Альтернативы - Ruul

Upwork
upwork.com
Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.
Square
squareup.com
Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.
Gusto
gusto.com
Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.
Melio
meliopayments.com
Melio - это бесплатный инструмент для оплаты счетов поставщикам, позволяющий управлять платежами с помощью банковских переводов и кредитных карт.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation - приложение для соединения компаний с квалифицированными техниками, упрощающее управление полевыми услугами и рабочими заказами.
Contra
contra.com
Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Warp
joinwarp.com
Warp — это платформа для расчёта зарплаты, соблюдения норм и предоставления льгот, автоматизирующая налоговые регистрации и compliance.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket — это платформа для управления независимыми подрядчиками и фрилансерами, включая функционал для проверки, работы и автоматизированных платежей.
Worksome
worksome.com
Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti — платформа для автоматизации процесса кредиторской задолженности и международных платежей, обеспечивающая управление счетами и соблюдение налоговых требований.
Veem
veem.com
Veem - это платформа для международных платежей, позволяющая предприятиям отправлять и получать деньги в более чем 100 странах.
Justworks
justworks.com
Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.
Branch app
branchapp.com
Приложение Branch помогает предприятиям ускорять выплаты, предлагая пользователям бесплатные банковские счета, доступ к заработной плате и инструменты для управления финансами.
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel — платформа для управления услугами ремонта и обслуживания объектов, позволяющая оптимизировать процессы, платежи и взаимодействие с подрядчиками.
Avetta
avetta.com
Приложение Avetta управляет рисками подрядчиков и поставщиков, обеспечивая безопасность, соответствие стандартам и автоматизацию процессов в цепочке поставок.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk - это система управления фрилансерами, позволяющая управлять контрактами, задачами и платежами для внештатных работников по всему миру.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR — инструмент управления проектами, который позволяет отслеживать прогресс, управлять этапами и обеспечивать прозрачное взаимодействие между всеми участниками.
Skuad
skuad.io
Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Приложение Cavalry объединяет рынок и систему управления фрилансом для упрощения взаимодействия между компаниями и фрилансерами.
Dots
dots.dev
Dots — это API для упрощения выплат подрядчикам, который позволяет легко обрабатывать платежи и собирать информацию за считанные часы.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass - платформа для управления удаленными командами, обеспечивающая процесс набора, оплаты и соблюдения норм в 150 странах.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla - это платформа для безопасных банковских переводов, позволяющая предприятиям управлять платежами и интегрировать различные финансовые сервисы.
Useme
useme.com
Useme – платформа для упрощения оплаты фрилансерам и выставления налоговых счетов без регистрации бизнеса. Поддерживает международное сотрудничество.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely - это программа для управления бизнесом, которая помогает фрилансерам и малым предприятиям управлять проектами, предложениями, договорами и финансами.
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