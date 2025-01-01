Альтернативы - Semgrep

GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.
Codacy
codacy.com
Codacy — инструмент для автоматического анализа кода, который повышает его качество, обеспечивает безопасность и упрощает процессы разработки.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.
Pentera
pentera.io
Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud — облачный инструмент для анализа качества и безопасности кода, интегрируется с системами контроля версий и CI/CD.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.
Snyk
snyk.io
Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.
Codecov
codecov.io
Codecov — это инструмент для оценки покрытия кода тестами, который помогает разработчикам выявлять непротестированные участки кода.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.
Defendify
defendify.com
Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.
Veracode
veracode.com
Veracode — платформа для управления безопасностью приложений, обеспечивающая анализ уязвимостей и защиту программного обеспечения на всех этапах разработки.
Phidata
phidata.com
Phidata - это платформа для создания и мониторинга интеллектуальных систем с интеграцией инструментов и технологий для анализа данных и автоматизации задач.
Malcare
malcare.com
Malcare - это приложение для защиты сайтов на WordPress, предлагающее автоматическое сканирование, удаление вредоносных программ и облачный брандмауэр.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.
Astra
getastra.com
Astra - это платформа для тестирования безопасности, комбинирующая автоматическое выявление уязвимостей и ручное тестирование для защиты приложений.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
Cybersmart — приложение для повышения кибербезопасности, предлагающее инструменты и ресурсы для защиты от угроз и обучения пользователей.
DeepSource
deepsource.com
DeepSource анализирует код на наличие уязвимостей и ошибок, интегрируется с системами управления версиями и автоматизирует проверки для улучшения качества кода.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack защищает веб-сайты от уязвимостей в плагинах, предоставляя автоматические патчи и обнаружение угроз в реальном времени.
Harness
harness.io
Harness — платформа для автоматизации доставки программного обеспечения, обеспечивающая развертывание, тестирование и проверку с помощью ИИ и машинного обучения.
Assembla
assembla.com
Assembla — это платформa для управления версиями и совместной работы над проектами разработки ПО с поддержкой различных систем и стандартов безопасности.
Detectify
detectify.com
Detectify - инструмент для управления уязвимостями веб-приложений, позволяющий обнаруживать проблемы безопасности и получать рекомендации по их устранению.
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja - это решение для защиты серверов, которое обеспечивает безопасность от вредоносных атак, управляет репутацией IP и включает сканирование на наличие malware.
Qodana Cloud
qodana.cloud
Codana Cloud - платформа для мониторинга качества кода и оптимизации разработки, поддерживающая более 60 языков программирования.
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