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Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программы партнерского маркетинга предлагают высокоэффективный подход к увеличению продаж и продвижению продуктов и услуг. Это дает партнерам возможность получать значительный доход, особенно если у них значительная сеть или аудитория. Создатели контента, такие как блоггеры, влиятельные лица и интернет-деятели, часто используют партнерский маркетинг в качестве одной из своих стратегий монетизации. С точки зрения рекламодателя, программы партнерского маркетинга служат дополнительным каналом для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Сотрудничая с филиалами, рекламодатели могут задействовать свою существующую аудиторию и использовать ее влияние для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. В целом, программы партнерского маркетинга создают взаимовыгодные отношения, в которых могут процветать как партнеры, так и рекламодатели. Филиалы имеют потенциал для получения существенного дохода, в то время как рекламодатели могут расширить свой охват и достичь своих маркетинговых целей благодаря этому совместному подходу.
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ClickBank
clickbank.com
ClickBank — ведущий мировой ритейлер с собственной торговой площадкой. Мы даем возможность продавцам и предпринимателям увеличивать свои продажи с помощью нашей глобальной партнерской сети.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart заново изобрел выставление счетов за подписку и управление партнерами для онлайн-бизнеса, который хочет продавать умнее, продавать проще, продавать быстрее и продавать больше. Увеличьте свои продажи, удерживайте больше клиентов и увеличивайте регулярный доход с помощью передовых готовых инструментов, таких как настраиваемые параметры оформления заказа, управление напоминаниями, восстановление корзины, инструменты конверсии и многое другое. Получите полную гибкость и возможности для управления своим бизнесом благодаря множеству сторонних интеграций, надежному API и мобильному приложению.
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компаниям — брендам, издателям и агентствам — строить подлинные, прочные и полезные отношения как с издателями, так и с потребителями. Обеспечивая прозрачность всего пути потребителя, они могут с легкостью и прозрачностью агрегировать, организовывать и оптимизировать общую ценность всего комплекса партнерских отношений, стимулируя рост и создавая новую ценность для потребителей. Чтобы узнать больше о том, как технологическая платформа и рынок партнерских отношений Impact.com способствуют росту доходов таких глобальных корпоративных брендов, как Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's и 1-800-Flowers, посетите сайт www.impact. ком.
Get4views
get4views.com
Get4views — легальный сервис продвижения YouTube-каналов и видео. Это помогает блоггерам набирать просмотры и подписчиков, а компаниям помогает увеличивать продажи и привлекать посетителей сайта.
Simplero
simplero.com
Simplero помогает тренерам и создателям знаний построить бизнес и жизнь, которые им нравятся, упрощая свой стек программного обеспечения до одной веселой и простой в использовании платформы, чтобы они могли развивать значимые отношения со своими клиентами. От создания курсов, создания веб-сайтов и отправки электронных писем до продажи продуктов, управления партнерскими программами и автоматизации. С Simplero вы можете вести свой онлайн-бизнес в одном месте, а не повсюду. Simplero дает лидерам возможность создавать сообщества, которые меняют мир. - Отличная поддержка - Создание веб-сайтов и целевых страниц - Управление партнерами - Маркетинг и автоматизация по электронной почте - Платежи и подписки - Курсы и сообщества - Информация о клиентах
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
LeadDyno
leaddyno.com
Развивайте и управляйте своей партнерской, влиятельной или реферальной программой. Синхронизация с Shopify, Stripe и более чем 25 интеграциями. Попробуйте наше партнерское программное обеспечение бесплатно в течение 30 дней.
Marketcall
marketcall.com
Партнерская сеть с оплатой за звонок Marketcall — лучший выбор на рынке. Более двухсот предложений Pay Per Call
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных потребностей партнерских каналов. Компании, использующие PartnerStack, размещают свои программы на торговой площадке PartnerStack, предоставляя доступ к своей программе растущей сети, насчитывающей более 450 000 партнеров. Эти компании видят увеличение дохода на своих партнерских каналах на 30 % благодаря партнерам, приобретенным через сеть PartnerStack. Сеть позволяет партнерам продавать несколько приложений SaaS с единой платформы, что необходимо для интегрированных решений SaaS, инвестирующих в канал.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — это передовая платформа аналитики и автоматизации для мира без файлов cookie. С RedTrack вы можете получать точные данные о конверсиях из ваших маркетинговых каналов в режиме реального времени. Как маркетолог или руководитель, вы можете получать объективную информацию о производительности, предотвращать трату рекламы и увеличивать доходы компании. RedTrack создает решения для партнерских маркетологов, предприятий электронной коммерции, а также маркетинговых агентств.
