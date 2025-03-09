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Программное обеспечение для управления отсутствием позволяет организациям планировать, управлять и отслеживать отсутствие сотрудников, например отпуска и отпуска по болезни. Это программное обеспечение позволяет компаниям определять отсутствие, управлять запросами и обрабатывать утверждения. Он часто включает в себя функции, учитывающие местные правила, законы и политики, которые помогают предприятиям соблюдать требования и сокращать расходы. Обычно используемые отделами кадров, некоторые автономные решения по управлению отсутствием также подходят для компаний, не имеющих традиционного отдела кадров. Это программное обеспечение может быть частью интегрированного пакета управления персоналом или функционировать как автономное решение. Он часто интегрируется со сторонними приложениями для управления персоналом, при этом основные системы управления персоналом часто служат центральным хранилищем данных о рабочей силе.
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greytHR
greythr.com
GreytHR - облачная платформа для управления HR, упрощающая процессы управления персоналом, оплату труда, учет посещаемости и отпусков.
Humaans
humaans.io
Humaans — это HRIS, созданный для того, чтобы стать фундаментом стека HR-технологий организации. Оно помогает современным HR-командам быстрорастущих компаний адаптировать, управлять и развивать своих сотрудников посредством быстрых рабочих процессов, автоматизации и быстрого доступа к данным. Humaans был задуман для решения проблем бизнес-лидеров, уставших от работы с неуклюжими системами, неспособными соответствовать высоким стандартам сегодняшних сотрудников. Разработанный для скорости, он включает в себя красивый каталог людей, хранилище документов, отслеживание свободного времени, визуальные отчеты и объединяет существующие системы посредством глубокой интеграции. Усовершенствуя решения Slack, GSuite и HR Point, Humaans не только оптимизирует HR-процессы, но и приносит пользу всем в организации. Кроме того, Humaans обслуживает удаленные и распределенные команды, помогая повысить гибкость бизнеса независимо от его структуры.
Superworks
superworks.com
Заголовок: Преобразовать свое рабочее место с помощью Superworks HRMS: повысить производительность и счастье сотрудников Superworks уполномочивает предприятия и малые и малые силы для создания процветающих, продуктивных рабочих мест, оптимизируя HR и эксплуатационные процессы. Наш комплексный комплекс Super HRMS предназначен для упрощения сложных задач и повышения вовлеченности сотрудников, что приводит к ощутимым результатам для вашего бизнеса. Вот что Superworks HRM могут сделать для вас: * Легкая обработка заработной платы: автоматизировать задачи заработной платы, устранить ошибки и обеспечить своевременные платежи для ваших сотрудников. * Беспланное управление командой: упростите поступление, отслеживание производительности, обучение в сотрудничестве и поддержание вашей команды. * Улучшенный опыт сотрудников: SuperWorks HRMS уполномочивает ваших сотрудников инструментами самообслуживания и оптимизированным общением. * Повышенная эффективность: освободить ценное время и ресурсы путем автоматизации повторяющихся задач и получения ценной информации. * Масштабируемый рост: SuperWorks HRMS растет с вашим бизнесом, обеспечивая гибкость и поддержку, которая вам необходима для успеха. Почему выбирают Superworks? 1. Комплексный набор: одна интегрированная платформа для всех ваших HR и оперативных потребностей. 2. Интерфейс, удобный для пользователя: простые в изучении и использовании, минимизация времени обучения и максимизацию принятия. 3. Масштабируемое решение: растет с вашим бизнесом, адаптируясь к вашим изменяющимся потребностям. 4. Выделенная поддержка: ее экспертная команда здесь, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути.
Mirro
mirro.io
Mirro.io позволяет быстрорастущим МСП создавать прозрачную и процветающую культуру на рабочем месте, которая способствует благополучию сотрудников и улучшает удержание талантов. Наша платформа управления эффективностью помогает организациям преодолеть гибридное разобщение на рабочем месте, поощряя чувство цели и стимулируя социальное участие и принадлежность к сообществу по всему миру. Команды и отдельные люди, использующие Mirro, становятся более счастливыми, вовлеченными и более продуктивными. Будучи удобной для пользователя и очень социальной платформой, Mirro обеспечивает более 5 тысяч ежемесячных взаимодействий между членами команды посредством признания, OKR, постоянной обратной связи и содержательных разговоров о производительности. Инновационные компании, такие как Tazz, Hochland, Free Now, E Co. и noissue. используйте Mirro, чтобы расширить возможности своих команд и развивать здоровые и прочные рабочие отношения.
