Альтернативы - Screencastify

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo - платформа для хостинга и обмена видео без рекламы, предлагающая инструменты для создания, редактирования и потокового вещания.

VEED

VEED

veed.io

VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm — это платформа для записи подкастов и видео в высоком качестве с возможностью совместной работы и простого редактирования.

Loom

Loom

loom.com

Loom — приложение для записи экрана и видеосвязи, позволяющее пользователям захватывать экран, голос и видео для асинхронного обмена информацией.

Descript

Descript

descript.com

Descript - это платформа для редактирования видео и аудио, позволяющая работать с контентом так же просто, как с текстом, с функциями транскрипции и сотрудничества в реальном времени.

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

ScreenApp позволяет записывать экран, транскрибировать видео, делать заметки на встречах и создавать интерактивные видео с викторинами и опросами.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle — это платформа для создания и редактирования подкастов, поддерживающая записи аудио и видео, а также автоматизированное редактирование и распространение.

Scribe

Scribe

scribehow.com

Scribe — это инструмент, который преобразует процессы в пошаговые визуальные руководства, автоматически создавая инструкции и скриншоты.

Zight

Zight

zight.com

Zight - это приложение для записи экрана, создания GIF и аннотированных скриншотов, упрощающее визуальную коммуникацию и совместную работу.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch — это приложение, которое объединяет функции записи экрана, создания записей и совместной работы с видео для сокращения встреч.

Droplr

Droplr

droplr.com

Droplr - приложение для создания скриншотов и записи экрана с возможностью аннотации и обмена ссылками на облачное хранилище.

Markup Hero

Markup Hero

markuphero.com

Markup Hero - бесплатное приложение для создания скриншотов и аннотирования изображений, PDF и веб-сайтов с возможностью совместной работы.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa — это платформа для хостинга и управления мультимедийным контентом, включая видео и изображения, с возможностями анализа и взаимодействия с аудиторией.

Tango

Tango

tango.us

Tango — это платформа для создания обучающих материалов и подсказок для программного обеспечения, помогающая пользователям осваивать приложения.

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal - это приложение для записи экрана и редактирования видео, которое позволяет пользователям создавать и делиться образовательным и рекламным контентом.

Wistia

Wistia

wistia.com

Wistia - платформа для создания, хостинга и анализа видео и вебинаров, ориентированная на маркетологов и предприятия.

Canvid

Canvid

canvid.com

CANVID — приложение для записи экрана с AI, позволяет создавать профессиональные видеоуроки и демонстрации с минимальными усилиями.

VideoSends

VideoSends

videosends.com

VideoSends позволяет записывать экран, интегрировать вебкамера и добавлять кастомные элементы, включая миниатюры и варианты встраивания.

Claap

Claap

claap.io

Claap — это видео-платформа для записи встреч, создания транскрипций и управления контентом, объединяющая инструменты для сотрудничества и повышения производительности.

Screendesk

Screendesk

screendesk.io

Screendesk позволяет запрашивать записи экрана или начинать живую совместную сессию с клиентами без установки. Интеграция с Intercom, Zendesk, HelpScout.

Berrycast

Berrycast

berrycast.com

Berrycast - приложение для записи экрана, позволяющее пользователям удобно захватывать и делиться контентом для обучения и презентаций.

Guidde

Guidde

guidde.com

Guidde — платформа ИИ для бизнеса, позволяющая быстро создавать видеодокументацию и пошаговые инструкции.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus — платформа автоматизации демонстраций, ускоряющая продажи и сокращающая время ожидания демонстраций, обеспечивая лучшие данные о потребностях клиентов.

Vidcast

Vidcast

vidcast.io

Vidcast — платформа для обмена асинхронными видео-сообщениями, позволяющая пользователям записывать, делиться контентом и взаимодействовать с аудиторией.

wrap

wrap

wrap.so

Wrap — это инструмент для создания и редактирования изображений, подходящий для социальных сетей, разработки продуктов и презентаций.

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel — это инструмент для видеоконференций с функциями автоматического суммирования встреч и транскрипции, который помогает командам работать эффективно и совместно.

Piktostory

Piktostory

piktochart.com

Piktostory - это приложение для редактирования видео, позволяющее легко преобразовывать записи в краткие клипы для социальных сетей. Упрощает процесс создания контента.

Weet

Weet

weet.co

Weet — это инструмент для создания видеоуроков с помощью ИИ, позволяющий быстро записывать и редактировать профессиональные видео в браузере.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard - это платформа для создания, хостинга и аналитики персонализированных видео для продаж и маркетинга, помогающая бизнесам улучшать взаимодействие с клиентами.

Jumpshare

Jumpshare

jumpshare.com

Jumpshare — это платформа для визуальной коммуникации, позволяющая быстро обмениваться записями экрана, скриншотами и GIF-файлами.

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