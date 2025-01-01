Альтернативы - PureDome

OpenVPN
openvpn.net
OpenVPN - это программное решение для создания виртуальной частной сети (VPN), обеспечивающее безопасный удалённый доступ к сетевым ресурсам.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
UTunnel Console
utunnel.io
Utunnel Console — инструмент для управления VPN и сетевыми соединениями с функциями безопасности и контроля доступа.
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
NordLayer
nordlayer.com
NordLayer — решение для безопасного удаленного доступа к сети, обеспечивающее защиту данных и управление доступом для предприятий различных размеров.
VMware
vmware.com
VMware предоставляет инструменты для управления виртуализированными средами, включая развертывание в частных и облачных инфраструктурах.
CyberArk
cyberark.com
CyberArk - это платформа для управления безопасностью идентификации и доступа, защищающая организации от киберугроз, управляя привилегированными учетными записями.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud — это платформа для управления и виртуализации приложений и рабочих столов, обеспечивающая безопасный доступ с различных устройств.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
Zscaler
zscaler.com
Zscaler — облачная платформа безопасности, обеспечивающая защищенный доступ к интернету и удаленным приложениям для организаций.
Twingate
twingate.com
Twingate — это облачное решение для безопасного удаленного доступа к внутренним приложениям и ресурсам без использования традиционных VPN.
iboss
iboss.com
Iboss - платформа для безопасности в облаке, обеспечивающая управление доступом, фильтрацию веб-контента и защиту данных для организаций.
Broadcom
broadcom.com
Приложение Broadcom обеспечивает безопасный доступ к технологическим решениям и услугам компании, включая управление сетевыми и инфраструктурными приложениями.
FerrumGate
ferrumgate.com
FerrumGate — это проект с открытым исходным кодом для реализации принципа Zero Trust Access, обеспечивающий безопасный удаленный доступ и управление доступом.
ZeroGate
zerogate.com
ZeroGate — это облачная платформа для безопасного удалённого доступа к корпоративным приложениям без VPN, основанная на архитектуре ZeroTrust.
Pomerium
pomerium.com
Pomerium — это обратный прокси без доверия, который управляет безопасным доступом к приложениям, позволяя аутентификацию и авторизацию через существующие идентификационные провайдеры.
GoodAccess
goodaccess.com
GoodAccess - безопасное облачное решение для удаленного доступа к бизнес-приложениям и данным на основе ZTNA.
Ivanti
ivanti.com
Ivanti — платформа для управления IT и безопасности, позволяющая организациям улучшать опыт цифровых сотрудников и защищать устройства.
SecureAuth
secureauth.com
SecureAuth - приложение для управления идентификацией и доступом, обеспечивающее безопасную аутентификацию и защиту данных организаций.
Check Point
checkpoint.com
Check Point - это платформа кибербезопасности, защищающая организации от киберугроз через решения для сети, облака и конечных устройств.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Timus Networks
timusnetworks.com
Timus Networks — облачное решение для сетевой безопасности с функциями SASE и Zero Trust, заменяющее VPN и защищающее пользователей.
SecureW2
securew2.com
SecureW2 — платформа для безопасной аутентификации без паролей, предлагающая управление сертификатами и поддержку RADIUS для организаций.
Cato Networks
catonetworks.com
Cato Networks — платформа для управления сетевой безопасностью и доступом, предлагающая функции SD-WAN, VPN, защиту данных и мониторинг пользовательского опыта.
Axis Security
axissecurity.com
Axis Security - облачная платформа для безопасного удаленного доступа к бизнес-ресурсам, основанная на принципах нулевого доверия и обеспечивающая контроль доступа.
Cyolo
cyolo.io
Cyolo обеспечивает безопасный удалённый доступ и управление доступом для людей и машин в операционных технологиях.
Palo Alto Networks
paloaltonetworks.com
Palo Alto Networks обеспечивает защиту сетей и облачных решений с помощью управления трафиком, обнаружения угроз и консалтинга в области кибербезопасности.
NetScaler
netscaler.com
NetScaler - контроллер доставки приложений, обеспечивающий безопасность, производительность и надежность для локальных и облачных приложений.
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
Приложение Absolute Secure Access обеспечивает защищенный доступ к ресурсам через VPN и Zero Trust, включая диагностику производительности на разных сетях.
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