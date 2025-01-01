Альтернативы - Scalr

Replit

Replit

replit.com

Replit - это облачная IDE, позволяющая писать код и создавать приложения в различных языках программирования с возможностью совместной работы и развертывания.

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean — облачная платформа для развертывания и масштабирования приложений с поддержкой ИИ и интеграцией с GIT.

Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel — это облачная платформа для разработчиков, позволяющая быстро создавать, развертывать и управлять веб-приложениями с поддержкой различных фреймворков.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это облачная платформа для хостинга и управления статическими веб-сайтами и веб-приложениями с функциями безсерверной обработки и интеграции с Git.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

PythonAnywhere — облачная платформа для разработки и запуска приложений на Python, позволяющая работать через браузер без настройки серверов.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku - облачная платформа для разработки и масштабирования приложений на различных языках программирования.

Render

Render

render.com

Render — облачная платформа для развертывания и управления приложениями и веб-сайтами с бесплатным SSL и автоматическим развёртыванием из Git.

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch — это платформа для создания веб-приложений в браузере, где пользователи могут сотрудничать в реальном времени и экспериментировать с кодом.

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod - это платформа для разработчиков, предоставляющая облачные среды разработки с интеграцией необходимых инструментов и зависимостей.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

IBM Cloud - это облачная платформа, предлагающая услуги вычислений, хранения, AI, аналитики и безопасности для бизнеса.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk – это панель управления для веб-хостинга, позволяющая управлять серверами, сайтами и приложениями, обеспечивая безопасность и автоматизацию.

Modal

Modal

modal.com

Modal позволяет пользователям запускать код в облаке, обеспечивая доступ к контейнерной безсерверной вычислительной мощности без управления собственной инфраструктурой.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Red Hat Hybrid Cloud Console - это инструмент для управления гибридными облачными ресурсами, мониторинга и оптимизации приложений в облаке.

NodeChef

NodeChef

nodechef.com

NodeChef - облачная платформа для развертывания приложений на Node.js и других языках программирования с поддержкой Docker и Kubernetes.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Catalyst от Zoho — это облачная платформа для разработки приложений, предлагающая серверлесс-сервисы, AI/ML и инструменты для DevOps.

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard - платформа для размещения приложений на Ruby on Rails и других языках, упрощающая управление инфраструктурой для разработчиков.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Stormkit - платформа для развертывания и управления полностековыми JavaScript-приложениями с поддержкой статического хостинга.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.

Ori

Ori

ori.co

ORI — платформа для оптимизации и развертывания AI моделей с использованием GPU, поддерживающая настройку виртуальных машин для различных задач.

Dagster

Dagster

dagster.io

Dagster — это открытый оркестратор данных для разработки и мониторинга рабочих процессов, поддерживающий модульность и интеграцию с различными инструментами.

Stacktape

Stacktape

stacktape.com

Stacktape — облачная платформа для простой разработки и развертывания приложений, автоматизирующая управление инфраструктурой без необходимости в DevOps.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta – это управляемая платформа хостинга для сайтов WordPress, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и удобную панель управления.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App — это платформа Backend-как-сервис для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для аутентификации, хранения файлов и работы с API.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh — платформа как услуга (PaaS) для управления развертыванием и разработкой веб-приложений, обеспечивающая безопасность и автоматизацию.

Exotel

Exotel

exotel.com

Exotel - коммуникационная платформа для управления взаимодействиями с клиентами через звонки, эффективно упростившая обработку данных и предоставляющая безопасные решения.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Koyeb – платформа без серверов для развертывания и управления веб-приложениями, API и событиями с поддержкой Docker и CI/CD.

Northflank

Northflank

northflank.com

Northflank - облачная платформа для создания и масштабирования микросервисов, заданий и баз данных с мощным интерфейсом и API.

Brainboard

Brainboard

brainboard.co

Brainboard - это платформа для визуального проектирования и управления облачной инфраструктурой с поддержкой совместной работы и автоматической генерацией кода IaC.

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

Clever Cloud - облачная платформа для размещения приложений с акцентом на безопасность и гибкость, поддерживающая различные языки программирования.

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