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством успешных информационно-пропагандистских инициатив. Наша универсальная платформа легко интегрируется с ведущими решениями для электронной коммерции, платформами социальных сетей и торговыми площадками.
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и откройте для себя множество премиальных приложений и готовых интеграций, чтобы еще больше повысить результаты. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО (кредитная карта не требуется).
Affiliatics
affiliatics.com
Программное обеспечение для партнерского маркетинга и отслеживания партнерских программ для онлайн- и офлайн-бизнеса. Запустите партнерскую программу и увеличьте продажи. Попробуйте 30-дневную бесплатную пробную версию.
Awin
awin.com
Развивайте свой бизнес с помощью глобальной сети партнерского маркетинга, которая предоставляет маркетинговые решения для рекламодателей, агентств и издателей по всему миру.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle — это мощное программное обеспечение для партнерского маркетинга для рекламодателей, агентств и сетей. Это позволяет вашей команде создавать, отслеживать, управлять, анализировать и оптимизировать ваши партнерские программы. Платформа предназначена для эффективного управления всеми вашими партнерами, включая партнеров, влиятельных лиц, мобильные приложения, клиентов и покупателей медиа. Точный таргетинг на аудиторию, а также автоматическое выставление счетов и платежей партнерам означают, что управление вашими партнерами становится простым и разумным. Кроме того, вы можете улучшить свои программы с первого дня, подключившись к десяткам тысяч предварительно интегрированных партнеров Marketplace.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция — наиболее полное и простое в реализации решение мультитач-атрибуции. Просматривайте свои расходы, посещения, конверсии, доходы и рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS) в одном простом представлении. Интегрирует стоимость и автоматическую пометку большинства основных рекламных платформ, включая Facebook, Google, Quora, Linkedin и Adroll. Интеграция конверсий с Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo и другими! Атрибуция на уровне пользователя И атрибуция на основе аккаунта. Отчеты на основе когорт, показывающие рентабельность инвестиций в рекламу по каналам по дням, неделям или месяцам, для получения полезной информации. Это та система, которую вы искали.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, помогающая брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество кампаний, находите экспертов в области СМИ, атрибутируйте и отслеживайте эффективность, а также оптимизируйте, платя только за продажи.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Лидер в области партнерского программного обеспечения Управляйте несколькими партнерскими программами и повышайте эффективность своих партнеров с помощью Post Affiliate Pro.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI — это инструмент, предназначенный для оптимизации маркетинговых усилий и демократизации процесса для частных лиц и предприятий, независимо от уровня опыта. Он оказывает помощь в разработке маркетинговых стратегий, рекомендуя лучшие тактики, основанные на ответах на отдельные вопросы о бизнесе. Уникальной особенностью Digital First AI является библиотека тактик; ресурс, содержащий стратегии популярных брендов и опытных маркетологов. Эта тактика служит стартовой площадкой для разработки персонализированных маркетинговых схем. Платформа использует искусственный интеллект для оптимизации различных маркетинговых аспектов: от создания контента для блогов, социальных сетей, веб-сайтов и многого другого до предложения новых рынков и сегментов, предложения экспериментов с продуктами и предоставления постоянного рекомендации по развитию бизнеса. Более того, этот инструмент помогает предприятиям всех форм и размеров мгновенно стать стратегами маркетинга. Он действует за пределами временных технологий или тенденций и опирается на процесс принятия решений, основанный на человеческом подходе. Еще одной ключевой особенностью является библиотека тактик, управляемая сообществом, в которой содержится более 500 маркетинговых тактик. Эта тактика прозрачно описана, ее цель и ориентированность на результат – обеспечить четкие пути достижения поставленных целей. Кроме того, этот инструмент также помогает пользователям органично создавать новые источники дохода. Клиенты аплодируют эффективности и характеру сотрудничества Digital First AI, отмечая, что этот инструмент меняет правила игры в формировании маркетинговых кампаний и стратегий, что приводит к значительному росту и улучшению результатов.