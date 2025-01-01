Альтернативы - RippleMatch

Indeed
indeed.com
Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Приложение LinkedIn Recruiter позволяет рекрутерам искать и общаться с кандидатами, управлять процессом найма и выполнять задачи на ходу.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.
Manatal
manatal.com
Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
TextUs
textus.com
TextUs - это платформа для эффективной SMS-коммуникации, позволяющая пользователям управлять контактами и проводить целевые кампании.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor - простая в использовании облачная система для найма, оптимизирующая процесс подбора кандидатов и улучшения взаимодействия с ними.
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.
Built In
builtin.com
Встроенный - это онлайн-платформа для поиска работы в стартапах и IT-компаниях, а также новостей и событий в технологической сфере.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai — это платформа управления рабочей силой на основе ИИ, которая помогает организациям эффективнее управлять наймом и внутренним развитием сотрудников.
Workstream
workstream.us
Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это платформа для рекрутинга, позволяющая отслеживать кандидатов и управлять процессами найма на одной базе данных.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire - платформа для поиска контактной информации о людях, включая электронные адреса и номера телефонов, с возможностью использовать фильтры и расширение для браузеров.
FinalScout
finalscout.com
FinalScout — приложение для поиска адресов электронной почты и создания персонализированных сообщений на основе профилей LinkedIn.
Adway
adway.ai
Приложение Adway автоматизирует маркетинг рекрутинга в соцсетях, упрощая привлечение талантов для компаний.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.
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