Альтернативы - SkillGigs

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.
Hirect
hirect.in
Hirect — приложение для найма, которое соединяет соискателей и менеджеров по найму через чат, упрощая процесс трудоустройства и исключая посредников.
Manatal
manatal.com
Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn - облачная платформа для кадровых агентств, оптимизирующая процесс найма и управления данными кандидатов и клиентов.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это платформа для рекрутинга, позволяющая отслеживать кандидатов и управлять процессами найма на одной базе данных.
Whippy
whippy.ai
Whippy — это платформа для SMS и email-коммуникаций, использующая AI для автоматизации взаимодействия с клиентами и повышения продуктивности бизнеса.
Loxo
loxo.co
Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов, которая оптимизирует процесс найма с помощью анализа резюме, управления контактами и интеграции электронной почты.
JobAdder
jobadder.com
JobAdder - облачная платформа для управления набором, предназначенная для кадровых агентств и HR-команд, оптимизирующая процессы найма и взаимодействия с кандидатами.
Sense
sensehq.com
Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.
100Hires
100hires.com
100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — это программа для отслеживания кандидатов и CRM для рекрутеров, с автоматизацией, интеграциями и аналитикой для эффективного найма.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.
RemoteMore
remotemore.com
RemoteMore — это маркетплейс, где можно быстро найти квалифицированных разработчиков.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly - это приложение для управления временным персоналом, позволяющее планировать рабочие смены, отслеживать часы и генерировать счета.
Zerocoder
zerocoder.com
Zerocoder мгновенно соединяет компании с проверенными разработчиками и дизайнерами, предлагая фиксированную ежемесячную плату за выполнение задач.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами и рекрутингом, которая использует ИИ для оптимизации процессов набора персонала и HR.
Crelate
crelate.com
Crelate — это платформа для управления процессами подбора персонала и взаимоотношениями с кандидатами и клиентами для рекрутеров и агентств.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire — онлайн-система отслеживания заявителей, упрощающая процесс найма и обеспечивающая сотрудничество команды. Управляйте резюме и генерируйте отчеты.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit — облачное ПО для оптимизации процесса рекрутинга, включая управление кандидатами, CRM и поиск руководителей.
Top Echelon
topechelon.com
Приложение Top Echelon объединяет функции отслеживания кандидатов и управления клиентами для оптимизации процесса рекрутинга и найма.
WurkNow
wurknow.com
WurkNow — платформа для найма и управления рабочими ресурсами, помогающая связывать работодателей с работниками для временной и гибкой занятости.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos Team Management - приложение для управления командами с простым планированием, заданиями и чатом для работников, волонтеров и фрилансеров.
CATS
catsone.com
CATS помогает компаниям по всему миру в подборе кадров, предоставляя услуги как для небольших, так и для крупных организаций.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM - это ПО для рекрутинга, которое помогает улучшить процесс найма в агентствах и компаниях с помощью автоматизации и аналитики.
WorkBright
workbright.com
WorkBright - приложение для автоматизации процессов адаптации сотрудников и найма, облегчающее заполнение форм и управление данными.
Longlist
longlist.io
Longlist - это CRM и ATS для рекрутинговых и кадровых агентств, помогающий управлять процессами подбора персонала.
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit - платформа для автоматизации процесса найма с функциями отслеживания кандидатов и управления процессами подбора и адаптации.
Betterleap
betterleap.com
Betterleap — платформа для рекрутинга с ИИ, соединяющая рекрутеров, менеджеров и агентства для поиска и взаимодействия с кандидатами.
StaffingSoft
staffingsoft.com
StaffingSoft - это программное обеспечение для рекрутеров, предоставляющее инструменты для отслеживания кандидатов и управления процессами подбора и удержания персонала.
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