в блогах.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot — это усовершенствованный агент искусственного интеллекта, предназначенный для полной интеграции со службой поддержки Gorgias. Он обеспечивает автоматизированную, человечную диалоговую поддержку для мгновенного разрешения заявок клиентов, что значительно сокращает время ответа и эксплуатационные расходы. Ключевые особенности: * Мгновенное разрешение ИИ: PerfectBot работает в приложении Gorgias, обеспечивая немедленные ответы на запросы клиентов. * Обучение из нескольких источников: ИИ учится на основе вашего Справочного центра, прошлых заявок клиентов, сведений о продуктах Shopify, политик и контента блогов. * Высокая степень автоматизации: автоматизируйте более 60% обращений клиентов, позволяя агентам сосредоточиться на более сложных проблемах. * Интеллектуальные сценарии передачи: PerfectBot может передавать сложные проблемы агентам-людям, обеспечивая бесперебойную поддержку клиентов. * Настройка: вы можете персонализировать имя бота, аватар, приветствия и сценарии передачи в соответствии с вашим брендом. * Встроенный виджет Gorgias: изменяйте ответы ИИ, обучайте агента и настраивайте передачу управления непосредственно в приложении Gorgias.
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax — это передовая платформа чат-ботов с искусственным интеллектом, предназначенная для использования ваших уникальных бизнес-данных для предоставления высокоточных и эффективных решений по обслуживанию клиентов. ChatMax, основанный на запатентованных больших языковых моделях, предлагает безопасную среду, ориентированную на конфиденциальность, которая легко интегрируется с потребностями вашего предприятия.
InsertChat
insertchat.com
InsertChat — это усовершенствованный виджет чата на базе искусственного интеллекта, предназначенный для повышения вовлеченности пользователей и оптимизации поддержки клиентов на вашем веб-сайте. Благодаря полной интеграции с вашим существующим сайтом, InsertChat обеспечивает динамичный и интерактивный способ связи с вашими посетителями, предлагая помощь в режиме реального времени и персонализированное взаимодействие. * Ответы на основе искусственного интеллекта: использует передовой искусственный интеллект для предоставления точных и своевременных ответов на запросы пользователей, обеспечивая высокий уровень взаимодействия и удовлетворенности. * Бесшовная интеграция: легко интегрируется с различными платформами и технологиями веб-сайтов, что делает внедрение простым и беспроблемным. * Настраиваемый виджет: позволяет настроить внешний вид и поведение виджета чата в соответствии с брендом и стилем вашего веб-сайта. * Доступность 24 часа в сутки, 7 дней в неделю: обеспечивает круглосуточную поддержку, гарантируя, что ваши пользователи смогут получить помощь в любое время, когда они в ней нуждаются, без вмешательства человека. * Многоязычная поддержка: предлагает поддержку на нескольких языках, что делает ее доступной для глобальной аудитории и расширяет возможности пользователей, не говорящих по-английски. * Аналитика и аналитика: отслеживает взаимодействие пользователей и предоставляет подробную аналитику, которая поможет вам понять поведение пользователей и улучшить стратегии поддержки.
Salebot
salebot.ai
SaleBot — это универсальный конструктор чат-ботов, предназначенный для оптимизации взаимодействия с клиентами на различных платформах обмена сообщениями, включая Вконтакте, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp и Instagram. Эта платформа предоставляет предприятиям комплексный набор инструментов для автоматизации общения, управления взаимоотношениями с клиентами и повышения вовлеченности пользователей без каких-либо знаний программирования. Ключевые особенности: * Поддержка нескольких мессенджеров: интеграция и управление чат-ботами на нескольких платформах обмена сообщениями в едином интерфейсе. * Интеграция CRM: эффективно организуйте свою команду продаж и взаимодействие с клиентами с помощью встроенных возможностей CRM. * Автоматизация бизнеса: используйте различные инструменты для автоматизации повторяющихся задач, управления данными клиентов и оптимизации бизнес-процессов. * Образовательная платформа: создавайте онлайн-курсы с уникальным дизайном и гибкими вариантами оплаты и управляйте ими. * Аналитика: получите доступ к подробной аналитике поведения клиентов, чтобы усовершенствовать свои стратегии и улучшить взаимодействие. * Вебинары и трансляции: настраивайте трансляции и автоматические вебинары и управляйте ими с помощью надежной аналитики клиентов. * Конструктор веб-сайтов: создавайте динамические целевые страницы с настраиваемыми элементами, такими как изображения, видео и поддержкой HTML/CSS. * Виджет обратного звонка: увеличьте количество звонков и продаж с вашего сайта без дополнительных затрат на рекламу. * Поиск целевой аудитории: автоматически находите свою целевую аудиторию в социальных сетях, чтобы максимизировать эффективность рекламы. Пользователи похвалили SaleBot за его гибкость, функциональность и постоянное развитие новых функций. Способность платформы интегрироваться с различными сервисами и адаптироваться к конкретным потребностям бизнеса делает ее предпочтительным выбором для автоматизации взаимодействия с клиентами и управления бизнес-процессами.
