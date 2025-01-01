Альтернативы - SplashLearn

Canvas Student
instructure.com
Canvas Student — мобильное приложение для студентов, позволяющее управлять курсовой работой, заданиями и взаимодействовать с материалами курсов.
GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
Desmos Calculator
desmos.com
Калькулятор Desmos - это онлайн-инструмент для построения графиков, выполнения статистического анализа и исследования математических концепций.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Научный калькулятор Desmos - бесплатный онлайн инструмент для выполнения сложных математических расчетов, включая тригонометрию, статистику и исчисление.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Приложение BYJU'S Exam Prep предлагает подготовку к различным экзаменам с видеоуроками, живыми классами и практическими тестами, а также адаптивными оценками и многоязычной поддержкой.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy — это платформа для онлайн-обучения цифровым технологиям, предлагающая ресурсы и инструменты для студентов и педагогов.
Padlet
padlet.com
Padlet - это цифровой холст для совместного создания и обмена проектами, позволяющий добавлять текст, изображения, видео и документы.
Top Hat
tophat.com
Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.
Clever
clever.com
Clever предоставляет единую платформу для входа в системы, упрощая доступ к образованию для 95 000 школ в США.
Kognity
kognity.com
Kognity - это цифровая платформа для обучения, предлагающая интерактивные учебники и персонализированные ресурсы для студентов по математике и другим предметам.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.
Labster
labster.com
Labster - образовательная платформа с виртуальными лабораториями для изучения STEM-дисциплин, обеспечивающая интерактивный опыт и практическое обучение.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning — образовательная платформа, предоставляющая доступ к цифровым учебным материалам и инструментам управления для школ и преподавателей.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle - образовательный инструмент для учителей, позволяющий создавать интерактивные видео-уроки с оценками и комментариями.
Veda
veda-app.com
Veda — это облачная система управления для школ и колледжей, а также платформа цифрового обучения для учебных заведений.
Baamboozle
baamboozle.com
Baamboozle - платформа для создания образовательных игр, поддерживающая онлайн-обучение и взаимодействие между учителями и учениками.
Factile
playfactile.com
Factile – онлайн-игра Jeopardy, позволяющая создавать игры, использовать готовые шаблоны и включать изображения, видео, звук. Подходит для классов и развлечений.
Cerego
cerego.com
Cerego - образовательная платформа, использующая ИИ для создания адаптивных планов обучения, оптимизирующих запоминание и применение знаний.
StrongMind
strongmind.com
StrongMind предлагает школы и районам цифровые образовательные решения для повышения достижений учеников и улучшения учебного процесса.
Newsela
newsela.com
Newsela - это образовательная платформа, предоставляющая адаптированные статьи и задания для учащихся K-12, поддерживающая развитие грамотности и персонализированное обучение.
Codio
codio.com
Codio предоставляет облачную платформу для преподавания курсов по информатике с интерактивным контентом и поддержкой автоматической оценки.
DreamBox
dreambox.com
DreamBox - образовательная платформа для персонализированного обучения в математике и чтении с интерактивными инструментами и анализом прогресса студентов.
ClickView
clickvieweducation.com
ClickView — образовательная платформа с библиотекой видео и ресурсов для преподавателей и студентов, поддерживающая создание плейлистов и интеграцию с системами обучения.
LessonUp
lessonup.com
LessonUp - онлайн-платформа для создания интерактивных уроков, позволяет преподавателям адаптировать контент и проводить занятия как в классе, так и дистанционно.
Hāpara
hapara.com
Hāpara - программное обеспечение для управления обучением в K-12 школах, которое интегрируется с Google Workspace для поддержки учеников и преподавателей.
ClickView Australia
clickview.com.au
Приложение ClickView Australia предлагает доступ к библиотеке образовательных видеоресурсов, соответствующих австралийской учебной программе, для школ и учебных учреждений.
Edaptio
edaptio.com
Edaptio LearnU — интерактивная онлайн-платформа для обучения, позволяющая создавать задания, отслеживать прогресс и проводить тесты.
Kiddom
kiddom.co
Kiddom - это платформа для учителей, которая объединяет учебные материалы, оценивание и инструменты коммуникации для адаптаций образовательного процесса.
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