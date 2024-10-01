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Программное обеспечение для управления отсутствием - Самые популярные приложения - Египет
Программное обеспечение для управления отсутствием позволяет организациям планировать, управлять и отслеживать отсутствие сотрудников, например отпуска и отпуска по болезни. Это программное обеспечение позволяет компаниям определять отсутствие, управлять запросами и обрабатывать утверждения. Он часто включает в себя функции, учитывающие местные правила, законы и политики, которые помогают предприятиям соблюдать требования и сокращать расходы. Обычно используемые отделами кадров, некоторые автономные решения по управлению отсутствием также подходят для компаний, не имеющих традиционного отдела кадров. Это программное обеспечение может быть частью интегрированного пакета управления персоналом или функционировать как автономное решение. Он часто интегрируется со сторонними приложениями для управления персоналом, при этом основные системы управления персоналом часто служат центральным хранилищем данных о рабочей силе.
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ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshte...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Calamari
calamari.io
Calamari помогает вам управлять отпусками и отслеживать посещаемость. Он автоматизирует расчет ВОМ. Множество способов входа/выхода. Интеграция с Google Apps, Slack, Jira и Office 365.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...
PayFit
payfit.com
PayFit — это облачная интегрированная платформа для расчета заработной платы и управления персоналом, предлагающая вам лучшее из аутсорсинга заработной платы и использования программного обеспечения для расчета заработной платы в одном решении. Это автоматизированное решение, которое экономит много ...
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS — ведущее программное обеспечение для расчета заработной платы в Индии. Автоматизируйте расчет заработной платы, PF, TDS с помощью нашей простой в использовании системы расчета заработной платы HR. Получите бесплатную пробную версию прямо сейчас!
Skello
skello.io
Skello — европейская компания с одной миссией: заново изобрести посменную работу с помощью совместного решения, которое позволит всей команде лучше прогнозировать, организовывать и общаться. Короче говоря, Skello — это решение для управления персоналом на рабочих местах, работающих посменно, которое...
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR — это интеллектуальная и современная универсальная программная платформа для управления персоналом и расчетом заработной платы, предназначенная для учета посещаемости, учета рабочего времени, расчета заработной платы и управления данными о сотрудниках. Расскажите нам, что вам нужно, а мы...
greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — это набор облачных HR-решений для малых и средних предприятий (МСП). Он предлагает инструменты повышения производительности для лучшего управления людьми, упрощения HR-процессов и профессионального предоставления HR-услуг. Портал сотрудников для самообслуживания руководителей и с...
Bizneo
bizneo.com
Простое программное обеспечение для управления персоналом. для требовательных компаний. Независимо от того, велика или мала ваша компания, Bizneo HR поднимет управление талантами на новый уровень.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гантт) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратег...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ помогает компаниям раскрыть потенциал производительности с помощью многофункционального программного обеспечения для автоматического учета рабочего времени и измерения производительности. Это может помочь повысить вашу производительность на 20–30 % и улучшить моральный дух сотрудников, ка...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — отличное программное обеспечение для учета рабочего времени, мониторинга сотрудников, создания снимков экрана и отслеживания URL-адресов, планирования отпусков сотрудников, отслеживания маршрутов георадаров, подготовки отчетов о времени, планирования и оценки проектов, выставления счетов ...
Papershift
papershift.com
Papershift помогает вам управлять и автоматизировать планирование ротации сотрудников, управление отпусками и отслеживание рабочего времени сотрудников в облаке. Papershift — это самое любимое программное обеспечение для планирования рабочей силы в Европе, которое насчитывает более 200 000 пользоват...
HROne
hrone.cloud
HROne — это готовый к будущему пакет HCM, который автоматизирует HR-процессы, упрощает взаимодействие между людьми и предоставляет полезную информацию для создания лучших рабочих мест. Стремясь поставить все HR на автопилот, мы успешно оптимизировали функции HR на протяжении всего жизненного цикла с...
BrioHR
briohr.com
Универсальная платформа управления персоналом для малого и среднего бизнеса. Наша платформа управления персоналом помогает компаниям мгновенно оцифровать все функции управления персоналом на протяжении всего пути сотрудника в одном месте: - привлечение талантов: оцифруйте и сотрудничайте при набор...
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — это платформа управления отпусками, которая упрощает соблюдение требований, претензий и расчет заработной платы, обеспечивая беспрепятственный и более чуткий опыт сотрудников в отпуске. Добро пожаловать в современную эпоху отпусков сотрудников. Оставьте программное обеспечение для управлен...
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы ...
Superworks
superworks.com
Мы в SUPERWORKS специализируемся на революционных преобразованиях предприятий, помогая им создавать динамичные рабочие места, способствующие повышению производительности. Наш подход сосредоточен на определении приоритетов людей, гарантируя, что каждый человек чувствует себя мотивированным, ценным и ...
Craze
crazehq.com
Комплексный HR, расчет заработной платы и соблюдение требований для стартапов. Амбициозные основатели используют Craze, чтобы управлять своими компаниями без стресса. Мы автоматически берем на себя заботу о кадрах, расчете заработной платы и соблюдении требований, чтобы вы могли сосредоточиться на ...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...