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка без необходимости кода - Делитесь настраиваемыми URL-адресами отслеживания и/или кодами скидок - Интеграция через Stripe, API, Zapier, приложение Shopify, приложение BigCommerce - Подходит для любого типа бизнеса - Лидирующие на рынке соединения API/Zapier, дополнительная настройка и автоматизация — отличное соотношение цены и качества. Не переплачивайте за 3 отдельные партнерские программные платформы # Программное обеспечение для партнерского маркетинга — привлечение партнеров. Позвольте партнерам найти вас с помощью списков на торговой площадке, найдите партнеров с помощью Affiliate Hunt, а затем позвольте вашим партнерам набирать для вас больше партнеров с помощью MLM. - Вознаграждение в виде комиссионных, фиксированных или ручных вознаграждений. - Отслеживание регистраций, продаж и подписок. - Делитесь маркетинговыми активами с партнерами, гарантируя, что их контент всегда соответствует бренду. - Запускайте кампании — предлагая бонусы или другие дополнительные вознаграждения для достижения целей # Маркетинговая платформа для влиятельных лиц — Ищите и связывайтесь с влиятельными лицами Instagram, Tik Tok и YouTube в своих программах — Создавайте кампании, в которых влиятельные лица отправляют контент на ваше одобрение — Платите влиятельным лицам фиксированную плату за контент ИЛИ получайте комиссию от продаж. # Инструменты маркетинга с привлечением клиентов. Попросите клиентов порекомендовать вас своим друзьям. Привлеките их предложением в модальном окне после покупки и виджете рефералов. Превратите своих клиентов в евангелистов с помощью индивидуальных электронных писем — отдельно от влиятельных лиц и партнеров. — Вознаграждайте клиентов кредитом магазина, комиссией или другими фиксированными вознаграждениями — на ваш выбор. 14-дневная бесплатная пробная версия. на всех планах!
Evolup
evolup.com
Evolup — это передовая платформа, которая позволяет людям с легкостью создавать свои собственные партнерские интернет-магазины, используя мощные технологии искусственного интеллекта. Независимо от того, являетесь ли вы опытным предпринимателем или только начинаете, Evolup предлагает простой и удобный интерфейс, который позволит вам быстро запустить свой магазин. С Evolup у вас есть свобода выбора продуктов, которые вы хотите продвигать, из широкого спектра партнерских программ. Вы можете демонстрировать продукты, которые вам нравятся, и получать комиссионные с каждой продажи, совершенной через ваш магазин. И лучшая часть? Evolup берет на себя все: от выполнения заказов до обслуживания клиентов, поэтому вы можете сосредоточиться на развитии своего бизнеса и максимизации своих доходов. Помимо простоты и гибкости, Evolup оснащен инновационными инструментами, которые помогут вам добиться успеха. От расширенных функций SEO до синхронизации Amazon и персонализированных рекомендаций по продуктам на основе искусственного интеллекта — в Evolup есть все, что вам нужно, чтобы вывести свой партнерский бизнес на новый уровень.
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексный набор инструментов реестра помогает компаниям: (1) привлекать, вовлекать и вознаграждать сообщество (2) повышать узнаваемость бренда (3) использовать пользовательский контент (4) увеличивать доходы от устной рекламы
GrowSurf
growsurf.com
Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
FMTC Affiliates
fmtc.co
Упростите свой бизнес. Присоединяйтесь к тысячам партнерских программ через единый поток продуктов API, который объединяет ваши монетизированные ссылки.