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai был создан как решение всех существующих проблем, с которыми бизнес сталкивается при использовании чат-ботов. Он обеспечивает не только текстовые ответы, является быстрым, доступным и совместим с любым веб-сайтом или отраслью, включая Shopify, Wordpress. С Voxal.ai вы можете стимулировать рост и повысить вовлеченность клиентов, повысить брендинг и без особых усилий максимизировать конверсию.
Zoi
askzoi.ai
Zoi — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, основанная на технологии ChatGPT, специально разработанная для конвертации посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Анализируя существующее содержимое веб-сайта, брошюры и другие документы, Zoi может предоставлять индивидуальные ответы на запросы посетителей, привлекая при этом потенциальных клиентов. Уникальность Zoi заключается в ее способности собирать демографические данные и данные о намерениях посетителей/потенциальных клиентов, что позволяет адаптировать разговоры в соответствии с личностью посетителя и фиксировать встречи/демонстрации.
DenserAI
denser.ai
Denser — это новаторское облачное приложение, созданное для корпоративных клиентов и позволяющее им использовать возможности genAI с собственными корпоративными данными. Denser позволяет пользователям задавать комплексные диалоговые запросы и получать точные ответы из своего набора данных.
Octocom
octocom.ai
Octocom — это платформа поддержки клиентов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, которая автоматизирует поддержку клиентов для выполнения рутинных задач и освобождает вашу команду для обработки только исключительных случаев. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции и справочными службами, предпродажная и послепродажная поддержка искусственного интеллекта, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 дней в году, чтобы помочь брендам любого размера настроить и интегрировать наш искусственный интеллект - все это без завышенной стоимости.
WorkHub
workhub.ai
Workhub-это платформа успеха команды на основе AI, которая предлагает инструменты сотрудничества для удаленных команд для обеспечения гибридной работы, повышения взаимодействия, производительности и морального духа сотрудников. Платформа разработана для удовлетворения всех потребностей в подключении, сотрудничестве и праздновании с одной платформой. Он предлагает доступные конференции, билеты, признание и вознаграждения в 1/5 в цене других платформ. Он также обеспечивает универсальное подключение для внутренних и внешних членов команды с беспрепятственными аудио/видеоконференциями и функциями обмена сообщениями. Кроме того, у него есть система продажи билетов для управления командными задачами и запросами клиентов из одного места, с общей интеграцией почтовых ящиков для предложения бесшовного обслуживания клиентов. Workhub является доступным решением для команд, стремящихся повысить эффективность и подключение на гибридном рабочем месте.
SmythOS
smythos.com
SmythOS меняет способы использования ИИ предприятиями. Наша революционная операционная система искусственного интеллекта, первая в своем роде, объединяет сети специализированных агентов искусственного интеллекта, позволяя им работать вместе в полной гармонии. В отличие от монолитного ИИ, этот скоординированный подход позволяет создавать более сложные, адаптируемые решения, обеспечивая сверхпроизводительность и предоставляя предприятиям возможность достичь беспрецедентной эффективности и инноваций в конкурентной среде. Скоординированный искусственный интеллект — это ядро SmythOS. Он преобразует изолированные инструменты искусственного интеллекта в единую сеть, автоматизируя сложные рабочие процессы во всех сферах бизнеса. Эта синергия усиливает результаты, делая ИИ не просто инструментом, а стратегическим партнером. С SmythOS мы делаем это будущее простым, доступным и мощным, снабжая предприятия инструментами, необходимыми для процветания в конкурентном мире. Добро пожаловать во Вселенную интеллекта. Добро пожаловать в SmythOS, компанию INK Content, Inc.
younet.ai
younet.ai
Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ответов на запросы пользователей. Благодаря приложениям, охватывающим обслуживание клиентов, маркетинг, науку, продажи, аналитику и взаимодействие с клиентами, Younet представляет собой универсальный инструмент для компаний, стремящихся получить представление о поведении клиентов и предоставить персонализированный опыт. Его также можно использовать в личных целях для решения интеллектуальных задач. Откройте для себя будущее искусственного интеллекта с Younet.
