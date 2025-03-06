GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка без необходимости кода - Делитесь настраиваемыми URL-адресами отслеживания и/или кодами скидок - Интеграция через Stripe, API, Zapier, приложение Shopify, приложение BigCommerce - Подходит для любого типа бизнеса - Лидирующие на рынке соединения API/Zapier, дополнительная настройка и автоматизация — отличное соотношение цены и качества. Не переплачивайте за 3 отдельные партнерские программные платформы # Программное обеспечение для партнерского маркетинга — привлечение партнеров. Позвольте партнерам найти вас с помощью списков на торговой площадке, найдите партнеров с помощью Affiliate Hunt, а затем позвольте вашим партнерам набирать для вас больше партнеров с помощью MLM. - Вознаграждение в виде комиссионных, фиксированных или ручных вознаграждений. - Отслеживание регистраций, продаж и подписок. - Делитесь маркетинговыми активами с партнерами, гарантируя, что их контент всегда соответствует бренду. - Запускайте кампании — предлагая бонусы или другие дополнительные вознаграждения для достижения целей # Маркетинговая платформа для влиятельных лиц — Ищите и связывайтесь с влиятельными лицами Instagram, Tik Tok и YouTube в своих программах — Создавайте кампании, в которых влиятельные лица отправляют контент на ваше одобрение — Платите влиятельным лицам фиксированную плату за контент ИЛИ получайте комиссию от продаж. # Инструменты маркетинга с привлечением клиентов. Попросите клиентов порекомендовать вас своим друзьям. Привлеките их предложением в модальном окне после покупки и виджете рефералов. Превратите своих клиентов в евангелистов с помощью индивидуальных электронных писем — отдельно от влиятельных лиц и партнеров. — Вознаграждайте клиентов кредитом магазина, комиссией или другими фиксированными вознаграждениями — на ваш выбор. 14-дневная бесплатная пробная версия. на всех планах!