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете бесплатно начать работу с нашей системой найма и выхода на пенсию. Приложение для расчета заработной платы в один клик позволяет вам рассчитать заработную плату и перевести деньги не только для ваших местных сотрудников, но и для глобальных подрядчиков. Наша интеграция со Slack, Excel, Google Suite и Whatsapp делает доступ к вашей системе управления персоналом чрезвычайно удобным и удобным для общения. Наша гибкая и полностью настраиваемая платформа в сочетании с круглосуточной поддержкой клиентов сделает управление персоналом очень простым для вашей организации.
HROne
hrone.cloud
HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение HR - 100% спроектирован, сделано и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR -платформу для оптимизации данных HR Systems & Structure для достижения великих вещей. Worknice может похвастаться ведущим пользовательским опытом на рынке в основном HR; Оптимизированная встроенная, интеллектуальные документы и соответствие, управление изменениями сотрудников, интеграция заработной платы, сроки, обзоры и опросы. Построенный для процветающих команд HR, которые должны решать проблемы сейчас, и в качестве новых возникают.
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненного цикла ваших сотрудников, Omni помогает HR-командам нанимать, адаптировать, управлять и платить вашим сотрудникам во всех сферах. Азия и за ее пределами всего за несколько кликов. Благодаря Omni вы и ваша команда больше не теряете драгоценное время на ввод данных или административные задачи, а вместо этого направляете его на стратегические инициативы и значимое взаимодействие, которые способствуют росту бизнеса.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
DreamTeam
dreamteam.io
Универсальный кадровый центр для малого и среднего бизнеса, который упрощает сложные кадровые процессы с помощью самой быстрой, гибкой и безграничной HR-платформы. DreamTeam позволяет вам восстановить полный контроль и прозрачность процессов управления персоналом с использованием разрозненных данных. Мы освобождаем вашу команду от изнурительной ручной работы, одновременно способствуя успеху, удовлетворенности и процветающей корпоративной культуре HR с помощью комплексного и простого в настройке решения, позволяющего преодолеть сложности HR.
flair HR
flair.hr
Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.
TeamSense
teamsense.com
Отменить текст. 100% соответствие. 0 Споры сотрудников. Управление вызовами-это рискованное, грязное время, которое ненавидят все! TeamSense-это текстовая платформа управления посещаемостью и массовая коммуникационная платформа, построенная для передовых работников в производстве, строительстве, складе и логистике. -Маметайте без каких-либо выстрелов до 70%, удалив тревогу от процесса -Мавизируйте отсутствие на 20% до 20%, показывая сотрудникам их очки и историю посещаемости, прежде чем они сообщат об отсутствии. -Трации на 29 языках и подсчет! Используя знакомство и доступность обмена текстовыми сообщениями, TeamSense преодолевает традиционные барьеры для управления рабочей силой и вводить в новую эру подключения в производственной отрасли через SMS. Текст удобен для пользователя, быстро развертывается и прост в управлении, а почасовые сотрудники на самом деле принимают его! Мы позволяем HR беспрепятственно управлять посещаемостью сотрудников и отсутствием, поднимая и повышая производительность супервизора, а также снижение юридического риска.
BrioHR
briohr.com
Универсальная платформа управления персоналом для малого и среднего бизнеса. Наша платформа управления персоналом помогает компаниям мгновенно оцифровать все функции управления персоналом на протяжении всего пути сотрудника в одном месте: - привлечение талантов: оцифруйте и сотрудничайте при наборе персонала с помощью нашей ATS (системы отслеживания кандидатов), а затем полностью в цифровом формате подключите своих новых сотрудников. - Администратор отдела кадров: управляйте оплачиваемым отпуском, базой данных и документами сотрудников, расчетом заработной платы (для Сингапура и Малайзии это еще не все!), заявками на расходы, табелями учета рабочего времени... - Управление эффективностью: отслеживайте KPI/OKR, управляйте оценкой эффективности, собирайте обратную связь на 360°...
