Программное обеспечение для управления отсутствием - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления отсутствием позволяет организациям планировать, управлять и отслеживать отсутствие сотрудников, например отпуска и отпуска по болезни. Это программное обеспечение позволяет компаниям определять отсутствие, управлять запросами и обрабатывать утверждения. Он часто включает в себя функции, учитывающие местные правила, законы и политики, которые помогают предприятиям соблюдать требования и сокращать расходы. Обычно используемые отделами кадров, некоторые автономные решения по управлению отсутствием также подходят для компаний, не имеющих традиционного отдела кадров. Это программное обеспечение может быть частью интегрированного пакета управления персоналом или функционировать как автономное решение. Он часто интегрируется со сторонними приложениями для управления персоналом, при этом основные системы управления персоналом часто служат центральным хранилищем данных о рабочей силе.
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Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
greytHR
greythr.com
GreytHR - облачная платформа для управления HR, упрощающая процессы управления персоналом, оплату труда, учет посещаемости и отпусков.
Calamari
calamari.io
Calamari — это онлайн-приложение для управления отпусками, отслеживания посещаемости и основных HR-функций для компаний.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.
PayFit
payfit.com
PayFit - это облачная платформа для автоматизации расчета заработной платы и управления HR, которая упрощает процессы выплаты заработной платы и учета труда.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.
Skello
skello.io
Skello — приложение для управления рабочей силой на сменах, упрощающее планирование и коммуникацию в командах.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS - система автоматизации HR и расчетов заработной платы, позволяющая управлять данными сотрудников, посещаемостью и производительностью.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, включая посещаемость, учет рабочего времени и управление данными сотрудников.
Breathe
breathehr.com
Breathe - программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы учета рабочего времени, отпусков, производительности и отсутствий для малых предприятий в Великобритании.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam - это приложение для управления производительностью, которое объединяет инструменты для планирования, управления проектами, отслеживания KPI и взаимодействия с сотрудниками.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.
HROne
hrone.cloud
HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ — это приложение для автоматического отслеживания времени и оценки производительности сотрудников, помогающее оптимизировать рабочие процессы.
Bizneo
bizneo.com
Bizneo - это HR-приложение для управления талантами, наймом и данными сотрудников, упрощающее бизнес-процессы. Оно подходит для компаний любого размера.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — приложение для отслеживания времени, мониторинга сотрудников, планирования проектов и управления отчетами и выставлением счетов.
Craze
crazehq.com
Craze — универсальное приложение для HR, расчёта зарплаты и соблюдения норм для стартапов, позволяющее основателям сосредоточиться на развитии бизнеса.
flair HR
flair.hr
Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — платформа для управления отпуском, упрощающая соблюдение норм, обработку заявок и расчёт зарплаты для сотрудников и команд HR.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic - приложение для планирования отпусков, позволяющее сотрудникам запрашивать и отслеживать время отпуска онлайн без бумажной волокиты.
Timeular
timeular.com
Timeular - это приложение для отслеживания времени, помогающее пользователям анализировать свою продуктивность и управлять задачами.
Superworks
superworks.com
Superworks - это HRMS-платформа для автоматизации управления персоналом и зарплатой, упрощающая процессы и повышающая эффективность работы.
BrioHR
briohr.com
BrioHR - это платформа для управления HR, позволяющая компаниям автоматизировать рекрутинг, администрирование, управление производительностью и документооборот.
Papershift
papershift.com
Papershift помогает управлять графиками работников, отслеживанием рабочего времени и управлением отпусками в облаке.
Asanify
asanify.com
Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR - это платформа для управления HR-процессами, включая зарплату, отпуска и отслеживание времени, с инструментами для аналитики и управления благополучием сотрудников.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack - приложение для управления HR, проектами, продажами и маркетингом. Помогает отслеживать задачи, организовывать данные и анализировать результаты.
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam — это универсальная HR-платформа для малых и средних предприятий, упрощающая управление персоналом и автоматизирующая процессы.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek - облачная HR-система для управления сотрудниками, включающая функции учета посещаемости, управления отсутствием и интеграцию с другими инструментами.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.
Worknice
worknice.com
Worknice — платформа для управления HR-процессами, автоматизирующая жизненный цикл сотрудников и централизующая организационные задачи.
Mirro
mirro.io
Mirro.io — платформа управления производительностью для малого и среднего бизнеса, способствующая улучшению культуры рабочего места и повышению удержания сотрудников.
Onfolk
onfolk.com
Приложение Onfolk автоматизирует расчёт заработной платы в Великобритании, позволяет быстро проводить выплаты и предлагает простую ценообразование и экспертную поддержку.
Leave Dates
leavedates.com
Leave Dates — приложение для управления отпуском сотрудников, позволяющее отправлять, отслеживать и управлять запросами на отпуск в организациях.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker — это оптимизированное решение для управления отпусками, которое легко интегрируется с популярными инструментами для совместной работы, такими как Slack, Microsoft Teams и Google Workspace, или доступно непосредственно через рабочую электронную почту. Это упрощает процесс отслеживания оплачиваемого отпуска (PTO) всего за несколько кликов, повышая прозрачность и видимость для вашей команды в режиме реального времени. С помощью Vacation Tracker вы можете управлять запросами на отпуск в течение нескольких часов — идеально подходит для работников, работающих неполный рабочий день, или для точного планирования. Система поддерживает функцию Time Off in Lieu (TOIL), позволяющую сотрудникам накапливать отпуск за отработанные сверхурочные часы. Такие функции, как замена утверждающих, обеспечивают гибкость, делегируя обязанности по утверждению во время отсутствия менеджера, а периоды отключения помогают контролировать запросы на отпуска в критические моменты. Функция начисления автоматизирует накопление отпусков с течением времени, обеспечивая точность и актуальность записей. Испытайте все возможности Vacation Tracker с помощью 7-дневной бесплатной пробной версии, предлагающей доступ ко всем функциям, которые помогут вашей команде эффективно и результативно управлять отпусками.