KaraboAI
karabo.ai
Создавайте собственных чат-ботов с искусственным интеллектом на основе собственных данных, которые не только отвечают на запросы пользователей, но и выполняют действия.
Stunning
stunning.so
Stunning.so — это инновационная платформа, предназначенная для оптимизации процесса создания веб-сайтов и генерации контента. Используя искусственный интеллект, он предлагает пользователям удобный способ создания индивидуальных веб-сайтов и создания привлекательного контента для социальных сетей с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса. Этот инструмент идеально подходит для компаний, которые ищут эффективные решения для быстрого и легкого создания сильного присутствия в Интернете. Stunning.so идеально подходит для предпринимателей и малого бизнеса. Он делает упор на удобные для пользователя технологии для улучшения стратегий цифрового маркетинга.
STAN AI
stan.ai
STAN — первый помощник управляющего цифровой недвижимостью. Он использует искусственный интеллект для круглосуточного ответа на текстовые сообщения и электронные письма управляющих недвижимостью. STAN был запущен в 2019 году двумя бывшими руководителями по управлению недвижимостью, которые проработали в отрасли более 20 лет и работали в крупнейшей управляющей компании Северной Америки. STAN — это отмеченная наградами платформа, признанная Роджерсом, FedEx, Национальным исследовательским советом, Колледжем Джорджа Брауна, StartUp Canada, Акселераторным центром Ватерлоо и многими другими!
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat: революция в области разговорного искусственного интеллекта Добро пожаловать в AI4Chat, ваше главное место для передовых диалоговых решений искусственного интеллекта. В AI4Chat мы используем возможности искусственного интеллекта, чтобы изменить способы взаимодействия компаний со своими клиентами, оптимизировать операции и улучшить качество обслуживания пользователей. Измените взаимодействие с клиентами и эффективность работы с помощью AI4Chat.
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT — это автономная платформа AI-агентов, которая позволяет пользователям создавать и развертывать настраиваемые автономные AI-агенты непосредственно в браузере. Просто назначьте имя и цель своему ИИ-агенту и наблюдайте, как он отправляется в захватывающее путешествие для достижения поставленной цели. AgentGPT достигает целей путем связывания вызовов с большими языковыми моделями, такими как GPT-4, и предназначен для понимания целей, реализации стратегий и получения результатов без вмешательства человека.
AiryChat
airychat.com
AiryChat — это чат-платформа виртуального помощника на базе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям добиться большего на работе, в учебе и в жизни. Он использует расширенные возможности искусственного интеллекта, такие как генеративный искусственный интеллект, для предоставления индивидуальной помощи через диалоговый чат. Пользователи могут общаться с помощниками искусственного интеллекта, специализирующимися в различных областях, таких как маркетинг, разработка программного обеспечения, дизайн и т. д. Помощники могут помогать с задачами, давать советы, создавать контент и отвечать на вопросы. AiryChat использует большие языковые модели, такие как GPT-3, для работы своих ИИ-помощников. Пользователи могут общаться с помощниками через веб-приложение или мобильное приложение AiryChat. Ассистенты понимают разговоры на естественном языке и реагируют разумно, основываясь на своей подготовке. Некоторые ключевые особенности работы AiryChat: * Помощники ИИ проходят предварительное обучение в конкретных областях с использованием больших наборов данных. Это позволяет им оказывать специализированную помощь. * Помощники используют генеративный искусственный интеллект для создания высококачественного контента, такого как статьи, код, изображения и т. д. * AiryChat использует обучение с подкреплением, чтобы с течением времени совершенствовать помощников на основе отзывов пользователей. * Контекстная информация отслеживается в разговорах, чтобы помощники могли следить за сложными диалогами.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai — это конструктор приложений искусственного интеллекта без кода, который позволяет пользователям создавать индивидуальные приложения искусственного интеллекта для автоматизации задач, создания контента, ответа на вопросы и многого другого. Он включает в себя тысячи готовых приложений искусственного интеллекта для различных вариантов использования, таких как генерация текста, чат-боты, генерация изображений, управление рабочими процессами и пакетная обработка. Платформа также включает функцию Train ChatGPT, которая позволяет пользователям обучать своих чат-ботов на собственных данных, а также конструктор автоматических агентов для создания помощников с искусственным интеллектом, которые автоматически решают сложные задачи. Кроме того, пользователи могут подключать свои приложения искусственного интеллекта к любому внешнему сервису и встраивать интеллектуальные технологии в существующее программное обеспечение.
