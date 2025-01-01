Альтернативы - Quilgo

Honorlock

Honorlock

honorlock.com

Honorlock - онлайн-приложение для удаленного контроля экзаменов, объединяющее ИИ и живых прокторов для обеспечения академической целостности.

Gurully

Gurully

gurully.com

Gurully - это платформа для подготовки к экзаменам PTE, IELTS, DUOLINGO и CELPIP с макетными тестами и AI-оценкой.

OpExams

OpExams

opexams.com

OpExams — платформа для создания, администрирования и оценки экзаменов, предлагающая инструменты для анализа успеваемости студентов.

ExamRoom.AI

ExamRoom.AI

examroom.ai

ExamRoom.AI – платформа для онлайн-прокторинга, обеспечивающая безопасность и целостность тестов с использованием искусственного интеллекта и биометрической верификации.

Digiexam

Digiexam

digiexam.com

Digiexam - онлайн-платформа для создания и проведения безопасных экзаменов с использованием различных форматов вопросов и возможностями аналитики.

SpeedExam

SpeedExam

speedexam.net

SpeedExam - это онлайн-платформа для проведения экзаменов с прокторингом на базе ИИ, обеспечивающая безопасность и интегритет оценок.

HireMee

HireMee

hiremee.co.in

HireMee - платформа для виртуальных вступительных экзаменов с ИИ-прокторингом и возможностью разработки тестов с помощью нашей команды экспертов.

SwiftAssess

SwiftAssess

swiftassess.com

SwiftAssess — платформа для управления оценками в образовании, охватывающая авторинг, проведение и отслеживание различных типов оценок.

Prepry

Prepry

prepry.com

Prepry — приложение для подготовки к экзаменам ARDMS®, ARRT® и CCI® для специалистов в области УЗИ и рентгенографии, предлагающее учебные ресурсы и инструменты.

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