Альтернативы - Slidesgo

Google Slides

Google Slides

google.com

Google Slides — это программа для создания и редактирования презентаций онлайн с возможностью совместной работы в реальном времени.

Microsoft PowerPoint Online

Microsoft PowerPoint Online

powerpoint.cloud.microsoft

VEED

VEED

veed.io

VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.

Microsoft Sway

Microsoft Sway

sway.cloud.microsoft

Microsoft Sway - облачное приложение для создания интерактивных презентаций, отчетов и историй с помощью шаблонов и встроенных инструментов дизайна.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen — это инструмент для создания видео с AI-аватарами и функцией текст-в-речь, позволяющий пользователям генерировать профессиональное видео легко и быстро.

Beautiful.ai

Beautiful.ai

beautiful.ai

Beautiful.ai - это онлайн-инструмент для быстрого создания презентаций с возможностью настройки шаблонов и совместной работы в команде.

Zoho Show

Zoho Show

zoho.com

Zoho Show - приложение для создания, редактирования и совместного использования презентаций с возможностью визуализации данных и записи видео.

Genially

Genially

genial.ly

Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.

iCloud Keynote

iCloud Keynote

icloud.com

iCloud Keynote — облачное приложение для создания и редактирования презентаций с возможностью совместной работы пользователей в реальном времени.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi — это онлайн-инструмент для создания интерактивных презентаций, который позволяет пользователям эффективно визуализировать и представлять информацию.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest - это облачная платформа для создания видео, логотипов и веб-сайтов с использованием готовых шаблонов и интуитивного интерфейса.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — платформа для создания анимационных видео и презентаций без специальных навыков, с большим выбором шаблонов и мультимедийных материалов.

Vyond

Vyond

vyond.com

Vyond — это платформа для создания анимационных видео, позволяющая пользователям легко создавать профессиональные видеоролики с помощью шаблонов и инструментов редактирования.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart — это платформа для создания инфографики, презентаций и другого визуального контента с простым интерфейсом и функциями редактирования.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.

PresentationAI

PresentationAI

presentations.ai

PresentationAI — это приложение для быстрого создания презентаций с помощью ИИ, позволяющее преобразовывать текст в слайды с визуальным оформлением.

Pitch

Pitch

pitch.com

Pitch — это программа для совместного создания презентаций, позволяющая командам работать в реальном времени и использовать готовые шаблоны для оформления.

Prezo

Prezo

prezo.ai

Prezo - инструмент для создания презентаций, документов и сайтов с помощью ИИ, предлагающий интерактивные блоки и гибкие возможности настройки.

SlideSpeak

SlideSpeak

slidespeak.co

SlideSpeak - это AI-инструмент для создания и управления презентациями, позволяющий генерировать, суммировать документы и работать с PowerPoint, Word и PDF.

Rephrase.ai

Rephrase.ai

rephrase.ai

Rephrase.ai - это платформа для генерации видео по тексту, позволяющая создавать профессиональные видео с цифровым аватаром за считанные минуты.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.

Decktopus

Decktopus

decktopus.com

Decktopus - приложение для создания презентаций с помощью ИИ, генерирующее контент, изображения и обеспечивающее автоматизированное форматирование.

Slides

Slides

slides.com

Slides - это веб-приложение для создания и совместной работы над презентациями с мультимедиа, поддержкой шаблонов и настройкой дизайна.

Elai.io

Elai.io

elai.io

Elai.io — платформа для генерации обучающих видео с цифровыми аватарами из текста за считанные минуты, поддерживающая множество языков и интерактивные элементы.

DocHipo

DocHipo

dochipo.com

DocHipo — бесплатное программное обеспечение для графического дизайна, позволяющее создавать инфографику, плакаты и графику для соцсетей быстро и просто.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap — это интерактивная платформа, позволяющая ученикам участвовать в опросах и тестах во время лекций через смартфоны и компьютеры.

Plus

Plus

plusai.com

Plus AI — инструмент для создания и редактирования презентаций в Google Slides с использованием технологий искусственного интеллекта.

Personate AI

Personate AI

personate.ai

Personate AI — это платформа для создания видео с использованием синтетических аватаров, позволяющая генерировать контент без камеры и ручного монтажа.

Продукты

Обзор

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.