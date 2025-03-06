Программное обеспечение рекламной сети - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Рекламные сети связывают рекламодателей с издателями веб-сайтов и приложений, консолидируя рекламные ресурсы с этих платформ и согласовывая их со спросом рекламодателей, чтобы упростить процесс покупки цифровой рекламы. Это предлагает рекламодателям единый источник потенциальных мест размещения рекламы, а издателям — возможность монетизации своих веб-сайтов. Рекламодателям рекламные сети отображают доступный инвентарь для покупки. Издатели упаковывают инвентарь, чтобы максимизировать его привлекательность и прибыльность для рекламодателей. Выступая в качестве посредников, рекламные сети соединяют управление кампаниями рекламодателя с программным обеспечением издателя для управления рекламой, обеспечивая интеграцию обеих систем с рекламной сетью.
Отправить новое приложение
Beehiiv
beehiiv.com
Получите доступ к лучшим инструментам, доступным в электронной почте, которые помогут масштабировать и монетизировать ваш информационный бюллетень, как никогда раньше.
EX.CO
ex.co
Ex.Co-это ведущая в мире платформа опыта контента в мире, которая позволяет издателю, бренду или малым и средним бизнесам лучше взаимодействовать с различными сегментами аудитории посредством дополнительного уровня персонализированных взаимодействий на их веб-сайте. Обновление веб-сайта-это тяжелый лифт, но использование надежной самообслуживающей платформы Ex.Co позволяет легко создавать и реализовать новые опыт работы с веб-сайтами без каких-либо разработчиков или дизайнерских ресурсов. Он предлагает полный спектр опыта от видео до поездок на сопоставление продуктов до опросов и опросов, а также сотни шаблонов, настроенных для соответствия потребностям различных отраслей промышленности.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking раскрывает творческий потенциал, улучшая работу средств массовой информации. Будучи ведущей независимой платформой для релевантности, координации и анализа всех маркетинговых каналов, наша технология Creative Ad Tech устраняет разрыв между креативом и медиа. Мы предоставляем искусственный интеллект и автоматизацию, чтобы соединить разрозненные команды между командами и обеспечить более эффективное производство, управление версиями и распространение креатива. Наши решения масштабно работают на каналах CTV, видео, медийной рекламы, социальных сетях, нативных каналах, аудио, DOOH и розничных медиа. Являясь частью Mediaocean, Flashtalking привязан к основной рекламной инфраструктуре отрасли для омниканального планирования, покупок и выставления счетов.
PubScale
pubscale.com
PubScale — это унифицированная панель управления, предназначенная для мобильных издателей с целью масштабирования своих приложений или игр. Это помогает мобильным издателям привлекать пользователей для своих приложений или игр и монетизировать их для увеличения доходов от рекламы. PubScale включает в себя пять мощных продуктов: 1. PubScale Immersive Ads: легко интегрируйте нативную рекламу в мобильные игры для получения привлекательной и ненавязчивой рекламы. 2. PubScale Offerwall: монетизируйте приложения посредством выполнения задач за внутриигровую валюту, увеличивая доходы и вовлечение пользователей. 3. PubScale AdX: монетизируйте с помощью Google AdMob или AdSense, опираясь на опыт PubScale как сертифицированного партнера-издателя Google. 4. PUBScale PLUG: встраивайте игры и викторины HTML5 в сторонние приложения или веб-сайты, чтобы повысить вовлеченность и доход. 5. РОСТ PubScale. Привлекайте новых пользователей для приложений с помощью высококонверсионных рекламных мест и точного таргетинга.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty — ведущая в отрасли сеть перформанс-маркетинга.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
Publift
publift.com
Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия и технология тоже должны быть такими. С помощью Publift вы можете использовать одни и те же стандартные подходы для глубокой и персонализированной рекламной стратегии, адаптированной специально для вашего сайта. Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия и технология тоже должны быть такими же. Замените шаблонные подходы и самоуправление на глубокую и персонализированную рекламную стратегию. Адаптировано к вашим пользователям, каналам, росту и планам.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup — это платформа для оптимизации доходов, которая помогает веб-издателям устойчиво увеличивать свои доходы от рекламы, используя сочетание передовых технологий, партнерских отношений с премиальным спросом и проверенного опыта в области рекламных операций. AdPushup – сертифицированный издательский партнер Google и член IAB.