Arconar
arconar.com
Arconar — это торговая площадка модулей искусственного интеллекта, которая позволяет нам получать точные результаты контента с помощью различных модулей, основанных на моделях искусственного интеллекта. Торговая площадка включает в себя модули, адаптированные к потребностям пользователей, такие как создание рекламы Google, создание рекламы в Instagram, написание сообщений в блогах и создание названий продуктов для сайтов электронной коммерции, а также множество других различных инструментов.
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI — это универсальная платформа с ChatGPT, Gemini и Claude, а также навигатор для тысяч глобальных продуктов искусственного интеллекта. * Магазин ИИ: Самым большим преимуществом ChatGate AI является магазин ИИ, где вы можете найти тысячи инструментов и платформ ИИ, которые охватывают все типы генеративного ИИ. Хотя было бы удобно, если бы вы могли сегментировать эти инструменты, чтобы быстрее находить то, что ищете, вы не можете спорить с широким разнообразием предлагаемых вариантов. * GPT: ChatGate AI также предоставляет доступ к чат-ботам, адаптированным к конкретным потребностям, таким как консультант по коду, помощник по мотивации и многое другое. Эти инструменты по сути такие же, как ChatGPT, но с новой покраской, что делает их более адаптированными к конкретным потребностям. Хотя в настоящее время эти разные приложения не слишком сильно различаются, у них есть большой потенциал для улучшения по мере развития технологий. * Чат-боты с искусственным интеллектом: ChatGate AI также имеет собственные встроенные возможности искусственного интеллекта, позволяющие вам использовать ряд чат-ботов, чтобы задавать вопросы, расширять идею или даже генерировать полные фрагменты контента, как мы это сделали в нашем примере выше.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me — это веб-сайт, предоставляющий услуги чат-ботов на базе искусственного интеллекта для различных отраслей, включая обслуживание клиентов, электронную коммерцию, банковское дело, образование и многое другое. Jaweb предлагает платформу чат-ботов на базе искусственного интеллекта для автоматизации и улучшения качества поддержки клиентов. Чат-боты предназначены для обработки до 80% запросов и проблем клиентов, сокращая время решения. Платформа утверждает, что повышает коэффициент конверсии продаж и увеличивает вовлеченность клиентов за счет интеллектуального, персонализированного взаимодействия.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и информационные панели для получения ценной информации за считанные минуты. Почему Flowtrail AI: В современном технологически развитом мире существует множество аналитических платформ, и многие из них могут использовать экспертов по аналитике. Напротив, Flowtrail AI позволяет вам задавать любые вопросы о ваших данных и мгновенно получать ответ, поэтому вам не нужно знать SQL-запросы, схемы баз данных или аналитику, чтобы использовать их. Функции: 1. Общайтесь со своими данными: Flowtrail AI автоматически генерирует отчеты, обращаясь к вашей базе данных. Никаких знаний SQL не требуется. Наша система на базе искусственного интеллекта понимает ваши намерения и генерирует запросы, необходимые для получения необходимой вам информации. 2. Расширенное создание наборов данных. Легко переводите описания на простом языке в запросы SQL. Наш механизм искусственного интеллекта интерпретирует ваши инструкции, создает запросы SQL и извлекает соответствующие данные из подключенных баз данных, делая извлечение данных более быстрым и доступным. Используйте динамические параметры для создания настраиваемых наборов данных, реагирующих на ввод пользователя. 3. Настраиваемые отчеты. Настраивайте отчеты в соответствии с вашими потребностями. Настройте визуализацию, форматирование и группировку данных, чтобы создавать подробные и визуально привлекательные отчеты, которые эффективно передают ваши данные. Интегрируйте динамические параметры, чтобы обеспечить интерактивную фильтрацию и персонализированные представления отчетов. 4. Настраиваемые информационные панели: с легкостью создавайте динамические информационные панели с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. Упорядочивайте и изменяйте размеры визуальных элементов для создания информационных панелей, которые предоставляют комплексный обзор ваших данных, позволяя быстро получать ценную информацию и принимать решения. 