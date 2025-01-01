Альтернативы - Sprinto

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Приложение Diligent Director поддерживает эффективное управление для советов и лидеров, предлагая инструменты для работы с повестками, голосования и документами.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.

DATEV

DATEV

datev.de

Приложение DATEV оптимизирует бухгалтерский учет и управление финансами, поддерживает интеграцию с другими системами и обеспечивает соблюдение налоговых стандартов.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation — платформа для мониторинга и управления соответствием нормативным требованиям в области безопасности, упрощающая аудит и управление рисками.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence предоставляет решения для соответствия требованиям, ответственного источника, устойчивого развития и управления цепочками поставок.

Everstream Analytics

Everstream Analytics

everstream.ai

Everstream Analytics предоставляет аналитику цепочки поставок и рисков с использованием ИИ, помогая компаниям предвидеть неисправности и оптимизировать операции.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

Oneleet

Oneleet

oneleet.com

Oneleet - платформа для управления кибербезопасностью, помогающая компаниям строить и контролировать свои программы обеспечения безопасности и соблюдения стандартов.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta помогает компаниям управлять программами безопасности и соответствия, интегрируя инструменты и автоматизируя процессы аудита.

Workiva

Workiva

workiva.com

Workiva — облачная платформа для упрощения финансовой отчетности и управления ESG, обеспечивающая интеграцию данных и инструменты для совместной работы.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook - платформа для автоматизации сбора и проверки данных поставщиков, помогающая улучшить процессы закупок и аналитики.

Drata

Drata

drata.com

Drata - это платформа автоматизации безопасности и соответствия, обеспечивающая мониторинг, управление рисками и подготовку к аудитам.

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup — безопасное приложение для резервного копирования данных из облачных сервисов, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.

BMC

BMC

bmc.com

Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.

Risk Ledger

Risk Ledger

riskledger.com

Risk Ledger - платформа для управления рисками и кибербезопасности, позволяющая организациям делиться данными о рисках в цепочках поставок.

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine помогает организациям управлять соблюдением норм конфиденциальности данных, включая GDPR и CCPA, через структурированный подход и инструменты для оценки.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управления данными, конфиденциальностью и рисками, обеспечивающая соответствие законодательству и автоматизацию процессов.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof — платформа для управления соблюдением норм, упрощающая процессы, автоматизирующая сбор данных и интегрирующаяся с популярными инструментами.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.

Circit

Circit

circit.io

Circit — это платформа для сбора аудиторских доказательств, которая помогает аудиторам проверять активы, управлять процессами и сотрудничать с поставщиками информации.

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