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — это мощное модульное программное обеспечение для управления персоналом для малого и среднего бизнеса. С 2010 года мы помогли тысячам компаний по всему миру экономить часы в неделю на повседневных задачах отдела кадров, таких как управление отпусками, управление файлами сотрудников и их адаптация, учет рабочего времени, управление производительностью, отслеживание нарушений и управление сертификацией. Выберите нужные вам модули и количество пользователей для HRIS, которое соответствует потребностям и бюджету вашего бизнеса. Начните сегодня с бесплатной 21-дневной пробной версии (www.purelyhr.com/trial) или живой демо-версии.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — это комплексная система управления персоналом, разработанная для того, чтобы сделать управление вашими компьютерами и сотрудниками простым и эффективным. Это многогранная система высокого уровня, способная решать сложные задачи управления персоналом в любом масштабе.
Timeular
timeular.com
Разве не было бы здорово иметь точные расписания без особых усилий и без необходимости постоянно напоминать? Timeular делает это возможным, объединяя самые простые методы отслеживания времени в один. Более 10 000 команд по всему миру используют Timeular для улучшения оценок, отслеживания бюджетов, выставления счетов за большее количество часов, мониторинга прибыльности и повышения производительности. Конфиденциальность в Timeular — это больше, чем просто соответствие GDPR. Например, автоматически отслеживаемые данные хранятся только локально на компьютере пользователя, а другим примером является то, что менеджеры не могут видеть данные о сотрудниках в режиме реального времени.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic - это планировщик персонала, который делает трудовую жизнь немного проще. Это самый простой способ бросить время от работы. Нет необходимости возиться с таблицами или документами, чтобы организовать выходное время. Timetastic отслеживает все, мгновенно. Вашим сотрудникам и менеджерам это понравится так же сильно, как и вы. * Время отключена и одобрено онлайн - без документов, только уведомления. * Календари постоянно обновляются * Годовой отпуск отслеживается и примирился Instantl * Загружаемые отчеты Timetastic-это супер-просторный персонал, который планирует, используемый более чем 100 000 человек для организации своего времени без работы.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker — это оптимизированное решение для управления отпусками, которое легко интегрируется с популярными инструментами для совместной работы, такими как Slack, Microsoft Teams и Google Workspace, или доступно непосредственно через рабочую электронную почту. Это упрощает процесс отслеживания оплачиваемого отпуска (PTO) всего за несколько кликов, повышая прозрачность и видимость для вашей команды в режиме реального времени. С помощью Vacation Tracker вы можете управлять запросами на отпуск в течение нескольких часов — идеально подходит для работников, работающих неполный рабочий день, или для точного планирования. Система поддерживает функцию Time Off in Lieu (TOIL), позволяющую сотрудникам накапливать отпуск за отработанные сверхурочные часы. Такие функции, как замена утверждающих, обеспечивают гибкость, делегируя обязанности по утверждению во время отсутствия менеджера, а периоды отключения помогают контролировать запросы на отпуска в критические моменты. Функция начисления автоматизирует накопление отпусков с течением времени, обеспечивая точность и актуальность записей. Испытайте все возможности Vacation Tracker с помощью 7-дневной бесплатной пробной версии, предлагающей доступ ко всем функциям, которые помогут вашей команде эффективно и результативно управлять отпусками.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro — это онлайн-система управления отпусками, которая управляет всеми аспектами отпуска вашего сотрудника. Система будет автоматически отслеживать остатки отпусков, устраняя необходимость использования электронных таблиц или бумаги. Менеджеры могут проверять остатки отпусков для всех сотрудников и легко утверждать и отклонять заявления на отпуск, в то время как сотрудники могут подать заявление на отпуск и проверить свой остаток. Это также дает возможность точно узнать, кто будет отсутствовать, помогая планировать работу в периоды занятости и избегать конфликтов в расписании.
Planleave
planleave.com
Самый простой и легкий способ управлять свободным временем вашей команды посредством автоматизации с использованием существующих инструментов и рабочего процесса. Лучший пользовательский интерфейс для отслеживания PTO и отслеживания отпуска без необходимости обучения. В предложении «Управление отпусками» нет лучшего пользовательского опыта.
