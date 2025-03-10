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Программное обеспечение для управления отсутствием
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Программное обеспечение для управления отсутствием - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления отсутствием позволяет организациям планировать, управлять и отслеживать отсутствие сотрудников, например отпуска и отпуска по болезни. Это программное обеспечение позволяет компаниям определять отсутствие, управлять запросами и обрабатывать утверждения. Он часто включает в себя функции, учитывающие местные правила, законы и политики, которые помогают предприятиям соблюдать требования и сокращать расходы. Обычно используемые отделами кадров, некоторые автономные решения по управлению отсутствием также подходят для компаний, не имеющих традиционного отдела кадров. Это программное обеспечение может быть частью интегрированного пакета управления персоналом или функционировать как автономное решение. Он часто интегрируется со сторонними приложениями для управления персоналом, при этом основные системы управления персоналом часто служат центральным хранилищем данных о рабочей силе.

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Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

greytHR

greytHR

greythr.com

GreytHR - облачная платформа для управления HR, упрощающая процессы управления персоналом, оплату труда, учет посещаемости и отпусков.

Calamari

Calamari

calamari.io

Calamari — это онлайн-приложение для управления отпусками, отслеживания посещаемости и основных HR-функций для компаний.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit - это облачная платформа для автоматизации расчета заработной платы и управления HR, которая упрощает процессы выплаты заработной платы и учета труда.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.

Skello

Skello

skello.io

Skello — приложение для управления рабочей силой на сменах, упрощающее планирование и коммуникацию в командах.

Pocket HRMS

Pocket HRMS

pockethrms.com

Pocket HRMS - система автоматизации HR и расчетов заработной платы, позволяющая управлять данными сотрудников, посещаемостью и производительностью.

GreatDay HR

GreatDay HR

greatdayhr.com

GreatDay HR - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, включая посещаемость, учет рабочего времени и управление данными сотрудников.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe - программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы учета рабочего времени, отпусков, производительности и отсутствий для малых предприятий в Великобритании.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam - это приложение для управления производительностью, которое объединяет инструменты для планирования, управления проектами, отслеживания KPI и взаимодействия с сотрудниками.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.

HROne

HROne

hrone.cloud

HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ — это приложение для автоматического отслеживания времени и оценки производительности сотрудников, помогающее оптимизировать рабочие процессы.

Bizneo

Bizneo

bizneo.com

Bizneo - это HR-приложение для управления талантами, наймом и данными сотрудников, упрощающее бизнес-процессы. Оно подходит для компаний любого размера.

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabi — приложение для отслеживания времени, мониторинга сотрудников, планирования проектов и управления отчетами и выставлением счетов.

Craze

Craze

crazehq.com

Craze — универсальное приложение для HR, расчёта зарплаты и соблюдения норм для стартапов, позволяющее основателям сосредоточиться на развитии бизнеса.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoon — платформа для управления отпуском, упрощающая соблюдение норм, обработку заявок и расчёт зарплаты для сотрудников и команд HR.

Timetastic

Timetastic

timetastic.co.uk

Timetastic - приложение для планирования отпусков, позволяющее сотрудникам запрашивать и отслеживать время отпуска онлайн без бумажной волокиты.

Timeular

Timeular

timeular.com

Timeular - это приложение для отслеживания времени, помогающее пользователям анализировать свою продуктивность и управлять задачами.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks - это HRMS-платформа для автоматизации управления персоналом и зарплатой, упрощающая процессы и повышающая эффективность работы.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR - это платформа для управления HR, позволяющая компаниям автоматизировать рекрутинг, администрирование, управление производительностью и документооборот.

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift помогает управлять графиками работников, отслеживанием рабочего времени и управлением отпусками в облаке.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.

HealthBoxHR

HealthBoxHR

healthboxhr.com

HealthBoxHR - это платформа для управления HR-процессами, включая зарплату, отпуска и отслеживание времени, с инструментами для аналитики и управления благополучием сотрудников.

PieTrack

PieTrack

pietrack.com

Pietrack - приложение для управления HR, проектами, продажами и маркетингом. Помогает отслеживать задачи, организовывать данные и анализировать результаты.

DreamTeam

DreamTeam

dreamteam.io

DreamTeam — это универсальная HR-платформа для малых и средних предприятий, упрощающая управление персоналом и автоматизирующая процессы.

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

Sloneek - облачная HR-система для управления сотрудниками, включающая функции учета посещаемости, управления отсутствием и интеграцию с другими инструментами.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice — платформа для управления HR-процессами, автоматизирующая жизненный цикл сотрудников и централизующая организационные задачи.

Mirro

Mirro

mirro.io

Mirro.io — платформа управления производительностью для малого и среднего бизнеса, способствующая улучшению культуры рабочего места и повышению удержания сотрудников.

Onfolk

Onfolk

onfolk.com

Приложение Onfolk автоматизирует расчёт заработной платы в Великобритании, позволяет быстро проводить выплаты и предлагает простую ценообразование и экспертную поддержку.

Leave Dates

Leave Dates

leavedates.com

Leave Dates — приложение для управления отпуском сотрудников, позволяющее отправлять, отслеживать и управлять запросами на отпуск в организациях.

