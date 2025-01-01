Альтернативы - Route

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip - приложение для отслеживания отправлений с поддержкой более 600 перевозчиков и интеграцией с платформами электронной коммерции.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo - это платформа для управления доставкой, которая помогает предприятиям автоматизировать процессы доставки и объединяет разные варианты перевозчиков.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk - это платформа для выполнения заказов для бизнеса электронной коммерции, обеспечивающая управление инвентаризацией и доставкой.

LateShipment

LateShipment

lateshipment.com

LateShipment — облачная платформа для оптимизации доставки и возвратов товаров, позволяющая предприятиям экономить на расходах и улучшать взаимодействие с клиентами.

OrderProtection

OrderProtection

orderprotection.com

Приложение OrderProtection защищает онлайн-заказы от повреждений и кражи, предлагая клиентам быструю поддержку и решения при проблемах с доставкой.

Corso

Corso

corso.com

Corso помогает DTC брендам управлять послепродажным обслуживанием, предлагая защиту от углеродного следа и компенсацию выбросов в процессе оформления заказа.

Cabrella

Cabrella

ecabrella.com

Cabrella - приложение для оформления страховки грузоперевозок, позволяющее быстро подавать заявки, анализировать риски и отслеживать транзакции.

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