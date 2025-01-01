Альтернативы - SourceDay

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp — платформа для управления финансами, включая корпоративные карты, управление затратами и автоматизацию процессов для предприятий.

SAP

SAP

sap.com

Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.

Pipefy

Pipefy

pipefy.com

Pipefy — облачная платформа для автоматизации рабочих процессов, позволяющая командам оптимизировать процессы без программирования.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase — платформа управления расходами для компаний с 100-5000 сотрудников, которая автоматизирует расходы, управление счетами и корпоративные карты.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence предоставляет решения для соответствия требованиям, ответственного источника, устойчивого развития и управления цепочками поставок.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procure - облачное ПО для управления закупками, включая электронные аукционы, сбор предложений, утверждение запросов и отслеживание заказов.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti — платформа для автоматизации процесса кредиторской задолженности и международных платежей, обеспечивающая управление счетами и соблюдение налоговых требований.

Zip

Zip

ziphq.com

Zip — платформа для управления запросами на покупки и поставщиков, обеспечивающая видимость расходов и оптимизацию бизнес-процессов.

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook - платформа для автоматизации сбора и проверки данных поставщиков, помогающая улучшить процессы закупок и аналитики.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.

Avetta

Avetta

avetta.com

Приложение Avetta управляет рисками подрядчиков и поставщиков, обеспечивая безопасность, соответствие стандартам и автоматизацию процессов в цепочке поставок.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor — это модульная ERP-система для управления бизнес-процессами в различных отраслях, включая финансы, продажи, HR и цепочку поставок.

Procurify

Procurify

procurify.com

Procurify – программа для управления закупками, позволяющая отслеживать расходы, автоматизировать процессы и улучшать финансовый контроль внутри организаций.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ - инструмент для управления запасами, объединяющий каналы продаж в одном центре для малого бизнеса.

Pluto

Pluto

getpluto.com

Pluto — это платформа для управления корпоративными финансами, предлагающая мгенные карты, решения по компенсациям и управление расходами для бизнеса в регионе MENA.

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works - облачное ПО для автомобильной промышленности, оптимизирующее процессы закупок, качества и разработки новых продуктов в единой системе.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl — платформа для управления цепочками поставок, которая помогает контролировать поставщиков, производство и отслеживать данные о товарах.

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologies — это ПО для управления производительностью грузоперевозок, упрощающее процесс согласования данных в цепочке поставок.

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

Tonkean — платформа для управления процессами в компаниях, позволяющая автоматизировать рабочие процессы без программирования и адаптировать их под индивидуальные потребности.

Tradeshift Platform

Tradeshift Platform

tradeshift.com

Платформа Tradeshift упрощает управление цепочками поставок, автоматизирует выставление счетов и платежей, поддерживая интеграцию с существующими системами.

Precoro

Precoro

precoro.com

Precoro — облачное решение для оптимизации процессов закупок, автоматизации утверждений и управления поставщиками.

Ignite

Ignite

ignite.no

Ignite - платформа для управления закупками, оптимизирующая процессы, снижая риски и улучшая отношения с поставщиками, с функциями аналитики и автоматизации.

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefront — облачная платформа для управления жизненным циклом продуктов (PLM), информацией о продуктах (PIM) и потребительскими отношениями (CRM), упрощающая процесс разработки и торговли.

Scoutbee

Scoutbee

scoutbee.com

Scoutbee — платформа для оптимизации закупок, использующая данные для поиска и управления поставщиками, улучшая процессы и повышая эффективность цепочек поставок.

Procee

Procee

procee.com

Procee — приложение для управления расходами, позволяющее отслеживать, контролировать и анализировать все затраты в одном месте.

Graphite Connect

Graphite Connect

graphiteconnect.com

Graphite Connect — это приложение для быстрой и безопасной регистрации поставщиков, интегрирующее данные в ERP и обеспечивающее верификацию информации.

Proqura

Proqura

proqura.com

Proqura — это простое решение для электронных закупок, которое упрощает процессы закупки для малых и средних компаний, охватывая весь процесс от запроса до оплаты.

Basware

Basware

basware.com

Приложение Basware оптимизирует управление транзакциями B2B, включая обработку счетов и электронные закупки, повышая эффективность и видимость финансовых операций.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi — это облачная платформа для автоматизации закупок и управления расходами, упрощая процессы закупок, оплаты и отчетности.

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