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Программное обеспечение для управления отсутствием
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Программное обеспечение для управления отсутствием - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления отсутствием позволяет организациям планировать, управлять и отслеживать отсутствие сотрудников, например отпуска и отпуска по болезни. Это программное обеспечение позволяет компаниям определять отсутствие, управлять запросами и обрабатывать утверждения. Он часто включает в себя функции, учитывающие местные правила, законы и политики, которые помогают предприятиям соблюдать требования и сокращать расходы. Обычно используемые отделами кадров, некоторые автономные решения по управлению отсутствием также подходят для компаний, не имеющих традиционного отдела кадров. Это программное обеспечение может быть частью интегрированного пакета управления персоналом или функционировать как автономное решение. Он часто интегрируется со сторонними приложениями для управления персоналом, при этом основные системы управления персоналом часто служат центральным хранилищем данных о рабочей силе.

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Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

greytHR

greytHR

greythr.com

GreytHR - облачная платформа для управления HR, упрощающая процессы управления персоналом, оплату труда, учет посещаемости и отпусков.

Calamari

Calamari

calamari.io

Calamari — это онлайн-приложение для управления отпусками, отслеживания посещаемости и основных HR-функций для компаний.

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit - это облачная платформа для автоматизации расчета заработной платы и управления HR, которая упрощает процессы выплаты заработной платы и учета труда.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.

Skello

Skello

skello.io

Skello — приложение для управления рабочей силой на сменах, упрощающее планирование и коммуникацию в командах.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.

Pocket HRMS

Pocket HRMS

pockethrms.com

Pocket HRMS - система автоматизации HR и расчетов заработной платы, позволяющая управлять данными сотрудников, посещаемостью и производительностью.

GreatDay HR

GreatDay HR

greatdayhr.com

GreatDay HR - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, включая посещаемость, учет рабочего времени и управление данными сотрудников.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam - это приложение для управления производительностью, которое объединяет инструменты для планирования, управления проектами, отслеживания KPI и взаимодействия с сотрудниками.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe - программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы учета рабочего времени, отпусков, производительности и отсутствий для малых предприятий в Великобритании.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.

HROne

HROne

hrone.cloud

HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ — это приложение для автоматического отслеживания времени и оценки производительности сотрудников, помогающее оптимизировать рабочие процессы.

Bizneo

Bizneo

bizneo.com

Bizneo - это HR-приложение для управления талантами, наймом и данными сотрудников, упрощающее бизнес-процессы. Оно подходит для компаний любого размера.

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabi — приложение для отслеживания времени, мониторинга сотрудников, планирования проектов и управления отчетами и выставлением счетов.

Craze

Craze

crazehq.com

Craze — универсальное приложение для HR, расчёта зарплаты и соблюдения норм для стартапов, позволяющее основателям сосредоточиться на развитии бизнеса.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoon — платформа для управления отпуском, упрощающая соблюдение норм, обработку заявок и расчёт зарплаты для сотрудников и команд HR.

Timetastic

Timetastic

timetastic.co.uk

Timetastic - приложение для планирования отпусков, позволяющее сотрудникам запрашивать и отслеживать время отпуска онлайн без бумажной волокиты.

Timeular

Timeular

timeular.com

Timeular - это приложение для отслеживания времени, помогающее пользователям анализировать свою продуктивность и управлять задачами.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks - это HRMS-платформа для автоматизации управления персоналом и зарплатой, упрощающая процессы и повышающая эффективность работы.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR - это платформа для управления HR, позволяющая компаниям автоматизировать рекрутинг, администрирование, управление производительностью и документооборот.

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift помогает управлять графиками работников, отслеживанием рабочего времени и управлением отпусками в облаке.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.

HealthBoxHR

HealthBoxHR

healthboxhr.com

HealthBoxHR - это платформа для управления HR-процессами, включая зарплату, отпуска и отслеживание времени, с инструментами для аналитики и управления благополучием сотрудников.

PieTrack

PieTrack

pietrack.com

Pietrack - приложение для управления HR, проектами, продажами и маркетингом. Помогает отслеживать задачи, организовывать данные и анализировать результаты.

DreamTeam

DreamTeam

dreamteam.io

DreamTeam — это универсальная HR-платформа для малых и средних предприятий, упрощающая управление персоналом и автоматизирующая процессы.

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

Sloneek - облачная HR-система для управления сотрудниками, включающая функции учета посещаемости, управления отсутствием и интеграцию с другими инструментами.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice — платформа для управления HR-процессами, автоматизирующая жизненный цикл сотрудников и централизующая организационные задачи.

Mirro

Mirro

mirro.io

Mirro.io — платформа управления производительностью для малого и среднего бизнеса, способствующая улучшению культуры рабочего места и повышению удержания сотрудников.

Onfolk

Onfolk

onfolk.com

Приложение Onfolk автоматизирует расчёт заработной платы в Великобритании, позволяет быстро проводить выплаты и предлагает простую ценообразование и экспертную поддержку.

Leave Dates

Leave Dates

leavedates.com

Leave Dates — приложение для управления отпуском сотрудников, позволяющее отправлять, отслеживать и управлять запросами на отпуск в организациях.

Vacation Tracker

Vacation Tracker

vacationtracker.io

Vacation Tracker — приложение для управления отпусками, интегрированное с Slack и Microsoft Teams, упрощающее процессы запроса и утверждения времени отсутствия сотрудников.

TeamSense

TeamSense

teamsense.com

TeamSense — это приложение для управления посещаемостью, позволяющее сотрудникам быстро уведомлять о отсутствиях через текстовые сообщения.

Leavetrack

Leavetrack

leavetrackapp.com

Leavetrack — приложение для управления отпусками, позволяющее отслеживать отсутствие сотрудников и автоматизировать процессы утверждения отпусков.

Keeple

Keeple

keeple.com

Keeple - это современное программное обеспечение для управления отпусками и отсутствиями в малых и средних предприятиях.

Planleave

Planleave

planleave.com

Planleave — приложение для управления отпусками, позволяющее сотрудникам легко запрашивать и отслеживать время отсутствия, с автоматизацией процессов.

LeavePro

LeavePro

leavepro.co.za

LeavePro - это система онлайн-управления отпуском, которая отслеживает балансы отпусков сотрудников и упрощает процесс подачи и одобрения заявок на отпуск.

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle - система управления рабочей силой для упрощения планирования, отслеживания времени и повышения эффективности сотрудников.

PurelyHR

PurelyHR

purelyhr.com

PurelyHR — это модульное ПО для управления персоналом, помогающее малым и средним предприятиям автоматизировать HR-задачи и эффективно управлять данными сотрудников.

Humaans

Humaans

humaans.io

Humaans — платформа для управления персоналом, предназначенная для автоматизации процессов, хранения данных сотрудников и аналитики в HR.

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Программное обеспечение для управления отсутствием - Самые популярные приложения - WebCatalog