5. Публикация и внедрение: безопасно делитесь своими отчетами и информационными панелями с заинтересованными сторонами, используя публикацию, защищенную паролем. Это гарантирует, что только авторизованные лица смогут просматривать ваши отчеты и взаимодействовать с ними. Вы также можете интегрировать свои отчеты и информационные панели во внешние платформы или веб-сайты. Улучшите доступность и охват, встраивая визуализации там, где это необходимо. 6. Подключайтесь к любимым базам данных. Легко подключайтесь к предпочитаемым вами базам данных, таким как MySQL, PostgreSQL и MSSQL. Больше опций будут доступны в ближайшее время. Оптимизируйте свой рабочий процесс, получая доступ к данным из ваших любимых источников непосредственно в Flowtrail AI, устраняя необходимость ручного извлечения и импорта данных.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data — это универсальная платформа, предназначенная для создания и интеграции чат-ботов с искусственным интеллектом на веб-сайты. Эти настраиваемые чат-боты можно обучать с использованием данных, предоставленных пользователем, которые могут быть либо документами, либо ссылками на соответствующий контент веб-сайта. Чат-боты предназначены для ответа на вопросы, связанные с содержанием, которое им преподают, тем самым помогая обеспечить круглосуточную поддержку клиентов. Помимо создания обычных чат-ботов, Chat Data предлагает специализированные модели для создания медицинских чат-ботов. Эти модели медицинского чата также можно использовать для разработки чат-ботов с конкретными языковыми и личностными характеристиками. Пользователям предоставляется выбор между GPT-3.5 Turbo и GPT-4 для модели их чат-бота. Платформа поддерживает несколько языков, тем самым обеспечивая удобство использования для глобальной аудитории. Данные чата предоставляют пользователям возможность делиться своими творениями чат-ботов с другими. Он также уделяет особое внимание конфиденциальности данных, гарантируя, что история разговоров не хранится на его серверах, а сохраняется в браузере пользователя. Платформа позволяет пользователям персонализировать процесс обучения своего чат-бота и интегрировать виджет чат-бота непосредственно с конечной точкой пользовательской модели. Интерфейс можно адаптировать в соответствии с индивидуальностью бренда пользователя и обучать чат-бота с использованием различных типов форматов данных. Также доступны расширенные функции, такие как интеграция ссылок на часто задаваемые вопросы, настройка внешнего вида чат-бота, интеграция сторонних инструментов и реализация ограничения скорости для общедоступных чат-ботов. В платформу встроены аналитические инструменты, позволяющие пользователям получать ценную информацию из разговоров с чат-ботами, понимать географию пользовательской базы и собирать потенциальных клиентов для будущего взаимодействия. Использование моделей медицинского чата также соответствует требованиям HIPAA с использованием стандартных методов шифрования данных. В целом, данные чата предназначены для предоставления пользователям широкого контроля над созданием своих чат-ботов, от процесса обучения и внешнего вида до конечного использования и анализа. обратная связь.
sitenote
sitenote.ai
sitenote — это CMS (система управления контентом) для уведомлений веб-сайтов, модальных окон и чат-ботов на базе искусственного интеллекта. Это помогает маркетологам запускать кампании по повышению коэффициента конверсии веб-сайта, не требуя каких-либо технических знаний.
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot — это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который объединяет и интерпретирует данные из различных источников. Он упрощает анализ данных и представляет информацию в удобном для пользователя формате, позволяя вам принимать обоснованные решения.
Droxy
droxy.ai
Превратите любой контент в привлекательного чат-бота с искусственным интеллектом с помощью Droxy. Идеально подходит для расширения обмена знаниями в сфере образования, бизнеса и за его пределами. Droxy позволяет вам создавать ИИ-агентов, ориентированных на клиентов, которые знают все о вашем бизнесе и могут говорить с вашими клиентами голосом вашего бренда. Эти агенты могут обрабатывать широкий спектр запросов клиентов по различным каналам, оценивать потенциальных клиентов, назначать встречи и отвечать на сложные вопросы клиентов о ваших продуктах и услугах. Их легко создавать, управлять, отслеживать и масштабировать — готовый агент можно получить за считанные минуты!