Reditus
getreditus.com
Reditus — это инструмент управления партнерскими программами для B2B SaaS-компаний. Это помогает компаниям привлекать новых партнеров через свой рынок, помогая им расти за пределами своей собственной сети. Их УТП — это чистый пользовательский интерфейс, поддержка в чате и то, как они воспринимают отзывы клиентов. Компания была создана предыдущим руководителем отдела по работе с клиентами, который четко понимает, как они ведут бизнес; они определенно хотят, чтобы люди получали выгоду от их продукта, и помогут вам добиться этого. Они предлагают бесплатный план, и когда вы покупаете премиум-пакет, вы очень быстро получите окупаемость инвестиций в зависимости от того, как они определили свои цены. Отличный способ для SaaS-компаний запустить партнерскую программу без высоких первоначальных затрат. Компания расположена в Утрехте, Нидерланды (соответствует GDPR) и была основана в 2020 году.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — лидер в области автоматизации партнерских отношений. Платформа Partnerize является единственной в своем роде, предоставляющей полностью интегрированный и всеобъемлющий набор возможностей для обнаружения, найма, оптимизации, оплаты, безопасности бренда и предотвращения мошенничества для маркетологов, которым необходимы высокая прозрачность и масштабируемые субсидии для снижения давления на экономику их подразделений. результат чрезмерной зависимости от первичных каналов продаж и маркетинга. Благодаря непревзойденному обслуживанию, включая единственную в своей категории программу внутренней поддержки, Partnerize позволяет вам контролировать весь жизненный цикл партнерского маркетинга — и все это на единой платформе. Partnerize завоевала более двух десятков наград, включая премию International Performance Marketing Awards за лучшую технологию. Ведущие мировые компании, в том числе 63 ведущих ритейлера, 12 международных авиакомпаний, 9 крупнейших телекоммуникационных компаний и более 1600 других мировых брендов, полагаются на Partnerize, чтобы получать и управлять более чем 6 миллиардами долларов партнерских продаж и 700 миллионов долларов партнерских платежей каждый год. Компания Partnerize со штаб-квартирой в Нью-Йорке имеет офисы в Австралии, Великобритании, Японии, Сан-Франциско, Филадельфии и Уилкс-Барре. Для получения дополнительной информации о том, как Partnerize помогает превратить ваши партнерские отношения в источник прибыли, посетите https://partnerize.com/en.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — это программное обеспечение премиум-класса для отслеживания акул партнерской индустрии. Это стабильный и заслуживающий доверия продукт с первоклассной поддержкой, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций, позволяющих оптимизировать рекламные кампании.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote: Affiliate & Referral — это наиболее рекомендуемое решение для партнерского маркетинга/рефералов в магазине приложений Shopify. Приложение обеспечивает простой и понятный процесс регистрации, а также предлагает мощные возможности, которые помогут продавцам Shopify с легкостью создавать партнерские программы и управлять ими. UpPromote подходит для бизнеса всех размеров и предлагает гибкие варианты цен: от БЕСПЛАТНО до 199,99 долларов США в месяц. Кроме того, UpPromote реализует настройку по запросу корпоративных клиентов.
CJ
cj.com
CJ Affiliate — крупнейшая в мире партнерская сеть. Обладая более чем 20-летним опытом, CJ Affiliate является самым надежным и признанным именем в партнерском маркетинге, имеющим репутацию последовательного обеспечения разумного роста для наших клиентов. Являясь частью Publicis Groupe и сотрудничая с Publicis Media, CJ использует беспрецедентные данные для реализации по-настоящему ориентированного на клиента подхода к партнерскому маркетингу. CJ ежемесячно охватывает более 1 миллиарда цифровых потребителей в более чем 240 странах и территориях по всему миру. CJ работает с наибольшей концентрацией 1000 крупнейших ритейлеров IR, а продажи клиентов CJ в Интернете в 2 раза превышают продажи следующего ближайшего партнерского поставщика. CJ обеспечивает стабильный рост и прибыльность клиентов благодаря качественному партнерству с премиальной, курируемой и прозрачной сетью партнеров CJ. CJ предоставляет передовые инструменты и технологии, позволяющие легко создавать гибкие модели компенсации и контролировать эффективность программ; обширные данные о потребителях, каналах и категориях, которые раскрывают скрытую ценность и обеспечивают разумный рост и конкурентное преимущество; и опытные, увлеченные люди, которые привносят опыт, качественные идеи, стратегию и лучшие практики всем клиентам во всем, что они делают.
