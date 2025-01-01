Альтернативы - Semgrep

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy — инструмент для автоматического анализа кода, который повышает его качество, обеспечивает безопасность и упрощает процессы разработки.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud — облачный инструмент для анализа качества и безопасности кода, интегрируется с системами контроля версий и CI/CD.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.

Codecov

Codecov

codecov.io

Codecov — это инструмент для оценки покрытия кода тестами, который помогает разработчикам выявлять непротестированные участки кода.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.

Veracode

Veracode

veracode.com

Veracode — платформа для управления безопасностью приложений, обеспечивающая анализ уязвимостей и защиту программного обеспечения на всех этапах разработки.

Phidata

Phidata

phidata.com

Phidata - это платформа для создания и мониторинга интеллектуальных систем с интеграцией инструментов и технологий для анализа данных и автоматизации задач.

Malcare

Malcare

malcare.com

Malcare - это приложение для защиты сайтов на WordPress, предлагающее автоматическое сканирование, удаление вредоносных программ и облачный брандмауэр.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.

Astra

Astra

getastra.com

Astra - это платформа для тестирования безопасности, комбинирующая автоматическое выявление уязвимостей и ручное тестирование для защиты приложений.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

Cybersmart — приложение для повышения кибербезопасности, предлагающее инструменты и ресурсы для защиты от угроз и обучения пользователей.

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource анализирует код на наличие уязвимостей и ошибок, интегрируется с системами управления версиями и автоматизирует проверки для улучшения качества кода.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack защищает веб-сайты от уязвимостей в плагинах, предоставляя автоматические патчи и обнаружение угроз в реальном времени.

Harness

Harness

harness.io

Harness — платформа для автоматизации доставки программного обеспечения, обеспечивающая развертывание, тестирование и проверку с помощью ИИ и машинного обучения.

Assembla

Assembla

assembla.com

Assembla — это платформa для управления версиями и совместной работы над проектами разработки ПО с поддержкой различных систем и стандартов безопасности.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify - инструмент для управления уязвимостями веб-приложений, позволяющий обнаруживать проблемы безопасности и получать рекомендации по их устранению.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

BitNinja - это решение для защиты серверов, которое обеспечивает безопасность от вредоносных атак, управляет репутацией IP и включает сканирование на наличие malware.

Qodana Cloud

Qodana Cloud

qodana.cloud

Codana Cloud - платформа для мониторинга качества кода и оптимизации разработки, поддерживающая более 60 языков программирования.

Продукты

Обзор

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.