Альтернативы - PowerDMARC

Mimecast
mimecast.com
Mimecast - приложение для защиты от угроз электронной почты, включая фишинг и вредоносные программы, с возможностью гибкого развертывания.
DMARC Report
dmarcreport.com
Приложение DMARC Report помогает организациям управлять отчетами DMARC для улучшения безопасности электронной почты и соответствия стандартам аутентификации.
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests помогает пользователям управлять и анализировать отчеты DMARC для улучшения аутентификации электронной почты и безопасности доменов.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce - это платформа для проверки электронной почты и повышения её доставки, помогающая компаниям оптимизировать маркетинг и защищать репутацию отправителя.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC упрощает управление протоколами аутентификации электронной почты SPF, DKIM и DMARC для защиты доменов и улучшения доставки почты.
DmarcEye
dmarceye.com
DmarcEye — это инструмент для мониторинга DMARC, обеспечивающий безопасность электронной почты через автоматическую отчетность и анализ аутентификации сообщений.
Skysnag
skysnag.com
Skysnag помогает организациям предотвращать подделку электронной почты и фишинг, обеспечивая автоматизацию DMARC и мониторинг безопасности электронной почты.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC – это инструмент для защиты доменов электронной почты от несанкционированного использования и атак через аутентификацию и управление записями DMARC.
Valimail
valimail.com
Valimail обеспечивает защиту электронной почты, предотвращая фишинговые атаки с помощью управления аутентификацией и внедрения DMARC для организаций.
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr предлагает защищённую коммуникацию через интернет и электронную почту, защищая ваш онлайн-бренд и личность от мошенничества и угроз.
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF автоматически управляет записями SPF, упрощая их, чтобы избежать превышения лимита DNS-запросов и улучшить доставку электронной почты.
dmarcian
dmarcian.com
Dmarcian – инструмент для управления безопасностью электронной почты, предлагающий аналитику и управление политиками DMARC, SPF и DKIM для защиты доменов.
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