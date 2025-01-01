Альтернативы - PyjamaHR

Dayforce
dayforce.com
Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.
Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
JotForm
jotform.com
Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.
Manatal
manatal.com
Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR – это приложение для автоматизации процессов управления персоналом, упрощающее хранение данных сотрудников и управление их жизненным циклом.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
BrightMove
brightmove.com
BrightMove — облачное программное обеспечение для управления наймом, оптимизирующее процесс подбора кандидатов для рекрутеров и агентств.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor - простая в использовании облачная система для найма, оптимизирующая процесс подбора кандидатов и улучшения взаимодействия с ними.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn - облачная платформа для кадровых агентств, оптимизирующая процесс найма и управления данными кандидатов и клиентов.
GoHire
gohire.io
GoHire — это платформа для оптимизации процесса найма, позволяющая управлять списками вакансий и кандидатами через единый интерфейс.
HROne
hrone.cloud
HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai — это платформа управления рабочей силой на основе ИИ, которая помогает организациям эффективнее управлять наймом и внутренним развитием сотрудников.
Workstream
workstream.us
Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это платформа для рекрутинга, позволяющая отслеживать кандидатов и управлять процессами найма на одной базе данных.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire - платформа для поиска контактной информации о людях, включая электронные адреса и номера телефонов, с возможностью использовать фильтры и расширение для браузеров.
factoHR
factohr.com
factoHR - облачное HR-приложение для управления зарплатами, набором, посещаемостью и эффективностью сотрудников с функциями самообслуживания и аналитики.
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