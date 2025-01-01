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Академическое консультирование программного обеспечения
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Академическое консультирование программного обеспечения - Самые популярные приложения

Академическое консультирование программного обеспечения поддерживает консультантов как в высшем образовании, так и в условиях K - 12, помогая им разрабатывать академические программы и направлять студентов к их будущим целям. Школьные консультанты используют это программное обеспечение для создания персонализированных планов образования и отслеживания прогресса учащихся в направлении требований к выпускным требованиям. Консультанты колледжа и университета используют эти инструменты для улучшения удержания студентов, выявляя тех, кому может потребоваться дополнительная помощь. Как правило, программное обеспечение для академического консультирования включает в себя функции, которые упрощают различные задачи для консультантов, такие как планирование встреч, разработка планов курсов, мониторинг успеваемости на мониторных панелях и отправка оповещений для студентов из группы риска. Кроме того, эти инструменты предлагают возможности сбора заметок, что позволяет консультантам документировать встречи, отслеживать прогресс учащихся и планировать последующие действия. Помимо академического планирования, консультанты также могут использовать это программное обеспечение, чтобы помочь учащимся в их долгосрочных устремлениях, с инструментами планирования карьеры, которые соответствуют их сильным сторонам с потенциальными карьерными путями, а также функциями сопоставления колледжа, чтобы помочь старшеклассникам найти подходящие колледжи и университеты.

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Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.

Huntr

Huntr

huntr.co

Huntr - приложение для поиска работы, позволяющее собирать вакансии, отслеживать заявки, устанавливать напоминания и управлять процессом трудоустройства.

Kinobi

Kinobi

kinobi.asia

Kinobi — это платформа карьерного центра для университетов в Азии. Она предлагает создание резюме, порталы вакансий и инструменты для виртуальных ярмарок.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward — это программное обеспечение для управления школьными округами, включая системы для обработки данных студентов и оптимизации административных задач.

12Twenty

12Twenty

12twenty.com

Приложение 12Twenty помогает работодателям и соискателям находить подходящие вакансии и управлять процессом найма с акцентом на защиту конфиденциальности.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.

Prepler

Prepler

prepler.com

Приложение Prepler помогает студентам планировать обучение, обеспечивая понимание требований к степени и последовательности курсов для достижения целей.

Freckle

Freckle

freckle.com

Freckle - приложение для адаптивной практики в математике и английском языке, помогающее учителям индивидуализировать обучение и отслеживать успеваемость учащихся.

BridgeU

BridgeU

bridge-u.com

BridgeU соединяет университеты с международными школами в 140 странах для улучшения результатов высшего образования и карьерных возможностей студентов.

Xello

Xello

xello.world

Xello - онлайн-инструмент для планирования карьеры и образования, помогающий студентам исследовать интересы и создавать планы для достижения целей.

RaiseMe

RaiseMe

raise.me

Raiseme - платформа для студентов, помогающая получить микростипендии на основе учебных достижений и содействующая подготовке к поступлению в колледж.

Panorama Education

Panorama Education

panoramaed.com

Panorama Education - это платформа для анализа благосостояния учащихся, обеспечения поддержки и улучшения условий обучения в школах.

CounselMore

CounselMore

counselmore.com

CounselMore — это приложение для управления процессами подготовки к колледжу для консультантов, студентов и родителей, с функциями автоматизации и обмена данными.

VisitDays

VisitDays

visitdays.com

VisitDays помогает K-12 школам связываться с более чем 1800 колледжами и университетами, обеспечивая доступ к событиям и контенту.

Overgrad

Overgrad

overgrad.com

Overgrad — это веб-платформа, помогающая студентам устанавливать цели после школы и отслеживать прогресс, связывая их с колледжами и работодателями.

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