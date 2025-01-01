Альтернативы - SourceDay

Ramp
ramp.com
Ramp — платформа для управления финансами, включая корпоративные карты, управление затратами и автоматизацию процессов для предприятий.
SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
Pipefy
pipefy.com
Pipefy — облачная платформа для автоматизации рабочих процессов, позволяющая командам оптимизировать процессы без программирования.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.
Airbase
airbase.io
Airbase — платформа управления расходами для компаний с 100-5000 сотрудников, которая автоматизирует расходы, управление счетами и корпоративные карты.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence предоставляет решения для соответствия требованиям, ответственного источника, устойчивого развития и управления цепочками поставок.
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure - облачное ПО для управления закупками, включая электронные аукционы, сбор предложений, утверждение запросов и отслеживание заказов.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti — платформа для автоматизации процесса кредиторской задолженности и международных платежей, обеспечивающая управление счетами и соблюдение налоговых требований.
Zip
ziphq.com
Zip — платформа для управления запросами на покупки и поставщиков, обеспечивающая видимость расходов и оптимизацию бизнес-процессов.
TealBook
tealbook.com
TealBook - платформа для автоматизации сбора и проверки данных поставщиков, помогающая улучшить процессы закупок и аналитики.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.
Avetta
avetta.com
Приложение Avetta управляет рисками подрядчиков и поставщиков, обеспечивая безопасность, соответствие стандартам и автоматизацию процессов в цепочке поставок.
Epicor
epicor.com
Epicor — это модульная ERP-система для управления бизнес-процессами в различных отраслях, включая финансы, продажи, HR и цепочку поставок.
Procurify
procurify.com
Procurify – программа для управления закупками, позволяющая отслеживать расходы, автоматизировать процессы и улучшать финансовый контроль внутри организаций.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - инструмент для управления запасами, объединяющий каналы продаж в одном центре для малого бизнеса.
Pluto
getpluto.com
Pluto — это платформа для управления корпоративными финансами, предлагающая мгенные карты, решения по компенсациям и управление расходами для бизнеса в регионе MENA.
MESH Works
meshworks.com
MESH Works - облачное ПО для автомобильной промышленности, оптимизирующее процессы закупок, качества и разработки новых продуктов в единой системе.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl — платформа для управления цепочками поставок, которая помогает контролировать поставщиков, производство и отслеживать данные о товарах.
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies — это ПО для управления производительностью грузоперевозок, упрощающее процесс согласования данных в цепочке поставок.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean — платформа для управления процессами в компаниях, позволяющая автоматизировать рабочие процессы без программирования и адаптировать их под индивидуальные потребности.
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Платформа Tradeshift упрощает управление цепочками поставок, автоматизирует выставление счетов и платежей, поддерживая интеграцию с существующими системами.
Precoro
precoro.com
Precoro — облачное решение для оптимизации процессов закупок, автоматизации утверждений и управления поставщиками.
Ignite
ignite.no
Ignite - платформа для управления закупками, оптимизирующая процессы, снижая риски и улучшая отношения с поставщиками, с функциями аналитики и автоматизации.
Surefront
surefront.com
Surefront — облачная платформа для управления жизненным циклом продуктов (PLM), информацией о продуктах (PIM) и потребительскими отношениями (CRM), упрощающая процесс разработки и торговли.
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbee — платформа для оптимизации закупок, использующая данные для поиска и управления поставщиками, улучшая процессы и повышая эффективность цепочек поставок.
Procee
procee.com
Procee — приложение для управления расходами, позволяющее отслеживать, контролировать и анализировать все затраты в одном месте.
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connect — это приложение для быстрой и безопасной регистрации поставщиков, интегрирующее данные в ERP и обеспечивающее верификацию информации.
Proqura
proqura.com
Proqura — это простое решение для электронных закупок, которое упрощает процессы закупки для малых и средних компаний, охватывая весь процесс от запроса до оплаты.
Basware
basware.com
Приложение Basware оптимизирует управление транзакциями B2B, включая обработку счетов и электронные закупки, повышая эффективность и видимость финансовых операций.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi — это облачная платформа для автоматизации закупок и управления расходами, упрощая процессы закупок, оплаты и отчетности.
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