Tolt
tolt.io
Tolt предлагает SaaS-стартапам программное обеспечение для партнерского маркетинга, помогая им создавать и запускать собственную партнерскую программу. В отличие от других решений, Tolt имеет бесплатный план и работает как с Stripe, так и с Paddle прямо из коробки. Все, что поможет вашему SaaS расти с помощью партнерского маркетинга, включая автоматические выплаты, партнерский портал с белой маркировкой для партнеров, страницу активов, комиссию 0% и многое другое!
Buzzbassador
buzzbassador.com
Развивайте свой бизнес на автопилоте вместе с авторами Buzzbassador помогает вам объединиться и привлечь влиятельных лиц и авторов для создания аутентичного сарафанного маркетинга с на 82 % более высокой конверсией.
RevGlue
revglue.com
SaaS-инструменты монетизации партнерского маркетинга для британских филиалов и влиятельных лиц в социальных сетях. Создавайте новые кэшбэки, купоны, сайты сравнения мобильных или широкополосных сетей за считанные минуты с помощью партнерских инструментов и наборов данных RevGlue. Монетизируйте существующие веб-сайты, публикации в блогах, подписчиков в социальных сетях или мобильные приложения с помощью бесплатных инструментов для издателей RevGlue. Свяжитесь с нами для разработки индивидуального партнерского проекта по всему миру.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает известный простой в использовании интерфейс с набором мощных инструментов, охватывающих разработку и проверку идей, а также предоставление масштабируемых межканальных взаимодействий «один к одному». Порадуйте потребителей исключительным опытом, чтобы повысить вовлеченность, конверсию и, в конечном итоге, пожизненную ценность клиента. Monetate влияет на миллиарды долларов годового дохода таких ведущих брендов, как Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group и сотен других лидеров рынка.
LinkMink
linkmink.com
Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!
Metricks
metricks.io
Начните развивать свой бренд сегодня. Решение, необходимое для роста и масштабирования вашего партнерского маркетинга.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся собрать под одной крышей послов, влиятельных лиц и партнеров. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют SocialLadder для продвижения через своих клиентов и превращают их в драйверы роста, активируя свое сообщество для создания контента и увеличения конверсии. Технология SocialLadder позволяет вам оптимизировать общение, назначать цифровые и реальные задачи, отслеживать взаимодействие и вознаграждать успешных представителей за помощь в продвижении вашего бренда. Ваши представители настроены на успех, позволяя вам сосредоточиться на общей стратегии роста, а не тратить время на повседневное управление. SocialLadder имеет инструменты, необходимые вашему бренду: ОТКРЫТЬ: использовать машинное обучение для поиска в вашей CRM клиентов, которые идеально подходят для того, чтобы стать послами. ОТСЛЕЖИВАТЬ: нацеливать и назначать задачи послам (цифровое, физическое и отслеживание конверсий). ИЗМЕРЕНИЕ: рентабельность инвестиций и единица измерения. экономика деятельности представителей. ИНТЕГРАЦИЯ: корпоративный API для сложных развертываний. УПРОЩЕНИЕ: назначение задач, общение и адаптация представителей. ВОВЛЕЧЕНИЕ: 100 % мобильность для представителей, позволяющая поддерживать вовлеченность и подотчетность вашего сообщества. НАГРАЖДЕНИЕ: управление запасами и платежами, встроенное в платформу. МАСШТАБИРОВАНИЕ: автоматическое обучение на успешных примерах. Послы помогут узнать больше. Посетите SocialLadder, чтобы получить живую демо-версию.
LinkTrust
linktrust.com
Устойчивая опора в постоянно меняющемся мире перформанс-маркетинга. LinkTrust со штаб-квартирой в самом сердце Силикон-Слоупс, штат Юта, имеет более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли в качестве платформы, которую выбирают тысячи компаний, филиалов, сетей и агентств, использующих маркетинг, основанный на результатах, для стимулирования роста и положительной рентабельности инвестиций.
