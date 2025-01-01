Альтернативы - SmartDok Norge

Matterport
matterport.com
Matterport - приложение для создания 3D-моделей и виртуальных туров зданий с помощью специальных камер и программного обеспечения.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam — приложение для подрядчиков, позволяющее делать, хранить и организовывать фотографии проектов, упрощая управление и общение с клиентами.
SafetyCulture
safetyculture.com
Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.
Procore
procore.com
Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.
JobTread
jobtread.com
JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.
Kraaft
kraaft.co
Kraaft — приложение для обмена сообщениями, упрощающее сбор информации на рабочем месте для команд, работющих в полевых условиях.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace — это инструмент для захвата реальности, позволяющий документировать строительные площадки и управлять проектами с помощью автоматической визуализации и интеграции.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems — приложение для управления строительными проектами, предлагающее функции для отчетов, безопасности, временных карт и обмена чертежами.
Raken
rakenapp.com
Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar - цифровая платформа для управления документацией и задачами в строительстве и недвижимости, доступная на всех устройствах.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture - приложение для управления проектами, позволяющее эффективно собирать и обмениваться документами в полевых условиях.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.
Buildern
buildern.com
Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas — приложение для автоматизации бизнес-процессов, позволяющее собирать данные, управлять работой в полевых условиях и интегрироваться с другими инструментами.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite - приложение для автоматического создания фото-документации на строительных площадках с организацией по датам и планам этажей.
Fonn
fonn.com
Приложение Fonn - это удобное ПО для управления проектами в строительстве, помогающее улучшить эффективность и сокращать ошибки.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive – приложение для управления строительными проектами, позволяющее планировать графики по местоположению и отслеживать прогресс в реальном времени.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild — это программа для управления строительными проектами, которая позволяет отслеживать статус проекта, управлять контрактами и платежами, а также организовывать трудозатраты.
WERX
werxapp.com
WERX — приложение для управления строительными проектами, позволяющее создавать и отслеживать проекты, бюджеты и счета с интеграцией в QuickBooks Online.
busybusy
busybusy.com
BusyBusy - приложение для отслеживания времени и затрат в строительстве, позволяющее управлять графиками, оборудованием и отчетами с помощью GPS и мобильных устройств.
BuildingBlok
buildingblok.com
BuildingBlok — это облачное приложение для управления строительством, предлагающее инструменты для обмена документами, отслеживания прогресса и совместной работы.
eSUB
esub.com
eSUB — платформа управления проектами для субподрядчиков, упрощает управление затратами, документацией и коммуникацией между офисом и полевыми командами.
OnsiteIQ
onsiteiq.io
OnsiteIQ собирает 360-градусные изображения, создавая интерактивные туры, сопоставленные с планами этажей для контроля строительства.
Buildots
buildots.com
Buildots - приложение для мониторинга строительства, использующее ИИ и 360° камеры для отслеживания прогресса и выявления проблем на строительных площадках.
OxBlue
oxblue.com
OxBlue предоставляет системы видеонаблюдения и временной съемки для мониторинга стройплощадок, обеспечивая удаленный доступ к данным о процессе строительства.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu - это приложение для совместной работы, позволяющее командам эффективно обмениваться идеями и управлять проектами в реальном времени.
© 2025 WebCatalog, Inc.