Программное обеспечение для управления отсутствием - Самые популярные приложения

Vacation Tracker

vacationtracker.io

Vacation Tracker — это оптимизированное решение для управления отпусками, которое легко интегрируется с популярными инструментами для совместной работы, такими как Slack, Microsoft Teams и Google Workspace, или доступно непосредственно через рабочую электронную почту. Это упрощает процесс отслеживания оплачиваемого отпуска (PTO) всего за несколько кликов, повышая прозрачность и видимость для вашей команды в режиме реального времени. С помощью Vacation Tracker вы можете управлять запросами на отпуск в течение нескольких часов — идеально подходит для работников, работающих неполный рабочий день, или для точного планирования. Система поддерживает функцию Time Off in Lieu (TOIL), позволяющую сотрудникам накапливать отпуск за отработанные сверхурочные часы. Такие функции, как замена утверждающих, обеспечивают гибкость, делегируя обязанности по утверждению во время отсутствия менеджера, а периоды отключения помогают контролировать запросы на отпуска в критические моменты. Функция начисления автоматизирует накопление отпусков с течением времени, обеспечивая точность и актуальность записей. Испытайте все возможности Vacation Tracker с помощью 7-дневной бесплатной пробной версии, предлагающей доступ ко всем функциям, которые помогут вашей команде эффективно и результативно управлять отпусками.