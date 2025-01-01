Альтернативы - Rotageek

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управления HR-процессами, включающая управление персоналом, посещаемостью, отпусками и оценкой производительности.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify — это бесплатное приложение для отслеживания времени, помогающее командам и организациям контролировать продуктивность и рабочие часы.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Zoho Shifts

Zoho Shifts

zoho.com

Zoho Shifts - приложение для планирования смен сотрудников, которое упрощает назначение, управление часами работы и отслеживание посещаемости. Доступно на мобильных устройствах.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase помогает малым предприятиям управлять почасовыми сотрудниками: планирование, учет рабочего времени и обработка заработной платы.

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful — это программа для аналитики трудозатрат и продуктивности, которая помогает понять, как работает команда и оптимизировать процессы.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Когда я работаю — приложение для планирования работы, отслеживания времени и общения сотрудников с менеджерами.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR — облачная платформа для управления человеческими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы и поддерживающая удаленных сотрудников с помощью мобильных функций.

Sling

Sling

getsling.com

Sling — это программное обеспечение для планирования, учета рабочего времени и общения в компаниях с посменной работой.

Deputy

Deputy

deputy.com

Приложение Deputy управляет рабочей силой, упрощая планирование, отслеживание рабочего времени и общение между сотрудниками.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules – это приложение для планирования сотрудников в ресторанах и гостиницах, позволяющее управлять сменами и общаться в команде.

Timely

Timely

timely.com

Timely — приложение для отслеживания рабочего времени с автоматическим сбором данных и функциями планирования, поддерживающее различные инструменты.

Five9

Five9

five9.com

Five9 — облачное решение для контакт-центров, улучшающее взаимодействие с клиентами через многоканальную поддержку и аналитику в реальном времени.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts - платформа для управления командой в ресторанах, предлагающая инструменты для планирования смен, учета рабочего времени и повышения эффективности работы.

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockShark - приложение для учета рабочего времени, которое помогает строителям и сервисным компаниям отслеживать время, управлять проектами и интегрироваться с бухгалтерией.

Jibble

Jibble

jibble.io

Jibble - приложение для управления временем и посещаемостью сотрудников с функциями отслеживания, геозоны и автоматизированными отчетами.

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