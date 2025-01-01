Альтернативы - SmartPass

Teachmint
teachmint.com
Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo - это приложение для управления классом, улучшения общения между учителями и родителями, а также отслеживания поведения учеников.
Remind
remind.com
Remind — это платформа для общения между студентами и семьями, поддерживающая обучение и коммуникацию в образовательной среде.
Top Hat
tophat.com
Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.
Toddle
toddleapp.com
Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.
Showbie
showbie.com
Showbie — цифровая платформа для преподавателей, позволяющая управлять заданиями, предоставлять обратную связь и организовывать обучение в классе и дистанционно.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft - это платформа для обучения, которая использует геймификацию для повышения вовлеченности студентов и управления поведением в классе.
Socrative Student
socrative.com
Приложение Socrative Student позволяет студентам отвечать на вопросы и участвовать в тестах и играх, обеспечивая обратную связь о понимании материала.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum — платформа онлайн-обучения, предоставляющая инструменты для персонализированного обучения и поддержки педагогов в управлении образовательным процессом.
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson Online Classroom - цифровая платформа для учителей и студентов, предлагающая учебные ресурсы, управление заданиями и отслеживание успеваемости.
Classroomscreen
classroomscreen.com
Classroom Screen - это образовательный инструмент для управления классом, предлагающий таймеры, опросы и другие интерактивные функции для увлекательного обучения.
Classe365
classe365.com
Classe365 — это программное обеспечение для управления образованием, которое упрощает администрирование и обучение в учебных заведениях.
edumerge
edumerge.com
edumerge — это платформа для связи студентов, учителей, родителей и руководства, предоставляющая инструменты для общения, обучения, управления классом и автоматизации администрирования.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Приложение для управления школами: рекрутинг, отслеживание времени, управление отсутствием, профессиональное развитие и специальное образование.
Extramarks
extramarks.com
Extramarks - онлайн-платформа для обучения от дошкольного до высшего образования. Она предлагает интерактивные видео и учебные материалы для самостоятельного обучения.
Socrative Teacher
socrative.com
Приложение Socrative Teacher позволяет преподавателям проводить оценки через викторины и опросы, получая мгновенные результаты и аналитику.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia - это приложение для управления детскими садами, которое упрощает администрирование, отслеживание посещаемости и коммуникацию между родителями и персоналом.
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go - это простое приложение для управления школами, позволяющее отслеживать расписание, оплату, занятия и посещаемость в одном месте.
Classter
classter.com
Classter — это система управления информацией об учениках и учебным процессом, обеспечивающая централизованное управление данными и взаимосвязь с образовательными инструментами.
Sentral
sentral.com.au
Sentral — это система управления школами в Австралии, разработанная для обеспечения эффективного образования и поддержки работников образовательной сферы.
Studybase
studybase.in
Studybase - платформа для цифровизации школьной экосистемы, позволяющая управлять процессами и контролировать эффективность работы учебных заведений.
WeVideo
wevideo.com
WeVideo — это приложение для создания интерактивных видео, поддерживающее преподавателей в обучении студентов и оценивании их успехов.
iClicker
iclicker.com
iClicker — система опросов для классов, позволяющая студентам отвечать на вопросы и участвовать в обучении через приложение и интеграцию с LMS.
Securly
securly.com
Securly - приложение для веб-фильтрации и мониторинга, обеспечивающее безопасность студентов в интернете, блокируя неподходящий контент и отслеживая онлайн-активность.
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool - это платформа для обучения, которая помогает командам и компаниям создавать и управлять образовательным контентом, обеспечивая удобные инструменты для вовлечения.
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl - приложение для управления классом, позволяющее учителям общаться с учениками и отслеживать их прогресс в любое время.
Acadly
acadly.com
Acadly — это инструмент для интерактивного обучения с поддержкой опросов, Q&A и управления классом, подходящий для использования в учебных заведениях.
© 2025 WebCatalog, Inc.