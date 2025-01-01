Альтернативы - Scalr

Replit
replit.com
Replit - это облачная IDE, позволяющая писать код и создавать приложения в различных языках программирования с возможностью совместной работы и развертывания.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean — облачная платформа для развертывания и масштабирования приложений с поддержкой ИИ и интеграцией с GIT.
Vercel
vercel.com
Vercel — это облачная платформа для разработчиков, позволяющая быстро создавать, развертывать и управлять веб-приложениями с поддержкой различных фреймворков.
Netlify
netlify.com
Netlify — это облачная платформа для хостинга и управления статическими веб-сайтами и веб-приложениями с функциями безсерверной обработки и интеграции с Git.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere — облачная платформа для разработки и запуска приложений на Python, позволяющая работать через браузер без настройки серверов.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.
Heroku
heroku.com
Heroku - облачная платформа для разработки и масштабирования приложений на различных языках программирования.
Render
render.com
Render — облачная платформа для развертывания и управления приложениями и веб-сайтами с бесплатным SSL и автоматическим развёртыванием из Git.
Glitch
glitch.com
Glitch — это платформа для создания веб-приложений в браузере, где пользователи могут сотрудничать в реальном времени и экспериментировать с кодом.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod - это платформа для разработчиков, предоставляющая облачные среды разработки с интеграцией необходимых инструментов и зависимостей.
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud - это облачная платформа, предлагающая услуги вычислений, хранения, AI, аналитики и безопасности для бизнеса.
Plesk
plesk.com
Plesk – это панель управления для веб-хостинга, позволяющая управлять серверами, сайтами и приложениями, обеспечивая безопасность и автоматизацию.
Modal
modal.com
Modal позволяет пользователям запускать код в облаке, обеспечивая доступ к контейнерной безсерверной вычислительной мощности без управления собственной инфраструктурой.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console - это инструмент для управления гибридными облачными ресурсами, мониторинга и оптимизации приложений в облаке.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef - облачная платформа для развертывания приложений на Node.js и других языках программирования с поддержкой Docker и Kubernetes.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst от Zoho — это облачная платформа для разработки приложений, предлагающая серверлесс-сервисы, AI/ML и инструменты для DevOps.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard - платформа для размещения приложений на Ruby on Rails и других языках, упрощающая управление инфраструктурой для разработчиков.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit - платформа для развертывания и управления полностековыми JavaScript-приложениями с поддержкой статического хостинга.
Aiven
aiven.io
Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.
Ori
ori.co
ORI — платформа для оптимизации и развертывания AI моделей с использованием GPU, поддерживающая настройку виртуальных машин для различных задач.
Dagster
dagster.io
Dagster — это открытый оркестратор данных для разработки и мониторинга рабочих процессов, поддерживающий модульность и интеграцию с различными инструментами.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape — облачная платформа для простой разработки и развертывания приложений, автоматизирующая управление инфраструктурой без необходимости в DevOps.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta – это управляемая платформа хостинга для сайтов WordPress, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и удобную панель управления.
Back4App
back4app.com
Back4App — это платформа Backend-как-сервис для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для аутентификации, хранения файлов и работы с API.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — платформа как услуга (PaaS) для управления развертыванием и разработкой веб-приложений, обеспечивающая безопасность и автоматизацию.
Exotel
exotel.com
Exotel - коммуникационная платформа для управления взаимодействиями с клиентами через звонки, эффективно упростившая обработку данных и предоставляющая безопасные решения.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb – платформа без серверов для развертывания и управления веб-приложениями, API и событиями с поддержкой Docker и CI/CD.
Northflank
northflank.com
Northflank - облачная платформа для создания и масштабирования микросервисов, заданий и баз данных с мощным интерфейсом и API.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard - это платформа для визуального проектирования и управления облачной инфраструктурой с поддержкой совместной работы и автоматической генерацией кода IaC.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud - облачная платформа для размещения приложений с акцентом на безопасность и гибкость, поддерживающая различные языки программирования.
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