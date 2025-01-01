Альтернативы - PowerDMARC

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast - приложение для защиты от угроз электронной почты, включая фишинг и вредоносные программы, с возможностью гибкого развертывания.

DMARC Report

DMARC Report

dmarcreport.com

Приложение DMARC Report помогает организациям управлять отчетами DMARC для улучшения безопасности электронной почты и соответствия стандартам аутентификации.

DMARC Digests

DMARC Digests

dmarcdigests.com

DMARC Digests помогает пользователям управлять и анализировать отчеты DMARC для улучшения аутентификации электронной почты и безопасности доменов.

ZeroBounce

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce - это платформа для проверки электронной почты и повышения её доставки, помогающая компаниям оптимизировать маркетинг и защищать репутацию отправителя.

EasyDMARC

EasyDMARC

easydmarc.com

EasyDMARC упрощает управление протоколами аутентификации электронной почты SPF, DKIM и DMARC для защиты доменов и улучшения доставки почты.

DmarcEye

DmarcEye

dmarceye.com

DmarcEye — это инструмент для мониторинга DMARC, обеспечивающий безопасность электронной почты через автоматическую отчетность и анализ аутентификации сообщений.

Skysnag

Skysnag

skysnag.com

Skysnag помогает организациям предотвращать подделку электронной почты и фишинг, обеспечивая автоматизацию DMARC и мониторинг безопасности электронной почты.

SimpleDMARC

SimpleDMARC

simpledmarc.com

SimpleDMARC – это инструмент для защиты доменов электронной почты от несанкционированного использования и атак через аутентификацию и управление записями DMARC.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail обеспечивает защиту электронной почты, предотвращая фишинговые атаки с помощью управления аутентификацией и внедрения DMARC для организаций.

Kevlarr

Kevlarr

kevlarr.io

Kevlarr предлагает защищённую коммуникацию через интернет и электронную почту, защищая ваш онлайн-бренд и личность от мошенничества и угроз.

AutoSPF

AutoSPF

autospf.com

AutoSPF автоматически управляет записями SPF, упрощая их, чтобы избежать превышения лимита DNS-запросов и улучшить доставку электронной почты.

dmarcian

dmarcian

dmarcian.com

Dmarcian – инструмент для управления безопасностью электронной почты, предлагающий аналитику и управление политиками DMARC, SPF и DKIM для защиты доменов.

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