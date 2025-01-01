Альтернативы - Quilgo

Honorlock
honorlock.com
Honorlock - онлайн-приложение для удаленного контроля экзаменов, объединяющее ИИ и живых прокторов для обеспечения академической целостности.
Gurully
gurully.com
Gurully - это платформа для подготовки к экзаменам PTE, IELTS, DUOLINGO и CELPIP с макетными тестами и AI-оценкой.
OpExams
opexams.com
OpExams — платформа для создания, администрирования и оценки экзаменов, предлагающая инструменты для анализа успеваемости студентов.
ExamRoom.AI
examroom.ai
ExamRoom.AI – платформа для онлайн-прокторинга, обеспечивающая безопасность и целостность тестов с использованием искусственного интеллекта и биометрической верификации.
Digiexam
digiexam.com
Digiexam - онлайн-платформа для создания и проведения безопасных экзаменов с использованием различных форматов вопросов и возможностями аналитики.
SpeedExam
speedexam.net
SpeedExam - это онлайн-платформа для проведения экзаменов с прокторингом на базе ИИ, обеспечивающая безопасность и интегритет оценок.
HireMee
hiremee.co.in
HireMee - платформа для виртуальных вступительных экзаменов с ИИ-прокторингом и возможностью разработки тестов с помощью нашей команды экспертов.
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssess — платформа для управления оценками в образовании, охватывающая авторинг, проведение и отслеживание различных типов оценок.
Prepry
prepry.com
Prepry — приложение для подготовки к экзаменам ARDMS®, ARRT® и CCI® для специалистов в области УЗИ и рентгенографии, предлагающее учебные ресурсы и инструменты.
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