Альтернативы - Qodana Cloud

Codacy
codacy.com
Codacy — инструмент для автоматического анализа кода, который повышает его качество, обеспечивает безопасность и упрощает процессы разработки.
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud — облачный инструмент для анализа качества и безопасности кода, интегрируется с системами контроля версий и CI/CD.
Codecov
codecov.io
Codecov — это инструмент для оценки покрытия кода тестами, который помогает разработчикам выявлять непротестированные участки кода.
DeepSource
deepsource.com
DeepSource анализирует код на наличие уязвимостей и ошибок, интегрируется с системами управления версиями и автоматизирует проверки для улучшения качества кода.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - это инструмент для статического анализа безопасности приложений, позволяющий находить уязвимости в коде и обеспечивать соблюдение стандартов кодирования.
Embold
embold.io
Embold - инструмент для анализа качества кода, позволяющий разработчикам находить и решать критические проблемы в программном обеспечении.
Typo
typoapp.io
Typo — платформа для управления поставкой ПО с ИИ, обеспечивающая видимость SDLC, автоматизированные код-ревью и анализ опыта разработчиков.
The Code Registry
thecoderegistry.com
Реестр кодов - это платформа для анализа и управления качеством кода, обеспечивающая безопасность и оптимизацию программных активов в бизнесе.
Code Climate Quality
codeclimate.com
Качество Code Climate анализирует качество кода, безопасность и обслуживание, помогает разработчикам улучшать код и следить за его состоянием.
CodeScan
codescan.io
CodeScan Shield улучшает качество и безопасность кода в Salesforce, автоматически анализируя код и соблюдая организационные правила.
OverOps
overops.com
OverOps анализирует ошибки Java и .Net приложений в реальном времени, определяя их причины и позволяя быстро решать проблемы без поиска в логах.
CodeScene
codescene.com
CodeScene — инструмент анализа кода, визуализации и отчетности, который помогает командам улучшать качество кода и управлять техническим долгом.
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel - аналитическая платформа для оптимизации разработки ПО, предлагающая анализ кода, метрики и автоматизированные проверки для улучшения процессов.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics анализирует Salesforce-организации, выявляет проблемы с безопасностью и производительностью, предоставляет рекомендации для оптимизации процессов.
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