AfforAI
afforai.com
Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению требований и извлеките необходимые вам ключевые выводы. Afforai — ваш второй мозг, помогающий вам извлекать бесконечные знания для проведения заслуживающих доверия исследований. Исследователи используют нас для поиска, обобщения и извлечения информации из тысяч документов, независимо от языковых и культурных барьеров.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Simplified
simplified.com
Упрощено - это одно приложение для создания, сотрудничества и масштабирования вашего маркетинга. Проектируйте, пишите маркетинговую копию, создавайте видео, сотрудничайте и публикуйте в социальных сетях - все в том же месте. Построенный для скорости и простоты, упрощенный помогает более 400 000 создателей, маркетологов и предприятий масштабировать свой маркетинг, упростить свои рабочие процессы и выполнять работу за несколько кликов. Благодаря редактору дизайна без кодов, писателем ИИ, потрясающими шаблонами, несколькими наборами брендов, неограниченными рабочими пространствами и публикацией в приложении, вы можете запустить и закончить свой маркетинг без переключения вкладок. Всегда.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT-это бесплатная система ИИ. Используйте его для привлечения разговоров, получить понимание, автоматизировать задачи и свидетельствовать о будущем ИИ, все в одном месте.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получаете следующие преимущества: * Вы платите только за то, что используете (вместо ежемесячной подписки, как ChatGPT Plus). * Ваш разговор в чате НЕ будет использоваться для обучения OpenAI/Claude/и т. д. * Удобно общаться с несколькими моделями в едином интерфейсе. * Наслаждайтесь профессиональным расширенным пользовательским интерфейсом чата с множеством функций. * Typing Mind по умолчанию работает в автономном режиме и является конфиденциальным. Все ваши данные, сообщения и ключи API хранятся локально на вашем устройстве, и никто, кроме вас, не может их увидеть.
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys — это новый мощный веб-агент искусственного интеллекта, предназначенный для революционного повышения производительности и упрощения сложных задач. Он использует самые передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы улучшить повседневную жизнь. Ключевые особенности и преимущества * Веб-платформа: доступ к Cognosys с любого устройства через веб-приложение. * Мощная технология искусственного интеллекта: для достижения оптимальных результатов используются такие модели, как GPT-3.5, GPT-4, PaLM2 и другие. * Настраиваемые: настраивайте цели, подсказки, настройки и режимы в соответствии с вашими потребностями. * Оптимизация производительности: автоматизирует сложные задачи, чтобы сэкономить время и усилия. * Упрощает задачи: упрощает планирование, создание контента, анализ данных и многое другое. * Вывод кода и текста: получайте результаты в формате текста, кода или электронной таблицы. * Универсальность вариантов использования: широкий спектр потенциальных вариантов использования, от личных до деловых.
Relevance AI
relevanceai.com
Actagement AI - это комплексная платформа, предназначенная для того, чтобы помочь предприятиям создавать и управлять рабочей силой ИИ. Он предоставляет инструменты и решения для набора агентов ИИ, которые могут автоматизировать широкий спектр задач, от продаж и маркетинга до поддержки клиентов и операций. Платформа предлагает строитель без кодов, что позволяет кому-либо легко создавать и развернуть мощных агентов искусственного интеллекта без необходимости передовых технических навыков.
Magai
magai.co
Magai — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает создателям контента ускорить процесс создания. Его мощный набор инструментов позволяет пользователям быстро и точно создавать и улучшать контент благодаря интуитивно понятному интерфейсу чата и передовым моделям искусственного интеллекта. Изменение способа создания контента: Magai — идеальное решение для создания контента. Magai — это революционная платформа, которая обещает революционизировать способ взаимодействия с искусственным интеллектом для создания, редактирования и управления контентом. Magai, пользующийся доверием лидеров отрасли и представленный во многих средствах массовой информации, не только предоставляет мощные модели чат-ботов с искусственным интеллектом, но и множество инструментов, которые добавляют невероятную функциональность в процесс создания контента.
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI — технологическая компания на базе искусственного интеллекта, которая специализируется на предоставлении диалоговых решений искусственного интеллекта для бизнеса. Цель компании — помочь предприятиям автоматизировать и оптимизировать операции по обслуживанию и поддержке клиентов с помощью чат-ботов. EBI.AI предоставляет решения на базе искусственного интеллекта, которые можно настроить в соответствии с уникальными потребностями каждого бизнеса, с целью помочь предприятиям повысить удовлетворенность клиентов, снизить затраты и повысить эффективность.
