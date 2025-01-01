Альтернативы - Sprinto

Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
SafetyCulture
safetyculture.com
Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.
Red Hat
redhat.com
Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.
Diligent Director
diligent.com
Приложение Diligent Director поддерживает эффективное управление для советов и лидеров, предлагая инструменты для работы с повестками, голосования и документами.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
DATEV
datev.de
Приложение DATEV оптимизирует бухгалтерский учет и управление финансами, поддерживает интеграцию с другими системами и обеспечивает соблюдение налоговых стандартов.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation — платформа для мониторинга и управления соответствием нормативным требованиям в области безопасности, упрощающая аудит и управление рисками.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence предоставляет решения для соответствия требованиям, ответственного источника, устойчивого развития и управления цепочками поставок.
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analytics предоставляет аналитику цепочки поставок и рисков с использованием ИИ, помогая компаниям предвидеть неисправности и оптимизировать операции.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
Oneleet
oneleet.com
Oneleet - платформа для управления кибербезопасностью, помогающая компаниям строить и контролировать свои программы обеспечения безопасности и соблюдения стандартов.
Vanta
vanta.com
Vanta помогает компаниям управлять программами безопасности и соответствия, интегрируя инструменты и автоматизируя процессы аудита.
Workiva
workiva.com
Workiva — облачная платформа для упрощения финансовой отчетности и управления ESG, обеспечивающая интеграцию данных и инструменты для совместной работы.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
TealBook
tealbook.com
TealBook - платформа для автоматизации сбора и проверки данных поставщиков, помогающая улучшить процессы закупок и аналитики.
Drata
drata.com
Drata - это платформа автоматизации безопасности и соответствия, обеспечивающая мониторинг, управление рисками и подготовку к аудитам.
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup — безопасное приложение для резервного копирования данных из облачных сервисов, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.
BMC
bmc.com
Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.
Risk Ledger
riskledger.com
Risk Ledger - платформа для управления рисками и кибербезопасности, позволяющая организациям делиться данными о рисках в цепочках поставок.
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine помогает организациям управлять соблюдением норм конфиденциальности данных, включая GDPR и CCPA, через структурированный подход и инструменты для оценки.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управления данными, конфиденциальностью и рисками, обеспечивающая соответствие законодательству и автоматизацию процессов.
Imperva
imperva.com
Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof — платформа для управления соблюдением норм, упрощающая процессы, автоматизирующая сбор данных и интегрирующаяся с популярными инструментами.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
Circit
circit.io
Circit — это платформа для сбора аудиторских доказательств, которая помогает аудиторам проверять активы, управлять процессами и сотрудничать с поставщиками информации.
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