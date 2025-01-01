Альтернативы - Slidesgo

Google Slides
google.com
Google Slides — это программа для создания и редактирования презентаций онлайн с возможностью совместной работы в реальном времени.
Microsoft PowerPoint Online
powerpoint.cloud.microsoft
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Microsoft Sway - облачное приложение для создания интерактивных презентаций, отчетов и историй с помощью шаблонов и встроенных инструментов дизайна.
HeyGen
heygen.com
HeyGen — это инструмент для создания видео с AI-аватарами и функцией текст-в-речь, позволяющий пользователям генерировать профессиональное видео легко и быстро.
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai - это онлайн-инструмент для быстрого создания презентаций с возможностью настройки шаблонов и совместной работы в команде.
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show - приложение для создания, редактирования и совместного использования презентаций с возможностью визуализации данных и записи видео.
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
iCloud Keynote
icloud.com
iCloud Keynote — облачное приложение для создания и редактирования презентаций с возможностью совместной работы пользователей в реальном времени.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.
Prezi
prezi.com
Prezi — это онлайн-инструмент для создания интерактивных презентаций, который позволяет пользователям эффективно визуализировать и представлять информацию.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - это облачная платформа для создания видео, логотипов и веб-сайтов с использованием готовых шаблонов и интуитивного интерфейса.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — платформа для создания анимационных видео и презентаций без специальных навыков, с большим выбором шаблонов и мультимедийных материалов.
Vyond
vyond.com
Vyond — это платформа для создания анимационных видео, позволяющая пользователям легко создавать профессиональные видеоролики с помощью шаблонов и инструментов редактирования.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — это платформа для создания инфографики, презентаций и другого визуального контента с простым интерфейсом и функциями редактирования.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
PresentationAI
presentations.ai
PresentationAI — это приложение для быстрого создания презентаций с помощью ИИ, позволяющее преобразовывать текст в слайды с визуальным оформлением.
Pitch
pitch.com
Pitch — это программа для совместного создания презентаций, позволяющая командам работать в реальном времени и использовать готовые шаблоны для оформления.
Prezo
prezo.ai
Prezo - инструмент для создания презентаций, документов и сайтов с помощью ИИ, предлагающий интерактивные блоки и гибкие возможности настройки.
SlideSpeak
slidespeak.co
SlideSpeak - это AI-инструмент для создания и управления презентациями, позволяющий генерировать, суммировать документы и работать с PowerPoint, Word и PDF.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Rephrase.ai - это платформа для генерации видео по тексту, позволяющая создавать профессиональные видео с цифровым аватаром за считанные минуты.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.
Decktopus
decktopus.com
Decktopus - приложение для создания презентаций с помощью ИИ, генерирующее контент, изображения и обеспечивающее автоматизированное форматирование.
Slides
slides.com
Slides - это веб-приложение для создания и совместной работы над презентациями с мультимедиа, поддержкой шаблонов и настройкой дизайна.
Elai.io
elai.io
Elai.io — платформа для генерации обучающих видео с цифровыми аватарами из текста за считанные минуты, поддерживающая множество языков и интерактивные элементы.
DocHipo
dochipo.com
DocHipo — бесплатное программное обеспечение для графического дизайна, позволяющее создавать инфографику, плакаты и графику для соцсетей быстро и просто.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap — это интерактивная платформа, позволяющая ученикам участвовать в опросах и тестах во время лекций через смартфоны и компьютеры.
Plus
plusai.com
Plus AI — инструмент для создания и редактирования презентаций в Google Slides с использованием технологий искусственного интеллекта.
Personate AI
personate.ai
Personate AI — это платформа для создания видео с использованием синтетических аватаров, позволяющая генерировать контент без камеры и ручного монтажа.
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