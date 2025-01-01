Альтернативы - Study Stack

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

Quizlet - это онлайн-приложение для учебы, которое позволяет студентам создавать и изучать цифровые карточки, тесты и участвовать в обучающих играх.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Калькулятор Desmos - это онлайн-инструмент для построения графиков, выполнения статистического анализа и исследования математических концепций.

StuDocu

StuDocu

studocu.com

StuDocu - платформа для студентов, предлагающая учебные материалы и возможность обмена знаниями между пользователями по всему миру.

SciSpace

SciSpace

scispace.com

SciSpace - приложение для анализа PDF и литературных обзоров, которое извлекает ключевые данные, отвечает на вопросы и помогает в написании академических работ.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Научный калькулятор Desmos - бесплатный онлайн инструмент для выполнения сложных математических расчетов, включая тригонометрию, статистику и исчисление.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.

Brainscape

Brainscape

brainscape.com

Brainscape - это приложение для создания и использования флеш-карт с адаптивным обучением и распределенным повторением для улучшения запоминания.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Приложение BYJU'S Exam Prep предлагает подготовку к различным экзаменам с видеоуроками, живыми классами и практическими тестами, а также адаптивными оценками и многоязычной поддержкой.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create позволяет пользователям создавать интерактивные викторины (Kahoots) для обучения и развлечения в разных условиях.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.

Brainly

Brainly

brainly.com

Brainly - платформа для помощи с домашними заданиями, где студенты задают вопросы и получают ответы от других пользователей.

Course Hero

Course Hero

coursehero.com

Course Hero - это платформа для онлайн-обучения, предоставляющая доступ к учебным материалам и помощи от сообщества студентов и педагогов.

Cram

Cram

cram.com

Cram - это онлайн-платформа для создания карточек, позволяющая пользователям учить, экспортировать и делиться своими наборами карточек.

Numerade

Numerade

numerade.com

Numerade — образовательная платформа, предлагающая персонализированные решения для вопросов по науке, математике и экономике с помощью видеоуроков и ИИ.

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Quizgecko — это платформа для создания тестов и карточек из учебных материалов с помощью AI, поддерживающая различные форматы вопросов и функции анализа.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle - образовательный инструмент для учителей, позволяющий создавать интерактивные видео-уроки с оценками и комментариями.

Studypool

Studypool

studypool.com

StudyPool - платформа, соединяющая студентов с преподавателями для помощи с домашними заданиями и доступом к учебным материалам.

Wakelet

Wakelet

wakelet.com

Wakelet позволяет пользователям собирать, организовывать и делиться онлайн-контентом, создавая коллекции закладок, статей, изображений и видео.

Gurully

Gurully

gurully.com

Gurully - это платформа для подготовки к экзаменам PTE, IELTS, DUOLINGO и CELPIP с макетными тестами и AI-оценкой.

Paperclips

Paperclips

paperclips.app

Paperclips — приложение, генерирующее флешкарты из PDF заметок с помощью ChatGPT, совместимо с Anki, Quizlet и другими платформами.

Magoosh

Magoosh

magoosh.com

Magoosh - это приложение для подготовки к экзаменам GRE, GMAT, SAT и TOEFL, предлагающее учебные материалы и инструменты для отслеживания прогресса.

Shiken

Shiken

shiken.ai

Shiken.ai — платформа микрообучения с искусственным интеллектом для создания интерактивного учебного контента и персонализированного обучения.

Nagwa

Nagwa

nagwa.com

Nagwa — это бесплатная образовательная платформа для K-12, предлагающая цифровые материалы по математике, химии и физике, соответствующие учебным планам.

GoConqr

GoConqr

goconqr.com

GoConqr — это образовательная платформа, позволяющая создавать и делиться учебными ресурсами, включая карты разума и тесты, для эффективного обучения.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela - это образовательная платформа, предоставляющая адаптированные статьи и задания для учащихся K-12, поддерживающая развитие грамотности и персонализированное обучение.

Studytracks

Studytracks

studytracks.fr

Studytracks помогает готовиться к экзаменам, предлагая учебный материал в формате музыки, чтобы учащиеся могли быстрее запоминать информацию.

QuizRise

QuizRise

quizrise.com

QuizRise - образовательный инструмент на базе ИИ, который генерирует тесты и викторины из различных источников контента.

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox - образовательная платформа для персонализированного обучения в математике и чтении с интерактивными инструментами и анализом прогресса студентов.

Study Island

Study Island

edmentum.com

Island Study — образовательная платформа для практики и оценки навыков учащихся в области математики и чтения, соответствующая образовательным стандартам.

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