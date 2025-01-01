Альтернативы - SkillGigs

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.

Hirect

Hirect

hirect.in

Hirect — приложение для найма, которое соединяет соискателей и менеджеров по найму через чат, упрощая процесс трудоустройства и исключая посредников.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn - облачная платформа для кадровых агентств, оптимизирующая процесс найма и управления данными кандидатов и клиентов.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva — это платформа для рекрутинга, позволяющая отслеживать кандидатов и управлять процессами найма на одной базе данных.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy — это платформа для SMS и email-коммуникаций, использующая AI для автоматизации взаимодействия с клиентами и повышения продуктивности бизнеса.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов, которая оптимизирует процесс найма с помощью анализа резюме, управления контактами и интеграции электронной почты.

JobAdder

JobAdder

jobadder.com

JobAdder - облачная платформа для управления набором, предназначенная для кадровых агентств и HR-команд, оптимизирующая процессы найма и взаимодействия с кандидатами.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.

Recruiterflow

Recruiterflow

recruiterflow.com

Recruiterflow — это программа для отслеживания кандидатов и CRM для рекрутеров, с автоматизацией, интеграциями и аналитикой для эффективного найма.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.

RemoteMore

RemoteMore

remotemore.com

RemoteMore — это маркетплейс, где можно быстро найти квалифицированных разработчиков.

Zoho Workerly

Zoho Workerly

zoho.com

Zoho Workerly - это приложение для управления временным персоналом, позволяющее планировать рабочие смены, отслеживать часы и генерировать счета.

Zerocoder

Zerocoder

zerocoder.com

Zerocoder мгновенно соединяет компании с проверенными разработчиками и дизайнерами, предлагая фиксированную ежемесячную плату за выполнение задач.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами и рекрутингом, которая использует ИИ для оптимизации процессов набора персонала и HR.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate — это платформа для управления процессами подбора персонала и взаимоотношениями с кандидатами и клиентами для рекрутеров и агентств.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire — онлайн-система отслеживания заявителей, упрощающая процесс найма и обеспечивающая сотрудничество команды. Управляйте резюме и генерируйте отчеты.

iSmartRecruit

iSmartRecruit

ismartrecruit.com

iSmartRecruit — облачное ПО для оптимизации процесса рекрутинга, включая управление кандидатами, CRM и поиск руководителей.

Top Echelon

Top Echelon

topechelon.com

Приложение Top Echelon объединяет функции отслеживания кандидатов и управления клиентами для оптимизации процесса рекрутинга и найма.

WurkNow

WurkNow

wurknow.com

WurkNow — платформа для найма и управления рабочими ресурсами, помогающая связывать работодателей с работниками для временной и гибкой занятости.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos Team Management - приложение для управления командами с простым планированием, заданиями и чатом для работников, волонтеров и фрилансеров.

CATS

CATS

catsone.com

CATS помогает компаниям по всему миру в подборе кадров, предоставляя услуги как для небольших, так и для крупных организаций.

RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

RecruitBPM - это ПО для рекрутинга, которое помогает улучшить процесс найма в агентствах и компаниях с помощью автоматизации и аналитики.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

WorkBright - приложение для автоматизации процессов адаптации сотрудников и найма, облегчающее заполнение форм и управление данными.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist - это CRM и ATS для рекрутинговых и кадровых агентств, помогающий управлять процессами подбора персонала.

TalentRecruit

TalentRecruit

talentrecruit.com

TalentRecruit - платформа для автоматизации процесса найма с функциями отслеживания кандидатов и управления процессами подбора и адаптации.

Betterleap

Betterleap

betterleap.com

Betterleap — платформа для рекрутинга с ИИ, соединяющая рекрутеров, менеджеров и агентства для поиска и взаимодействия с кандидатами.

StaffingSoft

StaffingSoft

staffingsoft.com

StaffingSoft - это программное обеспечение для рекрутеров, предоставляющее инструменты для отслеживания кандидатов и управления процессами подбора и удержания персонала.

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