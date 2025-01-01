Альтернативы - PlagiarismCheck.org

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly — это приложение для помощи в письме, предоставляющее проверку грамматики, орфографии и стиля в реальном времени на различных платформах.

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

GPTZero - инструмент для определения, создан ли текст ИИ, поддерживающий анализ на уровне предложений, параграфов и документов.

Prepostseo

Prepostseo

prepostseo.com

Prepostseo - это онлайн-платформа с инструментами для проверки плагиата, грамматики, сжатия изображений и оптимизации сайтов.

Trinka

Trinka

trinka.ai

Trinka - это AI-инструмент для проверки грамматики и стилистики, предназначенный для академического и технического письма.

Article Rewriter

Article Rewriter

articlerewriter.net

Приложение «Перепис» использует ИИ для создания уникального контента, переписывая статьи, параграфы и предложения при сохранении исходного смысла.

Copyleaks

Copyleaks

copyleaks.com

Copyleaks – платформа для обнаружения плагиата и AI-контента, предлагающая глубокий анализ и защиту оригинальности материалов.

WriterZen

WriterZen

writerzen.net

WriterZen — это программное обеспечение для управления SEO-контентом, от исследования ключевых слов до написания статей с учетом оригинальности и оптимизации.

Winston AI

Winston AI

gowinston.ai

Winston AI - инструмент для обнаружения контента, сгенерированного ИИ, помогает проверять оригинальность текста и выявлять элементы, созданные искусственным интеллектом.

PlagiarismSearch

PlagiarismSearch

plagiarismsearch.com

PlagiarismSearch - онлайн инструмент для проверки оригинальности текста на плагиат, подходит для студентов, преподавателей и писателей.

Compilatio

Compilatio

compilatio.net

Compilatio помогает образовательным учреждениям в борьбе с плагиатом, предоставляя инструменты для анализа текстового сходства и обучающие ресурсы.

CustomWritings

CustomWritings

customwritings.com

Приложение CustomWritings проверяет тексты на плагиат, обеспечивая уникальность академических работ и статей, доступно онлайн и бесплатно.

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