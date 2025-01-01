Альтернативы - Sensible

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

CamScanner - приложение для смартфонов, позволяющее сканировать документы и сохранять их в форматах PDF и JPG. Поддерживает OCR и облачное хранение.

Browse AI

Browse AI

browse.ai

Browse AI - это инструмент для автоматического извлечения данных с веб-сайтов без необходимости программирования, включая мониторинг изменений и скачивание файлов.

Apify

Apify

apify.com

Apify - платформа для веб-скребки, извлечения данных и автоматизации, поддерживающая языки программирования JavaScript и Python.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks - это платформа для анализа данных, основанная на Apache Spark, которая объединяет разработку, аналитику и машинное обучение в одной среде.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip позволяет конвертировать PDF и изображения в различные форматы, такие как LaTeX, DOCX и Markdown, для удобного управления научными материалами.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead - это инструмент для работы с PDF-документами, который использует AI для суммирования и анализа контента, упрощая исследовательские процессы.

Octoparse

Octoparse

octoparse.com

Octoparse - инструмент для извлечения данных с веб-сайтов без кодирования, поддерживающий автоматизацию и экспорт в различные форматы.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.

PhantomBuster

PhantomBuster

phantombuster.com

Phantombuster - облачный инструмент для автоматизации задач и извлечения данных с веб-платформ, таких как LinkedIn и Instagram, для генерации лидов и улучшения бизнеса.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhere - платформа для автоматизации бизнес-процессов с использованием RPA и ИИ, обеспечивающая интеграцию, эффективность и безопасность.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI — это инструмент для анализа документов с помощью ИИ, позволяющий задавать вопросы и получать ответы в реальном времени по загруженным PDF.

OCR

OCR

ocr.best

Приложение OCR преобразовывает изображения и PDF-документы в редактируемый текст, поддерживая различные форматы и языки.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

Приложение для извлечения текста из изображений с помощью OCR, поддерживает различные форматы и языки. Удобно для конверсии сканированных документов и заметок.

Docparser

Docparser

docparser.com

Docparser - это инструмент для автоматического извлечения данных из различных документов, включая PDF и изображения, упрощающий обработку информации.

V7

V7

v7labs.com

V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.

Smartproxy

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy – это облачное решение с более 40 миллионами residential IP-адресов для доступа к данным с поддержки 24/7 и простым управлением прокси.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.

SparkReceipt

SparkReceipt

sparkreceipt.com

SparkReceipt - платформа для управления финансовыми документами, включая квитанции и счета, с функциями сканирования и категоризации расходов.

Zenscrape

Zenscrape

zenscrape.com

Zenscrape - это API для извлечения данных с веб-сайтов, предоставляет прокси и решает CAPTCHAs для автоматизации процесса соскобки.

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets - это сервис для автоматической обработки документов с использованием технологии OCR, позволяющий извлекать данные из различных форматов документов.

OxyLabs

OxyLabs

oxylabs.io

Oxylabs — это платформа для сбора данных с веб-сайтов, предлагающая прокси-сервисы и API для извлечения информации в реальном времени.

Hexomatic

Hexomatic

hexomatic.com

Hexomatic – инструмент для автоматизации веб-скрапинга и рабочих процессов, позволяющий собирать данные из Интернета без программирования.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data предоставляет инструменты для безопасного и эффективного сбора публичных веб-данных и анализа онлайн-рынков и конкурентов.

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

Base64.ai — платформа для быстрого и точного извлечения текста и данных из различных документов, включая удостоверения, лицензии и квитанции.

ElectroNeek

ElectroNeek

electroneek.com

ElectroNeek - платформа для автоматизации бизнес-процессов, использующая ИИ для интеграции и упрощения рутинных задач в IT-сфере.

JPG to WORD

JPG to WORD

jpgtoword.net

Приложение JPG to Word позволяет преобразовывать изображения в редактируемые документы Word с помощью распознавания текста.

Robility

Robility

sutherlandglobal.com

Robility — платформа гиперавтоматизации, автоматизирующая бизнес-процессы с поддержкой различных моделей развертывания и снижения затрат на лицензии.

ProcessMaker

ProcessMaker

processmaker.com

ProcessMaker — платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая организациям разрабатывать и управлять рабочими процессами с минимальным кодированием.

ApprovalMax

ApprovalMax

approvalmax.com

ApprovalMax — это программное обеспечение для автоматизации согласования финансовых документов и интеграции с бухгалтерскими платформами.

Card Scanner

Card Scanner

cardscanner.co

Card Scanner — приложение для сканирования визиток с использованием OCR, позволяющее извлекать и управлять контактной информацией.

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