ODIN
getodin.ai
Odin AI меняет правила игры для предприятий, государственных учреждений и стартапов. Эта комплексная платформа искусственного интеллекта обеспечивает визуальную согласованность и соответствие бренду, предлагая функции, которые оптимизируют операции и повышают производительность. Раскройте возможности искусственного интеллекта с помощью Odin AI — вашего комплексного решения для создания персонализированного контента, взаимодействия с чат-ботами, совместной работы над документами и получения практических идей. Преобразуйте свои потребности в бизнес-аналитике, маркетинге, исследованиях и производительности с помощью передовых возможностей Odin. Откройте для себя безграничные возможности с помощью инноваций на основе искусственного интеллекта.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot — это простой в использовании конструктор чат-ботов, который позволяет предприятиям и частным лицам за считанные минуты создавать собственных чат-ботов с искусственным интеллектом. Он может извлекать подробную информацию из различных типов файлов, таких как PDF, CSV, файлы DOCX, URL-адреса и даже аудио и видео. Вы можете использовать персональные данные для автоматического обучения бота. Что действительно отличает Build Chatbot, так это его исключительная способность извлекать информацию не только из различных форматов файлов, но также из аудио- и видеоконтента. Самое лучшее в Build Chatbot — это его способность обрабатывать запросы клиентов так, как это делает человек. Эта уникальная функция повышает качество взаимодействия с клиентами, способствуя повышению их вовлеченности и удовлетворенности.
Wali
mywali.co
Wali — ведущий поставщик решений искусственного интеллекта, призванных предоставить компаниям действенные аналитические данные и идеи. Мы специализируемся на использовании возможностей искусственного интеллекта для стимулирования роста бизнеса, улучшения процесса принятия решений и содействия инновациям. Наша надежная платформа предлагает набор инструментов искусственного интеллекта, специально разработанных для бизнеса, что позволяет нашим клиентам оставаться впереди конкурентов в современной быстро меняющейся цифровой среде. Мы уделяем большое внимание партнерству и совместному росту. Наша партнерская программа призвана помочь другим компаниям расширить свои предложения, выйти на новые рынки и принести больше пользы своим клиентам. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что наши ведущие в отрасли решения искусственного интеллекта доступны, недороги и адаптированы к их потребностям.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — это то, как самые опытные компании в мире устраняют неопределенность при принятии решений. Благодаря анализу рынка и поиску, основанным на проверенном искусственном интеллекте, AlphaSense быстро предоставляет актуальную информацию из заслуживающей доверия вселенной общедоступного и частного контента, включая исследования акций, отчеты компаний, стенограммы событий, звонки экспертов, новости, отраслевые журналы и собственный исследовательский контент клиентов. В компании AlphaSense со штаб-квартирой в Нью-Йорке работает более 1000 человек в офисах в США, Великобритании, Финляндии, Индии и Сингапуре.
Twig
twig.so
Twig — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь пользователям быстро и легко находить нужные ответы в технической документации, не тратя часы на просмотр бесконечных страниц документов. Инструмент работает путем семантического анализа документации, баз знаний, прошлых заявок в службу поддержки и других источников данных, чтобы предоставлять точные ответы на сложные вопросы клиентов. Это существенно снижает затраты на поддержку клиентов — до 30%. Модели искусственного интеллекта Twig обучены на общедоступных данных, что позволяет им с уверенностью находить и рекомендовать соответствующие ответы на вопросы пользователей. Рекомендуемые ответы включают цитаты, которые повышают надежность ответа, показывая пользователям, где можно найти дополнительную информацию. Twig также помогает агентам службы поддержки стать более продуктивными, автоматизируя утомительные задачи и предоставляя мощные инструменты, которые заменяют напряженную работу человеческим сочувствием. Это позволяет агентам улучшить качество взаимодействия с клиентами, повышая минимальные стандарты качества ответов и помогая им замечать потенциальные риски в ответах. Twig может интегрироваться с большинством популярных продуктов документации и баз знаний, а также очищает данные, удаляя любую личную информацию (PII) для обеспечения защиты конфиденциальности. Twig — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для значительного улучшения качества обслуживания клиентов за счет предоставления точных, актуальных и быстрых ответов на технические вопросы.