Admitad
admitad.com
Admitad — это партнерская маркетинговая платформа, которая предоставляет набор высокотехнологичных решений для рекламодателей, издателей и влиятельных лиц любого размера, которые помогают им развивать свой бизнес по всему миру с помощью стратегического партнерства. Admitad объединяет бренды и ритейлеров с более чем 100 000 активных паблишеров по всему миру. Контент-сайты, влиятельные лица и создатели, сайты сравнения цен, подсети, сервисы сделок и кэшбэка, email-маркетологи и медиабайеры могут открыть новые источники дохода с портфелем ведущих брендов Admitad в более чем 40 категориях.
RefMonkey
refmonkey.com
Развивайте свой бизнес с помощью маркетинга из уст в уста! Настройте реферальные, партнерские, млм-программы, программы лояльности для любого веб-сайта или мобильного приложения через нашу интеграцию (Zapier, Shopify и многие другие) или API.
2Performant
2performant.com
Мы — быстроразвивающаяся технологическая компания, которая разрабатывает и управляет партнерской сетью 2Performant.com. Наша платформа уже 13 лет помогает интернет-магазинам удаленно сотрудничать с тысячами талантов цифрового маркетинга на демократичной и прозрачной основе. Мы верим в маркетинговую демократию и результативный маркетинг. Это означает, что онлайн-маркетинг может стать доступным для любого, обладающего необходимыми навыками, и что усилия всегда будут соответствующим образом вознаграждены. Мы поддерживаем новый класс независимых высококвалифицированных профессионалов и непредубежденных предпринимателей. Эти две категории могут работать вместе и произвести революцию в сегодняшней онлайн-бизнес-среде.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media — это глобальная партнерская сеть, позволяющая рекламодателям и издателям любого размера развивать свой бизнес в Интернете. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров, и, кроме того, мы предлагаем глобальное сообщество людей, технологий и бизнес-аналитики. Независимо от того, какой тип партнера, уровень обслуживания или инструменты нужны вашему бизнесу, ваш бизнес получит все решения для обеспечения устойчивого роста.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 — это быстрорастущая сеть, ориентированная на надежность, эффективность и пожизненную ценность. Мы успешно подключаем рекламодателей и партнёров со всего мира.
Foxoffers
foxoffers.com
С Foxoffers вы получаете ежедневные выплаты в криптовалюте и фиатных валютах, индивидуальные целевые страницы и собственную команду по закупкам средств массовой информации, которая будет сопровождать вас на всем пути. Скажите «да» своему эффективному маркетингу с помощью Foxoffers!
C3PA
c3pa.net
C3PA — высокотехнологичная сеть партнерских программ Pay-Per-Action. Мы быстро растем, предоставляя нашим партнерам эксклюзивные предложения с индивидуальными условиями. Вертикали, на которых мы специализируемся: знакомства, тотализаторы и азартные игры. Вы можете получать еженедельные выплаты по категориям «Знакомства» и «Азартные игры», нетто-15 по всем остальным категориям. У нас есть несколько инструментов, которые помогут сделать вашу работу более прибыльной: Smartlink, API, ссылка для отслеживания. Мы ценим качественный трафик и поощряем его объемы за счет значительного увеличения ставок выплат. Вы можете быть уверены, что с вами будут работать компетентные менеджеры, которые искренне заботятся об успехе ваших кампаний.
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — это ведущая универсальная платформа партнерского маркетинга, сеть и агентство, специально созданное для финтех-компаний и банков. С Fintel финансовые бренды имеют все необходимое для масштабирования привлечения клиентов посредством партнерского маркетинга и маркетинга влияния, включая специализированную партнерскую платформу (+ механизм обеспечения соответствия), курируемую сеть из тысяч филиалов и влиятельных лиц, ориентированных на финансы, а также команду экспертов для управления и масштабировать канал. В настоящее время мы поддерживаем партнерские программы более чем 90 финтех-компаний, банков и кредитных союзов по всей Северной Америке, включая Ramp, BMO и Live Oak Bank, и это лишь некоторые из них. Чтобы узнать, как Fintel Connect может обеспечить масштабируемый рост вашего бренда, посетите сайт www.fintelconnect.com.
