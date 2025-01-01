Альтернативы - Speexx

Physics Wallah
pw.live
Physics Wallah - это образовательное приложение, предлагающее учебные материалы и online-курсы для подготовки к экзаменам в Индии.
Coursera
coursera.org
Coursera - это платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы, сертификации и степени от ведущих университетов и организаций по различным предметам.
Udemy
udemy.com
Udemy - это платформа онлайн-обучения, предлагающая более 150 000 курсов по различным предметам для профессионалов и студентов.
Duolingo
duolingo.com
Duolingo — это платформа для изучения языков, предлагающая курсы на разных языках через интерактивные упражнения и доступная бесплатно с дополнительными платными функциями.
Testbook
testbook.com
Testbook - приложение для подготовки к экзаменам, предлагающее учебные материалы, тесты и живые занятия для студентов, готовящихся к конкурсам и государственным экзаменам.
edX
edx.org
EDX - платформа для онлайн-обучения с доступом к 2000 бесплатным курсам от ведущих мировых учреждений. Получайте новые навыки и сертификаты.
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academy — образовательное приложение с бесплатными видеоуроками и интерактивными упражнениями по различным предметам для студентов всех возрастов.
LinkedIn Learning
linkedin.com
Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi - это платформа для создания и управления онлайн-бизнесом, предлагающая инструменты для курсов, членств, маркетинга и сообществ.
Great Learning
mygreatlearning.com
Приложение Great Learning предлагает бесплатные онлайн-курсы для профессионалов и студентов для освоения востребованных навыков и достижения карьерного успеха.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy - онлайн-платформа для обучения программированию и компьютерным наукам с интерактивными курсами по различным языкам.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.
Programiz
programiz.pro
Programiz - это платформа для обучения программированию, предлагающая интерактивные курсы, практические проекты и ресурсы для пользователей разных уровней.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant – образовательное приложение для изучения STEM-дисциплин через интерактивные уроки и упражнения, развивающее критическое мышление и навыки решения проблем.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare - онлайн-платформа для обучения, предлагающая курсы по творческим навыкам, таким как дизайн и фотография, с акцентом на проектное обучение.
Blackboard Learn
blackboard.com
Blackboard Learn - система управления обучением, позволяющая создавать и управлять курсами, оценками и анализировать эффективность преподавания.
Babbel
babbel.com
Babbel - приложение для изучения языков, предлагающее структурированные уроки для развития разговорной способности и навыков общения на 14 языках.
Busuu
busuu.com
Busuu - приложение для изучения 13 языков с курсами по чтению, письму, аудированию и говорению, доступное на мобильных и веб-платформах.
Rosetta Stone
rosettastone.com
Приложение Rosetta Stone помогает учить 25 языков с помощью метода динамического погружения и анализа речи, предлагая интерактивные уроки и живые занятия.
Preply
preply.com
Preply предлагает онлайн-уроки языков с сертифицированными репетиторами, позволяя пользователям выбирать подходящих преподавателей и учиться гибко.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks — платформа для создания и управления онлайн-сообществами, предлагающая инструменты для курсов, контента и монетизации.
Memrise
memrise.com
Memrise — это приложение для изучения языков, которое помогает пользователям развивать словарный запас и навыки общения через интерактивные уроки и материалы.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.
Udacity
udacity.com
Udacity - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по цифровым технологиям и практические навыки в области ИТ и науки о данных.
Teachable
teachable.com
Teachable - это платформа для создания и продажи онлайн-курсов, предлагающая инструменты для организации контента и взаимодействия с учениками.
Schoology
schoology.com
Schoology - это платформа для управления обучением, соединяющая студентов, преподавателей и родителей для общения и совместной работы.
Stepik
stepik.org
Stepik - образовательная платформа, предлагающая курсы по программированию и ИТ с интерактивными уроками и автоматической оценкой.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.
Cengage
cengage.com
Приложение Cengage предоставляет доступ к учебным материалам, включая учебники, и поддерживает учебные действия для студентов на мобильных устройствах.
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