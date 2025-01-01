Альтернативы - Ruul

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.

Square

Square

squareup.com

Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio - это бесплатный инструмент для оплаты счетов поставщикам, позволяющий управлять платежами с помощью банковских переводов и кредитных карт.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation - приложение для соединения компаний с квалифицированными техниками, упрощающее управление полевыми услугами и рабочими заказами.

Contra

Contra

contra.com

Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp — это платформа для расчёта зарплаты, соблюдения норм и предоставления льгот, автоматизирующая налоговые регистрации и compliance.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket — это платформа для управления независимыми подрядчиками и фрилансерами, включая функционал для проверки, работы и автоматизированных платежей.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti — платформа для автоматизации процесса кредиторской задолженности и международных платежей, обеспечивающая управление счетами и соблюдение налоговых требований.

Veem

Veem

veem.com

Veem - это платформа для международных платежей, позволяющая предприятиям отправлять и получать деньги в более чем 100 странах.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Приложение Branch помогает предприятиям ускорять выплаты, предлагая пользователям бесплатные банковские счета, доступ к заработной плате и инструменты для управления финансами.

ServiceChannel

ServiceChannel

servicechannel.com

ServiceChannel — платформа для управления услугами ремонта и обслуживания объектов, позволяющая оптимизировать процессы, платежи и взаимодействие с подрядчиками.

Avetta

Avetta

avetta.com

Приложение Avetta управляет рисками подрядчиков и поставщиков, обеспечивая безопасность, соответствие стандартам и автоматизацию процессов в цепочке поставок.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk - это система управления фрилансерами, позволяющая управлять контрактами, задачами и платежами для внештатных работников по всему миру.

Maestro

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR — инструмент управления проектами, который позволяет отслеживать прогресс, управлять этапами и обеспечивать прозрачное взаимодействие между всеми участниками.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Приложение Cavalry объединяет рынок и систему управления фрилансом для упрощения взаимодействия между компаниями и фрилансерами.

Dots

Dots

dots.dev

Dots — это API для упрощения выплат подрядчикам, который позволяет легко обрабатывать платежи и собирать информацию за считанные часы.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управления удаленными командами, обеспечивающая процесс набора, оплаты и соблюдения норм в 150 странах.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla - это платформа для безопасных банковских переводов, позволяющая предприятиям управлять платежами и интегрировать различные финансовые сервисы.

Useme

Useme

useme.com

Useme – платформа для упрощения оплаты фрилансерам и выставления налоговых счетов без регистрации бизнеса. Поддерживает международное сотрудничество.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

Rymotely - это программа для управления бизнесом, которая помогает фрилансерам и малым предприятиям управлять проектами, предложениями, договорами и финансами.

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