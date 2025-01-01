Альтернативы - RedTeam

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport - приложение для создания 3D-моделей и виртуальных туров зданий с помощью специальных камер и программного обеспечения.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam — приложение для подрядчиков, позволяющее делать, хранить и организовывать фотографии проектов, упрощая управление и общение с клиентами.

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend — программа для управления строительными проектами, обеспечивающая организацию задач, финансов, клиентов и сотрудничество между участниками.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

Подрядчик Foreman — это облачное ПО для управления строительными проектами, включая оценки, планирование, учет времени и выставление счетов.

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz Pro - инструмент для управления проектами в области дизайна и ремонта, позволяющий общаться с клиентами и организовывать рабочие процессы.

Procore

Procore

procore.com

Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivot - это приложение для управления документами и процессами в строительстве и других отраслях, позволяющее работать в реальном времени с формами и отчетами.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft — приложение для обмена сообщениями, упрощающее сбор информации на рабочем месте для команд, работющих в полевых условиях.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub - приложение для управления проектами и предложениями в строительстве, предназначенное для генеральных подрядчиков и субподрядчиков.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct — облачная платформа для управления финансами и бухгалтерией, предлагающая инструменты для учета, отчетности и автоматизации бизнес процессов.

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean — облачное ПО для управления строительством, позволяющее командам совместно планировать и отслеживать проекты в реальном времени с поддержкой BIM и мобильных технологий.

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace — это инструмент для захвата реальности, позволяющий документировать строительные площадки и управлять проектами с помощью автоматической визуализации и интеграции.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica - облачное ERP-решение для small и medium бизнеса, интегрирующее бизнес-функции для оптимизации операций и управления ресурсами.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systems — приложение для управления строительными проектами, предлагающее функции для отчетов, безопасности, временных карт и обмена чертежами.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected - это платформа для управления предложениями в строительстве, упрощающая сотрудничество между владельцами и подрядчиками.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.

Albiware

Albiware

albiware.com

Albiware - приложение для оптимизации бизнес-процессов, предлагающее автоматизацию, аналитику и инструменты для сотрудничества.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto - это программа для отслеживания проблем в реальном времени для архитектуры, инженерии и строительства, обеспечивающая совместную работу и координацию BIM-проектов.

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManager – это программа для управления проектами, позволяющая планировать, отслеживать и оптимизировать рабочие процессы команды и ресурсов.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar - цифровая платформа для управления документацией и задачами в строительстве и недвижимости, доступная на всех устройствах.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro - это онлайн приложение для планирования строительства, позволяющее управлять проектами, поставками и взаимодействием между участниками.

WorkMax

WorkMax

workmax.com

WorkMax — облачное решение для управления затратами и временем в стройиндустрии, включающее отслеживание рабочего времени и активов с интеграцией бухгалтерии.

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly — приложение для управления строительными проектами, упрощающее администрирование и контроль задач, обеспечивая эффективное сотрудничество команды.

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl - облачное ПО для управления строительными проектами, оптимизирующее финансы и упрощающее процессы отслеживания и распределения ресурсов.

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