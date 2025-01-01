Альтернативы - Qodana Cloud

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy — инструмент для автоматического анализа кода, который повышает его качество, обеспечивает безопасность и упрощает процессы разработки.

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud — облачный инструмент для анализа качества и безопасности кода, интегрируется с системами контроля версий и CI/CD.

Codecov

Codecov

codecov.io

Codecov — это инструмент для оценки покрытия кода тестами, который помогает разработчикам выявлять непротестированные участки кода.

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource анализирует код на наличие уязвимостей и ошибок, интегрируется с системами управления версиями и автоматизирует проверки для улучшения качества кода.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep - это инструмент для статического анализа безопасности приложений, позволяющий находить уязвимости в коде и обеспечивать соблюдение стандартов кодирования.

Embold

Embold

embold.io

Embold - инструмент для анализа качества кода, позволяющий разработчикам находить и решать критические проблемы в программном обеспечении.

Typo

Typo

typoapp.io

Typo — платформа для управления поставкой ПО с ИИ, обеспечивающая видимость SDLC, автоматизированные код-ревью и анализ опыта разработчиков.

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

Реестр кодов - это платформа для анализа и управления качеством кода, обеспечивающая безопасность и оптимизацию программных активов в бизнесе.

Code Climate Quality

Code Climate Quality

codeclimate.com

Качество Code Climate анализирует качество кода, безопасность и обслуживание, помогает разработчикам улучшать код и следить за его состоянием.

CodeScan

CodeScan

codescan.io

CodeScan Shield улучшает качество и безопасность кода в Salesforce, автоматически анализируя код и соблюдая организационные правила.

OverOps

OverOps

overops.com

OverOps анализирует ошибки Java и .Net приложений в реальном времени, определяя их причины и позволяя быстро решать проблемы без поиска в логах.

CodeScene

CodeScene

codescene.com

CodeScene — инструмент анализа кода, визуализации и отчетности, который помогает командам улучшать качество кода и управлять техническим долгом.

SourceLevel

SourceLevel

sourcelevel.io

SourceLevel - аналитическая платформа для оптимизации разработки ПО, предлагающая анализ кода, метрики и автоматизированные проверки для улучшения процессов.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.

Hubbl Diagnostics

Hubbl Diagnostics

hubbl.com

Hubbl Diagnostics анализирует Salesforce-организации, выявляет проблемы с безопасностью и производительностью, предоставляет рекомендации для оптимизации процессов.

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