Gleen AI
gleen.ai
Наша миссия в Gleen — радовать клиентов наших клиентов. Gleen AI — самый точный и мощный в мире генеративный искусственный интеллект для команд по работе с клиентами. Наш генеративный ИИ не галлюцинирует, его можно развернуть менее чем за 2 часа, он интегрируется с ведущими решениями службы поддержки, выходит за рамки простого ответа на вопросы, выполняя действия, и автоматически объединяет фрагментированные знания. Глин базируется в Плезантоне, штат Калифорния, и в нашу команду входят ветераны из LinkedIn, Microsoft, Uber, Facebook, Siemens, Accenture и McKinsey & Company.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный компаньон AI. Microsoft Copilot использует силу ИИ для повышения производительности, разблокировать творчество и помогает вам лучше понять информацию с помощью простого опыта в чате.
Persana AI
persana.ai
Сверхмощная аналитика продаж на базе искусственного интеллекта При поддержке YCombinator погрузитесь в будущее с Persana AI, вашим партнером в повышении продаж на основе искусственного интеллекта. Мы здесь, чтобы улучшить ваши результаты продаж и увеличить ваш доход. Основные моменты: * Автоматизация искусственного интеллекта: выявляйте потенциальных клиентов с высокими намерениями с помощью аналитики на основе данных. * Ускоренный конвейер: закрывайте сделки в 2 раза быстрее и повышайте скорость отклика. * Простая интеграция: синхронизация с Salesforce, Hubspot, Outreach и другими сервисами. * Гиперперсонализация: быстро создавайте сотни электронных писем, созданных с помощью искусственного интеллекта. * Унифицированные рабочие процессы искусственного интеллекта: отслеживайте поведение, автоматизируйте задачи и используйте аналитические данные. * Стратегический охват: отслеживайте потенциальных клиентов, отслеживайте рекламные акции и распространяйте сообщения в масштабе. Преимущества: - Нацеливайтесь на идеальных потенциальных клиентов с помощью точной аналитики. - Оптимизация маркетинговых расходов для ведущих потенциальных клиентов. - Повысьте коэффициент конверсии с помощью мгновенного подсчета очков. - Оптимизируйте продажи, находите лиц, принимающих решения, и отслеживайте чемпионов. Присоединяйтесь к сотням довольных пользователей и компаний, которые изменили свой подход к продажам. Раскройте неиспользованный потенциал дохода с помощью Persana AI!
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — это платформа искусственного интеллекта для повышения производительности, которая помогает компаниям сделать свою информацию доступной и полезной для каждого сотрудника. Его помощник по знаниям Dash AI мгновенно отвечает на рабочие вопросы, генерирует соответствующий контент, находит документы, сообщения, задачи и многое другое. В дополнение к веб-интерфейсу Dash AI также имеет надежную интеграцию со Slack. Его можно добавить в каналы Slack компании, где он сможет автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы. В настоящее время Dashworks интегрируется с более чем 20 приложениями в технологическом стеке компании.
Swimm
swimm.io
Swimm — это инструмент управления знаниями для кода, созданный для команд разработчиков, стремящихся к эффективному обмену знаниями. С помощью Swimm каждый разработчик может быстро понять код и внести в него свой вклад.
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность оптимизировать свои процессы и создавать высококачественный контент с молниеносной скоростью. Думайте о iSenseHUB как о своем личном помощнике с искусственным интеллектом, готовом решать широкий спектр задач. От создания кода, создания статей, оптимизированных для SEO, разработки графики до управления публикациями в социальных сетях — мы охватываем все это. Наши инструменты созданы для упрощения сложных задач, позволяя вам сосредоточиться на самом важном: развитии вашего бизнеса и развитии творческих способностей. iSenseHUB — это не просто инструмент; это комплексный набор решений на базе искусственного интеллекта. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда экспертов, но без огромной цены. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом, стремящимся к масштабированию, крупной корпорацией, стремящейся к эффективности, или частным лицом, стремящимся максимизировать производительность, iSenseHUB — это универсальный магазин для всего, что касается искусственного интеллекта. Испытайте мощь искусственного интеллекта с iSenseHUB. Присоединяйтесь к нам сегодня и навсегда измените свой подход к работе. Погрузитесь в будущее создания, дизайна и оптимизации контента с помощью iSenseHUB, где искусственный интеллект сочетается с эффективностью.
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