BeMob
bemob.com
BeMob — мощный облачный трекер для управления и оптимизации рекламных кампаний. Мгновенные перенаправления, расширенный таргетинг, подробная аналитика, защита от ботов и шпионов, многопользовательский доступ, общие отчеты, многоязычный пользовательский интерфейс и команда поддержки с конкурентоспособными ценами и бесплатным планом делают BeMob идеальным решением для отслеживания рекламы как для новичков, так и для профессионалов.
Offer18
offer18.com
Что такое предложение 18? Платформа партнерского маркетинга Offer18 очень эффективно развилась за короткий промежуток времени и теперь занимает четкую позицию среди ведущих мировых платформ партнерского маркетинга. Offer18 доверяет большое количество Партнеров/Рекламодателей/Агентств/Рекламных сетей, и многие из них еще будут подключены в ближайшие дни, постоянно уделяя особое внимание эффективности обслуживания клиентов с помощью лучшего инструмента партнерского маркетинга. Чем Offer18 отличается от других? Offer18 среди других платформ отличается предоставлением настраиваемых функций с расширенными функциями. Будь то функции, связанные с безопасностью или расширенные функции, API или интеллектуальные предложения, уникальные клики или множественные конверсии, внесение IP-адресов в белый или черный список, разрешение или блокировка определенной страны, браузер, устройства, интернет-провайдер и т. д., динамические токены и параметры, большой список моделей для запуска кампаний, реализация ссылок на показы, загрузка креативов и многое другое. Выделенный менеджер по работе с клиентами и круглосуточная поддержка, будь то рекламная сеть стартапа или ведущая партнерская сеть, каждый из них будет полезен, чтобы вывести свой бизнес на высокий уровень успеха в индустрии цифрового маркетинга. Offer18 хорошо разбирается в предоставлении рекламным сетям всего необходимого, а также по запросу добавляет индивидуальные функции. Если кто-то новичок в мире партнерских сетей решит использовать какую-либо платформу, то Offer18 — наиболее подходящая платформа. Список лучших аффилированных маркетологов как клиентов со всего мира постоянно увеличивается и, как ожидается, его пополнится еще больше.
Voluum
voluum.com
Voluum — ведущее программное обеспечение для отслеживания рекламы. Благодаря расширенным аналитическим функциям и встроенным инструментам оптимизации и автоматизации, трекер рекламы Voluum поможет вам масштабировать и получать прибыль от ваших маркетинговых онлайн-кампаний.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Наша миссия в Rakuten Advertising — сделать Интернет лучше. Место, которое приносит актуальность, ценность и удовольствие всем участникам – рекламодателям, издателям и потребителям. Как нам это сделать? Никогда не замедляясь. Постоянно внедряя инновации. Объединив средства массовой информации, принадлежащие и управляемые Rakuten, с нашим новаторским искусственным интеллектом и богатым пониманием потребителей. Подключая мировые бренды к нашей ведущей в отрасли сети издателей. Используя революционную стратегию, основанную на десятилетиях обучения, чтобы изменить отрасль в том виде, в котором мы ее знаем.
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia — это глобальная компания, занимающаяся маркетинговыми технологиями, которая предоставляет брендам и рекламодателям платформу для управления тысячами партнерских отношений с создателями контента, филиалами и разработчиками. Основанная в 2014 году, Involve Asia пользуется поддержкой таких крупных венчурных компаний, как 500 Startups, OSK Technology Ventures и Cradle Seed Ventures, и имеет устойчивое присутствие в Азии с офисами в Малайзии, Индонезии и Таиланде. На сегодняшний день сотни брендов в секторе электронной коммерции, путешествий и финансов использовали платформу Involve для установления и развития партнерских отношений с более чем 400 000 создателями контента, разработчиками и филиалами Involve. Достижение транзакций на сумму более 1 миллиарда долларов, 2 миллиардов просмотров страниц и сотен миллионов посетителей для наших клиентов.
