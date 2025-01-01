Альтернативы - SmartDok Norge

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport - приложение для создания 3D-моделей и виртуальных туров зданий с помощью специальных камер и программного обеспечения.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam — приложение для подрядчиков, позволяющее делать, хранить и организовывать фотографии проектов, упрощая управление и общение с клиентами.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.

Procore

Procore

procore.com

Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft — приложение для обмена сообщениями, упрощающее сбор информации на рабочем месте для команд, работющих в полевых условиях.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace — это инструмент для захвата реальности, позволяющий документировать строительные площадки и управлять проектами с помощью автоматической визуализации и интеграции.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systems — приложение для управления строительными проектами, предлагающее функции для отчетов, безопасности, временных карт и обмена чертежами.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar - цифровая платформа для управления документацией и задачами в строительстве и недвижимости, доступная на всех устройствах.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture - приложение для управления проектами, позволяющее эффективно собирать и обмениваться документами в полевых условиях.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas — приложение для автоматизации бизнес-процессов, позволяющее собирать данные, управлять работой в полевых условиях и интегрироваться с другими инструментами.

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite - приложение для автоматического создания фото-документации на строительных площадках с организацией по датам и планам этажей.

Fonn

Fonn

fonn.com

Приложение Fonn - это удобное ПО для управления проектами в строительстве, помогающее улучшить эффективность и сокращать ошибки.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive – приложение для управления строительными проектами, позволяющее планировать графики по местоположению и отслеживать прогресс в реальном времени.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild — это программа для управления строительными проектами, которая позволяет отслеживать статус проекта, управлять контрактами и платежами, а также организовывать трудозатраты.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX — приложение для управления строительными проектами, позволяющее создавать и отслеживать проекты, бюджеты и счета с интеграцией в QuickBooks Online.

busybusy

busybusy

busybusy.com

BusyBusy - приложение для отслеживания времени и затрат в строительстве, позволяющее управлять графиками, оборудованием и отчетами с помощью GPS и мобильных устройств.

BuildingBlok

BuildingBlok

buildingblok.com

BuildingBlok — это облачное приложение для управления строительством, предлагающее инструменты для обмена документами, отслеживания прогресса и совместной работы.

eSUB

eSUB

esub.com

eSUB — платформа управления проектами для субподрядчиков, упрощает управление затратами, документацией и коммуникацией между офисом и полевыми командами.

OnsiteIQ

OnsiteIQ

onsiteiq.io

OnsiteIQ собирает 360-градусные изображения, создавая интерактивные туры, сопоставленные с планами этажей для контроля строительства.

Buildots

Buildots

buildots.com

Buildots - приложение для мониторинга строительства, использующее ИИ и 360° камеры для отслеживания прогресса и выявления проблем на строительных площадках.

OxBlue

OxBlue

oxblue.com

OxBlue предоставляет системы видеонаблюдения и временной съемки для мониторинга стройплощадок, обеспечивая удаленный доступ к данным о процессе строительства.

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Hoylu - это приложение для совместной работы, позволяющее командам эффективно обмениваться идеями и управлять проектами в реальном времени.

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