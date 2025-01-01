Альтернативы - Sensible

CamScanner
camscanner.com
CamScanner - приложение для смартфонов, позволяющее сканировать документы и сохранять их в форматах PDF и JPG. Поддерживает OCR и облачное хранение.
Browse AI
browse.ai
Browse AI - это инструмент для автоматического извлечения данных с веб-сайтов без необходимости программирования, включая мониторинг изменений и скачивание файлов.
Apify
apify.com
Apify - платформа для веб-скребки, извлечения данных и автоматизации, поддерживающая языки программирования JavaScript и Python.
Databricks
databricks.com
Databricks - это платформа для анализа данных, основанная на Apache Spark, которая объединяет разработку, аналитику и машинное обучение в одной среде.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip позволяет конвертировать PDF и изображения в различные форматы, такие как LaTeX, DOCX и Markdown, для удобного управления научными материалами.
OpenRead
openread.academy
OpenRead - это инструмент для работы с PDF-документами, который использует AI для суммирования и анализа контента, упрощая исследовательские процессы.
Octoparse
octoparse.com
Octoparse - инструмент для извлечения данных с веб-сайтов без кодирования, поддерживающий автоматизацию и экспорт в различные форматы.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
PhantomBuster
phantombuster.com
Phantombuster - облачный инструмент для автоматизации задач и извлечения данных с веб-платформ, таких как LinkedIn и Instagram, для генерации лидов и улучшения бизнеса.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere - платформа для автоматизации бизнес-процессов с использованием RPA и ИИ, обеспечивающая интеграцию, эффективность и безопасность.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI — это инструмент для анализа документов с помощью ИИ, позволяющий задавать вопросы и получать ответы в реальном времени по загруженным PDF.
OCR
ocr.best
Приложение OCR преобразовывает изображения и PDF-документы в редактируемый текст, поддерживая различные форматы и языки.
Picture to Text
picturetotext.info
Приложение для извлечения текста из изображений с помощью OCR, поддерживает различные форматы и языки. Удобно для конверсии сканированных документов и заметок.
Docparser
docparser.com
Docparser - это инструмент для автоматического извлечения данных из различных документов, включая PDF и изображения, упрощающий обработку информации.
V7
v7labs.com
V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy – это облачное решение с более 40 миллионами residential IP-адресов для доступа к данным с поддержки 24/7 и простым управлением прокси.
UiPath
uipath.com
UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.
SparkReceipt
sparkreceipt.com
SparkReceipt - платформа для управления финансовыми документами, включая квитанции и счета, с функциями сканирования и категоризации расходов.
Zenscrape
zenscrape.com
Zenscrape - это API для извлечения данных с веб-сайтов, предоставляет прокси и решает CAPTCHAs для автоматизации процесса соскобки.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets - это сервис для автоматической обработки документов с использованием технологии OCR, позволяющий извлекать данные из различных форматов документов.
OxyLabs
oxylabs.io
Oxylabs — это платформа для сбора данных с веб-сайтов, предлагающая прокси-сервисы и API для извлечения информации в реальном времени.
Hexomatic
hexomatic.com
Hexomatic – инструмент для автоматизации веб-скрапинга и рабочих процессов, позволяющий собирать данные из Интернета без программирования.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data предоставляет инструменты для безопасного и эффективного сбора публичных веб-данных и анализа онлайн-рынков и конкурентов.
Base64.ai
base64.ai
Base64.ai — платформа для быстрого и точного извлечения текста и данных из различных документов, включая удостоверения, лицензии и квитанции.
ElectroNeek
electroneek.com
ElectroNeek - платформа для автоматизации бизнес-процессов, использующая ИИ для интеграции и упрощения рутинных задач в IT-сфере.
JPG to WORD
jpgtoword.net
Приложение JPG to Word позволяет преобразовывать изображения в редактируемые документы Word с помощью распознавания текста.
Robility
sutherlandglobal.com
Robility — платформа гиперавтоматизации, автоматизирующая бизнес-процессы с поддержкой различных моделей развертывания и снижения затрат на лицензии.
ProcessMaker
processmaker.com
ProcessMaker — платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая организациям разрабатывать и управлять рабочими процессами с минимальным кодированием.
ApprovalMax
approvalmax.com
ApprovalMax — это программное обеспечение для автоматизации согласования финансовых документов и интеграции с бухгалтерскими платформами.
Card Scanner
cardscanner.co
Card Scanner — приложение для сканирования визиток с использованием OCR, позволяющее извлекать и управлять контактной информацией.
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