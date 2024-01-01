Альтернативы - QuickMetrix

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (стилизовано под tumblr и произносится как «тумблер») — американский веб-сайт микроблогов и социальных сетей, основанный Дэвидом Карпом в 2007 году и в настоящее время принадлежащий Automattic. Сервис позволяет пользователям публиковать мультимедийный и другой контент в коротком блоге. Пользо...

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с...

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...

Planoly

Planoly

planoly.com

Управляйте, планируйте и планируйте свои публикации в Instagram со своего компьютера и мобильных телефонов. Создайте единую ленту Instagram и управляйте несколькими учетными записями Instagram.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.

Sendible

Sendible

sendible.com

Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon — это ваша платформа для маркетинга в социальных сетях, построенная на социальной аналитике, взаимодействии с сообществом и управлении Facebook, Twitter, LinkedIn и Instagram.

Snoopreport

Snoopreport

snoopreport.com

Просматривайте чью-либо активность в Instagram без установки приложения. Посмотрите, что кто-то любит и на что подписан в Instagram, с помощью Snoopreport Instagram Activity Tracker

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker — это невероятно мощный инструмент для анализа социальных сетей и мониторинга социальных сетей, рекомендованный брендами и агентствами по всему миру.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.

Exolyt

Exolyt

exolyt.com

Ведущий инструмент аналитики TikTok, который помогает компаниям анализировать учетные записи TikTok, получать подробные отчеты и экспортировать данные.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачного программного обеспечения для самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных ин...

Awario

Awario

awario.com

Начните мониторинг бренда бесплатно! Отслеживайте упоминания в веб-источниках, анализируйте конкурентов, отслеживайте влиятельных лиц в своей нише и находите потенциальных клиентов в социальных сетях!

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.

Netvibes

Netvibes

netvibes.com

NETVIBES предоставляет возможности обработки данных, которые позволяют пользователям получать аналитическую информацию, позволяющую получать информацию, которая позволяет внедрять отраслевые инновации и повышать производительность.

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.

eclincher

eclincher

eclincher.com

Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Клиенты полагаются на платформу искусственного интеллекта Dataminr для раннего оповещения о важных событиях и возникающих рисках, чтобы уверенно реагировать и более эффективно управлять кризисами.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...

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