Keeple
keeple.com
На предприятиях малого и среднего бизнеса управление отпусками и отсутствиями может быстро стать утомительной головной болью для сотрудников, менеджеров и отдела кадров. Keeple — это современный программный пакет для управления отпусками и отсутствиями, который позволяет эффективно управлять всеми видами отпусков: отпусками, больничными, специальными отпусками, отпусками по уходу за ребенком и т. д. Разработанный для всех сотрудников, его эргономика, которая чрезвычайно нравится нашим клиентам, обеспечить плавный и эффективный опыт работы сотрудников.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack позволяет малым и растущим предприятиям справляться с отсутствием персонала, отпусками и отпусками. Предлагая глубокую настройку, Leavetrack избавит вас от бремени ручного управления отпусками сотрудников и обеспечит прозрачность всей вашей организации. Leavetrack позволяет настраивать типы отпусков в нескольких местах; импорт государственных праздников для более чем 150 мест и нескольких уровней одобрения.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack — это веб-приложение и настольное приложение для малого и среднего бизнеса. Платформа включает в себя управление персоналом (управление отпусками, расчет заработной платы, встречи и т. д.), управление проектами (управление задачами, приложение отслеживания для установки и запуска в проектах, собраниях по проектам, проектной документации и т. д.), продажи (отслеживание потенциальных клиентов, контактов, документов и т. д.). ) и модуль маркетинга (шаблоны электронной почты, кампании и т. д.), которые можно настраивать.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, включая посещаемость, учет рабочего времени и управление данными сотрудников.
Breathe
breathehr.com
Breathe - программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы учета рабочего времени, отпусков, производительности и отсутствий для малых предприятий в Великобритании.
Calamari
calamari.io
Calamari — это онлайн-приложение для управления отпусками, отслеживания посещаемости и основных HR-функций для компаний.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.
Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
PayFit
payfit.com
PayFit - это облачная платформа для автоматизации расчета заработной платы и управления HR, которая упрощает процессы выплаты заработной платы и учета труда.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS - система автоматизации HR и расчетов заработной платы, позволяющая управлять данными сотрудников, посещаемостью и производительностью.
Bizneo
bizneo.com
Bizneo - это HR-приложение для управления талантами, наймом и данными сотрудников, упрощающее бизнес-процессы. Оно подходит для компаний любого размера.
Skello
skello.io
Skello — приложение для управления рабочей силой на сменах, упрощающее планирование и коммуникацию в командах.
Papershift
papershift.com
Papershift помогает управлять графиками работников, отслеживанием рабочего времени и управлением отпусками в облаке.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — это платформа управления отпусками, которая упрощает соблюдение требований, претензий и расчет заработной платы, обеспечивая беспрепятственный и более чуткий опыт сотрудников в отпуске. Добро пожаловать в современную эпоху отпусков сотрудников. Оставьте программное обеспечение для управления, которое автоматизирует сложные процедуры соблюдения требований, претензий и расчета заработной платы для отделов кадров и их сотрудников.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
Упростите управление персоналом с помощью HealthBoxHR. Наша платформа позволяет вам управлять заработной платой, отпусками по болезни, табелями учета рабочего времени и многим другим в одном удобном месте. Присоединяйтесь к более чем 1 миллиону довольных пользователей и узнайте, как HealthBoxHR может помочь вам сэкономить время, сократить расходы и улучшить ваши HR-процессы.
Leave Dates
leavedates.com
Даты отпуска-это Ultimate Mast Planner для малого и среднего бизнеса, оптимизируя процессы управления отпусками с минимальной суета, освобождая время и улучшение офисной культуры одним махом.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — приложение для отслеживания времени, мониторинга сотрудников, планирования проектов и управления отчетами и выставлением счетов.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam - это приложение для управления производительностью, которое объединяет инструменты для планирования, управления проектами, отслеживания KPI и взаимодействия с сотрудниками.
Craze
crazehq.com
Комплексный HR, расчет заработной платы и соблюдение требований для стартапов. Амбициозные основатели используют Craze, чтобы управлять своими компаниями без стресса. Мы автоматически берем на себя заботу о кадрах, расчете заработной платы и соблюдении требований, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
Onfolk
onfolk.com
Расчет заработной платы в Великобритании автоматизирован для экономии времени. Простой, эффективный и безошибочный способ платить вашей команде. Выплаты за считанные минуты, простое ценообразование, экспертная поддержка.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ — это приложение для автоматического отслеживания времени и оценки производительности сотрудников, помогающее оптимизировать рабочие процессы.
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