Альтернативы - PureDome

OpenVPN

OpenVPN

openvpn.net

OpenVPN - это программное решение для создания виртуальной частной сети (VPN), обеспечивающее безопасный удалённый доступ к сетевым ресурсам.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.

UTunnel Console

UTunnel Console

utunnel.io

Utunnel Console — инструмент для управления VPN и сетевыми соединениями с функциями безопасности и контроля доступа.

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.

NordLayer

NordLayer

nordlayer.com

NordLayer — решение для безопасного удаленного доступа к сети, обеспечивающее защиту данных и управление доступом для предприятий различных размеров.

VMware

VMware

vmware.com

VMware предоставляет инструменты для управления виртуализированными средами, включая развертывание в частных и облачных инфраструктурах.

CyberArk

CyberArk

cyberark.com

CyberArk - это платформа для управления безопасностью идентификации и доступа, защищающая организации от киберугроз, управляя привилегированными учетными записями.

Citrix Cloud

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix Cloud — это платформа для управления и виртуализации приложений и рабочих столов, обеспечивающая безопасный доступ с различных устройств.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.

Zscaler

Zscaler

zscaler.com

Zscaler — облачная платформа безопасности, обеспечивающая защищенный доступ к интернету и удаленным приложениям для организаций.

Twingate

Twingate

twingate.com

Twingate — это облачное решение для безопасного удаленного доступа к внутренним приложениям и ресурсам без использования традиционных VPN.

iboss

iboss

iboss.com

Iboss - платформа для безопасности в облаке, обеспечивающая управление доступом, фильтрацию веб-контента и защиту данных для организаций.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Приложение Broadcom обеспечивает безопасный доступ к технологическим решениям и услугам компании, включая управление сетевыми и инфраструктурными приложениями.

FerrumGate

FerrumGate

ferrumgate.com

FerrumGate — это проект с открытым исходным кодом для реализации принципа Zero Trust Access, обеспечивающий безопасный удаленный доступ и управление доступом.

ZeroGate

ZeroGate

zerogate.com

ZeroGate — это облачная платформа для безопасного удалённого доступа к корпоративным приложениям без VPN, основанная на архитектуре ZeroTrust.

Pomerium

Pomerium

pomerium.com

Pomerium — это обратный прокси без доверия, который управляет безопасным доступом к приложениям, позволяя аутентификацию и авторизацию через существующие идентификационные провайдеры.

GoodAccess

GoodAccess

goodaccess.com

GoodAccess - безопасное облачное решение для удаленного доступа к бизнес-приложениям и данным на основе ZTNA.

Ivanti

Ivanti

ivanti.com

Ivanti — платформа для управления IT и безопасности, позволяющая организациям улучшать опыт цифровых сотрудников и защищать устройства.

SecureAuth

SecureAuth

secureauth.com

SecureAuth - приложение для управления идентификацией и доступом, обеспечивающее безопасную аутентификацию и защиту данных организаций.

Check Point

Check Point

checkpoint.com

Check Point - это платформа кибербезопасности, защищающая организации от киберугроз через решения для сети, облака и конечных устройств.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

Timus Networks

Timus Networks

timusnetworks.com

Timus Networks — облачное решение для сетевой безопасности с функциями SASE и Zero Trust, заменяющее VPN и защищающее пользователей.

SecureW2

SecureW2

securew2.com

SecureW2 — платформа для безопасной аутентификации без паролей, предлагающая управление сертификатами и поддержку RADIUS для организаций.

Cato Networks

Cato Networks

catonetworks.com

Cato Networks — платформа для управления сетевой безопасностью и доступом, предлагающая функции SD-WAN, VPN, защиту данных и мониторинг пользовательского опыта.

Axis Security

Axis Security

axissecurity.com

Axis Security - облачная платформа для безопасного удаленного доступа к бизнес-ресурсам, основанная на принципах нулевого доверия и обеспечивающая контроль доступа.

Cyolo

Cyolo

cyolo.io

Cyolo обеспечивает безопасный удалённый доступ и управление доступом для людей и машин в операционных технологиях.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks

paloaltonetworks.com

Palo Alto Networks обеспечивает защиту сетей и облачных решений с помощью управления трафиком, обнаружения угроз и консалтинга в области кибербезопасности.

NetScaler

NetScaler

netscaler.com

NetScaler - контроллер доставки приложений, обеспечивающий безопасность, производительность и надежность для локальных и облачных приложений.

ABSOLUTE SECURITY

ABSOLUTE SECURITY

absolute.com

Приложение Absolute Secure Access обеспечивает защищенный доступ к ресурсам через VPN и Zero Trust, включая диагностику производительности на разных сетях.

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