Performcb
performcb.com
Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цену «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, стремящимся привлечь трафик, или брендом из списка Fortune 500, нуждающимся в комплексной стратегии результативного маркетинга, Perform[cb] является признанным лидером в области онлайн-перформанс-маркетинга и занимает рыночную площадку №1 в мире. Мы специализируемся на стратегии результативного маркетинга для конкретных отраслей, чтобы вы могли привлечь нужных клиентов и платить только за тех клиентов, которых приобрели.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla — это высокотехнологичная рекламная сетевая платформа самообслуживания, которая обеспечивает качественный трафик с помощью систем защиты от мошенничества и спама. Сеть предоставляет услуги рекламодателям и издателям. Создание рекламной кампании занимает всего несколько кликов – удобный интерфейс очень интуитивно понятен, модерация кампании занимает до 10 минут, а служба поддержки работает круглосуточно и решает любые вопросы. Ежедневно ClickAdilla приносит своим пользователям более 4,5 МЛРД показов, охватывая более 240 ГЕО, включая Tier 1. Ежедневно мы обеспечиваем трафик более чем 15 000 клиентов. Traffic DSP — это сервис, который позволяет рекламодателям интегрировать сторонние источники трафика и управлять своими рекламными аккаунтами через интерфейс ClickAdilla. Единый удобный интерфейс ClickAdilla позволяет видеть прозрачную статистику, оптимизировать и получать всю информацию об эффективности кампании. Используя Traffic DSP, вы получаете трафик напрямую от источников, не переплачивая маржу.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD — рекламная сеть №1 для азиатского трафика и всего мира. Pops, Native, Display, Push обеспечивают высококонверсионный трафик с гибким таргетингом. Производительность и точность в масштабе. Начните сейчас с бесплатного полного обслуживания: рекламируйте, чтобы получать прибыль. Целью ADxAD является рост вашего успеха в Интернете. Мгновенный старт с простой в использовании интуитивно понятной платформой. Бесплатное полное обслуживание и круглосуточная поддержка со стороны ведущих экспертов отрасли помогут вам получить максимальную отдачу от каждого доллара, вложенного вами. Широкий выбор форматов рекламы, включая популярные, нативные, медийные и многие другие, дает вам возможность экспериментировать и расширять свое присутствие в Интернете. Гибкий таргетинг обеспечивает максимальную точность вашего бизнеса в масштабе: обращайтесь к своим клиентам в нужное время и в нужном месте. Быстрое масштабирование оказывается жизненно важным, когда дело касается потребностей бизнеса. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра таргетинга для повышения эффективности вашей кампании. Гео, язык, тип устройства, операционная система и многое другое — все доступно через одну админку. Независимо от того, являетесь ли вы опытным маркетологом или новичком, крупным бизнесом или стартапом, ADxAD предвосхищает и превосходит ваши ожидания на каждом этапе: от планирования рекламной кампании до ее реализации и производительности. Эффективный рост для расширения и получения прибыли в Интернете: ADxAD предлагает индивидуальные решения для каждого рекламодателя. Более 3 миллиардов показов в день генерируют высококачественный трафик на ваши предложения: только с целевых веб-сайтов и без показов в приложениях. Более 3 тысяч рекламодателей увеличивают свои продажи с помощью ADxAD: ADxAD, основанная в 2017 году, уже завоевала прочное присутствие по всему миру, уделяя особое внимание азиатским рынкам. Наша опытная и знающая команда полностью заинтересована в вашем успехе. Увеличьте свои онлайн-продажи с помощью ADxAD. Начните прямо сейчас!
Adapex
adapex.io
Мы работаем с ведущими мировыми издателями, чтобы максимизировать их доходы, одновременно защищая пользовательский опыт. Наша единая платформа собственных инструментов и услуг помогает издателям увеличивать доходы от рекламы.
Viztrade
viztrade.com
Viztrade делает сложную цифровую рекламу простой. Наша полностью настраиваемая белая лейбл, рекламная платформа для самообслуживания делает продажу рекламной инвентаризации легкой. Мы работаем с владельцами медиа по всему миру, чтобы упростить процесс продажи рекламы. Мы автоматизируем создание объявлений рекламы в рекламном сервере владельцев медиа, мы позволяем рекламодателям создавать свои собственные творческие активы, мы предоставляем подробную аналитику для каждой кампании и сокращаем количество ресурсов, необходимых для операций с рекламой. Viztrade удаляет все громоздкие задачи, связанные с созданием цифровых кампаний, чтобы владельцы СМИ могли сосредоточиться на доходах.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.