Vacation Tracker

Vacation Tracker

vacationtracker.io

Vacation Tracker — это оптимизированное решение для управления отпусками, которое легко интегрируется с популярными инструментами для совместной работы, такими как Slack, Microsoft Teams и Google Workspace, или доступно непосредственно через рабочую электронную почту. Это упрощает процесс отслеживания оплачиваемого отпуска (PTO) всего за несколько кликов, повышая прозрачность и видимость для вашей команды в режиме реального времени. С помощью Vacation Tracker вы можете управлять запросами на отпуск в течение нескольких часов — идеально подходит для работников, работающих неполный рабочий день, или для точного планирования. Система поддерживает функцию Time Off in Lieu (TOIL), позволяющую сотрудникам накапливать отпуск за отработанные сверхурочные часы. Такие функции, как замена утверждающих, обеспечивают гибкость, делегируя обязанности по утверждению во время отсутствия менеджера, а периоды отключения помогают контролировать запросы на отпуска в критические моменты. Функция начисления автоматизирует накопление отпусков с течением времени, обеспечивая точность и актуальность записей. Испытайте все возможности Vacation Tracker с помощью 7-дневной бесплатной пробной версии, предлагающей доступ ко всем функциям, которые помогут вашей команде эффективно и результативно управлять отпусками.

TeamSense

TeamSense

teamsense.com

Отменить текст. 100% соответствие. 0 Споры сотрудников. Управление вызовами-это рискованное, грязное время, которое ненавидят все! TeamSense-это текстовая платформа управления посещаемостью и массовая коммуникационная платформа, построенная для передовых работников в производстве, строительстве, складе и логистике. -Маметайте без каких-либо выстрелов до 70%, удалив тревогу от процесса -Мавизируйте отсутствие на 20% до 20%, показывая сотрудникам их очки и историю посещаемости, прежде чем они сообщат об отсутствии. -Трации на 29 языках и подсчет! Используя знакомство и доступность обмена текстовыми сообщениями, TeamSense преодолевает традиционные барьеры для управления рабочей силой и вводить в новую эру подключения в производственной отрасли через SMS. Текст удобен для пользователя, быстро развертывается и прост в управлении, а почасовые сотрудники на самом деле принимают его! Мы позволяем HR беспрепятственно управлять посещаемостью сотрудников и отсутствием, поднимая и повышая производительность супервизора, а также снижение юридического риска.

Leavetrack

Leavetrack

leavetrackapp.com

Leavetrack позволяет малым и растущим предприятиям справляться с отсутствием персонала, отпусками и отпусками. Предлагая глубокую настройку, Leavetrack избавит вас от бремени ручного управления отпусками сотрудников и обеспечит прозрачность всей вашей организации. Leavetrack позволяет настраивать типы отпусков в нескольких местах; импорт государственных праздников для более чем 150 мест и нескольких уровней одобрения.

Keeple

Keeple

keeple.com

На предприятиях малого и среднего бизнеса управление отпусками и отсутствиями может быстро стать утомительной головной болью для сотрудников, менеджеров и отдела кадров. Keeple — это современный программный пакет для управления отпусками и отсутствиями, который позволяет эффективно управлять всеми видами отпусков: отпусками, больничными, специальными отпусками, отпусками по уходу за ребенком и т. д. Разработанный для всех сотрудников, его эргономика, которая чрезвычайно нравится нашим клиентам, обеспечить плавный и эффективный опыт работы сотрудников.

Planleave

Planleave

planleave.com

Самый простой и легкий способ управлять свободным временем вашей команды посредством автоматизации с использованием существующих инструментов и рабочего процесса. Лучший пользовательский интерфейс для отслеживания PTO и отслеживания отпуска без необходимости обучения. В предложении «Управление отпусками» нет лучшего пользовательского опыта.

LeavePro

LeavePro

leavepro.co.za

LeavePro — это онлайн-система управления отпусками, которая управляет всеми аспектами отпуска вашего сотрудника. Система будет автоматически отслеживать остатки отпусков, устраняя необходимость использования электронных таблиц или бумаги. Менеджеры могут проверять остатки отпусков для всех сотрудников и легко утверждать и отклонять заявления на отпуск, в то время как сотрудники могут подать заявление на отпуск и проверить свой остаток. Это также дает возможность точно узнать, кто будет отсутствовать, помогая планировать работу в периоды занятости и избегать конфликтов в расписании.

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle — это комплексная система управления персоналом, разработанная для того, чтобы сделать управление вашими компьютерами и сотрудниками простым и эффективным. Это многогранная система высокого уровня, способная решать сложные задачи управления персоналом в любом масштабе.

PurelyHR

PurelyHR

purelyhr.com

PurelyHR — это мощное модульное программное обеспечение для управления персоналом для малого и среднего бизнеса. С 2010 года мы помогли тысячам компаний по всему миру экономить часы в неделю на повседневных задачах отдела кадров, таких как управление отпусками, управление файлами сотрудников и их адаптация, учет рабочего времени, управление производительностью, отслеживание нарушений и управление сертификацией. Выберите нужные вам модули и количество пользователей для HRIS, которое соответствует потребностям и бюджету вашего бизнеса. Начните сегодня с бесплатной 21-дневной пробной версии (www.purelyhr.com/trial) или живой демо-версии.

Humaans

Humaans

humaans.io

Humaans — это HRIS, созданный для того, чтобы стать фундаментом стека HR-технологий организации. Оно помогает современным HR-командам быстрорастущих компаний адаптировать, управлять и развивать своих сотрудников посредством быстрых рабочих процессов, автоматизации и быстрого доступа к данным. Humaans был задуман для решения проблем бизнес-лидеров, уставших от работы с неуклюжими системами, неспособными соответствовать высоким стандартам сегодняшних сотрудников. Разработанный для скорости, он включает в себя красивый каталог людей, хранилище документов, отслеживание свободного времени, визуальные отчеты и объединяет существующие системы посредством глубокой интеграции. Усовершенствуя решения Slack, GSuite и HR Point, Humaans не только оптимизирует HR-процессы, но и приносит пользу всем в организации. Кроме того, Humaans обслуживает удаленные и распределенные команды, помогая повысить гибкость бизнеса независимо от его структуры.

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