TeamSense
teamsense.com
Отменить текст. 100% соответствие. 0 Споры сотрудников. Управление вызовами-это рискованное, грязное время, которое ненавидят все! TeamSense-это текстовая платформа управления посещаемостью и массовая коммуникационная платформа, построенная для передовых работников в производстве, строительстве, складе и логистике. -Маметайте без каких-либо выстрелов до 70%, удалив тревогу от процесса -Мавизируйте отсутствие на 20% до 20%, показывая сотрудникам их очки и историю посещаемости, прежде чем они сообщат об отсутствии. -Трации на 29 языках и подсчет! Используя знакомство и доступность обмена текстовыми сообщениями, TeamSense преодолевает традиционные барьеры для управления рабочей силой и вводить в новую эру подключения в производственной отрасли через SMS. Текст удобен для пользователя, быстро развертывается и прост в управлении, а почасовые сотрудники на самом деле принимают его! Мы позволяем HR беспрепятственно управлять посещаемостью сотрудников и отсутствием, поднимая и повышая производительность супервизора, а также снижение юридического риска.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack позволяет малым и растущим предприятиям справляться с отсутствием персонала, отпусками и отпусками. Предлагая глубокую настройку, Leavetrack избавит вас от бремени ручного управления отпусками сотрудников и обеспечит прозрачность всей вашей организации. Leavetrack позволяет настраивать типы отпусков в нескольких местах; импорт государственных праздников для более чем 150 мест и нескольких уровней одобрения.
Keeple
keeple.com
На предприятиях малого и среднего бизнеса управление отпусками и отсутствиями может быстро стать утомительной головной болью для сотрудников, менеджеров и отдела кадров. Keeple — это современный программный пакет для управления отпусками и отсутствиями, который позволяет эффективно управлять всеми видами отпусков: отпусками, больничными, специальными отпусками, отпусками по уходу за ребенком и т. д. Разработанный для всех сотрудников, его эргономика, которая чрезвычайно нравится нашим клиентам, обеспечить плавный и эффективный опыт работы сотрудников.
Planleave
planleave.com
Самый простой и легкий способ управлять свободным временем вашей команды посредством автоматизации с использованием существующих инструментов и рабочего процесса. Лучший пользовательский интерфейс для отслеживания PTO и отслеживания отпуска без необходимости обучения. В предложении «Управление отпусками» нет лучшего пользовательского опыта.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro — это онлайн-система управления отпусками, которая управляет всеми аспектами отпуска вашего сотрудника. Система будет автоматически отслеживать остатки отпусков, устраняя необходимость использования электронных таблиц или бумаги. Менеджеры могут проверять остатки отпусков для всех сотрудников и легко утверждать и отклонять заявления на отпуск, в то время как сотрудники могут подать заявление на отпуск и проверить свой остаток. Это также дает возможность точно узнать, кто будет отсутствовать, помогая планировать работу в периоды занятости и избегать конфликтов в расписании.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — это комплексная система управления персоналом, разработанная для того, чтобы сделать управление вашими компьютерами и сотрудниками простым и эффективным. Это многогранная система высокого уровня, способная решать сложные задачи управления персоналом в любом масштабе.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — это мощное модульное программное обеспечение для управления персоналом для малого и среднего бизнеса. С 2010 года мы помогли тысячам компаний по всему миру экономить часы в неделю на повседневных задачах отдела кадров, таких как управление отпусками, управление файлами сотрудников и их адаптация, учет рабочего времени, управление производительностью, отслеживание нарушений и управление сертификацией. Выберите нужные вам модули и количество пользователей для HRIS, которое соответствует потребностям и бюджету вашего бизнеса. Начните сегодня с бесплатной 21-дневной пробной версии (www.purelyhr.com/trial) или живой демо-версии.
Humaans
humaans.io
Humaans — это HRIS, созданный для того, чтобы стать фундаментом стека HR-технологий организации. Оно помогает современным HR-командам быстрорастущих компаний адаптировать, управлять и развивать своих сотрудников посредством быстрых рабочих процессов, автоматизации и быстрого доступа к данным. Humaans был задуман для решения проблем бизнес-лидеров, уставших от работы с неуклюжими системами, неспособными соответствовать высоким стандартам сегодняшних сотрудников. Разработанный для скорости, он включает в себя красивый каталог людей, хранилище документов, отслеживание свободного времени, визуальные отчеты и объединяет существующие системы посредством глубокой интеграции. Усовершенствуя решения Slack, GSuite и HR Point, Humaans не только оптимизирует HR-процессы, но и приносит пользу всем в организации. Кроме того, Humaans обслуживает удаленные и распределенные команды, помогая повысить гибкость бизнеса независимо от его структуры.
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