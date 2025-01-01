Альтернативы - RXNT

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice - это программное обеспечение для управления практикой в сфере здравоохранения, предлагающее функции назначения встреч, биллинга и телездравоохранения.
Whereby
whereby.com
Whereby — это платформа для видеоконференций, позволяющая проводить высококачественные видео-встречи через браузер без загрузок. Поддерживает до 200 участников.
Doxy.me
doxy.me
Doxy.me - платформа для телемедицины, обеспечивающая удалённые консультации и обучение, совместимая с HIPAA и интегрирующаяся с системами EHR.
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib - это приложение для поиска врачей и онлайн-записи на прием, упрощающее доступ к медицинским услугам.
iPlum
iplum.com
iPlum — мобильное приложение для бизнеса, предоставляющее отдельный номер с функциями звонков, сообщений и безопасной связи для профессионалов.
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD - облачное решение для медицинских практик, объединяющее клинические и бизнес-процессы, включая управление пациентами и телемедицину.
IntakeQ
intakeq.com
IntakeQ — это приложение для онлайн-форм приема, управления практикой и взаимодействия с пациентами в сфере здравоохранения.
Spruce Health
sprucehealth.com
Приложение Spruce Health улучшает общение между пациентами и врачами, позволяя безопасные сообщения и телездравоохранение, а также упрощает администрирование.
Valant
valant.io
Valant - облачная система электронных медицинских карт для специалистов по поведенческому здравоохранению, упрощающая администрирование и улучшение ухода за пациентами.
Tebra
tebra.com
Tebra - платформа для медицинских практик, предлагающая электронные медицинские карты, управление выставлением счетов и телездравоохранение.
Practo
practo.com
Practo - приложение для онлайн-консультаций с врачами, заказа лекарств, бронирования анализов и доступа к медицинским записям.
Practice Fusion
practicefusion.com
Practice Fusion - это облачная платформа для электронных медицинских карт, предназначенная для улучшения работы врачей и ухода за пациентами в США.
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD - это приложение для управления медицинскими выставлениями, которое отслеживает претензии, планирует назначения и помогает снижать ошибки.
Weave
getweave.com
Weave объединяет телефонную систему и инструменты для роста в одной платформе для улучшения коммуникации и управления финансами в бизнесе.
OhMD
ohmd.com
OhMD — это платформа для общения с пациентами, позволяющая медицинским учреждениям отправлять текстовые сообщения и управлять взаимодействием со своими пациентами.
Practice Better
practicebetter.io
Приложение Practice Better упрощает управление практиками в области здравоохранения, предлагая инструменты для планирования, коммуникации и взаимодействия с клиентами.
DrChrono
drchrono.com
DrChrono - облачная платформа для электронных медицинских карт, учета медицинских услуг и удаленных консультаций, оптимизирующая уход за пациентами.
TheraNest
theranest.com
TheraNest — это программное обеспечение для управления практикой психического здоровья, включающее инструменты для планирования, выставления счетов и телездравоохранения.
DeepScribe
deepscribe.ai
DeepScribe - AI медицинский писец, который автоматически создает документацию по визитам пациентов в реальном времени, снижая нагрузку на врачей и улучшая качество ухода.
Jane
jane.app
Джейн - это платформа для управления здоровьем и практикой, предлагающая бронирование, напоминания, управление страховками и телездравоохранение в одном решении.
CentralReach
centralreach.com
CentralReach – это онлайн-платформа для управления клинической практикой в области ABA и ухода за людьми с аутизмом и умственными нарушениями.
Psych Scribe
psych-scribe.com
Psych Scribe - приложение для психотерапевтов, автоматизирующее процесс документации и транскрибирующее сеансы терапии в реальном времени.
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribe — платформа для электронных медицинских записей, поддерживающая малые клиники и врачей. Управляет записями пациентов, назначениями и рецептами.
Medesk
medesk.net
Medesk — облачное ПО для управления медицинской практикой, упрощающее работу с пациентами и медицинскими данными для врачей и администраторов.
Clinicea
clinicea.com
Clinicea — платформа для управления клиниками, используемая в более чем 20 специальностях по всему миру. Простая в использовании для врачей и клиник.
Rectangle Health
rectanglehealth.com
Rectangle Health - приложение для управления медицинской практикой, оптимизирующее процесс выставления счетов и упрощающее административные задачи.
Inovalon
inovalon.com
Inovalon — облачная платформа для анализа данных здравоохранения, которая помогает улучшать результаты медицинских услуг и экономику в здравоохранении.
Healthie
legion.health
Healthie — платформа для управления медицинской практикой, обеспечивающая электронные медкарты, планирование, выставление счетов и телемедицину.
Maple
getmaple.ca
Maple — канадская платформа телемедицины с доступом к врачам 24/7 и временем ожидания менее 5 минут. Специализированная помощь доступна от лицензированных специалистов.
iClinic
iclinic.com.br
ICLINIC - это система управления для медицинских учреждений, оптимизирующая работу с записями пациентов и внутренней коммуникацией.
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