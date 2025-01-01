Альтернативы - Speexx

Physics Wallah

Physics Wallah

pw.live

Physics Wallah - это образовательное приложение, предлагающее учебные материалы и online-курсы для подготовки к экзаменам в Индии.

Coursera

Coursera

coursera.org

Coursera - это платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы, сертификации и степени от ведущих университетов и организаций по различным предметам.

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy - это платформа онлайн-обучения, предлагающая более 150 000 курсов по различным предметам для профессионалов и студентов.

Duolingo

Duolingo

duolingo.com

Duolingo — это платформа для изучения языков, предлагающая курсы на разных языках через интерактивные упражнения и доступная бесплатно с дополнительными платными функциями.

Testbook

Testbook

testbook.com

Testbook - приложение для подготовки к экзаменам, предлагающее учебные материалы, тесты и живые занятия для студентов, готовящихся к конкурсам и государственным экзаменам.

edX

edX

edx.org

EDX - платформа для онлайн-обучения с доступом к 2000 бесплатным курсам от ведущих мировых учреждений. Получайте новые навыки и сертификаты.

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Khan Academy — образовательное приложение с бесплатными видеоуроками и интерактивными упражнениями по различным предметам для студентов всех возрастов.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi - это платформа для создания и управления онлайн-бизнесом, предлагающая инструменты для курсов, членств, маркетинга и сообществ.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Приложение Great Learning предлагает бесплатные онлайн-курсы для профессионалов и студентов для освоения востребованных навыков и достижения карьерного успеха.

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Codecademy - онлайн-платформа для обучения программированию и компьютерным наукам с интерактивными курсами по различным языкам.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.

Programiz

Programiz

programiz.pro

Programiz - это платформа для обучения программированию, предлагающая интерактивные курсы, практические проекты и ресурсы для пользователей разных уровней.

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

Brilliant – образовательное приложение для изучения STEM-дисциплин через интерактивные уроки и упражнения, развивающее критическое мышление и навыки решения проблем.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare - онлайн-платформа для обучения, предлагающая курсы по творческим навыкам, таким как дизайн и фотография, с акцентом на проектное обучение.

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

Blackboard Learn - система управления обучением, позволяющая создавать и управлять курсами, оценками и анализировать эффективность преподавания.

Babbel

Babbel

babbel.com

Babbel - приложение для изучения языков, предлагающее структурированные уроки для развития разговорной способности и навыков общения на 14 языках.

Busuu

Busuu

busuu.com

Busuu - приложение для изучения 13 языков с курсами по чтению, письму, аудированию и говорению, доступное на мобильных и веб-платформах.

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

Приложение Rosetta Stone помогает учить 25 языков с помощью метода динамического погружения и анализа речи, предлагая интерактивные уроки и живые занятия.

Preply

Preply

preply.com

Preply предлагает онлайн-уроки языков с сертифицированными репетиторами, позволяя пользователям выбирать подходящих преподавателей и учиться гибко.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks — платформа для создания и управления онлайн-сообществами, предлагающая инструменты для курсов, контента и монетизации.

Memrise

Memrise

memrise.com

Memrise — это приложение для изучения языков, которое помогает пользователям развивать словарный запас и навыки общения через интерактивные уроки и материалы.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по цифровым технологиям и практические навыки в области ИТ и науки о данных.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable - это платформа для создания и продажи онлайн-курсов, предлагающая инструменты для организации контента и взаимодействия с учениками.

Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology - это платформа для управления обучением, соединяющая студентов, преподавателей и родителей для общения и совместной работы.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik - образовательная платформа, предлагающая курсы по программированию и ИТ с интерактивными уроками и автоматической оценкой.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.

Cengage

Cengage

cengage.com

Приложение Cengage предоставляет доступ к учебным материалам, включая учебники, и поддерживает учебные действия для студентов на мобильных устройствах.

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