Onfolk
onfolk.com
Расчет заработной платы в Великобритании автоматизирован для экономии времени. Простой, эффективный и безошибочный способ платить вашей команде. Выплаты за считанные минуты, простое ценообразование, экспертная поддержка.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
Упростите управление персоналом с помощью HealthBoxHR. Наша платформа позволяет вам управлять заработной платой, отпусками по болезни, табелями учета рабочего времени и многим другим в одном удобном месте. Присоединяйтесь к более чем 1 миллиону довольных пользователей и узнайте, как HealthBoxHR може...
PieTrack
pietrack.com
Pietrack — это веб-приложение и настольное приложение для малого и среднего бизнеса. Платформа включает в себя управление персоналом (управление отпусками, расчет заработной платы, встречи и т. д.), управление проектами (управление задачами, приложение отслеживания для установки и запуска в проектах...
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker — это оптимизированное решение для управления отпусками, которое легко интегрируется с популярными инструментами для совместной работы, такими как Slack, Microsoft Teams и Google Workspace, или доступно непосредственно через рабочую электронную почту. Это упрощает процесс отслеживан...
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic — это очень простой планировщик отпусков для сотрудников, которым пользуются более 150 000 человек для организации своего свободного времени. Это онлайн, мобильный и безбумажный способ управления отпусками сотрудников, позволяющий избавиться от форм и электронных таблиц об отпусках.
Timeular
timeular.com
Разве не было бы здорово иметь точные расписания без особых усилий и без необходимости постоянно напоминать? Timeular делает это возможным, объединяя самые простые методы отслеживания времени в один. Более 10 000 команд по всему миру используют Timeular для улучшения оценок, отслеживания бюджетов, в...
DreamTeam
dreamteam.io
Универсальный кадровый центр для малого и среднего бизнеса, который упрощает сложные кадровые процессы с помощью самой быстрой, гибкой и безграничной HR-платформы. DreamTeam позволяет вам восстановить полный контроль и прозрачность процессов управления персоналом с использованием разрозненных данных...
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненн...
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение для управления персоналом — на 100% разработано, изготовлено и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR-платформу, чтобы оптимизировать свои HR-системы и структурировать данные для достижения больших целей. Worknice может похваста...
Mirro
mirro.io
Mirro.io позволяет быстрорастущим МСП создавать прозрачную и процветающую культуру на рабочем месте, которая способствует благополучию сотрудников и улучшает удержание талантов. Наша платформа управления эффективностью помогает организациям преодолеть гибридное разобщение на рабочем месте, поощряя ч...
Leave Dates
leavedates.com
Leave Dates — это идеальный планировщик отпусков для сотрудников малого и среднего бизнеса, который оптимизирует процессы управления отпусками с минимумом хлопот, высвобождает время и улучшает офисную культуру одним махом.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack позволяет малым и растущим предприятиям справляться с отсутствием персонала, отпусками и отпусками. Предлагая глубокую настройку, Leavetrack избавит вас от бремени ручного управления отпусками сотрудников и обеспечит прозрачность всей вашей организации. Leavetrack позволяет настраивать ти...
Keeple
keeple.com
На предприятиях малого и среднего бизнеса управление отпусками и отсутствиями может быстро стать утомительной головной болью для сотрудников, менеджеров и отдела кадров. Keeple — это современный программный пакет для управления отпусками и отсутствиями, который позволяет эффективно управлять всеми в...
Planleave
planleave.com
Самый простой и легкий способ управлять свободным временем вашей команды посредством автоматизации с использованием существующих инструментов и рабочего процесса. Лучший пользовательский интерфейс для отслеживания PTO и отслеживания отпуска без необходимости обучения. В предложении «Управление отпус...
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro — это онлайн-система управления отпусками, которая управляет всеми аспектами отпуска вашего сотрудника. Система будет автоматически отслеживать остатки отпусков, устраняя необходимость использования электронных таблиц или бумаги. Менеджеры могут проверять остатки отпусков для всех сотрудник...
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — это комплексная система управления персоналом, разработанная для того, чтобы сделать управление вашими компьютерами и сотрудниками простым и эффективным. Это многогранная система высокого уровня, способная решать сложные задачи управления персоналом в любом масштабе.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — это мощное модульное программное обеспечение для управления персоналом для малого и среднего бизнеса. С 2010 года мы помогли тысячам компаний по всему миру экономить часы в неделю на повседневных задачах отдела кадров, таких как управление отпусками, управление файлами сотрудников и их ад...
TeamSense
teamsense.com
TeamSense — это текстовая платформа управления посещаемостью и массовыми коммуникациями, специально созданная для работников, работающих на переднем крае производства, строительства, складирования и логистики. - Сократите количество неявок без звонков до 70 % за счет устранения беспокойства из проце...
Humaans
humaans.io
Humaans — это HRIS, созданный для того, чтобы стать фундаментом стека HR-технологий организации. Оно помогает современным HR-командам быстрорастущих компаний адаптировать, управлять и развивать своих сотрудников посредством быстрых рабочих процессов, автоматизации и быстрого доступа к данным. Humaan...