Trackdesk
trackdesk.com
Бесплатное программное обеспечение для отслеживания партнеров Увеличьте поток своих партнерских доходов с начальными инвестициями в размере 0 долларов США.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для вознаграждения своих сторонников, создания лояльных сообществ и ускорения роста доходов. Благодаря гибкости, позволяющей обрабатывать даже самые продвинутые программы лояльности и реферальные программы, SaaSquatch позволяет вам вознаграждать своих сторонников за любое выбранное вами поведение, а затем дает им возможность помочь расширить вашу клиентскую базу за счет рекомендаций. Наша система вознаграждений позволяет вам устанавливать уникальные условия для заработка, создавать уровни вознаграждений и предлагать множество различных вознаграждений для создания идеальной индивидуальной программы. Кроме того, встроенная интеграция, безопасность корпоративного уровня, обнаружение мошенничества и многоязычная поддержка обеспечивают возможность и масштабируемость для расширения вместе с вами. Используйте уже имеющиеся данные о клиентах для запуска кампаний, которые обеспечивают персонализированный пользовательский опыт, повышают лояльность клиентов и улучшают показатели удержания. Повысьте внедрение новых функций продукта и вовлекайте пользователей на всех этапах жизненного цикла клиента, чтобы никогда не упускать шанса на рост.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать рентабельность инвестиций в бренды через партнерские, партнерские и платные каналы. Phonexa отдает приоритет маркетингу, основанному на результатах, во всех взаимодействиях с клиентами, таких как клики, звонки, отправка форм, поведение на веб-сайте и многое другое. Благодаря единому операционному решению Phonexa Suite предоставляет издателям, сетям, агентствам и брендам D2C беспрецедентный доступ и контроль над кампаниями, устраняет недостаток прозрачности в привлечении потенциальных клиентов и автоматизирует процессы. Phonexa Suite позволяет клиентам оптимизировать усилия по привлечению клиентов и анализировать источники, которые обеспечивают качественную воронку продаж. Глобальная штаб-квартира Phonexa находится в Лос-Анджелесе, а дополнительные офисы — в Великобритании, Украине и Канаде. В компании работает более 200 сотрудников. Для получения дополнительной информации посетите www.Phonexa.com.
Social Snowball
socialsnowball.io
Простые партнерские программы для ваших клиентов и авторов Стимулируйте, автоматизируйте и анализируйте сарафанное радио среди ваших клиентов, авторов и сообщества.
Circlewise
circlewise.io
Центр партнерства Circlewise — это полный набор инструментов для создания и управления вашими собственными партнерскими программами во всех странах, устройствах и вертикалях, включая электронную коммерцию, финансовые технологии, путешествия и услуги. Наш флагманский продукт дает нашим рекламодателям следующие возможности: • Настроить полностью фирменный и настраиваемый интерфейс, аналитику, управление предложениями и страницы регистрации партнеров. • Отслеживайте, контролируйте и оптимизируйте эффективность партнеров в их собственных партнерских программах. • Воспользуйтесь преимуществами торговой площадки Circlewise и обширными услугами по подбору и управлению партнерами, включая исследование и проверку партнеров, монетизацию и оплату. • Дополнительные услуги медиабаинга, контент-маркетинга и программных кампаний. Чтобы узнать больше, посетите www.circlewise.io.
Performcb
performcb.com
Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цену «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, стремящимся привлечь трафик, или брендом из списка Fortune 500, нуждающимся в комплексной стратегии результативного маркетинга, Perform[cb] является признанным лидером в области онлайн-перформанс-маркетинга и занимает рыночную площадку №1 в мире. Мы специализируемся на стратегии результативного маркетинга для конкретных отраслей, чтобы вы могли привлечь нужных клиентов и платить только за тех клиентов, которых приобрели.
HOQU
hoqu.com
HOQU — это платформа SaaS Performance Marketing для создания сетей, а также управления, отслеживания и оптимизации рекламных кампаний в Интернете. Пользователи HOQU получают полный доступ ко всем основным функциям в соответствии с тарифным планом. Ценовая политика основана на конверсиях, а не кликах — это позволяет бизнесу экономить до 90% своих затрат.
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